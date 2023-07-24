Отдых в Белоруссии: где остановиться и что посмотреть

Отдых в Белоруссии – это сочетание доступных цен, нетронутой природы, богатой истории и радушного гостеприимства. Беларусь привлекает туристов из России отсутствием визового режима, коротким расстоянием и знакомым языком: можно провести насыщенный отпуск без многонедельной подготовки. Здесь есть все – от средневековых замков и санаторного лечения до тихих озер, агроусадеб и национальных парков мирового значения. А как провести отличный отпуск в Белоруссии – в материале РИА Новости.

Характеристика Значение Лучшее время Май-сентябрь Основной тип отдыха Экскурсии, агротуризм Популярные города Минск, Брест, Гродно Средняя цена за тур 25 000-45 000 руб./чел. (7 дней) Достопримечательности Брестская крепость, Мир, Несвиж Транспорт из Москвы Поезд (8-10 ч), автобус Виза Без визы до 90 дней Особенности Дешево, близко, без визы

Куда поехать в Белоруссии

Белоруссия небольшая, но разнообразная. За одну поездку можно охватить несколько разных типов отдыха: городской туризм, природные парки, старинные замки и тихий деревенский быт. Выбор направления зависит от того, что важнее – история, природа или оздоровление.

Формат Кому подходит Главные локации Что получает турист Экскурсионный Тем, кто едет впервые Минск, Брест, Мир, Несвиж Города, музеи, замки, крепости Природный Семьям и парам Нарочь, Браславские озера, Беловежская пуща Озера, леса, прогулки, экотропы Санаторный Тем, кто хочет заняться здоровьем Минская и Гродненская области, Нарочанский край Лечение, wellness, спокойный режим Загородный Компаниям и семьям Базы отдыха, агроусадьбы, водохранилища Баня, рыбалка, мангалы, отдых у воды

Минск и окрестности

© Getty Images / RuslanKaln Минск © Getty Images / RuslanKaln Минск

Минск – современная столица с широкими проспектами, ухоженными парками и насыщенной культурной жизнью. Исторический центр – Верхний город и Троицкое предместье – сочетает отреставрированные особняки, церкви и уличные кафе. Также рядом с городом находятся два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: Мирский и Несвижский замки, которые легко посетить за один день.

"Всего в полутора часах езды от столицы скрывается то, о чем мечтают романтики всего мира: возможность остаться в замке наедине с историей. Замки Несвиж и Мир гремели на всю Речь Посполитую. Когда последние туристы уходят за ворота и тяжелые двери закрываются на ночь, начинается настоящее волшебство. Колоритный завтрак в старинных интерьерах – идеальное место для утренних размышлений и невероятных эмоций" – отмечает президент Фонда социального развития туризма "ТТ Фонд" Наталья Фетисова.

Окрестности столицы богаты природными зонами. Например, Минское море (Заславское водохранилище) и Силичи подходят для отдыха на выходные. На машине или рейсовом автобусе из Минска до Мира около полутора часов, до Несвижа – два. Пара дней в столице и окрестностях дает насыщенную программу без лишней спешки.

Брест

© iStock.com / Mehmet_KILIC Город Брест, Беларусь © iStock.com / Mehmet_KILIC Город Брест, Беларусь

Город расположен на западе страны, у границы с Польшей. Главная точка притяжения – Брестская крепость, мемориальный комплекс с сохранившимися укреплениями, музеями и звуковыми инсталляциями. Это место производит сильное впечатление на людей любого возраста, от школьников до взрослых путешественников.

Помимо крепости, в Бресте интересен пешеходный бульвар – улица Советская с фонарщиком, который зажигает фонари вручную каждый вечер.

"В городе есть и живая достопримечательность, символ Бреста – Виктор Петрович Кирисюк, единственный профессиональный фонарщик в Беларуси и один из немногих в мире, кто ежедневно зажигает керосиновые фонари. В разговоре Виктор Петрович был крайне дружелюбен и улыбчив, стихийная популярность не снесла ему голову, он остается приятным собеседником, не отказывает в совместном фото и разрешает потереть волшебные пуговицы на мундире, которые, по народному поверью, исполняют желания". – Отмечает эксперт.

В окрестностях есть Беловежская пуща и польское приграничье. Для большинства туристов на Брест достаточно одного-двух дней, но если включить пущу, то понадобится не менее трех.

Гродно и западный регион

© iStock.com / Iuliia Leonteva Исторический центр города Гродно, Беларусь © iStock.com / Iuliia Leonteva Исторический центр города Гродно, Беларусь

Гродно – один из самых красивых и по-европейски атмосферных городов РБ. Здесь сохранились исторический центр, два Старых замка и уютные улочки, которые напоминают Вильнюс или Краков. Гродно часто называют "белорусской Европой", и не без оснований.

Западный регион богат маршрутами: Лидский замок, Сынковичская церковь-крепость, небольшие местечки с синагогами и костелами. Поездка из Минска на машине занимает около трех часов. Гродно удобен как отдельное направление или как часть маршрута по западному кольцу Белоруссии.

Озера и национальные парки

Нельзя забывать, что Белоруссия – страна тысяч озер и густых лесов. Нарочанский национальный парк с озером Нарочь – главное "море" страны площадью почти 80 кв. км. Браславские озера на севере образуют живописное озерное ожерелье, идеальное для водного туризма, рыбалки и пляжного отдыха.

Упомянутая Беловежская пуща является крупнейшим в Европе первобытным лесом, где до сих пор обитают зубры. Здесь работают экотропы, велодорожки и туристические маршруты разной сложности. Национальные парки Беларуси принимают туристов круглый год, хотя пик сезона приходится на май-сентябрь.

© iStock.com / Aleksander Самка красного оленя в Беловежской пуще Самка красного оленя в Беловежской пуще © iStock.com / Aleksander 1 из 4 © iStock.com / Aleksander Барсук в Беловежской пуще Барсук в Беловежской пуще © iStock.com / Aleksander 2 из 4 © iStock.com / DamianKuzdak Тетерев в Беловежской пуще Тетерев в Беловежской пуще © iStock.com / DamianKuzdak 3 из 4 © iStock.com / Radoslaw Kozik Зубр в Беловежской пуще Зубр в Беловежской пуще © iStock.com / Radoslaw Kozik 4 из 4 Самка красного оленя в Беловежской пуще © iStock.com / Aleksander 1 из 4 Барсук в Беловежской пуще © iStock.com / Aleksander 2 из 4 Тетерев в Беловежской пуще © iStock.com / DamianKuzdak 3 из 4 Зубр в Беловежской пуще © iStock.com / Radoslaw Kozik 4 из 4

Отдых на природе

Беларусь славится своей природой. Страна занимает первое место в Европе по доле лесов от общей площади, а сотни озер и рек создают идеальные условия для экотуризма, рыбалки и тихого отдыха вдали от городского шума.

Беловежская пуща, Нарочь и Браславские озера

Беловежская пуща – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и символ белорусской природы. На территории парка живут около 800 зубров – самая крупная их популяция в мире. Туристам доступны экскурсии на велосипеде и в экипаже, смотровые вышки, вольеры с животными и зимняя резиденция Деда Мороза.

© iStock.com / Aleksander Зубр в Беловежской пуще © iStock.com / Aleksander Зубр в Беловежской пуще

Озеро Нарочь – самое большое озеро Беларуси с чистой водой и развитой туристической инфраструктурой. Нарочанский национальный парк предлагает базы отдыха, санатории, рыбалку, прокат лодок и экологические тропы. Летом здесь работают пляжи, зимой – лыжные маршруты и прогулки по льду.

Браславские озера – архипелаг из почти 30 озер на севере страны, окруженный холмами и соснами. Место подходит для активного туризма: байдарки, велосипеды, пешие маршруты. Особенно красиво летом и в начале осени, когда вода еще теплая, а листва начинает желтеть.

Базы отдыха, агроусадьбы и отдых у воды

Агроусадьбы – белорусский формат сельского туризма, который активно развивается с 2000-х годов. Гости живут в деревенском доме, едят домашнюю еду, ходят в баню и участвуют в жизни хозяйства. Стоимость начинается с 3 000 рублей в сутки на человека с питанием, что делает агроусадьбы одним из самых бюджетных вариантов отдыха в Беларуси.

Базы отдыха у водоемов предлагают домики, мангальные зоны, рыбалку и прокат лодок. Популярными направлениями являются Нарочь, Браслав, Минское море и Вилейское водохранилище. Многие базы принимают компании с детьми и домашними животными.

Бронировать лучше заранее, особенно в июле и августе, когда мест практически не остается.

© iStock.com / PytyCzech Экотропа в Беловежской пуще © iStock.com / PytyCzech Экотропа в Беловежской пуще

Санатории и оздоровительный отдых

Еще с советских времен в Белоруссии сохранилась и модернизировалась разветвленная сеть оздоровительных учреждений. Сегодня санатории РБ сочетают современное медицинское оборудование, грязелечение, минеральные воды, бассейны и полный пансион по ценам, которые в России найти сложно.

Самые известные санатории сосредоточены в Минской области ("Белорусочка", "Криница", "Журавушка"), в Нарочанском крае ("Нарочанский берег", "Нарочь") и Гродненской области ("Энергетик", "Поречье"). Средняя стоимость составляет 4 800–6 500 рублей в сутки на человека с питанием и базовым лечением. Пакеты "все включено" с лечебными процедурами предлагают большинство крупных комплексов, что делает такой вариант отдыха довольно бюджетным.

"Туристы, независимо от своего бюджета, уезжают довольными. Питание радует не скудным ассортиментом, природная сила сочетается с разнообразными лечебными программами, и все это могут позволить себе даже пенсионеры, без компромисса цены", – указывает Наталья Фетисова.

Для длительного оздоровления рекомендуют курсы от 10–14 дней – именно столько времени нужно для полноценного курса физиотерапии или питьевого лечения. Короткие weekend-заезды от 3 дней тоже возможны и пользуются спросом. Бронировать санатории на лето желательно за 2–3 месяца из-за большой популярности в пик сезона.

Популярные маршруты по Белоруссии

Белоруссия удобна для самостоятельных поездок: расстояния небольшие, дороги хорошего качества, а туристическая навигация понятная. Ниже представлен набор ключевых точек, которые точно стоит включить в маршрут.

Локация Тип отдыха Главный объект Оптимально дней Кому подойдет Минск Городской Верхний город, музеи, гастрономия 1-2 дня Тем, кто едет впервые Брест Исторический Брестская крепость 1-2 дня Любителям истории Мир Экскурсионный Мирский замок 1 день Парам и семьям Несвиж Экскурсионный Несвижский замок 1 день Любителям дворцов и парков Нарочь Природный Озеро Нарочь 2-4 дня Семьям и тихому отдыху

Маршрут на 2-3 дня

Короткая поездка на выходные – отличный способ познакомиться с Белоруссией без долгого отпуска.

День 1: Прибытие в Минск, прогулка по Верхнему городу, Троицкому предместью, проспекту Независимости. Ужин в ресторане белорусской кухни.

День 2: Выезд в Мир (Мирский замок) и Несвиж (Несвижский замок). Два замка удобно посетить за один день на машине.

День 3: Возвращение в Минск, посещение Национального исторического музея или Музея истории Великой Отечественной войны. Отъезд.

Маршрут подойдет для поездки на поезде или машине. Из Москвы на поезде – 8-10 часов, что удобно для ночного переезда без потери дней.

Маршрут на 5-7 дней

Недельный маршрут позволяет охватить ключевые направления страны.

День 1–2: Минск — город, окрестности, Мир и Несвиж.

День 3: Брест, Брестская крепость, пешеходная улица Советская.

День 4: Беловежская пуща — экскурсия, зубры, экотропы.

День 5: Гродно — замки, исторический центр, гастрономия.

День 6–7: Нарочь или Браславские озера — природный отдых, пляж, рыбалка.

Маршрут удобен на машине, так как расстояния небольшие, а дороги хорошего качества. На поезде потребуется больше пересадок, что делает поездку менее комфортной.

Куда поехать с детьми

Белоруссия хорошо подходит для семейного отдыха с детьми. Санатории предлагают детским программы, анимацию и специализированное лечение. Беловежская пуща с зубрами и резиденцией Деда Мороза – беспроигрышный вариант для детей любого возраста.

Нарочанские базы отдыха с мелководными пляжами, прокатом катамаранов и рыбалкой подходят семьям с детьми от 3 лет. Замки – Мирский и Несвижский – смогут впечатлить детей благодаря подлинным интерьерам и интерактивным экспозициям. Минский зоопарк и "Дримленд" хорошо дополнят городскую программу.

Советы туристам

Несколько практических вещей, которые стоит знать перед поездкой в Белоруссию: от выбора времени года и способа добраться – до того, что положить в чемодан и что привезти домой.

Сезонность – один из важных факторов при планировании. Каждое время года открывает разные возможности, и правильный выбор помогает получить максимум от поездки.

Сезон Лучшие направления Что делать Весна Минск, Мир, Несвиж, Брест Экскурсии, прогулки, короткие маршруты Лето Нарочь, Браславские озера, базы отдыха Пляжи, лодки, природа, семейный отдых Осень Гродно, Витебск, нацпарки Городские поездки, фото-маршруты, гастротуризм Зима Санатории, Беловежская пуща, новогодние маршруты Оздоровление, резиденции, зимние экскурсии

Как добраться до Белоруссии

На поезде из Москвы до Минска – 8-10 часов в зависимости от состава. Это самый популярный вариант: удобно выехать ночью и приехать утром. Поезда курсируют ежедневно, есть плацкарт, купе и СВ. Из Санкт-Петербурга дорога займет около 11-13 часов.

На машине из Москвы до Минска – около 700 км по трассе М1, дорога занимает 7–9 часов без остановок. Трасса в хорошем состоянии, на территории Беларуси действуют платные участки. Автобусы из Москвы, Смоленска и других городов тоже курсируют регулярно. Самолет быстрее, но дороже. Аэропорт Минска принимает рейсы из нескольких российских городов.

© Fotolia / Andrey Shevchenko Участок трассы М-1 Москва - Брест в районе села Петковичи, Белоруссия © Fotolia / Andrey Shevchenko Участок трассы М-1 Москва - Брест в районе села Петковичи, Белоруссия

Правила въезда для россиян

Россияне въезжают в Белоруссию без визы и загранпаспорта, достаточно лишь внутреннего паспорта РФ. Срок пребывания без визы – 90 дней. На границе между странами нет таможенного контроля: единое союзное государство позволяет пересекать ее без остановок.

Однако важно помнить, что, хоть ввоз иностранной валюты не ограничен, суммы свыше 10 000 долларов необходимо декларировать. Российские рубли принимают в крупных магазинах и на рынках, но удобнее снимать белорусские рубли в банкоматах, так как курс выгоднее. Карты российских банков работают в большинстве терминалов.

Где остановиться

Минск предлагает широкий выбор жилья – от бюджетных хостелов до пятизвездочных отелей сетей "Европа", "Беларусь" и "Виктория Олимп". Апартаменты через агрегаторы являются хорошим и экономичным вариантом для семей и компаний. В регионах выбор скромнее, зато агроусадьбы и базы отдыха берут атмосферой и домашним уютом.

« "В Бресте много отелей, от современного комфорта с близостью ко всем точкам притяжения до исторической гостиницы "Буг", где останавливался Владимир Высоцкий. Сейчас там действует музей, посвященный его творчеству и жизни. Можно даже забронировать тот самый номер, где рождались строки о любви", – напоминает президент Фонда социального развития туризма "ТТ Фонд" Наталья Фетисова.

Санатории – отдельная категория. Они включают питание и лечение в стоимость, что делает их выгоднее обычных отелей при длительном пребывании. Бронирование лучше делать напрямую через сайты санаториев или по телефону — иногда это выходит дешевле, чем через посредников.

Белорусская кухня

Белорусская кухня сытная, без изысков, основана на картофеле, мясе, грибах и молочных продуктах. Главные блюда, которые стоит попробовать: драники (картофельные оладьи со сметаной), мачанка (свинина с блинами в соусе), холодник (холодный свекольный суп), бабка (запеченный картофель с мясом).

Цены в заведениях общественного питания заметно ниже московских. Полноценный обед в кафе обойдется в 20–40 белорусских рублей (примерно 600–1 200 российских). Популярные сети, достойные посещения, например, "Васильки", "Лидо", рестораны "Раковский Бровар" и "Старое русло", расположены в Минске. В регионах стоит искать кафе при гостиницах – там часто готовят по местным рецептам.

Цены на отдых

Белоруссия традиционно дешевле России по большинству статей расходов. Например, проживание в трехзвездочном отеле Минска будет стоить 2 500-4 500 рублей в сутки за двухместный номер. Агроусадьбы – от 1 500 рублей в сутки с человека, санатории – от 3 000 рублей с питанием. Средняя стоимость тура на 7 дней — 25 000-45 000 рублей на человека в зависимости от формата.

Экскурсии в замки обходятся в 300-800 рублей с человека. Вход в Беловежскую пущу – около 500–700 рублей. Питание, транспорт и сувениры укладываются в 1 000-2 000 рублей в день на человека. В целом неделя в Белоруссии по бюджету сопоставима с 3-4 днями в Сочи.

Что привезти из сувениров

Белорусский лен считается одним из лучших в мире, поэтому главными сувенирами считаются льняные изделия (скатерти, рубашки, полотенца). Также изделия из соломки, деревянные фигурки и посуда ручной работы отличаются хорошим качеством.

Из гастрономических подарков: сыры местного производства, копченая колбаса, белорусский мед, "Зубровка" и "Беловежская" – популярные местные настойки. Шоколад "Коммунарка" и "Спартак" – классика, которую везут все. На рынках и в фирменных магазинах можно найти продукты по ценам ниже, чем в супермаркетах.

Лучшее время для посещения

Лето с июня по август – пик сезона: теплая погода, работают пляжи, максимум туристической активности. Май и сентябрь же – золотые месяцы для тех, кто хочет избежать толп. Погода мягкая, цены ниже, природа живописна. Осенью в Гродно и Витебске наступает особое настроение для городских прогулок и гастрономического туризма.

Зима подходит для санаторного лечения, потому что цены минимальны, а очередей нет. Беловежская пуща в декабре привлекает туристов к резиденции Деда Мороза. Ледовые катки Минска и новогодние ярмарки создают праздничную атмосферу. Для активного природного отдыха зима менее подходит, но лыжные маршруты в Силичах и Логойске работают с декабря по март.

Что взять с собой

Для летней поездки пригодятся: легкая одежда, удобная обувь для пеших прогулок, дождевик или зонт (лето в Белоруссии влажное), средства от насекомых, особенно для природного отдыха. Если едете в санаторий, уточните список необходимого заранее: в большинстве комплексов выдают халаты и тапочки, но личные средства гигиены лучше взять свои.

Документы: внутренний паспорт, медицинский полис (СНИЛС и полис ОМС принимают в некоторых учреждениях, но лучше иметь наличные на случай платной помощи). Карты "Мир" и карты крупных российских банков работают в большинстве белорусских терминалов.

Часто задаваемые вопросы

Ниже – ответы на самые часто задаваемые вопросы об отдыхе в Белоруссии.

Где лучше отдохнуть в Белоруссии в 2026 году?

Выбор места зависит от целей: оздоровление, природа или экскурсии. Лучшие варианты – санатории Минской области, озера Нарочь и базы в Беловежской пуще.

Сколько стоит отдых в Белоруссии в 2026 году?

В 2026 году средняя цена – 4 800-6 500 руб. в сутки на человека с питанием. Также можно найти бюджетный вариант от 3 000 руб. в агроусадьбе.

© iStock.com / WeiseMaxHelloween Туман на болоте © iStock.com / WeiseMaxHelloween Туман на болоте

Нужна ли виза в Белоруссию для россиян?

Нет, россияне могут находиться до 90 дней без визы и загранпаспорта по внутреннему паспорту.

Какие лучшие санатории в Белоруссии?

Популярны "Белорусочка", "Журавушка", "Летцы" и "Криница" – современные комплексы с бассейнами и лечением.

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