Отдых в Абхазии: где остановиться и что посмотреть

Отдых в Абхазии в 2026 году по-прежнему остается одним из самых доступных вариантов для тех, кто хочет провести отпуск на море без визовых хлопот. Республика привлекает туристов не только Черным морем и субтропической природой, но и невысокими ценами по сравнению с российскими курортами. Подробнее об этом курорте – в материале РИА Новости.

Ключевые факты об отдыхе в Абхазии

Абхазия располагается на берегу Черного моря – протяженность прибрежной зоны с многочисленными пляжами составляет более 200 километров – в субтропическом климате. Внушительную часть территории государства занимают Кавказские горы. Местные курорты пользовались большой популярностью еще у советских граждан, да и сегодня привлекают россиян не только прекрасными пейзажами и многочисленными достопримечательностями, но и относительно доступными ценами.

Характеристика Значение Лучшее время Июнь–сентябрь Основной тип отдыха Море, пляжи, горы Популярные курорты Гагра, Пицунда, Новый Афон Средняя цена за тур 65 000–100 000 руб. на двоих (7 дней) Пляжи Галечные, местами песчано-галечные, чистая вода Достопримечательности Озеро Рица, Новый Афон, Пицунда Транспорт из Москвы Самолет до Сухума или Адлера + трансфер Валюта Рубли РФ Особенности Без визы, недорого, субтропический климат

Лучшие курорты Абхазии для отдыха

Сами жители Абхазии называют свою страну Апсны, что в переводе означает "страна души". Многие из тех, кто уже успел здесь побывать, наверняка согласятся с таким определением: Абхазия способна по-новому удивлять с каждым визитом, а интересных локаций для отдыха тут более чем достаточно – от шумных курортов с развитой инфраструктурой до тихих поселков в стороне от туристических троп.

Гагра

Окруженная горами Гагра славится не только многочисленными пляжами (в основном смешанными, из песка и гальки), но и бальнеологическими курортами. Этот город, защищенный от несущих холод ветров, считается одним из самых теплых черноморских курортов. Здесь можно подняться на гору Мамзышха и полюбоваться окружающей природой с одной из смотровых площадок.

Город принято делить на два района: Старая и Новая Гагра. Первый считается средоточием исторических достопримечательностей, второй – центром активного отдыха с барами, кафе и дискотеками. Интересующиеся историей туристы могут посетить средневековую крепость Абаата и живописный замок принца Ольденбургского, прогуляться по территории Приморского парка, где собраны сотни видов растений из разных стран и континентов.

Пицунда

В первую очередь Пицунда пользуется популярностью у туристов, которые отправляются на отдых, чтобы поправить здоровье. Атмосфера этого курорта считается целительной благодаря растущим тут реликтовым соснам, а название города происходит от греческого "пинтус" – "сосна".

Пицунда прекрасно подходит для семейного отдыха с детьми: море здесь чистое и большую часть времени спокойное, пляжи разнообразные – песчаные и покрытые галькой. Среди основных достопримечательностей – Пицунда-Мюссерский заповедник и историко-архитектурный заповедник "Великий Питиунт" с руинами античного города, музеем и храмом Святого Андрея Первозванного.

Новый Афон

Как и другие города Абхазии, Новый Афон отличается богатой природой: тут растут кипарисы, рощи фруктовых деревьев, эвкалипты и олеандры. Много пляжей и санаториев, где можно пройти лечение – например, с использованием лечебной глины. В Новый Афон стекается множество паломников, желающих посетить местные духовные святыни.

Сухум

Крупнейший город Абхазии одинаково привлекателен как для любителей пляжного отдыха, так и для тех, кто хочет познакомиться с историческими достопримечательностями: Сухум основан в VI веке до н. э. Здесь стоит посетить местный Ботанический сад – своеобразный музей субтропиков, а также питомник, специализирующийся на разведении обезьян.

Оказавшись в Сухуме, стоит прогуляться по набережной Махаджиров, увидеть Сухумский маяк и побывать на руинах древней крепости Диоскурия.

Гудаута

Этот небольшой город расположен неподалеку от Сухума. Туристов здесь заметно меньше, чем на популярных курортах, а пляжи в большинстве своем не могут похвастаться развитой инфраструктурой – зато это подходящее место для тихого, недорогого отдыха без толп.

На территории Гудауты можно увидеть исторические памятники и побывать в местном музее с богатой коллекцией этнографических экспонатов, а также посетить храм Айлага-абыку – в одной из его стен сохранились специальные встроенные кувшины-голосники, которые улучшают акустику внутри храма.

Цандрипш

Курортный поселок неподалеку от границы с Россией предлагает туристам отдых на благоустроенных галечных пляжах. Из-за близости к КПП Псоу Цандрипш часто выбирают те, кто хочет минимизировать время в пути от границы до моря.

Любители истории могут посетить одну из дач Иосифа Сталина в районе Холодной речки (сюда пускают с экскурсиями), побывать на развалинах Хашупской крепости – некогда одного из крупнейших оборонительных сооружений Абхазии или увидеть древний храм, известный как Цандрипшская базилика. Среди природных достопримечательностей популярностью пользуются живописные Белые скалы.

Сравнение курортов Абхазии Курорт Тип пляжа Инфраструктура Для кого подходит Расстояние от границы Гагра Галька, песчано-галечный Развитая Молодежь, пары, семьи 22 км Пицунда Песчано-галечный Средняя Семьи с детьми, пожилые 50 км Новый Афон Галька Средняя Любители истории, экскурсий 80 км Сухум Галька, песок Развитая Любители города, оздоровление 107 км Гудаута Галька Базовая Спокойный отдых, бюджетный 67 км Цандрипш Крупная галька Базовая Бюджетный отдых, близость к границе 5 км

Что посмотреть в Абхазии

Перечень исторических и природных достопримечательностей, достойных внимания туристов, в Абхазии очень обширный. Причем экскурсии организуются как в самих абхазских городах, так и из соседних российских курортов – Сочи и Адлера.

Природные достопримечательности

Абхазия славится не только морем, но и разнообразием природных ландшафтов – от горных озер и водопадов до карстовых пещер, спрятанных в толще гор.

Озеро Рица

Главная природная достопримечательность Абхазии расположена на высоте 950 метров над уровнем моря на территории Рицинского реликтового национального парка, в окружении Кавказских гор. Цвет воды в озере может меняться в зависимости от сезона – от зелено-желтого до глубокого сине-голубого.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Страны мира. Абхазия © Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Страны мира. Абхазия

С 1 мая 2026 года при въезде на территорию заповедника действует обновленный экологический сбор: 1000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей 8-12 лет, дети младше 8 лет проходят бесплатно. По дороге к озеру стоит задержаться у водопадов "Девичьи" и "Мужские слезы", Голубого озера и Юпшарского каньона – этот каньон появился в результате сильного землетрясения.

Гегский водопад

Высота водопада, по разным оценкам, составляет от 50 до 70 метров, а вход на территорию бесплатный. Именно этот водопад сыграл роль Рейхенбахского в советской картине "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" – сцена финальной схватки с профессором Мориарти снималась именно здесь, что делает локацию популярной у поклонников кинематографа.

CC0 / / Гегский водопад CC0 / / Гегский водопад

Новоафонская пещера

Одна из крупнейших карстовых пещер Кавказа была обнаружена только в 1961 году. Она разделена на девять залов (шесть из них открыты для посещения), внутри – каменные водопады, подземные озера и завораживающая акустика. Температура воздуха в залах постоянна и держится на отметке +14 °С, поэтому даже летом стоит взять с собой кофту.

Стоимость входного билета – 1000 рублей, попасть внутрь можно на специальном поезде. Неподалеку от пещеры расположено ущелье "Три котла".

Исторические и культурные памятники

Помимо природных красот, Абхазия хранит немало памятников истории – от древних крепостей до действующих монастырей.

Новоафонский монастырь

Новоафонский мужской монастырь выстроен в неовизантийском стиле и включает несколько храмов. Это один из главных духовных центров Абхазии, куда стекается множество паломников – вход на территорию свободный.

Анакопийская крепость

Крепость расположена на вершине Иверской горы и входит в состав историко-культурного заповедника "Анакопия", объединяющего почти сотню исторических и археологических памятников. На ее территории сохранился неиссякаемый колодец, а с крепостных стен открывается панорамный вид на Новый Афон и побережье.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Анакопийская крепость в Новом Афоне © Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Анакопийская крепость в Новом Афоне

Стоимость входного билета – 300 рублей для взрослых, для детей действуют льготы.

Топ-5 достопримечательностей Абхазии Достопримечательность Расположение Стоимость входа Время на осмотр Рейтинг Озеро Рица 60 км от Гагры 1000 руб. (экологический сбор) 3–5 часов ★★★★★ Новоафонская пещера Новый Афон 1000 руб. 1,5–2 часа ★★★★★ Новоафонский монастырь Новый Афон Бесплатно 1–2 часа ★★★★☆ Гегский водопад 30 км от Гагры Бесплатно 2–3 часа (с дорогой) ★★★★★ Анакопийская крепость Новый Афон 300 руб. 1,5–2 часа ★★★★☆

Пляжи Абхазии

Многих туристов привлекают именно пляжи Абхазии. Часть из них обустроена всем необходимым для отдыхающих – шезлонги, навесы, зонты. Как правило, такие пляжи можно найти в крупных курортных городах вроде Гагры и Сухума, а также рядом с санаториями и гостиницами. Другие популярные пляжи ближе к "диким": особой инфраструктуры там нет, зато есть теплое чистое море и роскошная южная природа – они подходят тем, кто хочет отдохнуть подальше от многолюдной толпы.

Лучшие песчаные пляжи

Полностью песчаных пляжей в Абхазии немного. Ближе всего к этому определению – пляжи Пицунды и поселка Лдзаа, где мелкий песок сочетается с галькой. Это наиболее комфортный вариант для отдыха с маленькими детьми.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Отдыхающие идут с пляжа в Пицунде © Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Отдыхающие идут с пляжа в Пицунде

Галечные пляжи

Галька преобладает на большей части побережья, в том числе в Гагре и Сухуме. Такие пляжи, как правило, лучше обустроены: заход в море там более плавный, а вода – чище за счет естественной фильтрации.

Экскурсии и развлечения

Поклонники активного отдыха могут отправиться к Юпшарскому каньону неподалеку от озера Рица или к одному из абхазских водопадов – Новоафонский, например, был возведен вручную местными монахами, а Молочный водопад обязан своим оттенком множеству воздушных пузырьков в воде.

Для туристов организуют конные прогулки, сплав по горным рекам, прыжки на веревках с командой роупджамперов, занятия дайвингом и другие развлечения, вплоть до достаточно экстремальных. Одним из самых подходящих для молодежного отдыха мест считается район Новой Гагры с барами, кафе и дискотеками, хотя современные отели найдутся и в других крупных городах республики.

Экскурсии в Абхазию организуют как местные операторы, так и агентства из соседних Сочи и Адлера – это удобно, если хочется провести на курорте всего один день.

Отдых с детьми

Выбирая локацию для семейного отдыха, стоит обратить внимание на места с мягким климатом и пологим заходом в воду. Лучше всего для этого подходят Пицунда и соседние поселки: благодаря растущим вокруг соснам воздух здесь полезен и взрослым, и детям, а пляжи преимущественно песчано-галечные. Хорошей альтернативой станет Гудаута – курорт с более спокойной атмосферой и мелкой галькой.

В поисках развлекательной инфраструктуры стоит отправиться в крупные города: в Гагре и Пицунде работают аквапарки, а в Гагре же располагается Абхазский национальный дельфинарий. Выбирая пляж для отдыха с детьми, важно заранее убедиться, что рядом с берегом нет резкого свала глубины – это особенность многих абхазских пляжей.

Советы туристам

Прежде чем отправиться на отдых в Абхазию, стоит заранее продумать маршрут и позаботиться о важных мелочах.

Как добраться до Абхазии

Добраться до Абхазии можно практически всеми доступными видами транспорта. С 2025 года из Москвы действуют прямые рейсы до аэропорта Сухума – перелет занимает около 2 часов 40 минут, вылеты выполняются несколько раз в неделю, а билеты можно найти от 11 000 рублей в одну сторону. Это заметно сократило дорогу тем, кто раньше добирался только через Сочи.

Более привычный вариант – долететь до Адлера, а оттуда доехать на трансфере, такси или электричке "Ласточка" до нужного курорта: например, дорога до Гагры занимает около 40 минут. Также можно добраться прямым поездом Москва – Сухум или на личном автомобиле через Краснодарский край.

Прохождение границы

Россиянам для поездки в Абхазию виза не нужна – достаточно предъявить на границе действительный внутренний или заграничный паспорт. Безвизовое пребывание разрешено на срок до 90 дней.

Въехать в Абхазию можно через КПП Псоу (в 10 км от Сочи) или через КПП Ингури со стороны Грузии. На границе проходят таможенный и паспортный контроль – в высокий сезон на Псоу возможны очереди, поэтому закладывать на пересечение границы стоит от 30 минут до нескольких часов.

Где остановиться

У туристов, которые выбирают отдых в Абхазии, есть несколько основных вариантов размещения. Один из самых популярных – гостиница или отель, стоимость проживания в которых зависит от сезона, категории номера, удаленности от моря и системы питания, включая формат "все включено".

Практически во всех курортных городах и поселках можно снять квартиру или домик в частном секторе по цене ниже, чем в отеле, – этот вариант подходит и для компании молодежи, и для тех, кто предпочитает готовить самостоятельно или питаться в кафе. Летом 2026 года жилье в частном секторе обходится в среднем в 4 000-7 000 рублей за сутки, гостевой дом эконом-класса – от 1 500 рублей.

© Фото : Светлана Давыдова Набережная Гагры © Фото : Светлана Давыдова Набережная Гагры

Тем, кто едет в Абхазию не только за впечатлениями, но и за пользой для здоровья, размещение вместе с питанием и лечебными процедурами предлагают многочисленные пансионаты и санатории. Бронирование жилья и туров лучше планировать заранее – в разгар сезона, с июля по август, свободных мест в популярных локациях становится заметно меньше.

Питание и национальная кухня

Побывать в Абхазии и не попробовать местную кухню – значит упустить важную часть путешествия. Даже если отдыхающие уже оплатили систему "всё включено" в отеле или шведский стол на завтрак, стоит хотя бы раз поужинать в местном кафе.

Как минимум нужно попробовать абхазский шашлык: он бывает из свежего мяса ("ажьы дзны") и из копченого ("ажьцаа дзны"). Нельзя уехать из Абхазии, не попробовав лобио, хачапур, закуску из баклажанов с ореховой начинкой (абаклажанчапа) и абхазский вариант кукурузной каши – абысту.

Ужин в ресторане среднего уровня обойдется примерно в 1000 рублей на человека, в кафе – почти вдвое дешевле.

Цены на отдых

Стоимость основных продуктов и услуг в Абхазии в 2026 году в целом сопоставима с российской, поскольку большая часть товаров ввозится из России. Бюджетная путевка на двоих на 7 дней с проживанием в частном секторе и питанием в кафе обойдется в 35 000–50 000 рублей без учета дороги. Комфортный отдых в отеле 3-4* с системой "все включено" будет стоить от 70 000 до 120 000 рублей на двоих, а в низкий сезон (май, октябрь) цены могут быть заметно ниже – от 65 000 рублей за путевку с перелетом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Отдыхающие на пляже в городе Гагры в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Отдыхающие на пляже в городе Гагры в Абхазии

Что привезти из сувениров

Абхазия как аграрный регион славится вином, специями, сырами и медом. Помимо магнитиков и тарелок с горными видами, из поездки стоит привезти:

Аджику всех видов – фабричного или домашнего производства (вторая обычно острее). Стоимость – от 100 рублей за баночку.

Сыр – овечий, козий или коровий. Стоимость – от 350-400 рублей за 1 кг.

Наборы специй – стоимость пакетика около 100 рублей.

Чурчхелу – лакомство из орехов и виноградного сока. Стоимость – от 70 до 150 рублей в зависимости от размера.

Домашнее вино и чачу – продаются на рынках и у частных производителей, цена зависит от объема и выдержки.

Лучшее время для посещения

Основной поток туристов приходится на летние месяцы, когда местные пляжи нередко переполнены, а море прогревается выше +25 °С. Туристы, которых не пугает прохладная вода, могут открыть купальный сезон уже в мае или отправиться в Абхазию в сентябре-октябре – в так называемый бархатный сезон, когда людей меньше, а цены ниже.

Месяц Температура воздуха, °C Температура воды, °C Дождливые дни Рекомендация Май +20…+24 +18…+20 8–10 Начало сезона, мало туристов Июнь +24…+28 +22…+24 6–8 Комфортно, не жарко Июль +27…+32 +25…+27 4–5 Пик сезона Август +28…+33 +26…+28 4–5 Самое теплое море Сентябрь +23…+27 +24…+26 5–7 Бархатный сезон Октябрь +18…+22 +20…+22 8–10 Конец сезона, тихо

Безопасность

Абхазия считается безопасным направлением для туристов, криминогенная обстановка на курортах стабильна. Тем не менее стоит соблюдать стандартные меры предосторожности: не оставлять ценные вещи без присмотра на пляже, не гулять по неосвещенным местам ночью и уважать местные обычаи.

Отдыхающим, которые выбирают для купания "дикие" пляжи, важно помнить об осторожности — на многих из них серьезная глубина начинается уже в нескольких метрах от берега. Расплачиваться на территории Абхазии можно российскими рублями, а вот с оплатой картами иногда возникают сложности, поэтому наличные лучше иметь при себе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Отдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Отдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии

Часто задаваемые вопросы

Ниже ответы на самые частые вопросы путешественников об Абхазии.

Сколько стоит отдых в Абхазии на двоих в 2026 году?

Бюджетный отдых на двоих на 7 дней обойдется в 35 000-50 000 рублей, включая жилье в частном секторе (1 500-2 500 руб./сутки), питание в кафе (500–800 руб./день на человека) и 2–3 экскурсии. Комфортный вариант с отелем 3-4* и системой "все включено" – от 70 000 до 120 000 рублей.

Нужна ли виза в Абхазию для россиян?

Виза для граждан России не нужна. Достаточно предъявить на границе внутренний или заграничный паспорт. Срок безвизового пребывания составляет до 90 дней.

Когда лучше ехать на отдых в Абхазию?

Оптимальное время для пляжного отдыха – с июня по сентябрь, когда температура воды достигает +24…+28 °C. Самый комфортный период – бархатный сезон в сентябре: туристов меньше, цены ниже, а море еще теплое.

Какой курорт Абхазии лучше для отдыха с детьми?

Для семей с детьми больше всего подходят Пицунда (пологий вход в море, сосновый воздух, песчано-галечные пляжи) и Гудаута (спокойная атмосфера, мелкая галька). На этих курортах менее шумно, чем в Гагре, и комфортнее условия для малышей.

Какие пляжи в Абхазии песчаные?