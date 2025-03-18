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Достопримечательности Йошкар-Олы 2026: что посмотреть и куда сходить, описание мест
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20:14 18.03.2025 (обновлено: 16:05 07.06.2026)
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Йошкар-Ола: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

© iStock.com / MordolffЙошкар-Ола. Достопримечательности
Йошкар-Ола. Достопримечательности - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© iStock.com / Mordolff
Йошкар-Ола. Достопримечательности
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Оглавление
Город Йошкар-Ола с необычными архитектурными сооружениями, памятниками и скульптурами удивляет туристов, которые приезжают сюда не только летом. Что посмотреть самостоятельно за 1-2 дня, достопримечательности и увлекательные экскурсии, куда сходить с детьми и как спланировать свой маршрут, описание и фото города, — в материале РИА Новости.
© iStock.com / JessAeronsНадпись "Йошкар-Ола" на набережной Брюгге
Надпись Йошкар-Ола на набережной Брюгге - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© iStock.com / JessAerons
Надпись "Йошкар-Ола" на набережной Брюгге

Чем знаменита Йошкар-Ола

Йошкар-Ола — один из самых необычных городов Поволжья. Город привлекает не древними крепостями или масштабными музейными собраниями, а цельным архитектурным ансамблем, вдохновленным европейскими городами.
Центр Йошкар-Олы остается компактным и удобным для прогулок: основные достопримечательности расположены рядом друг с другом. От Набережной Брюгге до Патриаршей площади можно дойти всего за 10–15 минут, поэтому город особенно популярен для коротких поездок выходного дня.
Еще одна причина популярности — необычная архитектура. В Йошкар-Оле можно увидеть Благовещенскую башню с часами, напоминающими кремлевские куранты, копии европейских фасадов, набережную Амстердам, дворцы в венецианском стиле и здания с фламандскими мотивами. Город часто сравнивают с декорацией или тематическим архитектурным парком. Актуальную информацию о городе, событиях и инфраструктуре можно найти на официальном портале Йошкар-Олы.
Основные факты о Йошкар-Оле

Параметр

Значение

Полное название

Город Йошкар-Ола

Субъект РФ

Республика Марий Эл

Статус

Столица республики, административный центр городского округа "Город Йошкар-Ола"

Дата основания

1584 год

Население (2025–2026)

около 290 тыс. человек

Площадь города

101,8 км²

Плотность населения

~2 800 чел/км²

Часовой пояс

UTC+3 (МСК)

Телефонный код

+7 (8362)

Почтовые индексы

424000, 424001 – 424039

Географические координаты

56°38′ с. ш. 47°54′ в. д.

Расстояние до Москвы

~760 км

Климат

Умеренно континентальный

Река

Малая Кокшага

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Главные достопримечательности Йошкар-Олы

Все достопримечательности Йошкар-Олы находятся так близко друг к другу, что их можно осмотреть за пару дней.

Набережная Брюгге

Для прогулок советуют выбрать одну из набережных — Брюгге или Амстердам. Набережная Брюгге расположена на левом берегу реки Малая Кокшага и тянется от Гоголевского моста до Царьградского проспекта. Она выполнена в фламандском стиле с элементами северной готики: трехэтажные домики из красного кирпича с шпилями, башенками и лепниной. Название отсылает к бельгийскому Брюгге, хотя туристы часто сравнивают это место и с Амстердамом.Лучше прогуляться по ней вечером, когда включается подсветка, которая делает набережную особенно сказочной.
Набережная Амстердам находится на правом берегу Малой Кокшаги. Это короткий участок длиной около 200 м, оформленный в голландском стиле: здесь построены красные кирпичные здания с белым декором. На набережной расположены памятники Рембрандту, Николаю Гоголю и скульптурная композиция с Александром Пушкиным и Евгением Онегиным. От набережной Амстердам по Гоголевскому мосту можно перейти на набережную Брюгге.

Царевококшайский кремль

© iStock.com / KrimKateЦаревококшайский кремль в Йошкар-Оле
Царевококшайский кремль в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© iStock.com / KrimKate
Царевококшайский кремль в Йошкар-Оле
В 2009 году на месте старинной деревянной крепости был построен культурно-исторический комплекс "Царевококшайский Кремль". В теплый сезон здесь проводят ярмарки, концерты и реконструкции. На территории часто проходят городские праздники и гастрономические фестивали.
В нем открыт музей археологических находок, где собрана коллекция артефактов, найденных во время раскопок на территории Йошкар-Олы. Среди экспонатов — старинные монеты, оружие, украшения, фрагменты доспехов и конской сбруи.
Кремль находится рядом с центральными туристическими улицами, поэтому сюда обычно заходят во время прогулки между набережной Брюгге и площадью Оболенского-Ноготкова.

Патриаршая площадь

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПамятник Алексию II в Йошкар-Оле
Памятник Алексию II в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Памятник Алексию II в Йошкар-Оле
Патриаршая площадь — популярное место не только у жителей, но и у гостей города Йошкар-Ола. Здесь установлен памятник патриарху Алексию II, а также скульптура Петру и Февронии. На башне Патриаршей площади есть уникальные часы "12 апостолов". А еще с нее можно увидеть прекрасную панораму набережной Брюгге.

Часы "12 апостолов"

Часы "12 апостолов" — одна из тех достопримечательностей Йошкар-Олы, возле которых туристы специально подстраивают свое расписание. Механическая композиция расположена на балконе третьего этажа многофункционального общественного здания на Патриаршей площади.
Несколько раз в день — в 9:00, 12:00, 15:00,18:00и в 21:00 — здесь начинается мини-спектакль: под музыку появляются движущиеся фигуры апостолов и Иисуса Христа. Представление длится около 7,5 минуты и традиционно собирает вокруг площади большое количество зрителей. В высокий сезон лучше приходить заранее, чтобы занять место поближе. Для многих туристов эти часы стали таким же символом города, как Йошкин кот или Набережная Брюгге.

Площадь Оболенского-Ноготкова

© iStock.com / ArtyomMirniyПлощадь Оболенского-Ноготкова в Йошкар-Оле
Площадь Оболенского-Ноготкова в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© iStock.com / ArtyomMirniy
Площадь Оболенского-Ноготкова в Йошкар-Оле
Площадь Оболенского-Ноготкова окружена красивыми зданиями в венецианском стиле. В центре установлен 6-метровый бронзовый монумент Ивану Оболенскому-Ноготкову (первому официальному воеводе города). Рядом расположена копия московской Царь-пушки. На лицевом фасаде Национальной художественной галереи есть необычные часы, они корректируются сигналом со спутника, каждый час куранты раскрываются и разыгрывается мини-спектакль.

Благовещенский собор

Благовещенский собор — кафедральный собор Йошкар-Олинской епархии и один из крупнейших православных соборов Марий Эл. Он расположен на площади Республики и Пресвятой Девы Марии и формирует важную часть городского архитектурного ансамбля.
Собор построен в традициях русского храмового зодчества с элементами московской архитектуры XVII века. Фасады украшены мозаиками и декоративными арками, а внутри находятся росписи и большой многоярусный иконостас.

Собор Воскресения Христова

Собор Воскресения Христова был главным храмом Царевококшайска (старое название Йошкар-Олы) в XVIII–XIX веках. Первоначальный собор был построен в 1759 году на средства казанского купца Василия Булыгина и прихожан, но был разрушен в 1961 году. Современный храм возведен в 2010 году на том же месте. Известен своей красотой и величием, воплощает характерные черты русского стиля. Внешнее оформление, фрески и иконы в интерьере вызывают восторженные взгляды у туристов.

Скульптура "Йошкин кот"

© Фото : Туристско-информационный центр г. Йошкар-ОлыЙошкин кот в Йошкар-Оле
Йошкин кот в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Туристско-информационный центр г. Йошкар-Олы
Йошкин кот в Йошкар-Оле
На площади Оболенского-Ноготкова на скамейке у Марийского государственного университета сидит один из главных символов Йошкар-Олы — Йошкин кот.
Памятник появился в 2011 году. А после на Архангельской слободе появился и памятник его подружке. По городской традиции нужно присесть рядом с котом, потереть его нос и загадать желание.

Архангельская слобода

© iStock.com / Leonid AndronovАрхангельская слобода в Йошкар-Оле
Архангельская слобода в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© iStock.com / Leonid Andronov
Архангельская слобода в Йошкар-Оле
Архангельская слобода названа в память об Архангеле Гаврииле, который принес Святой Деве весть о рождении ее будущего сына. Это небольшой квартал, состоящий из 11 двухэтажных домов во фламандском стиле. Здания декорированы малыми формами скульптуры — фигурами животных и птиц.

Благовещенская и Спасская башни

© iStock.com / JackFБлаговещенская башня и собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Йошкар-Оле
Благовещенская башня и собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© iStock.com / JackF
Благовещенская башня и собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Йошкар-Оле
Благовещенская башня в Йошкар-Оле имеет высоту 55 метров. Часы на фасаде здания в точности повторяют форму курантов Спасской башни Московского Кремля. Она входит в состав архитектурного ансамбля, созданного в честь престольного праздника Богородицы, куда также включены скульптура Архангела Михаила, статуя Богородицы с младенцем и Благовещенский собор. Напротив Благовещенской башни, по другую сторону Театрального моста, стоит подобие Боровицкой башни Кремля, которую назвали Спасской.

Национальная художественная галерея

CC BY 3.0 / Alkort / Национальная художественная галерея в Йошкар-Оле на площади Оболенского-Ноготкова
Национальная художественная галерея в Йошкар-Оле на площади Оболенского-Ноготкова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
CC BY 3.0 / Alkort /
Национальная художественная галерея в Йошкар-Оле на площади Оболенского-Ноготкова
Это центральная выставочная площадка города Йошкар-Олы, где представлена постоянная экспозиция "Марийский колорит". В ней представлены народные костюмы, вышивка, украшения и живопись из фондов Республиканского музея изобразительных искусств. На территории также проходят выставки российских и зарубежных авторов, а с 2021 года работает Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея.
Топ-15 достопримечательностей Йошкар-Олы

Достопримечательность

Адрес

Режим работы

Цена входа

Набережная Брюгге

Набережная Брюгге, вдоль р. Малой Кокшаги

Круглосуточно

Бесплатно

Царевококшайский кремль

ул. Вознесенская, 58

Вт–вск 10:00-20:00

Бесплатно

Скульптура "Йошкин кот"

Ленинский проспект, 24В

Круглосуточно

Бесплатно

Часы "12 апостолов"

Патриаршая площадь, Царьградский проспект, 37

Представление проходит ежедневно в следующие временные интервалы: 09:00; 12:00; 15:00; 18:00; 21:00.

Бесплатно

Благовещенский собор

Воскресенская набережная, д. 32

Ежедневно

Бесплатно

Национальная худ. галерея

Ленинский проспект, 24

Вт 10:00-20:00; ср-вск 10:00-18:00, пнд - выходной

От 200 руб.

Музей народной сказки

ул. Советская, 104

Вт-вск 10:00-18:00; пнд - выходной

Бесплатно

Архангельская слобода

ул. Архангельская слобода

Круглосуточно

Бесплатно

Воскресенская набережная

Воскресенская наб.

Круглосуточно

Бесплатно

Бульвар Чавайна

Центр города, бульвар Чавайна

Круглосуточно

Бесплатно

Ботанический сад ПГТУ

ул. Мира, 2Б

Вт-птн 08:00-16:30; суб 08:30-16:00

Экскурсия от 300 руб.

Парк Победы

Парк победы

Круглосуточно

Бесплатно

Театр кукол

Театр кукол

По афише

~400–900 руб.

Колесо обозрения

ул. Комсомольская, д. 124

Пн-пт 10:00-21:00; суб-вск 10:00-22:00. Возможны изменения в связи с погодными условиями.

От 300 руб.

Фонтан "В космос"

Юбилейная площадь, 50

Круглосуточно

Бесплатно

Музеи Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле есть несколько интересных музеев, посвященных народным сказкам, истории и археологии. Здесь посетители могут познакомиться с культурой, историей и традициями Марий Эл, лучше понять и оценить значимость народной культуры и исторических событий. Актуальные выставки и расписание мероприятий публикуются на портале Министерства культуры Марий Эл.

Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева

Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева — крупнейший исторический музей республики, где можно узнать о богатом наследии и культуре марийского народа. Здесь представлено собрание экспозиций, посвященных культуре, истории, традициям и жизни марийцев.

Музей народной сказки

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМузей сказки в Йошкар-Оле
Музей сказки в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Музей сказки в Йошкар-Оле
Музей народной сказки под открытым небом в Йошкар-Оле — это экспозиция, где сказочные герои расположены на улице. Она позволяет детям и взрослым погрузиться в волшебный мир и узнать больше о разнообразных персонажах.

Музей истории и археологии Республики Марий Эл

Музей истории и археологии Республики Марий Эл знакомит туристов с историей и археологическими находками, свидетельствующими о древних цивилизациях, проживавших на ее территории.
Особое внимание уделено истории Царевококшайска и развитию города в разные периоды. Здесь можно увидеть старинные документы, предметы быта и результаты раскопок.
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Музеи Йошкар-Олы

Название музея

Адрес

Режим работы

Что посмотреть

Нац. музей РМЭ им. Т. Евсеева

ул. Советская, 153

Вт–вс 10:00–18:00

Этнография, природа Марий Эл, история региона

Музей истории и археологии

Ул. Эшкинина, дом 10А

Вт–вс 10:00–18:00

Археологические находки, история края

Музей народной сказки

ул. Советская, 104

Вт-вс 10:00-18:00

Интерактивные экспозиции для детей и взрослых

Музей марийского сыра

ул. Эшкинина, 10Г

Вт-вс 10:00-18:00

История местного сыроделия, дегустация

Музей очков

Ул. Советская, 105

Пн-пт 09:00-19:00; суб 09:00-16:00

Коллекция очков разных эпох

Театры и культурные центры

Театры Йошкар-Олы предлагают разнообразные творческие программы и представления, фестивали и другие театральные события, чтобы зрители могли насладиться широким спектром театральных жанров.

Марийский театр оперы и балета им. Эрика Сапаева

Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева (известного марийского композитора) является одним из ведущих театров Республики Марий Эл. Представляет широкий спектр классических и современных оперных и балетных произведений, а также спектакли для детей. Зрители имеют возможность окунуться в мир искусства, насладиться оперными и балетными представлениями, музыкой, танцами и обогатить свой культурный опыт. Официальная афиша публикуется на сайте театра оперы и балета.

Республиканский театр кукол

Это архитектурное сооружение внешне похоже на сказочный замок. В кукольном театре еженедельно организуют детские выступления — по мотивам классических и современных произведений, а также спектаклей для взрослых. На территории есть музей, а неподалеку расположен красивый каскадный фонтан.
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Марийский национальный театр драмы

Марийскому национальному театру драмы имени М. Шкетана, названному в честь выдающегося марийского писателя, уже более 100 лет. Для зрителей представлен широкий спектр классических и современных пьес, комедий и драматических спектаклей, которые идут на марийском языке с синхронным переводом.

Парки и прогулочные зоны

Парки и сады в городе — обширная территория для отдыха и прогулок. В них есть живописные аллеи, лавочки для отдыха, цветочные клумбы, детские и спортивные площадки, места для отдыха на свежем воздухе, неспешных прогулок, фотосессий и познания растительного мира.

Бульвар Чавайна

Бульвар Чавайна представляет собой пешеходную зону, которая начинается от набережной Брюгге и заканчивается в микрорайоне Сомбатхей, проходя через реку Малая Кокшага. Неспешно прогуливаясь по бульвару Сергея Чавайна (названному в честь классика марийской литературы), туристы могут отдохнуть на лавочках, увидеть фонтаны и насладиться зелеными насаждениями. А еще пересечь реку Малая Кокшага и осмотреть обе части города со стороны реки.
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Парк Победы

Крупный городской парк Победы расположен в центре города и является популярным местом для отдыха и прогулок среди местных жителей и туристов. Здесь есть прогулочные аллеи и зеленые газоны, идеальные для пеших прогулок и пикников, а еще детские и спортивные площадки, аттракционы и фонтаны. На территории парка также расположены памятники и монументы, посвященные участникам Великой Отечественной войны, и Вечный огонь. Уютное место, где можно провести время с семьей и друзьями.

Ботанический сад-институт ПГТУ

Чтобы отключиться от рабочих будней и максимально расслабиться отлично подойдет прогулка по Ботаническому саду ПГТУ. Здесь можно посмотреть розарий, дендрарий, лабораторию тропических и субтропических растений. Сад принадлежит институту, который занимается сбором флоры из разных уголков мира, ведет образовательную деятельность, является научной площадкой Поволжского государственного технологического университета. В фондах сада числится около 6000 экземпляров растений.
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Маршруты по Йошкар-Оле

Йошкар-Ола удобна для самостоятельных прогулок. Большинство интересных мест расположено компактно, поэтому даже насыщенный маршрут не требует долгих переездов. За один день можно увидеть основные достопримечательности, а за 2 дня — добавить музеи, театры и поездки по окрестностям Марий Эл. Полезные маршруты, афиши и идеи для путешествий по республике публикуются на туристическом портале Марий Эл.

Что посмотреть за один день

Начать прогулку стоит утром с набережной Брюгге, пока здесь немного туристов. Затем можно перейти к Царевококшайскому кремлю, площади Оболенского-Ноготкова и Патриаршей площади. После обеда маршрут обычно продолжают через Архангельскую слободу и Благовещенский собор.
Вечером лучше вернуться к реке Малая Кокшага. В подсветке особенно эффектно выглядят башни, часы "12 апостолов" и фасады набережной Амстердам.
Маршрут по Йошкар-Оле на 1 день

Время

Локация

Что делать

Время на осмотр

9:00–10:00

Набережная Брюгге

Утренняя прогулка, фото фасадов

60 мин

10:00–11:00

Царевококшайский кремль

Осмотр башен, музей внутри

60 мин

11:00–12:00

Площадь Оболенского-Ноготкова

Галерея, Царь-пушка, памятник воеводе

60 мин

12:00–13:00

Обед в центре

Местная кухня (марийская)

60 мин

13:00–14:00

Патриаршая площадь

Часы "12 апостолов", памятник Алексию II

60 мин

14:00–15:00

Архангельская слобода

Воскресенская набережная, фонтан

60 мин

15:00–16:00

Площадь Республики

Благовещенская башня, собор

60 мин

16:00–17:00

Скульптура "Йошкин кот"

Фото с котом, прогулка по ул. Пушкина

45 мин

17:00–18:30

Бульвар Чавайна

Вечерняя прогулка, сувениры

90 мин

18:30–20:00

Ужин и отдых

Ресторан марийской кухни

Маршрут на 2 дня

Если поездка рассчитана на 2 дня, второй день стоит посвятить музеям, театрам и окрестностям. Утром можно посетить Национальный музей Республики Марий Эл или музей истории и археологии.
После этого туристы часто отправляются в замок Шереметева в поселке Юрино или в Козьмодемьянск — старинный волжский город с музеями и купеческой архитектурой. Такие поездки обычно занимают половину дня.
Вечером многие возвращаются в центр Йошкар-Олы ради спектакля в театре оперы и балета или прогулки по вечерней набережной Брюгге.
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Куда сходить с детьми

Отправляться в Йошкар-Олу можно всей семьей, здесь есть интересные места для активного и культурного отдыха с юными путешественниками. Если запланирована поездка с детьми, можно вместе погулять на набережных, отправиться в парк отдыха на аттракционы, посетить театр кукол. Анна Ваганова советует добавить в маршрут Музей народной сказки под открытым небом. Это часть дома летчика в отставке Сергея Слесарева, стараниями которого фасад здания украсили скульптурами героев различных сказок. Многие — из произведений Пушкина и Крылова.
"Здесь не нужен билет и все осмотреть можно совершенно бесплатно. В салоне оптики находится музей очков, который тоже во многом уникален. На небольшой площади собрано множество экспонатов", — поясняет эксперт.

Куда сходить с девушкой

В Йошкар-Оле много интересные мест для романтических прогулок и встреч. Можно прогуляться по набережной или одному из городских парков, насладиться свежим воздухом и красивыми пейзажами. Вместе посетить музеи, концерты или спектакли, чтобы больше узнать о культуре и истории республики Марий Эл. Провести романтический ужин в кафе или ресторане и отведать блюда национальной марийской кухни.
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Советы туристам

Ознакомиться с городскими достопримечательностями, погрузиться в культуру и историю, отведать местную кухню можно самостоятельно за один день или обратиться к гиду. Обязательно стоит совершить пешую прогулку по центральной части города и сделать фото с известными памятниками. Перед поездкой стоит проверить сезонность экскурсий, работу музеев и расписание театров. В праздничные дни и летом в центре бывает много туристов, особенно вечером.

Как добраться до Йошкар-Олы

Существует несколько способов добраться до Йошкар-Олы: на поезде, автобусе, автомобиле. Перед путешествием важно проверить расписание транспорта, учесть погодные условия и возможные задержки, особенно в зимний сезон.
· Самолетом проще всего добраться до Йошкар-Олы. Однако с 2023 года аэропорт города закрыт на реконструкцию, которая планируется завершить в конце 2027 года. До этого момента добраться до города можно только наземным транспортом.
· Поезд. Из Москвы ежедневно отправляется фирменный двухэтажный поезд "Марий Эл". Время в пути составляет около 14 часов 30 минут. Существуют также специальные туристические составы, следующие из Москвы в Йошкар-Олу и обратно — "Волжский вояж" и "Сказы Поволжья". Время в пути на них — около полутора суток, но они курсируют нечасто.
· Автобус. Из Москвы автобусы отправляются с Центрального автовокзала ежедневно. Минимальное время в пути — 12 часов. В Йошкар-Оле есть два автовокзала: Старый (Кокшайский пр., 19) и Республиканский.
· Автомобиль. Расстояние от Москвы до Йошкар-Олы — около 820 км. Быстрее всего доехать по платной трассе М-12 "Восток" до Шумерли, затем по дороге 97К-001 до Чебоксар, а далее по Р-176 до Йошкар-Олы. Бесплатная альтернатива — трасса М-7 "Волга" до Чебоксар, а затем по Р-176. Из Санкт-Петербурга можно доехать на автомобиле по трассе М-11 "Нева" до Москвы, а затем продолжить маршрут, как из столицы.
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Где вкусно поесть

Республика Марий-Эл имеет уникальную национальную кухню. В Йошкар-Оле много ресторанов и кафе, где кушанья готовят по старинным рецептам. Сюда нередко совершаются увлекательные гастрономические туры из различных городов России.
На первое можно отведать супы на мясном или овощном бульоне или подкоголи, они схожи с варениками. Их готовят с говядиной, свининой, картофелем, щукой, творогом, грибами. Или полан лем — сладкий супчик с ягодами калины. На второе — умбалеш куктымо — жаркое с картофелем и рыбой в сливках, а также нужгол котлет — местные котлеты из щуки. Востребованы и блюда из дичи: зайчатины, медвежатины, конины, кабанятины и лосятины. На десерт предлагают уячу — маленький колобок из теста, обжаренный в масле, а затем сваренный в меде. Также можно попробовать лепешки, ватрушки, печенье, пирожки.
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Где остановиться

Самый распространенный вариант размещения — апартаменты и квартиры посуточной аренды. Чтобы все достопримечательности были в шаговой доступности лучше снимать жилье в центре, в районе набережных Брюгге и Амстердам, бульвара Чавайна и Вознесенской улицы.

Лучшее время для посещения

Йошкар-Олу можно посещать круглый год, но наиболее комфортный сезон — с мая по сентябрь. В это время работают фонтаны, прогулочные маршруты и летние площадки.
Осенью город особенно красив благодаря листве вдоль Малой Кокшаги и бульвара Чавайна. Зимой центр украшают праздничной подсветкой, а архитектура набережной Брюгге выглядит особенно эффектно на фоне снега.
Весной туристов меньше, поэтому можно спокойно посмотреть главные достопримечательности Йошкар-Олы без очередей и большого потока экскурсионных групп.
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