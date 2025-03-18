Йошкар-Ола: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Город Йошкар-Ола с необычными архитектурными сооружениями, памятниками и скульптурами удивляет туристов, которые приезжают сюда не только летом. Что посмотреть самостоятельно за 1-2 дня, достопримечательности и увлекательные экскурсии, куда сходить с детьми и как спланировать свой маршрут, описание и фото города, — в материале РИА Новости.

© iStock.com / JessAerons Надпись "Йошкар-Ола" на набережной Брюгге © iStock.com / JessAerons Надпись "Йошкар-Ола" на набережной Брюгге

Чем знаменита Йошкар-Ола

Йошкар-Ола — один из самых необычных городов Поволжья. Город привлекает не древними крепостями или масштабными музейными собраниями, а цельным архитектурным ансамблем, вдохновленным европейскими городами.

Центр Йошкар-Олы остается компактным и удобным для прогулок: основные достопримечательности расположены рядом друг с другом. От Набережной Брюгге до Патриаршей площади можно дойти всего за 10–15 минут, поэтому город особенно популярен для коротких поездок выходного дня.

Еще одна причина популярности — необычная архитектура. В Йошкар-Оле можно увидеть Благовещенскую башню с часами, напоминающими кремлевские куранты, копии европейских фасадов, набережную Амстердам, дворцы в венецианском стиле и здания с фламандскими мотивами. Город часто сравнивают с декорацией или тематическим архитектурным парком. Актуальную информацию о городе, событиях и инфраструктуре можно найти на официальном портале Йошкар-Олы

Основные факты о Йошкар-Оле Параметр Значение Полное название Город Йошкар-Ола Субъект РФ Республика Марий Эл Статус Столица республики, административный центр городского округа "Город Йошкар-Ола" Дата основания 1584 год Население (2025–2026) около 290 тыс. человек Площадь города 101,8 км² Плотность населения ~2 800 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (8362) Почтовые индексы 424000, 424001 – 424039 Географические координаты 56°38′ с. ш. 47°54′ в. д. Расстояние до Москвы ~760 км Климат Умеренно континентальный Река Малая Кокшага

Главные достопримечательности Йошкар-Олы

Все достопримечательности Йошкар-Олы находятся так близко друг к другу, что их можно осмотреть за пару дней.

Набережная Брюгге

Для прогулок советуют выбрать одну из набережных — Брюгге или Амстердам. Набережная Брюгге расположена на левом берегу реки Малая Кокшага и тянется от Гоголевского моста до Царьградского проспекта. Она выполнена в фламандском стиле с элементами северной готики: трехэтажные домики из красного кирпича с шпилями, башенками и лепниной. Название отсылает к бельгийскому Брюгге, хотя туристы часто сравнивают это место и с Амстердамом.Лучше прогуляться по ней вечером, когда включается подсветка, которая делает набережную особенно сказочной.

Набережная Амстердам находится на правом берегу Малой Кокшаги. Это короткий участок длиной около 200 м, оформленный в голландском стиле: здесь построены красные кирпичные здания с белым декором. На набережной расположены памятники Рембрандту, Николаю Гоголю и скульптурная композиция с Александром Пушкиным и Евгением Онегиным. От набережной Амстердам по Гоголевскому мосту можно перейти на набережную Брюгге.

Царевококшайский кремль

© iStock.com / KrimKate Царевококшайский кремль в Йошкар-Оле © iStock.com / KrimKate Царевококшайский кремль в Йошкар-Оле

В 2009 году на месте старинной деревянной крепости был построен культурно-исторический комплекс "Царевококшайский Кремль". В теплый сезон здесь проводят ярмарки, концерты и реконструкции. На территории часто проходят городские праздники и гастрономические фестивали.

В нем открыт музей археологических находок, где собрана коллекция артефактов, найденных во время раскопок на территории Йошкар-Олы. Среди экспонатов — старинные монеты, оружие, украшения, фрагменты доспехов и конской сбруи.

Кремль находится рядом с центральными туристическими улицами, поэтому сюда обычно заходят во время прогулки между набережной Брюгге и площадью Оболенского-Ноготкова.

Патриаршая площадь

Патриаршая площадь — популярное место не только у жителей, но и у гостей города Йошкар-Ола. Здесь установлен памятник патриарху Алексию II, а также скульптура Петру и Февронии. На башне Патриаршей площади есть уникальные часы "12 апостолов". А еще с нее можно увидеть прекрасную панораму набережной Брюгге.

Часы "12 апостолов"

Часы "12 апостолов" — одна из тех достопримечательностей Йошкар-Олы, возле которых туристы специально подстраивают свое расписание. Механическая композиция расположена на балконе третьего этажа многофункционального общественного здания на Патриаршей площади.

Несколько раз в день — в 9:00, 12:00, 15:00,18:00и в 21:00 — здесь начинается мини-спектакль: под музыку появляются движущиеся фигуры апостолов и Иисуса Христа. Представление длится около 7,5 минуты и традиционно собирает вокруг площади большое количество зрителей. В высокий сезон лучше приходить заранее, чтобы занять место поближе. Для многих туристов эти часы стали таким же символом города, как Йошкин кот или Набережная Брюгге.

Площадь Оболенского-Ноготкова

© iStock.com / ArtyomMirniy Площадь Оболенского-Ноготкова в Йошкар-Оле © iStock.com / ArtyomMirniy Площадь Оболенского-Ноготкова в Йошкар-Оле

Площадь Оболенского-Ноготкова окружена красивыми зданиями в венецианском стиле. В центре установлен 6-метровый бронзовый монумент Ивану Оболенскому-Ноготкову (первому официальному воеводе города). Рядом расположена копия московской Царь-пушки. На лицевом фасаде Национальной художественной галереи есть необычные часы, они корректируются сигналом со спутника, каждый час куранты раскрываются и разыгрывается мини-спектакль.

Благовещенский собор

Благовещенский собор — кафедральный собор Йошкар-Олинской епархии и один из крупнейших православных соборов Марий Эл. Он расположен на площади Республики и Пресвятой Девы Марии и формирует важную часть городского архитектурного ансамбля.

Собор построен в традициях русского храмового зодчества с элементами московской архитектуры XVII века. Фасады украшены мозаиками и декоративными арками, а внутри находятся росписи и большой многоярусный иконостас.

Собор Воскресения Христова

Собор Воскресения Христова был главным храмом Царевококшайска (старое название Йошкар-Олы) в XVIII–XIX веках. Первоначальный собор был построен в 1759 году на средства казанского купца Василия Булыгина и прихожан, но был разрушен в 1961 году. Современный храм возведен в 2010 году на том же месте. Известен своей красотой и величием, воплощает характерные черты русского стиля. Внешнее оформление, фрески и иконы в интерьере вызывают восторженные взгляды у туристов.

Скульптура "Йошкин кот"

На площади Оболенского-Ноготкова на скамейке у Марийского государственного университета сидит один из главных символов Йошкар-Олы — Йошкин кот.

Памятник появился в 2011 году. А после на Архангельской слободе появился и памятник его подружке. По городской традиции нужно присесть рядом с котом, потереть его нос и загадать желание.

Архангельская слобода

© iStock.com / Leonid Andronov Архангельская слобода в Йошкар-Оле © iStock.com / Leonid Andronov Архангельская слобода в Йошкар-Оле

Архангельская слобода названа в память об Архангеле Гаврииле, который принес Святой Деве весть о рождении ее будущего сына. Это небольшой квартал, состоящий из 11 двухэтажных домов во фламандском стиле. Здания декорированы малыми формами скульптуры — фигурами животных и птиц.

Благовещенская и Спасская башни

© iStock.com / JackF Благовещенская башня и собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Йошкар-Оле © iStock.com / JackF Благовещенская башня и собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Йошкар-Оле

Благовещенская башня в Йошкар-Оле имеет высоту 55 метров. Часы на фасаде здания в точности повторяют форму курантов Спасской башни Московского Кремля. Она входит в состав архитектурного ансамбля, созданного в честь престольного праздника Богородицы, куда также включены скульптура Архангела Михаила, статуя Богородицы с младенцем и Благовещенский собор. Напротив Благовещенской башни, по другую сторону Театрального моста, стоит подобие Боровицкой башни Кремля, которую назвали Спасской.

Национальная художественная галерея

Это центральная выставочная площадка города Йошкар-Олы, где представлена постоянная экспозиция "Марийский колорит". В ней представлены народные костюмы, вышивка, украшения и живопись из фондов Республиканского музея изобразительных искусств. На территории также проходят выставки российских и зарубежных авторов, а с 2021 года работает Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея.

Топ-15 достопримечательностей Йошкар-Олы Достопримечательность Адрес Режим работы Цена входа Набережная Брюгге Набережная Брюгге, вдоль р. Малой Кокшаги Круглосуточно Бесплатно Царевококшайский кремль ул. Вознесенская, 58 Вт–вск 10:00-20:00 Бесплатно Скульптура "Йошкин кот" Ленинский проспект, 24В Круглосуточно Бесплатно Часы "12 апостолов" Патриаршая площадь, Царьградский проспект, 37 Представление проходит ежедневно в следующие временные интервалы: 09:00; 12:00; 15:00; 18:00; 21:00. Бесплатно Благовещенский собор Воскресенская набережная, д. 32 Ежедневно Бесплатно Национальная худ. галерея Ленинский проспект, 24 Вт 10:00-20:00; ср-вск 10:00-18:00, пнд - выходной От 200 руб. Музей народной сказки ул. Советская, 104 Вт-вск 10:00-18:00; пнд - выходной Бесплатно Архангельская слобода ул. Архангельская слобода Круглосуточно Бесплатно Воскресенская набережная Воскресенская наб. Круглосуточно Бесплатно Бульвар Чавайна Центр города, бульвар Чавайна Круглосуточно Бесплатно Ботанический сад ПГТУ ул. Мира, 2Б Вт-птн 08:00-16:30; суб 08:30-16:00 Экскурсия от 300 руб. Парк Победы Парк победы Круглосуточно Бесплатно Театр кукол Театр кукол По афише ~400–900 руб. Колесо обозрения ул. Комсомольская, д. 124 Пн-пт 10:00-21:00; суб-вск 10:00-22:00. Возможны изменения в связи с погодными условиями. От 300 руб. Фонтан "В космос" Юбилейная площадь, 50 Круглосуточно Бесплатно

Музеи Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле есть несколько интересных музеев, посвященных народным сказкам, истории и археологии. Здесь посетители могут познакомиться с культурой, историей и традициями Марий Эл, лучше понять и оценить значимость народной культуры и исторических событий. Актуальные выставки и расписание мероприятий публикуются на портале Министерства культуры Марий Эл

Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева

Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева — крупнейший исторический музей республики, где можно узнать о богатом наследии и культуре марийского народа. Здесь представлено собрание экспозиций, посвященных культуре, истории, традициям и жизни марийцев.

Музей народной сказки

Музей народной сказки под открытым небом в Йошкар-Оле — это экспозиция, где сказочные герои расположены на улице. Она позволяет детям и взрослым погрузиться в волшебный мир и узнать больше о разнообразных персонажах.

Музей истории и археологии Республики Марий Эл

Музей истории и археологии Республики Марий Эл знакомит туристов с историей и археологическими находками, свидетельствующими о древних цивилизациях, проживавших на ее территории.

Особое внимание уделено истории Царевококшайска и развитию города в разные периоды. Здесь можно увидеть старинные документы, предметы быта и результаты раскопок.

Музеи Йошкар-Олы Название музея Адрес Режим работы Что посмотреть Нац. музей РМЭ им. Т. Евсеева ул. Советская, 153 Вт–вс 10:00–18:00 Этнография, природа Марий Эл, история региона Музей истории и археологии Ул. Эшкинина, дом 10А Вт–вс 10:00–18:00 Археологические находки, история края Музей народной сказки ул. Советская, 104 Вт-вс 10:00-18:00 Интерактивные экспозиции для детей и взрослых Музей марийского сыра ул. Эшкинина, 10Г Вт-вс 10:00-18:00 История местного сыроделия, дегустация Музей очков Ул. Советская, 105 Пн-пт 09:00-19:00; суб 09:00-16:00 Коллекция очков разных эпох

Театры и культурные центры

Театры Йошкар-Олы предлагают разнообразные творческие программы и представления, фестивали и другие театральные события, чтобы зрители могли насладиться широким спектром театральных жанров.

Марийский театр оперы и балета им. Эрика Сапаева

Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева (известного марийского композитора) является одним из ведущих театров Республики Марий Эл. Представляет широкий спектр классических и современных оперных и балетных произведений, а также спектакли для детей. Зрители имеют возможность окунуться в мир искусства, насладиться оперными и балетными представлениями, музыкой, танцами и обогатить свой культурный опыт. Официальная афиша публикуется на сайте театра оперы и балета

Республиканский театр кукол

Это архитектурное сооружение внешне похоже на сказочный замок. В кукольном театре еженедельно организуют детские выступления — по мотивам классических и современных произведений, а также спектаклей для взрослых. На территории есть музей, а неподалеку расположен красивый каскадный фонтан.

Марийский национальный театр драмы

Марийскому национальному театру драмы имени М. Шкетана, названному в честь выдающегося марийского писателя, уже более 100 лет. Для зрителей представлен широкий спектр классических и современных пьес, комедий и драматических спектаклей, которые идут на марийском языке с синхронным переводом.

Парки и прогулочные зоны

Парки и сады в городе — обширная территория для отдыха и прогулок. В них есть живописные аллеи, лавочки для отдыха, цветочные клумбы, детские и спортивные площадки, места для отдыха на свежем воздухе, неспешных прогулок, фотосессий и познания растительного мира.

Бульвар Чавайна

Бульвар Чавайна представляет собой пешеходную зону, которая начинается от набережной Брюгге и заканчивается в микрорайоне Сомбатхей, проходя через реку Малая Кокшага. Неспешно прогуливаясь по бульвару Сергея Чавайна (названному в честь классика марийской литературы), туристы могут отдохнуть на лавочках, увидеть фонтаны и насладиться зелеными насаждениями. А еще пересечь реку Малая Кокшага и осмотреть обе части города со стороны реки.

Парк Победы

Крупный городской парк Победы расположен в центре города и является популярным местом для отдыха и прогулок среди местных жителей и туристов. Здесь есть прогулочные аллеи и зеленые газоны, идеальные для пеших прогулок и пикников, а еще детские и спортивные площадки, аттракционы и фонтаны. На территории парка также расположены памятники и монументы, посвященные участникам Великой Отечественной войны, и Вечный огонь. Уютное место, где можно провести время с семьей и друзьями.

Ботанический сад-институт ПГТУ

Чтобы отключиться от рабочих будней и максимально расслабиться отлично подойдет прогулка по Ботаническому саду ПГТУ. Здесь можно посмотреть розарий, дендрарий, лабораторию тропических и субтропических растений. Сад принадлежит институту, который занимается сбором флоры из разных уголков мира, ведет образовательную деятельность, является научной площадкой Поволжского государственного технологического университета. В фондах сада числится около 6000 экземпляров растений.

Маршруты по Йошкар-Оле

Йошкар-Ола удобна для самостоятельных прогулок. Большинство интересных мест расположено компактно, поэтому даже насыщенный маршрут не требует долгих переездов. За один день можно увидеть основные достопримечательности, а за 2 дня — добавить музеи, театры и поездки по окрестностям Марий Эл. Полезные маршруты, афиши и идеи для путешествий по республике публикуются на туристическом портале Марий Эл

Что посмотреть за один день

Начать прогулку стоит утром с набережной Брюгге, пока здесь немного туристов. Затем можно перейти к Царевококшайскому кремлю, площади Оболенского-Ноготкова и Патриаршей площади. После обеда маршрут обычно продолжают через Архангельскую слободу и Благовещенский собор.

Вечером лучше вернуться к реке Малая Кокшага. В подсветке особенно эффектно выглядят башни, часы "12 апостолов" и фасады набережной Амстердам.

Маршрут по Йошкар-Оле на 1 день Время Локация Что делать Время на осмотр 9:00–10:00 Набережная Брюгге Утренняя прогулка, фото фасадов 60 мин 10:00–11:00 Царевококшайский кремль Осмотр башен, музей внутри 60 мин 11:00–12:00 Площадь Оболенского-Ноготкова Галерея, Царь-пушка, памятник воеводе 60 мин 12:00–13:00 Обед в центре Местная кухня (марийская) 60 мин 13:00–14:00 Патриаршая площадь Часы "12 апостолов", памятник Алексию II 60 мин 14:00–15:00 Архангельская слобода Воскресенская набережная, фонтан 60 мин 15:00–16:00 Площадь Республики Благовещенская башня, собор 60 мин 16:00–17:00 Скульптура "Йошкин кот" Фото с котом, прогулка по ул. Пушкина 45 мин 17:00–18:30 Бульвар Чавайна Вечерняя прогулка, сувениры 90 мин 18:30–20:00 Ужин и отдых Ресторан марийской кухни —

Маршрут на 2 дня

Если поездка рассчитана на 2 дня, второй день стоит посвятить музеям, театрам и окрестностям. Утром можно посетить Национальный музей Республики Марий Эл или музей истории и археологии.

После этого туристы часто отправляются в замок Шереметева в поселке Юрино или в Козьмодемьянск — старинный волжский город с музеями и купеческой архитектурой. Такие поездки обычно занимают половину дня.

Вечером многие возвращаются в центр Йошкар-Олы ради спектакля в театре оперы и балета или прогулки по вечерней набережной Брюгге.

Куда сходить с детьми

Отправляться в Йошкар-Олу можно всей семьей, здесь есть интересные места для активного и культурного отдыха с юными путешественниками. Если запланирована поездка с детьми, можно вместе погулять на набережных, отправиться в парк отдыха на аттракционы, посетить театр кукол. Анна Ваганова советует добавить в маршрут Музей народной сказки под открытым небом. Это часть дома летчика в отставке Сергея Слесарева, стараниями которого фасад здания украсили скульптурами героев различных сказок. Многие — из произведений Пушкина и Крылова.

"Здесь не нужен билет и все осмотреть можно совершенно бесплатно. В салоне оптики находится музей очков, который тоже во многом уникален. На небольшой площади собрано множество экспонатов", — поясняет эксперт.

Куда сходить с девушкой

В Йошкар-Оле много интересные мест для романтических прогулок и встреч. Можно прогуляться по набережной или одному из городских парков, насладиться свежим воздухом и красивыми пейзажами. Вместе посетить музеи, концерты или спектакли, чтобы больше узнать о культуре и истории республики Марий Эл. Провести романтический ужин в кафе или ресторане и отведать блюда национальной марийской кухни.

Советы туристам

Ознакомиться с городскими достопримечательностями, погрузиться в культуру и историю, отведать местную кухню можно самостоятельно за один день или обратиться к гиду. Обязательно стоит совершить пешую прогулку по центральной части города и сделать фото с известными памятниками. Перед поездкой стоит проверить сезонность экскурсий, работу музеев и расписание театров. В праздничные дни и летом в центре бывает много туристов, особенно вечером.

Как добраться до Йошкар-Олы

Существует несколько способов добраться до Йошкар-Олы: на поезде, автобусе, автомобиле. Перед путешествием важно проверить расписание транспорта, учесть погодные условия и возможные задержки, особенно в зимний сезон.

· Самолетом проще всего добраться до Йошкар-Олы. Однако с 2023 года аэропорт города закрыт на реконструкцию, которая планируется завершить в конце 2027 года. До этого момента добраться до города можно только наземным транспортом.

· Поезд. Из Москвы ежедневно отправляется фирменный двухэтажный поезд "Марий Эл". Время в пути составляет около 14 часов 30 минут. Существуют также специальные туристические составы, следующие из Москвы в Йошкар-Олу и обратно — "Волжский вояж" и "Сказы Поволжья". Время в пути на них — около полутора суток, но они курсируют нечасто.

· Автобус. Из Москвы автобусы отправляются с Центрального автовокзала ежедневно. Минимальное время в пути — 12 часов. В Йошкар-Оле есть два автовокзала: Старый (Кокшайский пр., 19) и Республиканский.

· Автомобиль. Расстояние от Москвы до Йошкар-Олы — около 820 км. Быстрее всего доехать по платной трассе М-12 "Восток" до Шумерли, затем по дороге 97К-001 до Чебоксар, а далее по Р-176 до Йошкар-Олы. Бесплатная альтернатива — трасса М-7 "Волга" до Чебоксар, а затем по Р-176. Из Санкт-Петербурга можно доехать на автомобиле по трассе М-11 "Нева" до Москвы, а затем продолжить маршрут, как из столицы.

Где вкусно поесть

Республика Марий-Эл имеет уникальную национальную кухню. В Йошкар-Оле много ресторанов и кафе, где кушанья готовят по старинным рецептам. Сюда нередко совершаются увлекательные гастрономические туры из различных городов России.

На первое можно отведать супы на мясном или овощном бульоне или подкоголи, они схожи с варениками. Их готовят с говядиной, свининой, картофелем, щукой, творогом, грибами. Или полан лем — сладкий супчик с ягодами калины. На второе — умбалеш куктымо — жаркое с картофелем и рыбой в сливках, а также нужгол котлет — местные котлеты из щуки. Востребованы и блюда из дичи: зайчатины, медвежатины, конины, кабанятины и лосятины. На десерт предлагают уячу — маленький колобок из теста, обжаренный в масле, а затем сваренный в меде. Также можно попробовать лепешки, ватрушки, печенье, пирожки.

Где остановиться

Самый распространенный вариант размещения — апартаменты и квартиры посуточной аренды. Чтобы все достопримечательности были в шаговой доступности лучше снимать жилье в центре, в районе набережных Брюгге и Амстердам, бульвара Чавайна и Вознесенской улицы.

Лучшее время для посещения

Йошкар-Олу можно посещать круглый год, но наиболее комфортный сезон — с мая по сентябрь. В это время работают фонтаны, прогулочные маршруты и летние площадки.

Осенью город особенно красив благодаря листве вдоль Малой Кокшаги и бульвара Чавайна. Зимой центр украшают праздничной подсветкой, а архитектура набережной Брюгге выглядит особенно эффектно на фоне снега.