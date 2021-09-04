Воронеж: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Воронеж часто называют колыбелью российского флота. Именно здесь при Петре I строили первые военные корабли для Азовских походов. Сегодня это крупный город-миллионник на берегах Воронежского водохранилища, где сочетаются петровская история, старый купеческий центр и современные общественные пространства. Как добраться до Воронежа, где остановиться, на какие достопримечательности обратить особое внимание, а также готовые маршруты на 1 или 2 дня — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Воронеж

Воронеж считается столицей Черноземья и одним из крупнейших городов Центральной России. Город расположен примерно в 520 километрах от Москвы по трассе М-4 "Дон", поэтому через него ежегодно проходят большие потоки автотуристов, направляющихся к югу страны. Город известен как родина российского военно-морского флота, крупный промышленный и образовательный центр.

Здесь рядом существуют старинные храмы, модерн начала XX века, сталинские ансамбли и современные общественные пространства. Воронеж легко узнается по своим символам: кораблю "Гото Предестинация", памятникам котенку с улицы Лизюкова, Белому Биму Черное ухо и Адмиралтейской площади с видом на водохранилище. Актуальную информацию о событиях и маршрутах можно найти на официальном туристическом портале

Основные факты о Воронеже Параметр Значение Полное название Город Воронеж Субъект РФ Воронежская область Статус Административный центр области, город областного значения Дата основания 1586 год (официальная дата) Население (2025–2026) 1 030 000 – 1 060 000 чел. Площадь города 596 км² Плотность населения ~1 750 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (473) Почтовые индексы 394000, 394001 – 394095 Географические координаты 51°40′ с. ш. 39°12′ в. д. Расстояние до Москвы ~520 км Климат Умеренно континентальный Река Воронеж (приток Дона)

Главные достопримечательности Воронежа

Воронеж предлагает немало интересных мест для прогулок и знакомства с городской историей. В этом разделе — основные достопримечательности, с которых удобно начать осмотр города.

Корабль-музей "Гото Предестинация"

"Гото Предестинация" — одна из главных достопримечательностей Воронежа и самый узнаваемый туристический символ города. Это историческая копия первого русского линейного корабля, построенного по инициативе Петра I без участия иностранных мастеров. Судно находится у Адмиралтейской площади и работает как музей.

Внутри посетители могут увидеть восстановленные палубы, каюты, оружейные помещения и детали корабельного быта начала XVIII века. Экспозиция рассказывает об истории строительства флота и Азовских походах. Музей остается одним из самых популярных мест города: в сезон 2026 года экскурсии проходят ежедневно со вторника по воскресенье, а в праздничные даты билеты часто раскупают заранее.

Благовещенский кафедральный собор

Благовещенский собор считается одним из самых заметных храмов Воронежа и входит в число крупнейших православных соборов России. Современное здание открыли в 2009 году, хотя история кафедрального собора города начинается еще в XVII веке.

Высота храма составляет 85 метров, а вместе с колокольней и шпилем — 97 метров. Интерьер украшен трехрядным иконостасом с позолотой, резьбой и пластинами из лазурита. Внутри также находятся мозаики, выполненные по образцу Софийского собора в Константинополе. Собор построен в русско-византийском стиле. А вечером собор особенно красив — подсветка делает его заметным почти из любой точки центра.Рядом расположен Первомайский сад — одно из популярных мест для прогулок в центре города.

Адмиралтейская площадь и набережная

Адмиралтейская площадь давно считается одной из центральных точек городской жизни Воронежа. Площадь имеет форму полукруга и расположена на Петровской набережной в Центральном районе. Местные жители ласково называют ее "Адмиралтейкой". Здесь проводят фестивали, концерты, праздничные салюты и крупные летние мероприятия. Пространство выходит к Воронежскому водохранилищу, а с набережной хорошо виден Чернавский мост.

В теплый сезон от причалов отправляются прогулочные теплоходы. По вечерам атмосфера здесь заметно меняется: на набережной появляются уличные музыканты, собираются компании, работают летние площадки. Именно Адмиралтейская площадь многие считают главным местом для вечерних прогулок в центре Воронежа.

Успенский Адмиралтейский храм

Успенский Адмиралтейский храм считается одним из важнейших исторических мест Воронежа. Это старейший сохранившийся храм города, напрямую связанный с эпохой Петра I и зарождением российского военно-морского флота. Именно здесь освящали корабли перед их спуском на воду во время подготовки Азовских походов.

Здание сохранило характерные черты допетровской архитектуры и остается действующим храмом. Внутри размещена небольшая экспозиция, посвященная истории русского флота, а также мемориальные доски и исторические предметы. Храм находится рядом с Адмиралтейской площадью и набережной, поэтому его обычно включают в пешие маршруты по центру Воронежа.

Петровский сквер с памятником Петру I

Петровский сквер давно считается одним из самых узнаваемых мест Воронежа. Центральную часть занимает памятник Петру I — один из главных символов города и напоминание о времени, когда здесь создавался русский флот. В сквере также расположены: скульптурная композиция "Детство Петра I", пять корабельных орудий около памятника и солнечные часы. В сквере оборудованы прогулочные дорожки, фонтаны, скамейки и вечерняя подсветка.

Летом и в начале осени здесь особенно оживленно. В сквер приходят гулять жители города, туристы делают фотографии у памятника, а рядом проходят основные пешеходные маршруты центра. От Петровского сквера удобно начинать прогулку по проспекту Революции.

Проспект Революции и исторический центр

Исторический центр Воронежа формирует облик города. Проспект Революции занимает в нем особое место: здесь можно увидеть сохранившуюся застройку, общественные пространства и знаковые достопримечательности.

Здание управления ЮВЖД

Здание управления Юго-Восточной железной дороги — один из самых узнаваемых архитектурных объектов Воронежа. Его легко узнать по высокой башне со шпилем и массивному фасаду. Изначально здание построили в стиле конструктивизма, однако после Великой Отечественной войны его реконструировали в формах сталинского ампира.

Особое внимание привлекают башенные часы на высоте 55 метров. Это крупнейшие часы Воронежа: диаметр циферблатов достигает двух метров, длина стрелок — 125 и 115 сантиметров, а римские цифры имеют высоту около 30 сантиметров. Часы работают с 1956 года. Механизм снабжен фотодатчиком — вечером включается подсветка циферблата, а с рассветом она автоматически гаснет. В темное время суток здание выглядит особенно выразительно и остается одной из самых популярных точек для фотографий в центре города.

Гостиница "Бристоль"

Гостиница "Бристоль" — один из немногих сохранившихся в Воронеже памятников модерна начала XX века и считается одним из самых выразительных исторических зданий улицы. Здание построили в 1910 году по проекту московского инженера М. Фурманова.

Фасад украшен лепниной, балконами и декоративными деталями, типичными для эпохи модерна. Даже после реставраций гостиница сохранила исторический характер и атмосферу старого Воронежа. Сегодня "Бристоль" официально относится к объектам культурного наследия народов РФ федерального значения.

Каменный мост — памятник архитектуры XIX века

Каменный мост в Воронеже совсем небольшой, но у него особая атмосфера. Построили его еще в 1826 году, и это один из старейших сохранившихся мостов города. Несмотря на небольшие размеры, место давно стало важной частью городских прогулочных маршрутов. Вечером мост выглядит особенно атмосферно — отсюда хорошо видна старая застройка центральной части города.

Воронежцы нередко называют его "Мостом влюбленных" или "свадебным мостом". Здесь существует давняя традиция: молодожены разбивают бутылку шампанского и оставляют на ограждении замки со своими именами. Считается, что такой обряд приносит счастливую семейную жизнь. Обычай связывают с Александринским приютом, работавшим рядом с 1860 года.

Пешеходная улица Карла Маркса

Улица Карла Маркса — одна из самых оживленных улиц центра Воронежа. Она соединяет исторические кварталы города: начинается возле Адмиралтейской площади, проходит через Каменный мост, пересекает проспект Революции и дальше превращается в пешеходный бульвар. Сегодня это популярное место для прогулок, встреч и вечернего отдыха. Здесь работают кофейни, рестораны, книжные магазины и небольшие городские пространства для отдыха.

Именно здесь установлен памятник Самуилу Маршаку. Во время прогулки можно увидеть сразу несколько заметных достопримечательностей: старинный Каменный мост, здание Мещанской полицейской части с пожарной каланчой, необычный дом-гармошку в стиле конструктивизма и памятник предпринимателю Вильгельму Столлю. В теплое время года здесь часто проходят концерты, фестивали и уличные выступления.

Мещанская полицейская часть с каланчой

Каланча Мещанской полицейской части остается одним из самых узнаваемых дореволюционных зданий Воронежа. Башня сохранилась с XIX века и до сих пор резко выделяется на фоне современной городской застройки. Такие сооружения когда-то были важной частью городской жизни: с каланчи наблюдали за пожарами и передавали сигналы тревоги.

Во время Великой Отечественной войны здание серьезно пострадало. После войны утраченные ярусы каланчи не восстановили в первоначальном виде: архитектор надстроил новый этаж, стилизованный под старорусскую башню со шпилем. Арку, через которую раньше выезжали пожарные расчеты, заложили. Сейчас здание не используется и ожидает реставрации.

Парки и места для прогулок в Воронеже

Парки и скверы помогают узнать Воронеж как комфортный для жизни город. Собрали основные зеленые зоны и общественные пространства, на которые стоит обратить внимание.

Парк "Орленок"

После масштабной реконструкции парк "Орленок" стал одним из самых популярных общественных пространств Воронежа. Здесь появились новые прогулочные дорожки, фонтаны, детские площадки и зоны отдыха.

Парк находится недалеко от центра города, поэтому его часто включают в пешие маршруты. Вечером включается декоративная подсветка, а в теплый сезон здесь регулярно проходят городские мероприятия и праздники.

Первомайский сад

Первомайский сад находится рядом с Благовещенским собором в центре Воронежа. Это спокойное зеленое пространство с аллеями, скамейками и видами на один из главных храмов города.

Летом в сад приходят отдохнуть после прогулок по историческому центру. Кто-то устраивается в тени деревьев, кто-то фотографирует собор, который хорошо виден практически с любой точки парка. Пространство небольшое, но очень уютное.

Центральный парк культуры и отдыха

Центральный парк культуры и отдыха, более известный среди воронежцев как "Динамо", давно стал одним из главных зеленых пространств города. По размерам он заметно превосходит центральные скверы и бульвары: широкие прогулочные зоны здесь соседствуют с велодорожками, спортивными площадками и кафе.

Парк расположен в центральной части Воронежа, между улицами Бурденко, Рылеева, Крынина и Березовая Роща. По атмосфере он заметно отличается от небольших центральных скверов. Сюда чаще приезжают ради долгих прогулок, спорта и отдыха на природе, особенно в жаркую погоду.

Парк "Алые паруса"

"Алые паруса" на левом берегу Воронежского водохранилища давно стали одним из самых популярных парков города. Пространство благоустроили для спокойного семейного отдыха: здесь появились деревянные настилы, прогулочные зоны, смотровые площадки, кафе и места у воды.

Летом здесь проходят фестивали, городские мероприятия и концерты под открытым небом. Благодаря расположению у воды и видам на дамбу Чернавского моста, парк считается одним из самых живописных мест Воронежа.

Воронежское водохранилище и Чернавский мост

Воронежское водохранилище давно стало одной из главных визуальных особенностей города. Его даже называют "воронежским морем". Водохранилище разделяет Воронеж на два берега и формирует многие узнаваемые панорамы центра.

Чернавский мост считается одним из символов Воронежа и одновременно важной транспортной магистралью. Вечером здесь особенно красиво: огни подсветки отражаются в воде, а с набережных открываются хорошие виды на город.

Музеи Воронежа

Тем, кто хочет глубже познакомиться с Воронежем, стоит обратить внимание на местные музеи. В этом разделе представлены наиболее известные и значимые площадки, связанные с историей, искусством и культурой города.

Воронежский областной краеведческий музей

Воронежский областной краеведческий музей давно остается одним из главных исторических музеев города. Его коллекция охватывает самые разные периоды: от древней археологии и природы Черноземья до событий петровской эпохи и Великой Отечественной войны.

Сегодня фонды музея насчитывают более 170 тысяч экспонатов. Среди них — старинные документы, предметы быта, оружие, археологические находки и материалы, связанные с историей Воронежа. Для многих туристов посещение музея становится удобным началом знакомства с городом.

Художественный музей имени И. Н. Крамского

Художественный музей имени И. Н. Крамского на проспекте Революции считается одним из главных культурных центров Воронежа. Он расположен в историческом здании XVIII века и входит в число крупнейших художественных музеев Черноземья.

Коллекция музея охватывает сразу несколько эпох и направлений. Здесь можно увидеть произведения русских и западноевропейских художников, старинную иконопись, графику, скульптуру и предметы декоративно-прикладного искусства. Отдельный интерес вызывают экспонаты, связанные с Древним Египтом и античным миром. Кроме постоянной экспозиции, музей регулярно принимает временные выставки и проводит культурные события — от лекций до камерных вечеров.

Музей забытой музыки

Музей забытой музыки в Воронеже давно получил репутацию одного из самых необычных городских музеев. Его коллекция посвящена редким музыкальным инструментам разных эпох и культур, многие из которых были восстановлены буквально по старым изображениям и описаниям.

Музей создал Сергей Плотников, который сам проводит экскурсии в формате лекций-концертов. Посетителям рассказывают об истории инструментов и показывают, как они звучат. Многие экспонаты можно не только рассмотреть, но и попробовать в игре. Экскурсии обычно проходят по предварительной записи, поэтому атмосфера здесь остается спокойной и камерной.

Музей "Петровские корабли"

Музей "Петровские корабли" посвящен истории русского судостроения и созданию флота при Петре I. Экспозиция помогает лучше понять, почему Воронеж называют колыбелью российского флота.

Экспозиция объединяет модели кораблей, исторические документы, реконструкции корабельных помещений и интерактивные элементы. Большое внимание уделено Азовским походам и появлению регулярного флота. Благодаря интерактивному формату музей подходит и для семейного посещения. Расписание экскурсий и временных выставок лучше уточнять заранее, особенно в праздничные дни и высокий туристический сезон.

Воронежский океанариум

Воронежский океанариум расположен в Сити-парке "Град" и считается одним из крупнейших океанариумов Центральной России.

Здесь можно увидеть морских и пресноводных рыб, акул, скатов, рептилий, млекопитающих и птиц. Для гостей регулярно проводят показательные кормления, выступления морских котиков и подводные шоу с участием водолазов. Особенно много посетителей бывает в выходные и школьные каникулы. Океанариум рассчитан не только на детей: многие экспозиции будут интересны и взрослым, особенно зоны с крупными морскими обитателями.

Храмы и монастыри Воронежа

Среди достопримечательностей Воронежа особое место занимают храмы, соборы и монастыри. Ниже — наиболее известные религиозные объекты, на которые стоит обратить внимание.

Покровский кафедральный собор

Покровский собор считается одним из важных архитектурных памятников Воронежа и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Храм расположен в историческом центре города и входит во многие экскурсионные маршруты.

Архитектура собора сочетает черты русского классицизма и барокко: строгий облик основного здания дополняет более декоративная трапезная часть. Внутри сохранились исторические реликвии и восстановленные элементы интерьера, благодаря которым можно представить, как выглядел собор в разные периоды своей истории. В храме находятся реликвии, включая частицу мощей святителя Митрофана Воронежского, Иверскую икону Божией Матери и иконы с частицами мощей других святых.

Алексеево-Акатов монастырь

Алексеево-Акатов монастырь считается старейшей православной обителью Воронежа. Его основали в 1620 году. После закрытия в 1931 году и разрушений во время Великой Отечественной войны монастырь возродили в 1990 году уже как женскую обитель.

Сегодня монастырь выглядит тихим и ухоженным пространством, заметно отличающимся от шумных городских улиц. Здесь сохранились исторические здания, появились восстановленные храмы и новые объекты. Многие приезжают сюда не только ради архитектуры, но и ради особой атмосферы спокойствия, которая чувствуется уже у монастырских ворот.

Казанская церковь

Казанская церковь в Воронеже известна выразительным краснокирпичным фасадом и архитектурой в псевдорусском стиле начала XX века. Храм расположен в районе Старая Отрожка и остается одной из заметных православных достопримечательностей города.

На территории комплекса расположены часовня, крестильный храм и другие благоустроенные постройки. Внутреннее убранство оформлено в традиционном православном стиле, хотя интерьер неоднократно восстанавливали и реставрировали в разные годы.

Интересные памятники и скульптуры

Воронеж богат на необычные памятники и скульптуры. Одни посвящены историческим событиям и выдающимся личностям, другие появились благодаря народной любви и городским легендам.

Памятник котенку с улицы Лизюкова

Котенок с улицы Лизюкова — один из самых известных памятников Воронежа и узнаваемый символ города. Скульптуру установили в 2003 году в честь героя одноименного советского мультфильма режиссера Вячеслава Котеночкина и сценариста Виталия Злотникова. На памятнике котенок Василий сидит на ветке рядом с вороной-волшебницей — сцена сразу узнается всеми, кто хоть раз видел мультфильм.

Памятник установлен на улице Генерала Лизюкова, перед бывшим кинотеатром "Мир", и уже много лет остается одной из самых популярных точек для фотографий. Интересно, что это был один из первых в России памятников персонажу отечественной анимации. Среди горожан до сих пор жива традиция трогать лапу котенка "на удачу".

Памятник Белому Биму Черное ухо

Памятник Белому Биму давно стал одной из самых трогательных достопримечательностей Воронежа. Скульптура установлена перед Воронежский государственный театр кукол имени В. А. Вольховского и посвящена герою знаменитой повести Гавриила Троепольского "Белый Бим Черное ухо". Сам писатель был тесно связан с Воронежем и Воронежской областью. Памятник создали скульпторы Эльза Пак и Иван Дикунов в 1998 году.

Скульптура выполнена без пьедестала — кажется, будто собака просто сидит у входа и ждет хозяина. Одно ухо специально сделали бронзовым, и со временем появилась традиция тереть его "на удачу". Сегодня Белый Бим считается одним из самых узнаваемых символов Воронежа и популярным местом для фотографий.

Памятник Самуилу Маршаку

Памятник Самуил Маршак открыли в Воронеже 28 октября 2015 года в рамках Года литературы. Это первый в мире полноразмерный памятник писателю и один из немногих монументов в России, посвященных именно детскому автору.

Маршак изображен в пальто с птицей на ладони, а рядом с ним находится девочка-муза с крыльями. Скульптура установлена на улице Карла Маркса напротив дома, где писатель жил в молодости. Благодаря уютному скверу и литературной атмосфере это место быстро стало популярным у туристов и жителей города, особенно во время детского фестиваля "Маршак".

Памятник Андрею Платонову

Андрей Платонов — один из самых известных писателей, связанных с Воронежем. Памятник ему установлен на проспекте Революции, в сквере перед "Красным" корпусом Воронежского государственного университета. Скульптура выполнена в лаконичном стиле: писатель изображен шагающим в развевающемся пальто.

Сегодня памятник считается важной частью культурного пространства города. Здесь регулярно проходят литературные экскурсии, чтения и события Платоновского фестиваля искусств.

Ротонда — символ Воронежа военного времени

Ротонда — руины бывшей областной клинической больницы, построенной в 1934 году по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Во время ожесточенных боев за город в 1942–1943 годах здание оказалось почти полностью уничтожено, однако бетонный каркас с колоннами и куполом выдержал обстрелы и использовался как опорный пункт обороны.

После войны руины решили не сносить. В 1965 году Ротонда получила статус памятника войны и стала своеобразным напоминанием о цене, которую заплатил город за победу. Сегодня это единственный памятник руинного типа в Воронеже. Посетители могут осмотреть сохранившиеся конструкции снаружи и увидеть мемориальные надписи, посвященные защитникам Воронежа.

Главные достопримечательности Воронежа Объект Адрес Время работы Вход Корабль-музей "Гото Предестинация" Петровская наб., 21А летний сезон (с 1 мая по 30 сентября): вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье — с 09:00 до 19:00; четверг — с 12:00 до 20:00; понедельник — выходной; зимний сезон (с 1 октября по 30 апреля): среда — с 11:00 до 18:00; четверг — воскресенье — с 10:00 до 18:00; понедельник, вторник — выходные. 300–500 руб. Благовещенский кафедральный собор пр. Революции, 14В Ежедневно 07:00–19:00 Бесплатно Адмиралтейская площадь Адмиралтейская пл. Круглосуточно Бесплатно Успенский Адмиралтейский храм ул. Карла Маркса, 2 Ежедневно 07:00–19:00 Бесплатно Воронежский краеведческий музей ул. Плехановская, 29 Ср 11:00 – 18:00; чт 12:00 – 20:00; пт-вс 10:00–18:00; пнд-вт - выходной 200–350 руб. Художественный музей Крамского пр. Революции, 18Б Вт-чт 12:00–20:00; пт 12:00-19:00; суб-вск 10:00-18:00 От 200 руб. Музей забытой музыки ул. 9-го января, 108 По предварительной записи От 50 руб. Воронежский океанариум Сити-парк "Град", ул. Парковая, 3, мкр. Краснолесный Пнд 14:00-21:00; вт-вск 10:00–21:00 От 900 руб.

Маршруты по Воронежу

Не знаете, с чего начать знакомство с Воронежем или куда отправиться в следующий раз? Мы собрали маршруты для разных случаев: для тех, кто приехал на один день, для семей с детьми и для тех, кто просто хочет неспешно погулять и почувствовать атмосферу города.

Что посмотреть за один день

Воронеж удобен для коротких путешествий: основные достопримечательности реально посмотреть даже за один день. Исторический центр достаточно компактный, поэтому значительную часть маршрута туристы проходят пешком — от проспекта Революции до Адмиралтейской площади и набережной водохранилища.

Маршрут по Воронежу за 1 день Время Объект Как добраться Время на осмотр Стоимость 09:00–10:30 Адмиралтейская площадь + "Гото Предестинация" Центр, пешком 1,5 ч Бесплатно 10:30–11:00 Успенский Адмиралтейский храм Рядом с площадью 30 мин Бесплатно 11:00–12:00 Петровский сквер + проспект Революции Пешком, 5 мин 1 ч Бесплатно 12:00–13:30 Благовещенский собор + Первомайский сад Пешком, 10 мин 1,5 ч Бесплатно 13:30–14:30 Обед на Центральном рынке Пешком от собора 1 ч 300–800 руб. 14:30–15:30 Художественный музей Крамского пр. Революции, 18 1 ч 200–400 руб. 15:30–16:00 Памятник Белому Биму / Каменный мост Пешком 30 мин Бесплатно 16:00–17:00 Парк "Орленок" Пешком 1 ч Бесплатно 17:00–19:00 Набережная, прогулка на теплоходе Набережная 2 ч по расписанию

Маршрут на 2 дня

Если поездка рассчитана на два дня, маршрут обычно становится заметно разнообразнее. Первый день чаще посвящают центру города, музеям и прогулкам по старым улицам. Второй — поездкам за пределы центра: в Рамонь с дворцом Ольденбургских или в Костенки, где расположен один из самых известных археологических музеев России. В теплое время года многие дополнительно включают в программу левобережные парки и прогулки вдоль Воронежского водохранилища.

Достопримечательности в окрестностях Воронежа

Воронежская область богата на интересные места: древние меловые горы, старинные усадьбы, природные заповедники и тихие монастыри. Все это находится в пределах нескольких часов езды и отлично подходит для однодневных поездок.

Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони

Дворец Ольденбургских в Рамони — одна из самых известных усадеб Воронежской области и редкий для российской провинции пример неоготической архитектуры. История комплекса связана с Евгенией Максимилиановны Романовской, которая приобрела имение в 1878 году. Строительство дворца велось с 1883 по 1887 год под руководством архитектора Христофора Нейслера.

Туристы приезжают сюда не только ради экскурсий по замку, но и ради прогулок по старому парку, видов на окрестности Рамони и ощущения настоящей дворянской усадьбы конца XIX века. Сейчас комплекс продолжают реставрировать, но уже сегодня он остается одной из самых атмосферных точек рядом с Воронежем.

Музей-заповедник "Костенки"

Костенки — один из самых известных археологических комплексов России. Музей-заповедник расположен примерно в 40 километрах от Воронежа и известен стоянками древнего человека возрастом более 20 тысяч лет.

Главный символ музея — хорошо сохранившееся жилище из костей мамонта, найденное прямо на месте раскопок. В экспозиции можно увидеть древние орудия труда, украшения и предметы быта первобытных людей. Помимо классических экскурсий, музей проводит квесты, мастер-классы и интерактивные программы для детей. В теплый сезон посетителей также водят к археологическим раскопам и смотровым площадкам. Перед поездкой стоит проверить режим работы на сайте музея "Костенки" , поскольку музей работает сезонно.

Воронежский биосферный заповедник и бобровый питомник

Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова расположен примерно в 40–50 километрах от Воронежа. Его создали в 1927 году, чтобы спасти от исчезновения речного бобра. Позже именно здесь появился первый в мире бобровый питомник, сыгравший важную роль в восстановлении популяции животных по всей стране.

Сегодня туристы приезжают сюда ради прогулок по лесным экотропам, посещения Музея природы и наблюдения за бобрами. На территории сохранились большие массивы смешанных лесов, озера и заболоченные участки, где можно встретить лосей, косуль, кабанов и десятки видов птиц. В 1985 году заповедник включили во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Перед посещением стоит проверить актуальный режим работы и экскурсионные программы на сайте заповедника

Советы туристам

Чтобы поездка в Воронеж прошла комфортно и без неожиданностей, стоит заранее узнать несколько важных вещей: как передвигаться по городу, когда лучше приезжать и на что обратить внимание при планировании маршрута. Собрали несколько простых советов, которые сделают поездку удобнее.

Как добраться до Воронежа

До Воронежа удобно добираться на поезде, автобусе или автомобиле по трассе М-4 "Дон". Из Москвы дорога на машине обычно занимает 6–8 часов в зависимости от трафика.

Железнодорожное сообщение развито хорошо: через город проходят поезда южных направлений. Аэропорт Воронежа по состоянию на сезон 2026 работает с ограничениями, поэтому перед поездкой стоит уточнять актуальную транспортную ситуацию.

Где вкусно поесть

В местной гастрономии смешались черноземные фермерские продукты, старые рецепты и вполне современные гастробары. Из местных блюд туристы чаще всего пробуют окрошку на белом квасе, блюда из речной рыбы и голубых раков, локальные сыры и мясо местного производства. Среди гастросувениров популярны черный зефир "Чернозем" и настойки региональных производителей. В сезон особенно ценятся острогожские яблоки и воронежская спаржа.

Главными гастрономическими точками города считаются проспект Революции, улица Карла Маркса и район Центрального рынка. Сам рынок давно превратился в современное гастропространство, где можно попробовать продукцию местных производителей и познакомиться с кухней региона.

Где остановиться

Останавливаться в Воронеже удобнее всего в центре — рядом с проспектом Революции, Адмиралтейской площадью и основными прогулочными улицами. В таком случае большинство интересных мест получится спокойно обойти пешком.

В Воронеже представлены разные варианты размещения — от сетевых гостиниц до камерных бутик-отелей в старых зданиях центра. Все большую популярность получают и апартаменты с видом на водохранилище или исторические улицы. В праздничные даты и высокий туристический сезон хорошие варианты обычно разбирают заранее, поэтому бронирование лучше не откладывать.

Лучшее время для посещения

Воронеж остается комфортным для путешествий почти круглый год, однако большинство туристов приезжают сюда с мая по начало октября. В теплый сезон особенно оживают набережные, парки и центральные улицы: работают теплоходы, проходят городские фестивали, концерты и открытые мероприятия.