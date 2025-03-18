Волгоград: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Путешествия по России таят в себе немало интересных открытий, каждый город обладает собственной историей, культурой, достопримечательностями. Расположенный на юго-востоке европейской части страны Волгоград — не исключение. Что можно посмотреть туристу самостоятельно, куда сходить и какие интересные места можно найти на карте города-героя, — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Волгоград

Волгоград занимает особое место в истории России. До 1925 года город носил название Царицын, затем, с 10 апреля 1925 года по 10 ноября 1961 года, назывался Сталинградом — в честь Иосифа Сталина. Современное имя город получил уже в начале 1960-х. Именно здесь в 1942–1943 годах развернулась Сталинградская битва, ставшая одним из ключевых событий Второй мировой войны. Сегодня Волгоград известен мемориальным комплексом на Мамаевом кургане, музеями военной истории и крупными памятниками советского монументального искусства.

Город протянулся вдоль Волги почти на 90 километров. Волгоград известен широкими проспектами, длинной набережной, Волго-Донским каналом и необычным подземным трамваем, который совмещает черты метро и скоростного трамвая. Из многих районов открываются панорамные виды на Волгу. Летом в Волгоград едут ради прогулок по Волге и речных экскурсий, зимой — ради музеев, мемориалов и мест, связанных с историей Сталинградской битвы. Историю города и туристическую информацию публикует администрация Волгограда

Основные факты о Волгограде Параметр Значение Полное название Город Волгоград Субъект РФ Волгоградская область Статус Административный центр области, город областного значения, город-герой Дата основания 1589 год (как город Царицын) Население (2025–2026) 1 000 000 – 1 030 000 чел. Площадь города 859 км² Плотность населения ≈1 160 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (8442) Почтовые индексы 400000, 400001 – 400138 Географические координаты 48°43′ с. ш. 44°31′ в. д. Расстояние до Москвы ~970 км Климат Умеренно континентальный, засушливый Река Волга

Главные достопримечательности Волгограда

Самые важные достопримечательности Волгограда связаны с Великой Отечественной войной.

Мамаев курган — символ города-героя

Мамаев курган считается главным местом памяти в Волгограде и одним из самых известных военных мемориалов России. Он расположен на высоком правом берегу Волги в Центральном районе города. Во время Сталинградской битвы за эту высоту шли ожесточенные бои: тот, кто контролировал курган, мог наблюдать за значительной частью города и переправами через реку. Земля здесь буквально была перепахана взрывами. Сегодня на Мамаев курган ежедневно поднимаются тысячи туристов, участники экскурсий и люди, приезжающие почтить память погибших.

Монумент "Родина-мать зовет!"

Многие туристы приезжают в Волгоград прежде всего ради скульптуры "Родина-мать зовет". Монумент входит в состав мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане и считается одной из самых известных статуй России. Вместе с мемориалом скульптуру включили в перечень "Семи чудес России".

Общая высота памятника составляет 85 метров, еще около 14 метров добавляет высота холма, над которым возвышается монумент. На момент открытия "Родина-мать зовет" была самой высокой скульптурой в мире и сохраняла этот статус 22 года — до появления статуи богини Каннон в японском Сендае. В последние годы на территории комплекса продолжаются реставрационные работы и благоустройство, поэтому информацию о доступе к отдельным зонам лучше уточнять заранее.

Музей-панорама "Сталинградская битва"

Музей-панорама "Сталинградская битва" считается одним из крупнейших военно-исторических музеев России. Экспозиция посвящена обороне Сталинграда и событиям Сталинградской битвы. В музее представлены документы, оружие, военная техника, личные вещи участников войны и знаменитая панорама разгрома немецких войск под Сталинградом.

Рядом с музеем находится открытая площадка с танками, артиллерией и бронекатером. Это одно из самых посещаемых мест Волгограда среди туристов, интересующихся историей города-героя. Актуальное расписание выставок и стоимость билетов публикуются на официальном сайте музея-заповедника "Сталинградская битва"

Дом Павлова — крепость в центре города

Дом Павлова — один из самых известных символов обороны Сталинграда. Во время Сталинградской битвы небольшой гарнизон советских бойцов почти два месяца удерживал жилой дом, несмотря на постоянные атаки немецких войск. После войны здание восстановили, и сегодня оно остается важным памятным местом Волгограда.

Дом Павлова находится в центре города по адресу: улица Советская, 39. На фасаде размещены мемориальные плиты, рядом установлен памятный знак. Это место входит в большинство обзорных маршрутов по Волгограду. Туристы часто посещают Дом Павлова вместе с музеем-панорамой "Сталинградская битва" и мельницей Гергардта, расположенной неподалеку.

Руины мельницы Гергардта

Мельница Гергардта (также известная как мельница Грудинина) считается одним из самых сильных символов военного Волгограда. После окончания Сталинградской битвы здание решили не восстанавливать. Руины специально сохранили как напоминание о разрушениях, через которые прошел город. Краснокирпичная мельница рядом с музеем-панорамой давно стала частью узнаваемого облика Волгограда.

Сегодня мельница входит в мемориальный ансамбль и хорошо видна с набережной Волги. Для многих туристов это одна из самых эмоциональных точек города. Осмотреть руины можно только снаружи. Для обзора сохранившихся элементов интерьера оборудована специальная эстакада на уровне второго этажа.

Аллея героев и площадь Павших борцов

Аллея Героев соединяет набережную Волги с площадью Павших борцов и считается одной из главных прогулочных зон центра Волгограда. Здесь расположены памятники героям войны, мемориальные стелы и вечный огонь. Аллея входит в большинство туристических маршрутов по городу.

На площади Павших борцов сохранился знаменитый тополь, переживший Сталинградскую битву. Рядом находятся здания сталинского ампира, гостиница "Волгоград" и собор Александра Невского. На площади регулярно проходят памятные церемонии, городские мероприятия и концерты. В 2026 году здесь планируют провести реконструкцию: территорию сделают полностью пешеходной, выложат гранитом, высадят новые растения и оборудуют подземную парковку.

Набережная 62-й армии и парк Победы

Центральная набережная Волги, официально — набережная 62-й Армии, считается одним из главных прогулочных мест Волгограда. Здесь находятся просторные лестницы, ротонда, фонтаны и смотровые площадки. Набережная состоит из двух террас: верхняя примыкает к городским кварталам, а нижняя выходит прямо к воде. Главная достопримечательность — центральная лестница с колоннадой и белыми пропилеями. Она имеет ширину 40 метров, 100 ступеней и 8 площадок между пролетами. Вечером включается подсветка, а летом отсюда отправляются речные прогулки по Волге.

Рядом расположен парк Победы на верхней террасе набережной. Здесь есть прогулочные аллеи, детские площадки, кафе и небольшие киоски. Среди заметных объектов — храм Иоанна Предтечи, памятник Петру и Февронии, композиция "Казачья Слава" и фонтан "Искусство". В теплое время года на набережной регулярно проходят фестивали, концерты и городские праздники.

Мемориальный комплекс "Лысая гора"

Лысая гора считается одним из важных памятных мест, связанных со Сталинградской битвой. Во время боев за город здесь шли тяжелые сражения за южные подступы к Сталинграду. Сейчас на вершине расположен мемориал и братские захоронения погибших бойцов.

В отличие от Мамаева кургана, сюда приезжает значительно меньше туристов. Из-за этого место сохраняет более спокойную и даже суровую атмосферу. На склонах до сих пор можно увидеть следы обороны — рвы, траншеи и воронки от снарядов. С вершины открываются широкие виды на Волгу и южную часть Волгограда. Примечательно, что Лысая гора давно стала одной из площадок для военно-исторических реконструкций: здесь регулярно воссоздают эпизоды Сталинградской битвы.

Памятники и скульптуры города

Волгоград известен не только крупными мемориалами Сталинградской битвы, но и множеством менее заметных памятников, связанных с военной историей города. Здесь установлены монументы советскому солдату, скульптурные композиции защитникам Сталинграда, памятники морякам и речникам Волжской военной флотилии. В центральных районах сохранились восстановленные здания времен Царицына и характерная архитектура сталинского периода, формируют узнаваемый облик города.

Особое место занимает бронекатер БК-31. Этот боевой катер времен Великой Отечественной войны подняли со дна Волги в 2017 году, а затем восстановили практически в том состоянии, в котором он оказался после гибели в 1942 году. Сейчас БК-31 размещен в стеклянном павильоне, поэтому посетители могут рассмотреть следы боевых повреждений и детали конструкции. Рядом с набережной находится и катер "Гаситель" — еще один важный памятник речникам Сталинграда. Во время войны судно использовали на переправах через Волгу: оно доставляло боеприпасы и продовольствие, тушило пожары и участвовало в эвакуации жителей. В 1977 году катер установили как мемориал.

Интерес у туристов вызывают и современные арт-объекты, расположенные на набережной Волги и в Центральном парке культуры и отдыха.

Музеи Волгограда

Музеи в городе-герое связаны не только с его боевым прошлым, в них можно ознакомиться с историей края и художественным наследием.

Музей-заповедник "Старая Сарепта"

Поближе познакомиться не только с военной историей, но и с историей Нижнего Поволжья туристы могут, посетив музей-заповедник “Старая Сарепта” . Он располагается на месте одноименного поселения, которое несколько веков назад основали переселенцы из Германии. Здесь можно увидеть архитектурные памятники XVIII-XIX веков, посетить немецкую библиотеку, которая считается одной из самых обширных на юге России, или побывать в старой кирхе, где до сих пор можно услышать звуки органа.

Туристы приезжают сюда ради атмосферы старого Царицына и гастрономических программ. В музее можно попробовать сарептскую горчицу и горчичное масло — один из гастрономических символов региона. Регулярно проходят экскурсии, концерты и интерактивные программы.

Волгоградский областной краеведческий музей

Тем, кто интересуется историей края, стоит посетить и Волгоградский областной краеведческий музей . Считается, что он был основан в начале прошлого века, а в первую экспозицию вошли находки палеонтологов и археологов, коллекция монет. На сегодняшний день экспозиции музея знакомят гостей не только с различными периодами истории Волгоградской области, но и с природой, культурой этого края. В общей сложности в фондах музея хранится более 170 000 экспонатов, в том числе - очень редких.

Музей изобразительных искусств имени Машкова

Всем, кто неравнодушен к натюрмортам и портретам, никак нельзя пройти мимо крупнейшего в регионе художественного музея - Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Здесь собрано свыше 10 000 живописных и графических работ, скульптур и образцов декоративно-прикладного искусства. К тому же на его базе действует виртуальный филиал Русского музея, при помощи которого все желающие могут познакомиться с коллекцией экспонатов одного из крупнейших музеев страны. Музей организует образовательные программы, лекции, мастер‑классы и тематические экскурсии для разных возрастных групп

Исторический парк "Россия — моя история"

Череду исторических музеев Волгограда продолжает современный комплекс - исторический парк “Россия - моя история”. Здесь нет музейных экспонатов в привычном смысле этого слова: в мультимедийном музее об истории страны и Волгоградского края рассказывают при помощи многочисленных сенсорных экранов и проекторов в 3D-формате, через анимацию и так далее. Подобные парки на сегодняшний день открыты более чем в двух десятках российских городов.

Театры и культурные объекты

В Волгограде насчитывается несколько десятков театральных коллективов.

Новый экспериментальный театр

Визитной карточкой Волгограда и одной из главных культурных достопримечательностей города часто называют Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр. История театра началась с постановки знаменитой трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта", и по сей день в его репертуаре насчитывается несколько десятков классических произведений как российских, так и иностранных авторов. Своей главной задачей труппа называет возвращение простых граждан в театр, а для этого верность традициям здесь сочетают со смелым творческим экспериментом.

Театр часто включают в вечерние маршруты по городу. Перед спектаклем удобно прогуляться по Аллее героев и центральной набережной.

Театр "Царицынская опера"

Волгоградский государственный театр "Царицынская опера" продолжает развивать местную оперную традицию, истоки которой следует искать еще в том периоде истории города, когда он назывался Царицыным. На сцене этого театра можно увидеть не только оперные шедевры (как знаменитые, так и менее известные широкой публике), но и балетные постановки. Проходят здесь оперные спектакли и для самых маленьких зрителей, так что для юных поклонников оперного искусства посещение этого театра тоже может оказаться очень интересным.

Соборы и храмы Волгограда

В Волгограде несколько десятков церквей и часовен, а также два собора.

Собор святого Александра Невского

В самом центре города-героя расположен недавно возрожденный и один из самых впечатляющих соборов Волгограда - храм Святого Александра Невского. Полное название храма - Собор святого благоверного князя Александра Невского. Собор был восстановлен с опорой на исторические материалы, включая фотографии и архивные документы. Архитекторы стремились максимально точно воспроизвести облик исторического здания и внешние габариты разрушенного в 1932 году храма. К слову, строительство велось на добровольные пожертвования. Несколько лет назад, в 2021 году, возрожденный храм был освящен лично Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Внутри можно увидеть росписи, мозаики и большой золоченый иконостас. Вечером храм красиво подсвечивается и хорошо виден с центральных улиц.

Казанский кафедральный собор

Казанский кафедральный собор — один из старейших храмов Волгограда. В годы Великой Отечественной войны эта построенная на деньги прихожан еще в конце XIX века церковь была практически полностью разрушена, но после Великой Победы началось постепенное восстановление и возрождение храма. Полномасштабная реконструкция (как внешняя, так и внутренняя) состоялась лишь в начале 2000-х годов. Краснокирпичное здание выделяется на фоне советской застройки.

Церковь Иоанна Предтечи

Небольшая церковь Иоанна Предтечи находится рядом с набережной Волги в центральной части Волгограда. В архитектуре храма сочетаются черты древнерусского зодчества и элементы барокко. Благодаря этому церковь хорошо выделяется на фоне окружающей городской застройки и при этом органично вписывается в пространство набережной.

Во время прогулок по центру сюда часто заходят туристы, направляющиеся к речному вокзалу или Аллее Героев. С территории возле храма открываются красивые виды на Волгу и прогулочную часть набережной.

Парки, сады и природные красоты Волгограда

В Волгограде большое количество общественных пространств.

Центральный парк культуры и отдыха

Центральный парк культуры и отдыха за несколько лет заметно изменился и превратился в одно из самых современных общественных пространств Волгограда. На территории появились новые прогулочные зоны, спортивные площадки, аттракционы и большое колесо обозрения. Для семейного отдыха работают деревня животных "Альпаково" и парк динозавров, которые особенно популярны у детей.

Летом парк становится одной из самых оживленных точек города. Отсюда хорошо видны Волга и стадион "Волгоград Арена". В 2026 году здесь планируют открыть крупнейшее в России вантовое колесо обозрения диаметром 113 метров, а также светомузыкальный фонтан площадью более 1 тысячи квадратных метров.

Стадион "Волгоград Арена"

Стадион "Волгоград Арена" появился в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года. Современное сооружение построили рядом с Мамаевым курганом, и благодаря расположению стадион хорошо виден из разных частей Волгограда.

Во время матчей и концертов территория вокруг арены становится крупной прогулочной зоной. Рядом расположены парк, велодорожки и выход к Волге, поэтому сюда часто приходят не только болельщики, но и обычные горожане.

Остров Сарпинский и природные места

Остров Сарпинский считается одним из самых необычных мест Волгограда. Этот крупный волжский остров известен песчаными берегами, рыбалкой и спокойными природными зонами вдали от городского шума.

Летом сюда приезжают отдыхать у воды, гулять по берегу и проводить время на природе. Добраться на остров можно речным транспортом. Интересно, что Сарпинский часто выбирают те, кто хочет увидеть другой Волгоград — не только город военных мемориалов, но и большое пространство на Волге с тихими пляжами и почти загородной атмосферой.

Волгоградский планетарий

Волгоградский планетарий — один из крупнейших и старейших планетариев России. Его открыли в 1954 году, а здание стало заметным примером сталинской архитектуры.

Сегодня здесь проходят полнокупольные программы, лекции и научные шоу. Планетарий остается популярным местом для семейного отдыха и считается одной из лучших достопримечательностей Волгограда для посещения в плохую погоду.

Топ-10 достопримечательностей Волгограда — адреса, режим работы, стоимость Объект Адрес Режим работы Стоимость Категория Мамаев курган + "Родина-мать" Мамаев курган (проспект В. И. Ленина) Круглосуточно, без выходных. Проведение экскурсий — ежедневно с 10:00 до 15:30 Бесплатно Мемориал Музей-панорама "Сталинградская битва" Ул. Маршала Чуйкова, 47 Вт–пт 10:00–18:00, суб 10:00 – 20:00, вск 10:00 – 18:00 От 250 до 450 руб. Музей Дом Павлова Ул. Советская, 39 Круглосуточно (снаружи) Бесплатно Памятник Аллея героев улица Аллея Героев. Круглосуточно Бесплатно Мемориал Набережная 62-й армии Наб. 62-й Армии Круглосуточно Бесплатно Рекреация Волгоградский планетарий Ул. Гагарина, 14 Ежедневно 9:00–19:00 От 450 руб. Культура Музей "Старая Сарепта" Ул. Изобильная, 10 Ежедневно 9:00–17:30 200–400 руб. Музей Музей им. Машкова Пр. Ленина, 21 Пнд–вск 10:00–18:00; суб 10:00-20:00. Выходной - вторник От 350 руб. Музей Волго-Донской канал Круглосуточно (снаружи) Бесплатно Инженерия Казанский собор Ул. Липецкая, 10 Ежедневно 7:00–19:00 Бесплатно Храм

Необычные и интересные места города

Туристы могут найти в Волгограде необычные локации и виды транспорта.

Метротрам — уникальный подземный трамвай

Волгоградский метротрам — необычная транспортная система, сочетающая трамвай и метро. В центральной части города линия проходит под землей, а в остальных районах вагоны движутся как скоростной трамвай. Похожие системы работают также в Старом Осколе и Ижевске, но волгоградский метротрам отличается сочетанием наземных участков и глубоких подземных станций, оформленных в стиле метро.

Для многих туристов поездка на метротраме становится отдельной частью знакомства с городом. Это не только удобный транспорт, но и одна из необычных городских достопримечательностей. Метротрам позволяет быстро перемещаться между основными точками Волгограда, что особенно удобно с учетом большой протяженности города вдоль Волги.

"Танцующий мост" через Волгу

Волгоградский мост получил неофициальное название "танцующий" после резонансного случая в 2010 году, когда конструкция начала заметно колебаться из-за сильного ветра. После усиления конструкции мост продолжает работать в обычном режиме.

Сегодня это один из узнаваемых инженерных объектов Волгограда. Особенно эффектно мост выглядит вечером с подсветкой и во время речных прогулок.

Волго-Донской канал и памятник Ленину

Волго-Донской канал — важнейший транспортный проект СССР, соединивший Волгу и Дон. Северный вход в канал украшает огромный памятник Ленину — один из самых высоких памятников этому политическому деятелю в мире. Рядом расположены шлюзы и смотровые площадки.

Самый длинный дом и другие рекорды Волгограда

На северной окраине города есть дом, протяженность которого составляет 1142 метра, в доме 32 подъезда и примерно 1400 квартир. Столь масштабное строение даже не поместилось в пределах одной городской улицы, а потому выходит сразу на две. На строительство такого дома-рекордсмена ушло шесть лет, если передвигаться вдоль него не пешком, а на общественном транспорте, то придется проехать две автобусные остановки.

На территории города расположено и множество других объектов-рекордсменов. Среди них: самая протяженная улица России - Вторая Продольная магистраль, пересекающая практически весь Волгоград, а ее длина составляет свыше 50 километров. Среди других рекордов — огромный мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, один из крупнейших планетариев страны и протяженная набережная Волги.

Экскурсии по Волгограду

Для того, чтобы познакомиться с историей и культурой Волгограда, вовсе не обязательно выкладывать крупную сумму денег. Летом в городе проводятся бесплатные пешие экскурсии по различным маршрутам.

Среди коммерческих маршрутов встречаются как варианты, перечень достопримечательностей в которых вполне можно успеть осмотреть и за одни сутки, так и экскурсионные туры, рассчитанные на несколько дней. Также маршруты могут быть тематическими (например, спортивный, исторический, военный и так далее), многие из них не ограничиваются пределами одного лишь Волгограда и включают в программу посещение расположенных рядом городов и их достопримечательностей.

В последние годы вырос интерес к авторским экскурсиям по Царицыну, индустриальному наследию и советской архитектуре. Есть маршруты на велосипедах, теплоходах и даже поездки по линии метротрама.

Самостоятельный маршрут по Волгограду за 1 день

При желании граждане вполне могут составить для себя собственный маршрут, определив перечень тех достопримечательностей, которые им хотелось бы увидеть за время поездки. Даже обычная прогулка по центру города может превратиться в увлекательный и познавательный экскурс в историю: посетить Мамаев курган с расположенным тут музейным комплексом, заглянуть на площадь Павших борцов, навестить сталинградский тополь.

Также гостям города стоит прокатиться на подземном трамвае, побывать на набережной и полюбоваться Волгой (а заодно увидеть поднятый со дна реки бронекатер), посетить ЦПКиО Волгограда. Протяженность маршрута будет зависеть и от погодных условий: зимой лучше сделать акцент на мероприятия в помещениях, например, посещения музеев, театров и так далее.

Маршрут по Волгограду за 1 день Время Объект Адрес / транспорт Время на осмотр Стоимость 09:00–11:30 Мамаев курган + "Родина-мать" Ул. Чуйкова, 47; трамвай до ост. "Мамаев курган" 2–2,5 часа Бесплатно 12:00–14:00 Музей-панорама "Сталинградская битва" Автобус/трамвай от Мамаева кургана, 15 мин 1,5–2 часа 100–450 руб. 14:00–15:00 Обед на набережной Кафе наб. 62-й Армии, от 300 руб. на чел. 1 час 300–800 руб. 15:00–16:30 Набережная + памятник Паникахе + БК-31 Наб. 62-й Армии 1,5 часа Бесплатно 17:00–18:00 Аллея героев + пл. Павших борцов + НЭТ Центр города, пешком 1 час Бесплатно 18:30–20:00 Пр-т Ленина + сувениры + ужин Центр города 1,5 часа по желанию

Советы туристам

Приведем несколько практических советов, как добраться до города, где остановиться и что попробовать.

Как добраться до Волгограда

Существует несколько способов добраться до Волгограда.

Самолет. Сразу у нескольких авиакомпаний существуют прямые рейсы в Волгоград из столицы и других городов страны, их расписание можно уточнить на официальных сайтах перевозчиков. Международный аэропорт Волгоград находится примерно в двух десятках километров от центра города. От аэропорта можно добраться в сам город на автобусе, электропоезде, маршрутном такси или, при желании, взять тут же автомобиль напрокат.

Поезд. Добраться до Волгограда можно и по железной дороге. Для этого, к примеру, существуют прямые маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Автобус. В городе есть автовокзал, на который приходят автобусы из разных городов России.

Автомобиль. Расстояние от Москвы до Волгограда — около 970–980 км. Время в пути — 13–17 часов в зависимости от трафика и остановок. Основной маршрут — трасса М6/Р22 "Каспий" через Тамбов и Воронеж. Альтернативный путь — через Липецк и Елец (чуть длиннее, но позволяет объехать пробки). Из южных регионов (Астрахань, Ростов, Ставрополь) также есть прямые трассы до Волгограда, расстояние обычно не превышает 500–700 км.

Комбинированные маршруты. Если прямых рейсов нет, можно долететь до соседних городов (Элиста, Саратов, Астрахань), а затем продолжить путь наземным транспортом.

Вкусно поесть

Утолить голод туристам помогут многочисленные кафе и рестораны, если хочется не просто перекусить, но и продегустировать что-то необычное, то можно попробовать:

нардек (арбузный мед) (изготавливается из выпаренного арбузного сока, очень не похож по вкусу на классическое лакомство);

горчичное масло (уникальный сорт горчицы с неповторимым вкусом был выведен на территории Сарепты);

арбузный кофе (для его приготовления используются семена арбуза, которые смешиваются с цикорием и другими компонентами);

Так как Волгоград располагается рядом с несколькими крупными реками, то определенно стоит попробовать в местном общепите блюда из рыбы. Туристы часто пробуют волжскую рыбу, уху, блюда из судака и местные гастрономические специалитеты. В летний сезон популярны кафе на набережной Волги и гастрономические дворики в центре города.

Где остановиться

В зависимости от бюджета и той цели, с которой человек приезжает в Волгоград и Волгоградскую область, он может остановиться как в одной из многочисленных городских гостиниц, отелей, так и в более бюджетных хостелах. Если отдыхающие намерены не только отдохнуть от повседневных дел, но и провести время с пользой для здоровья, то хорошим вариантом для них может стать санаторий или база отдыха, в которых человеку предоставляют не только ночлег и питание, но и необходимые ему лечебные или косметические процедуры.

Что привезти из сувениров

Помимо ярких впечатлений и радостных воспоминаний, из Волгоградской области можно привести продукцию местных народных промыслов, необычные лакомства и миниатюрные копии достопримечательностей (например, мини-версию скульптуры “Родина-мать зовет”). Из гастрономических сувениров чаще всего выбирают сарептскую горчицу, горчичное масло, волжскую рыбу и сладости местных производителей.

Лучшее время для посещения

Климат Волгограда можно назвать умеренно континентальным: лето здесь достаточно жаркое и обходится преимущественно без дождей, зимы пусть и морозны, но без длительных снегопадов.

Однозначного ответа на вопрос “Когда лучше ехать в Волгоград”, пожалуй, не существует. Все будет зависеть от целей и программы поездки. Для долгих прогулок по городу актуален конец лета и начало осени, когда изнуряющая летняя жара уступает место теплой, но уже осенней погоде.