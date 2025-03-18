Владимир: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Владимир — один из старейших городов России и входит в состав Золотого кольца. Тут древние соборы соседствуют с оживленными улицами, кофейнями и привычной городской суетой. Белокаменные стены выглядят частью привычного городского пространства. Город будто живет сразу в нескольких эпохах, и это чувствуется сразу. Куда сходить и что самостоятельно посмотреть во Владимире за 1 или 2 дня, как добраться до города, его главные достопримечательности с фото и описанием — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Владимир

У Владимира длинная и непростая история. Город успел побывать столицей сильнейшего княжества Северо-Восточной Руси, крупным религиозным центром и важным политическим городом. Здесь появились памятники белокаменного зодчества, которые позже внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Многие приезжают во Владимир только на выходные — казалось бы, что можно успеть за такой срок? Но Владимир быстро раскрывается даже за короткую поездку: старые улицы, древние храмы, холмы над рекой и редкое чувство исторической глубины, которое сложно спутать с чем-то другим.

Владимир расположен примерно в 180 километрах от Москвы, на высоком левом берегу Клязьмы. Для маршрута Золотого кольца это один из главных городов — сюда едут за древнерусской архитектурой, белокаменными храмами XII века и атмосферой старого княжеского центра.

С датой основания Владимира история запутанная. До сих пор нет единого мнения, когда именно появился город. Одни исследователи связывают его с Владимиром Святославичем и называют примерно 990 год. Другие считают, что Владимир основал Владимир Мономах в 1108 году. Уже в середине XII века Андрей Боголюбский сделал город столицей Владимиро-Суздальского княжества. Тогда Владимир стал одним из главных политических центров Северо-Восточной Руси.

Именно здесь были построены знаменитые белокаменные соборы, которые позже стали символами древнерусского зодчества. После нашествия Батыя в 1238 году город пережил тяжелое разорение. И все же Владимир сохранил статус духовного центра. Позднее митрополичья кафедра переехала в Москву, политическое влияние города постепенно ослабло, но древние соборы и княжеские памятники уцелели.

Владимир часто называют городом на холмах, и это сразу бросается в глаза во время прогулки по центру. Отсюда открываются широкие виды на Клязьму, поймы и старые кварталы. Есть у города и еще одна узнаваемая деталь — владимирская вишня. Когда-то ее выращивали почти в каждом дворе, а сегодня ягода давно стала одним из культурных символов города.

Основные факты о Владимире Параметр Значение Полное название Город Владимир Субъект РФ Владимирская область Статус Административный центр области, город областного значения Дата основания 990 год (традиционная/официальная дата) Население (2025–2026) 341 579 – около 350 000 чел. Площадь города 137,014 км² Плотность населения ≈2 500 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (4922) Почтовые индексы 600000 (основной индекс города) Географические координаты 56,13° с. ш., 40,41° в. д. (≈56.13 N, 40.41 E) Расстояние до Москвы ~180 км Климат Умеренно континентальный Река Клязьма

Главные достопримечательности Владимира

Главные достопримечательности Владимира — это белокаменные соборы, древние памятники истории и узнаваемые места, с которых обычно начинают знакомство с городом.

Золотые ворота — символ города

Золотые ворота расположены в историческом центре Владимира, на улице Большая Московская. Это один из самых известных памятников древнерусской архитектуры и главный символ города. Ворота возвели в 1158–1164 годах по приказу князя Андрея Боголюбского, вскоре после того как столица княжества была перенесена сюда. Сооружение совмещало сразу несколько задач: парадный въезд в город, оборонительную башню и триумфальную арку.

Когда-то створки ворот покрывала позолоченная медь, поэтому сооружение и стали называть Золотыми воротами. Оригинальные створки не уцелели, но сама белокаменная арка сохранилась и сегодня производит сильное впечатление. Высота сооружения превышает 20 метров. Над проездом находится Ризоположенская церковь, а внутри работает военно-историческая экспозиция Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО Золотые ворота внесли в 1992 году. Правда, сейчас объект закрыт на реставрацию до конца 2026 года.

Успенский собор — главный храм древнего Владимира

Успенский собор возвышается на холме рядом с Соборной площадью и давно считается главным храмом старого Владимира. Его начали строить в 1158 году при князе Андрее Боголюбском как центральный собор Владимиро-Суздальского княжества. Позже Всеволод Большое Гнездо значительно расширил храм, придав ему еще более торжественный вид. На протяжении нескольких веков здесь проходили важные церемонии владимирских князей.

Главное сокровище собора — фрагментарно сохранившиеся фрески Андрея Рублева и Даниила Черного. Особенно известен "Страшный суд". Внутри также сохранился древний некрополь владимирских князей и епископов. За долгую историю храм пережил пожары, нашествие Батыя и татарские нападения XV века, но историческая основа собора уцелела. Важно и другое: архитектура этого храма позже повлияла на строительство многих русских соборов, включая Успенский собор Московского Кремля. Сейчас храм действует и как музей, и как кафедральный собор Владимирской епархии.

Дмитриевский собор и его каменная резьба

Рядом с Успенским собором находится Дмитриевский собор — один из самых известных памятников белокаменного зодчества Древней Руси. Его возвели в конце XII века при князе Всеволоде Большое Гнездо как дворцовый храм княжеской семьи. Снаружи собор выглядит довольно небольшим и даже строгим. Но это впечатление быстро меняется, когда начинаешь рассматривать фасады.

Почти вся поверхность стен покрыта резьбой по белому камню. На фасадах сохранилось около 600 рельефов: царь Давид, львы, птицы, кентавры, мифические существа и по одной из версий, среди рельефов есть изображение Александра Македонского. Значение некоторых сюжетов до сих пор вызывает споры у исследователей. Именно белокаменная резьба принесла Дмитриевскому собору особую известность, поскольку подобных примеров в древнерусской архитектуре сохранилось очень мало. Собор входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соборная площадь — сердце старого города

Соборная площадь считается историческим центром Владимира и одной из главных туристических точек города. Здесь находятся основные памятники древнерусской архитектуры, а сама площадь давно используется для городских праздников, фестивалей и прогулок. Это одно из самых оживленных мест исторического центра.

На площади находятся памятник 850-летию Владимира, монумент князю Владимиру и святителю Федору, памятник Андрею Рублеву и скульптурная композиция героям фильма "Женитьба Бальзаминова", которую горожане называют "Три дурака". Последнюю туристы фотографируют особенно часто. Рядом — Успенский и Дмитриевский соборы, музейный центр "Палаты" и смотровые площадки с широкими видами на Клязьму. Все буквально в нескольких минутах ходьбы.

Исторические улицы и смотровые площадки

Исторические улицы и смотровые площадки Владимира позволяют почувствовать атмосферу древнего города, увидеть его старинную застройку и полюбоваться живописными видами на окрестности. Прогулка по этим местам подойдет тем, кто хочет совместить знакомство с историей Владимира с красивыми панорамами и неспешным осмотром центра.

Большая Московская улица — главная улица Владимира

Большая Московская улица тянется через весь исторический центр Владимира и остается его главной прогулочной артерией. Название появилось вполне просто: именно отсюда шла дорога на Москву. Когда-то улица лежала на пути Владимирского тракта— знаменитого пути, по которому двигались обозы, ехали почтовые кареты и этапировали заключенных.

Большую Московскую часто называют владимирским Арбатом. Тут много кафе, музеев, сувенирных магазинов и старых домов, которые задают всему центру особое настроение. Сохранились купеческие особняки, торговые здания XIX века, старые вывески. По вечерам улица становится особенно шумной и оживленной. Работают рестораны, открываются террасы, экскурсионные группы заполняют центр почти до позднего вечера. Многие достопримечательности находятся совсем рядом друг с другом, поэтому исторический центр Владимира удобно изучать пешком.

Георгиевская улица — атмосфера старого Владимира

Георгиевская улица давно считается одной из самых атмосферных улиц исторического центра Владимира. После благоустройства она превратилась в пешеходную зону с фонарями, смотровыми площадками и небольшими арт-объектами. Здесь приятно просто гулять без спешки. Улица проходит вдоль старых домов и древних храмов, сохраняя черты старого губернского города.

Главная местная достопримечательность — Георгиевская церковь. Рядом можно увидеть старую аптеку, кузницу Бородиных и памятник владимирской вишне. Туристы часто приходят сюда ради видов на Клязьму и тихих прогулок по историческому центру. Именно здесь особенно хорошо ощущается рельеф Владимира: кварталы постепенно уходят вниз, к Клязьме, а со смотровых площадок открываются широкие панорамы.

Смотровая площадка у памятника князю Владимиру

Смотровая площадка расположена в Парке имени Пушкина рядом с Успенским собором и Соборной площадью. Это одна из самых известных панорамных точек Владимира. Площадка расположена на высоком холме над долиной Клязьмы, поэтому отсюда открываются широкие виды на заклязьминские луга, железнодорожный мост, Загородный парк и южные районы.

Главный объект площадки — памятник крестителям Владимирской земли, посвященный князю Владимиру Красное Солнышко и святителю Федору. Его открыли 28 июля 2007 года к 850-летию переноса столицы Руси из Киева во Владимир при Андрее Боголюбском. Интересно, что место для памятника подбирали несколько лет, и среди вариантов была даже территория возле Успенского собора. Сейчас площадка считается одним из лучших мест для прогулок и фотографий. Особенно под вечер. В это время над поймой Клязьмы появляется теплый закатный свет, а белокаменные соборы на холме выглядят особенно выразительно.

Музеи Владимира

Владимир входит в Золотое кольцо России не случайно — город буквально пронизан историей. Его музеи дают возможность прикоснуться к прошлому и помогают разобраться, кем были владимирские князья, как жили горожане в разные эпохи и почему архитектура этих мест признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Владимиро-Суздальский музей-заповедник объединяет десятки исторических объектов во Владимире, Суздале, Боголюбове и других городах области. В его состав входят древние соборы, монастыри, музейные площадки и старые здания, связанные с историей Северо-Восточной Руси.

Коллекция музея охватывает период от домонгольского времени до XIX века. Здесь проходят выставки древнерусского искусства, археологические экспозиции и разные культурные фестивали. Именно музей-заповедник следит за сохранением большинства белокаменных памятников Владимира.

Музей "Старый Владимир"

Музей "Старый Владимир" расположен рядом с Золотыми воротами, в бывшей водонапорной башне начала XX века. Краснокирпичное здание сложно не заметить — оно и само выглядит как отдельная достопримечательность. Музей открыли здесь в 1975 году.

Экспозиция рассказывает о дореволюционной жизни города. В музее собраны старые афиши, вывески, газетные объявления, фотографии, документы и предметы повседневного быта. Все это создает очень живое ощущение старого города. Особенно интересно подниматься наверх, на смотровую площадку башни. Отсюда хорошо просматривается исторический центр Владимира, а над крышами видны купола старых храмов.

Музейный центр "Палаты"

Палаты находятся рядом с Успенским собором, в самом центре исторического Владимира. Здание бывших Присутственных мест возвели в конце XVIII века для губернской администрации. Сегодня здесь работает музейный центр, который входит в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Внутри можно увидеть древнерусскую живопись, старинные иконы, предметы декоративного искусства и выставки для детей. Особенно известны иконы владимирской школы. Они считаются одной из главных частей коллекции. Кроме постоянной экспозиции, в Палатах регулярно проводят временные выставки и культурные мероприятия.

Исторический музей

Исторический музей расположен недалеко от Соборной площади. Здание построили в начале XX века в псевдорусском стиле, поэтому внешне оно напоминает старинный терем. Проект подготовил архитектор Петр Беген. Строительство продолжалось с 1900 по 1906 год, а средства на музей собирали местные меценаты и общественные организации. Интересно, что на фасаде до сих пор сохранилась кирпичная надпись "Музей".

Экспозиция музея посвящена истории Владимирской земли от древности до начала XX века. Внутри можно увидеть археологические находки, старинное оружие, предметы купеческого быта и макет Владимира времен XII–XIII веков. Отдельный раздел рассказывает о расцвете Владимиро-Суздальского княжества. Есть и редкие материалы, связанные со стоянкой Сунгирь — археологическим памятником, где нашли следы людей, живших около 30 тысяч лет назад.

Владимирский централ

Владимирский централ давно превратился в один из самых известных тюремных комплексов России. Его построили в конце XVIII века по указу Екатерины II. Сначала здесь находилась рабочая тюрьма для этапируемых заключенных, но со временем учреждение стало одной из самых известных российских тюрем. За долгую историю через Владимирский централ прошли политические заключенные, революционеры, военнопленные и фигуры, хорошо известные в истории XX века.

Сейчас часть комплекса занимает музей, где рассказывают об истории тюрьмы и судьбах заключенных. Внутри можно увидеть документы, фотографии, предметы тюремного быта и архивные материалы. Интересно, что для многих название "Владимирский централ" давно связано не только с историей самой тюрьмы, но и с песней Михаила Круга, после которой это место стало известно по всей стране. Репутация у тюрьмы тяжелая. Но именно поэтому она остается одной из самых узнаваемых точек Владимира. Сейчас, музей временно закрыт для посещения.

Музей хрусталя, лаковой миниатюры и вышивки

Музей хрусталя, лаковой миниатюры и вышивки расположен рядом с Золотыми воротами, в здании Троицкой старообрядческой церкви. Храм возвели в 1913–1916 годах по проекту архитектора Сергея Жарова к 300-летию дома Романовых. В советский период церковь закрыли, а позже здание собирались снести. Сохранить храм удалось благодаря протестам владимирской общественности. В 1974 году здесь открылся музей декоративно-прикладного искусства Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Главная часть экспозиции посвящена стекольному искусству Гусь-Хрустального и знаменитой "хрустальной реке времени". На первом этаже выставлены работы мастеров Мальцовского завода XVIII–XXI веков — массивные кубки, гравированные сервизы, цветное и урановое стекло, вазы "в стиле Галле". Свет в музейных залах проходит сквозь стеклянные композиции, из-за чего пространство постоянно меняется в зависимости от освещения. На втором этаже находятся коллекции мастерской лаковой миниатюры и владимирской вышивки. Эти промыслы выросли из традиций русской иконописи. Здесь можно увидеть небольшие шкатулки с былинными сюжетами, редкие образцы декоративного искусства XIX века и тонкий "владимирский шов". Атмосферу дополняют витражи, приглушенный свет и высокие своды бывшего храма. На первый взгляд это музей декоративного искусства, но внутри пространство воспринимается почти театрально.

Парки и сады Владимира

Во Владимире есть места, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Ухоженные аллеи, вековые деревья и цветочные клумбы создают уютную атмосферу для прогулок в любое время года. Многие парки расположены на высоких холмах, откуда открываются панорамные виды на Клязьму и окрестности. Зеленые пространства органично вписаны в исторический облик города.

Патриарший сад

Патриарший сад находится на склоне недалеко от исторического центра Владимира и давно считается одним из самых живописных мест города. Его хорошо узнают по каскадному рельефу, фруктовым деревьям и широким видам на Клязьму. Из-за перепада высот сад устроен террасами, а дорожки и лестницы постепенно спускаются по склону холма.

Сад занимает несколько гектаров. Здесь растут яблони, вишни, декоративные кустарники и редкие растения. Говорят, первые плодовые посадки появились на этом месте еще много веков назад при архиерейских владениях. Летом здесь особенно много цветов, а осенью склоны становятся яркими. Не случайно сюда постоянно приходят туристы, фотографы и молодожены. Для фотографий место почти беспроигрышное.

Парк "Липки"

Парк "Липки" — один из старейших городских парков Владимира. Его разбили еще в XIX веке возле административного центра губернии. Название появилось благодаря липовым аллеям, которые сохранились здесь до сих пор. Когда-то парк был частью спокойного губернского центра, где гуляли чиновники, студенты и купеческие семьи.

По размерам "Липки" совсем небольшой, но атмосфера здесь особенная. Местные жители любят приходить сюда просто посидеть в тени, а туристы обычно заходят после прогулки по Соборной площади. Летом работают кафе, проходят городские мероприятия.

Парк имени А.С. Пушкина

Парк имени А.С. Пушкина находится в самом центре исторического Владимира — рядом с Соборной площадью, Успенским собором и смотровыми площадками над Клязьмой. Все началось еще в начале XIX века, когда на месте старых кремлевских валов появился Большой бульвар — городская прогулочная зона. Ее создавали в 1802–1804 годах по инициативе губернатора и поэта князя Ивана Долгорукова. Позже территория получила имя Александра Пушкина. К столетию поэта здесь поставили памятник, который простоял почти сто лет.

Главное, ради чего сюда приходят, — виды на долину Клязьмы, железнодорожные линии и холмы старого города. В парке находится знаменитая смотровая площадка с кованым ограждением и памятником князю Владимиру Красное Солнышко и святителю Федору. Со стороны центрального входа расположен памятник Андрею Рублеву — последняя работа скульптора Олега Комова. Что интересно, панорамы отсюда еще в начале XX века печатали на дореволюционных открытках Владимира. Вечером парк особенно красив: аллеи подсвечиваются фонарями, а на фоне закатного неба хорошо выделяются купола Успенского собора и заклязьменские дали.

Главные достопримечательности Владимира — адреса, часы работы, цены Объект Адрес Режим работы Цена Золотые ворота ул. Большая Московская, 1А Объект закрыт на реставрацию до конца 2026 года. Музей 10:00–18:00 музей от 400 руб. Успенский собор ул. Большая Московская, 56 Музей: 10:00–17:00,в воскресенье: 11:00-17:00 Храм: ежедневно с 7:00 до 20:00; в воскресенье — с 6:00. В музейный комплекс от 200 руб. Дмитриевский собор ул. Большая Московская, 60 Ежедневно (кроме среды) с 10:00 до 18:00 (кассы и вход до 17:30); по субботам с 11:00 до 19:00; среда — выходной От 250 руб. Патриарший сад ул. Козлов Вал, 5 10:00–20:00 от 50 руб. Музей "Старый Владимир" ул. Козлов Вал, 10 Вторник — пятница, воскресенье: с 10:00 до 18:00; суббота: с 10:00 до 19:00; понедельник — выходной день. Санитарный день — последний четверг месяца С 1 июня 2026 г. экспозиция закрывается для посещения по техническим причинам. От 150 руб. Музей "Палаты" ул. Большая Московская, 58 10:00–18:00, пн — выходной От 300 руб. Исторический музей ул. Большая Московская, 64 10:00–18:00, ср — выходной От 150 руб. Музей ложки ул. Октябрьская, 4 11:00–18:00 От 200 руб. Старая аптека ул. Георгиевская, 3 10:00–19:00, пн — выходной От 200 руб.

Соборы и храмы города

Храмы Владимира — это живые свидетели истории. Многие из них были возведены еще в домонгольскую эпоху, стояли здесь, когда город был великокняжеской столицей, пережили нашествия и перестройки и сохранили фрески, иконы и белокаменную резьбу XII–XIII веков. Эти сооружения до сих пор остаются действующими — сюда приходят и за духовным опытом, и ради знакомства с древнерусским зодчеством.

Богородице-Рождественский мужской монастырь

Богородице-Рождественский мужской монастырь расположен в историческом центре Владимира, недалеко от Большой Московской улицы и Рождественского вала. Обитель основал в 1191 году князь Всеволод Большое Гнездо. На протяжении нескольких столетий монастырь оставался одним из главных духовных центров Северо-Восточной Руси. До возвышения Троице-Сергиевой лавры именно владимирский Рождественский монастырь считался крупнейшей монастырской обителью русских земель. В XIII веке здесь находились мощи Александра Невского, которого после смерти в Городце похоронили в монастырском соборе. Позже по указу Петра I останки князя перенесли в Александро-Невскую лавру. В советский период монастырь серьезно пострадал: древний белокаменный собор XII века снесли в 1930 году, а территорию заняли подразделения ОГПУ и КГБ.

Сегодня монастырский комплекс восстановлен и действует как мужская обитель. Главный храм — собор Рождества Христова, воссозданный в конце XX века на историческом месте древнего собора. На территории сохранились архиерейские корпуса, крепостные стены, башни XVIII века и старинная колокольня. Внутри можно увидеть старинные надгробия, фрагменты древней кладки и памятные знаки, связанные с Александром Невским. Есть и еще одна важная деталь: именно здесь в XIII веке жил монах Лаврентий, создатель знаменитого Лаврентьевского летописного списка.

Свято-Успенский Княгинин женский монастырь

© Фото : A.Savin Фрески Успенского собора Княгинина монастыря во Владимире © Фото : A.Savin Фрески Успенского собора Княгинина монастыря во Владимире

Свято-Успенский Княгинин женский монастырь находится в старой части Владимира, рядом с Княгининской улицей и древними валами города. Обитель основали в 1200 году по инициативе княгини Марии Шварновны — супруги Всеволода Большое Гнездо. По преданию, после рождения многочисленных детей княгиня тяжело заболела, дала обет построить монастырь, а потом сама приняла здесь монашеский постриг. В XIII–XIV веках монастырь стал одной из главных женских обителей Северо-Восточной Руси. Здесь хоронили представительниц владимирской княжеской династии. Во время нашествия Батыя в 1238 году монастырь сожгли и разорили, но позже его восстановили. Современный Успенский собор относится уже к XVI веку. Для Владимира это один из самых выразительных храмов московской архитектурной традиции.

Главный собор сразу выделяется массивными белыми стенами и редким пятиглавием. Внутри сохранились фрагменты росписей XVII века, созданных мастерами круга царского иконописца Марка Матвеева. Главной святыней монастыря считается мощевик святого Авраамия Болгарского. На территории можно увидеть старые корпуса келий, монастырские стены, небольшие сады и тихие дворики. Сегодня Княгинин монастырь остается действующей женской обителью и одним из самых тихих мест старого города.

Троицкая церковь и другие храмы

Троицкая церковь находится рядом с Золотыми воротами, в самом центре Владимира. Храм возвели в 1913–1916 годах на средства владимирских старообрядцев к 300-летию дома Романовых. Автором проекта стал архитектор Сергей Жаров, соединивший в облике здания черты древнерусской и византийской архитектуры. Краснокирпичная церковь резко отличается от привычных белокаменных храмов Владимира и сразу привлекает внимание. Для города начала XX века это было довольно необычное сооружение. После революции храм закрыли, а в 1960-х годах его едва не снесли во время реконструкции центра. Сохранить церковь удалось благодаря владимирским реставраторам и общественным протестам. Позже в здании разместили музей хрусталя, лаковой миниатюры и вышивки. Во Владимире Троицкую церковь давно называют "Красной церковью". Примечательно, что внутри здания сохранилась отличная акустика, поэтому здесь и сейчас проводят концерты камерной музыки.

Но интерес представляют и другие владимирские храмы. Георгиевская церковь известна смотровой площадкой и колокольней с панорамами Клязьмы. Никитская церковь XVIII века выделяется барочным обликом и ярким фасадом — на первый взгляд ее действительно можно принять за петербургский храм. Церковь Архангела Михаила в Студеной Горе построили в конце XIX века на средства капитана Федора Архангельского, а высокий шатер хорошо заметен уже при въезде в город. Многие церкви Владимира серьезно пострадали в советский период, но сегодня большая часть восстановлена.

Достопримечательности в окрестностях Владимира

В радиусе нескольких десятков километров от Владимира расположены памятники архитектуры, достойные отдельной поездки. Это отличное продолжение знакомства с Золотым кольцом. Суздаль, Боголюбово, Кидекша и другие места в округе хранят белокаменные соборы, древние монастыри и следы великокняжеской эпохи, которые дополняют впечатление от самого Владимира.

Церковь Покрова на Нерли

Церковь Покрова на Нерли находится в пойме Нерли и Клязьмы рядом с Боголюбово, примерно в 10 километрах от Владимира. Храм построили в 1165 году по приказу князя Андрея Боголюбского после гибели его сына Изяслава во время похода против волжских булгар. Небольшая белокаменная церковь стоит на искусственном холме среди заливных лугов и давно считается одним из самых совершенных памятников древнерусской архитектуры. Весной поля вокруг затапливает водой, и тогда храм словно поднимается над гладью огромного озера. Именно этот образ сделал Покрова на Нерли одной из самых узнаваемых русских церквей. В 1992 году памятник включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Снаружи храм кажется очень простым, но архитектура здесь продумана буквально до мелочей. Узкие окна, вытянутые пропорции и белокаменная резьба создают ощущение легкости и высоты. На фасадах сохранились рельефы с изображениями царя Давида, львов и мифических существ. Внутри церковь выглядит камерной и почти аскетичной: мягкий свет падает через высокие окна, а стены лишены обилия позднего декора. Благодаря искусственному холму и сложной системе фундамента храм пережил сотни весенних паводков. Сегодня к церкви ведет длинная пешеходная дорожка через луга, а сам храм часто называют символом гармонии русской архитектуры и природы.

Боголюбово и Свято-Боголюбский монастырь

Боголюбово расположено примерно в 10 километрах от Владимира и занимает особое место в истории Владимиро-Суздальской Руси. Поселок возник в XII веке как загородная резиденция князя Андрея Боголюбского. С этим местом связано известное предание: во время пути из Вышгорода кони, везшие икону Божией Матери, неожиданно остановились именно здесь. По легенде, князю явилась Богородица и повелела основать монастырь и город, который получил название Боголюбов. Позже Андрей Боголюбский построил здесь укрепленную резиденцию с белокаменными башнями, переходами и храмами. До наших дней дошли фрагменты дворца XII века — редчайший памятник гражданской архитектуры домонгольской Руси.

Сегодня главным центром Боголюбова остается Свято-Боголюбский монастырь, выросший на месте древней княжеской резиденции. Уже издалека видны белые стены, башни и высокие колокольни комплекса. Центральный храм — Боголюбский собор XIX века, построенный в русско-византийском стиле. На территории можно увидеть остатки древней лестничной башни и перехода, по которым князь Андрей поднимался в свои покои. Здесь же хранится список Боголюбской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых русских икон. Особую атмосферу месту придают широкие луга, старые земляные валы и дорога к церкви Покрова на Нерли, начинающаяся прямо от монастыря.

Суздаль

Суздаль расположен примерно в 35 километрах от Владимира и считается одной из самых популярных поездок по маршруту Золотого кольца России. Дорога между городами занимает около часа на автобусе или автомобиле. Сегодня в городе насчитывается более двухсот архитектурных памятников, многие из которых входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Осмотреть основные достопримечательности города можно пешком за один день. Обычно маршрут начинается с Суздальского кремля, где сохранились древние валы и Рождественский собор с яркими голубыми куполами. Потом туристы идут в Спасо-Евфимиев монастырь с мощными стенами и знаменитыми колокольными звонами, а затем — в Музей деревянного зодчества. Туда перевезли старые избы, мельницы и деревянные церкви из сел Владимирской области. Атмосферу Суздаля создают торговые ряды, маленькие мосты через Каменку и монастырские панорамы среди лугов. Не случайно город часто выбирали для съемок исторических фильмов. Здесь снимали "Женитьбу Бальзаминова", "Андрея Рублева", "Чародеев" и многие другие картины.

Маршруты по Владимиру

Владимир удобен для пешеходных прогулок — основные достопримечательности сосредоточены в историческом центре. Город можно изучать по-разному: пройти по следам древнерусских князей, сосредоточиться на белокаменной архитектуре или исследовать купеческий город XIX века. Готовые маршруты помогут выстроить прогулку и за один или два дня охватить соборы, музеи, смотровые площадки и знаковые улицы.

Маршрут на 1 день

Однодневную прогулку удобно начинать от железнодорожного вокзала. Далее маршрут проходит через Большую Московскую улицу к Золотым воротам, затем к Георгиевской улице и Соборной площади.

После осмотра Успенского и Дмитриевского соборов стоит спуститься к смотровым площадкам у парка Пушкина и Патриаршего сада. Вечером можно посетить музей "Старый Владимир" или один из ресторанов в центре. Основные достопримечательности находятся близко друг к другу, поэтому перемещаться можно пешком.

Маршрут по Владимиру за 1 день (пешеходный) Время Объект Время на осмотр Расстояние от предыдущего 09:00–09:30 Богородице-Рождественский монастырь 30 мин Старт от ж/д вокзала (~10 мин пешком) 09:30–10:30 Дмитриевский собор 45–60 мин 5 мин пешком 10:30–11:15 Музей "Палаты" 45 мин 2 мин пешком 11:15–12:00 Успенский собор 45 мин 3 мин пешком 12:00–12:30 Парк им. Пушкина, смотровая площадка 30 мин 5 мин пешком 12:30–13:30 Обед в центре 60 мин Рядом на Большой Московской 13:30–14:30 Большая Московская улица, Золотые ворота 60 мин 10 мин пешком 14:30–16:00 Патриарший сад 60–90 мин 5 мин пешком 16:00–17:30 Музей "Старый Владимир", Козлов вал 90 мин 3 мин пешком 17:30–18:30 Георгиевская улица, Старая аптека 60 мин 10 мин пешком

Маршрут на 2 дня

Во второй день удобно посетить музеи, Патриарший сад и Богородице-Рождественский монастырь. После этого можно отправиться в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли. Альтернативный вариант — поездка в Суздаль. Такой маршрут позволяет увидеть главные памятники Владимиро-Суздальской Руси за одни выходные. Если времени больше, стоит посетить музеи Владимира, Княгинин монастырь и Патриарший сад.

Куда сходить с детьми

Для прогулок с детьми во Владимире чаще всего выбирают исторический центр, пешеходные улицы и музеи с интерактивными программами. Одним из самых популярных мест остается Георгиевская улица. Здесь находятся кузница Бородиных, арт-объекты, смотровые площадки над Клязьмой и небольшие зоны для отдыха. Детям особенно нравятся уличные скульптуры, старинные фонари и кузнечные мастер-классы, где можно увидеть работу мастеров почти вплотную. Для спокойных прогулок семьи обычно отправляются в Парк имени А.С. Пушкина и Патриарший сад.

С детьми часто идут и в музейный центр "Палаты" рядом с Соборной площадью. В Детском музейном центре проводят интерактивные занятия и исторические игры, где можно примерить элементы старинного костюма, узнать, как жили люди в Древней Руси, и попробовать себя в ремесленных мастер-классах. Зимой одним из главных мест для семейных прогулок становится Соборная площадь: здесь ставят большую городскую елку, включают иллюминацию и устраивают праздничные мероприятия.

Куда сходить с девушкой

Для романтических прогулок во Владимире обычно выбирают исторический центр. Здесь много тихих улиц, смотровых площадок и красивых видов на Клязьму. Одно из самых атмосферных мест — Георгиевская улица рядом с Соборной площадью. Совсем рядом находится Парк имени А.С. Пушкина - пожалуй, одно из лучших мест во Владимире для встречи заката.

Если хочется более спокойной прогулки, обычно идут в Патриарший сад. Весной и летом место выглядит особенно уютно. Для вечернего маршрута хорошо подходит и Большая Московская улица с ее старинными фасадами и ресторанами в бывших купеческих домах. Кстати, возле Георгиевской улицы и Пушкинского парка давно появилась традиция оставлять свадебные замки на ограждениях. Летом их там становится очень много.

Советы туристам

Поездка во Владимир не требует долгой подготовки, но несколько практических советов помогут сделать визит комфортным. Когда лучше приехать, как добраться, где остановиться и на что обратить внимание — ответы на эти вопросы сэкономят время и помогут получить от города максимум впечатлений.

Как добраться до Владимира

Владимир находится примерно в 180 километрах от Москвы и давно считается одним из самых удобных направлений для короткого путешествия на выходные. Самый удобный вариант — поезд. Каждый день из Москвы ходят "Ласточки", обычные поезда и электрички. Быстрее всего добираться именно на "Ласточке": дорога занимает около двух часов. Поезда отправляются с Курского и Восточного вокзалов. Из Санкт-Петербурга ехать заметно дольше — от 9 до 13 часов, все зависит от рейса и типа поезда. Удобно, что железнодорожный вокзал Владимира находится недалеко от центра города. После приезда до главных достопримечательностей можно спокойно дойти пешком.

На машине обычно едут по трассе М7 "Волга", которая связывает Москву, Владимир и Нижний Новгород. Если без серьезных пробок, дорога занимает около 3–4 часов. Многие совмещают поездку во Владимир с Суздалем или Боголюбовом — между городами небольшие расстояния, так что маршрут получается довольно удобным.

Где вкусно поесть

Во Владимир многие приезжают не только ради древних соборов, но и ради местной кухни. В городе до сих пор хорошо заметны традиции русской гастрономии: здесь готовят конуры — пирожки на сметанном тесте, хлеб ситник, салат "Клязьма", блюда из речной рыбы и десерты с владимирской вишней. После появления маршрута Золотого кольца местные рестораны начали возвращать старые рецепты, и эта история сохранилась до сих пор.

Из популярных мест туристы часто выбирают "Blackwood" (Большая Нижегородская улица, 11) с интерьером охотничьего дома и блюдами из северной рыбы и оленины. За современной русской кухней идут в "Меряне" (Большая Московская улица, 19), а в центре города любят ресторан "Франки" (Большая Московская улица, 15) в старом купеческом доме. Если хочется чего-то попроще и без долгого ужина, обычно советуют "Сели Да Поели" (Большая Московская улица, 24А) или "Тоня и ее пельмени" (ул. Большая Московская, д. 19А (1 этаж, ТЦ "Торговые ряды")). Удобно, что большинство заведений находится рядом с Большой Московской улицей и Соборной площадью — далеко уходить с прогулочного маршрута не придется.

Где остановиться

Для поездки во Владимир туристы чаще всего выбирают гостиницы в историческом центре — рядом с Большой Московской улицей, Соборной площадью и главными музеями города. Такой вариант удобен, прежде всего, для пеших прогулок. Во Владимире работают как классические гостиницы 3–4 звезды, так и небольшие дизайнерские отели в старых зданиях.

Из популярных мест часто советуют "Русь-отель" (ул. Гагарина, 14) недалеко от центра, "Отель на Михайловской 9" ( Михайловская ул., 9) рядом с парком и колесом обозрения "Небо 33", а также дизайнерский "Sketch" (2-я Никольская ул., 2/9.) в доме XIX века с кирпичными стенами и большими окнами. Если хочется тишины и более спокойной атмосферы, обычно рекомендуют отель "Ильинка" (ул. Чехова, 6А.). Многие выбирают и гостиницу "Владимир" (Большая Московская ул., 74) возле вокзала — оттуда удобно добираться до центра.

© iStock.com / Ershov_Maks Мост через реку Клязьма во Владимире © iStock.com / Ershov_Maks Мост через реку Клязьма во Владимире

Лучшее время для посещения

Для поездки во Владимир чаще всего выбирают период с середины мая до середины сентября. В это время погода подходит для долгих прогулок по историческому центру, поездок в Боголюбово и прогулок по смотровым площадкам над Клязьмой. Летом белокаменные соборы особенно красиво смотрятся на фоне зеленых склонов, а в центре постоянно проходят фестивали и городские праздники. В июле и августе туристов становится заметно больше, поэтому жилье лучше бронировать заранее. Много людей приезжает и зимой — на новогодние каникулы и Масленицу.