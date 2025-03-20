Тверь: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Тверь — один из древнейших городов России, основанный в 1135 году. Расположенный на Волге в 177 км к северо-западу от Москвы, город прекрасно подходит для самостоятельного путешествия на выходные: "Сапсан" доставляет из столицы примерно за час. Здесь сохранилась регулярная застройка XVIII века, работают необычные музеи, а окрестности Верхневолжья — Торжок, Калязин, Ржев и Селигер — дают повод еще для нескольких поездок. Одно- и двухдневные самостоятельные маршруты, адреса, режим работы и советы туристу — в материале РИА Новости.

Чем знаменита Тверь

Тверь основана в 1135 году, через 100 лет стала столицей одного из богатейших княжеств Руси и долгое время соперничала с Москвой. После опустошительного пожара 1763 года Екатерина II лично утвердила новый план Твери: город был отстроен по единому регулярному плану — редкий случай в истории русского градостроительства.

Здесь родился и жил Афанасий Никитин — тверской купец, ставший первым европейцем, добравшимся до Индии и описавшим ее в книге "Хождение за три моря" за 30 лет до Васко да Гамы. В Твери бывали Екатерина II, Александр Пушкин, Иван Крылов, Михаил Салтыков-Щедрин и Федор Достоевский. Здесь же родился Михаил Круг — один из самых узнаваемых голосов русского шансона. Памятник певцу на Трехсвятской улице стал одной из самых фотографируемых городских скульптур.

Сегодня Тверь известна как один из лучших городов Верхневолжья для самостоятельной поездки: живописные набережные, отреставрированный Путевой дворец, пешеходная Трехсвятская улица и богатейшие окрестности.

"История в Твери чувствуется не на центральных проспектах, а в "низах" — в районе Затьмачья. Это левобережье реки Тьмака, где сохранилась низкоэтажная деревянная застройка с резными наличниками, — объясняет Люсинэ Кодякова, генеральный директор "Центра Туризма и Отдыха". — Гуляя по тихим улочкам, можно увидеть образчики старой купеческой и мещанской Твери, которые еще не вытеснены многоэтажками".

Что посмотреть в Твери: главные достопримечательности

Исторический центр Твери компактен: большинство главных достопримечательностей доступно пешком от Трехсвятской улицы. Прогулочный маршрут по набережным и центру занимает 3-4 часа.

Императорский путевой дворец

Путевой дворец возвели в 1764-1766 годах для отдыха членов императорской семьи по дороге из Петербурга в Москву. Впервые Екатерина II останавливалась здесь в 1767 году. Позднее дворец стал культурным центром города: здесь Николай Карамзин читал Александру I отрывки из "Истории государства Российского". Сейчас в здании располагается Тверская областная картинная галерея. Входной билет — 350 рублей; за оранжерею на территории дворца — доплата 50 рублей.

Трехсвятская улица (тверской Арбат)

Трехсвятская улица — главная пешеходная зона Твери, которую горожане называют тверским Арбатом. Заложена в 1763 году после пожара, уничтожившего центр города: это делает ее одной из старейших в Твери. Протяженность — около 800 метров; вдоль нее тянутся двух- и трехэтажные здания в классическом стиле. Здесь нет монументальных достопримечательностей, зато много кафе, ресторанов, сувенирных магазинов и уличных музыкантов. Прогуляться по Трехсвятской стоит ради красивой архитектуры и атмосферы исторического центра.

Набережная Степана Разина

Набережная Степана Разина на правом берегу Волги — памятник градостроительства XVIII века. Здесь сохранились исторические каменные здания, тянущиеся сплошным фасадом вдоль реки. Среди примечательных зданий — дом купцов Куровых, Дом ворошиловских стрелков и кинотеатр "Звезда". С набережной виден устье реки Тверцы, оба моста, Свято-Екатерининский монастырь и Воскресенский собор.

Набережная Афанасия Никитина

Набережная Афанасия Никитина на левом берегу Волги — более камерное место для прогулки. Главный объект — памятник тверскому купцу и путешественнику, первым из европейцев описавшему Индию в XV веке. Рядом расположена церковь Трех Исповедников 1731 года постройки. С этой набережной открывается один из лучших видов на исторический правый берег.

Староволжский и Нововолжский мосты

Два моста через Волгу — один из символов Твери. Нововолжский мост построен в 1947 году, Староволжский — в 1900 году по проекту варшавского инженера. С мостов открываются красивые виды на оба берега реки, особенно эффектные на закате. Мосты соединяют исторический центр с набережной Афанасия Никитина.

Смотровая площадка "Панорама"

Смотровая площадка "Панорама" в историческом центре Твери предлагает один из лучших обзорных видов на Волгу, оба моста и городской пейзаж. Обязательная точка для красивых фотографий города с высоты. Вход свободный, площадка доступна в любое время суток.

Парки, сады и природные места Твери

Городской сад

Городской сад — старейший парк Твери, разбитый в XIX веке в самом центре города, рядом с Трехсвятской улицей. Место для неспешных прогулок в тени вековых деревьев: скамейки, фонтаны, летние кафе. Один из немногих уголков тишины в центре города, удобный для отдыха между посещением достопримечательностей.

Дворцовый сад и парк Победы

Дворцовый сад разбит на территории, примыкающей к Императорскому путевому дворцу. Регулярный парк с аллеями и клумбами создает живописный фон для прогулок. Рядом расположен парк Победы с военными мемориалами. Оба парка связаны единым пешеходным маршрутом вдоль набережной.

Ботанический сад ТвГУ

Ботанический сад Тверского государственного университета — один из старейших в Центральной России. Здесь собраны тысячи видов растений, в том числе редкие и охраняемые. В оранжереях круглый год цветут тропические и субтропические растения. Особенно красив весной и интересен для посещения с детьми как живой учебник природы.

Остров Памяти и набережные

Остров Памяти — зеленый остров в акватории Волги, популярное место для тихих прогулок, рыбалки и пикников вдали от городского шума. В хорошую погоду сюда приезжают на велосипедах. Набережные Твери в целом — один из лучших маршрутов для прогулки: суммарная протяженность обустроенных набережных вдоль Волги и Тверцы составляет несколько километров.

"Остров Памяти — это одновременно и мемориал, и лучшая смотровая площадка города, — отмечает Люсинэ Кодякова. — Для туриста здесь главное не только поминальная часть, а уникальная возможность встать у воды и увидеть панораму сразу нескольких эпох: Спасо-Преображенский собор, Императорский путевой дворец и старый мост. Место тихое, прогулочное. Здесь расположен мемориал с Вечным огнем и часовня Михаила Тверского. Но и жизнь там есть: местные рыбаки облюбовали берега Тьмаки, а влюбленные и туристы гуляют по мостикам и смотрят на закаты".

© Shutterstock/FOTODOM / shushonok Остров памяти в Твери © Shutterstock/FOTODOM / shushonok Остров памяти в Твери

Храмы и монастыри Твери

Собор Белая Троица

Собор Белая Троица — самое древнее каменное здание Твери, построенное в 1564 году. Именно с него начинается каменная история города. Собор пережил пожары, перестройки и советский период; сегодня действует как православный храм. Белоснежный фасад с небольшими главками контрастирует с более поздней городской застройкой и является обязательным пунктом исторической прогулки.

Воскресенский кафедральный собор

Воскресенский кафедральный собор — главный православный собор Твери, возведенный в XIX веке в русско-византийском стиле. Торжественное пятиглавое здание с голубыми куполами украшает набережную реки Тверцы. Собор действующий: богослужения проходят регулярно.

Свято-Екатерининский монастырь

Свято-Екатерининский женский монастырь расположен на набережной Степана Разина и хорошо виден с реки. Основан в 1901 году по указу Николая II в честь великой княжны Екатерины. В советское время использовался как тюрьма; сегодня восстановлен и принимает паломников и туристов в дневное время.

Отроч монастырь

Отроч Успенский монастырь — один из старейших в Твери, основанный, по преданию, в XIII веке. Здесь в заточении находился митрополит Филипп перед смертью во времена Ивана Грозного. До наших дней сохранился Успенский собор XVII века. Монастырь расположен на живописном мысе у слияния Волги и Тверцы.

Музеи Твери

Тверская областная картинная галерея в Путевом дворце

Коллекция насчитывает более 50 000 экспонатов: русская живопись и графика XVIII — XX веков, западноевропейское искусство, иконопись. Среди авторов — Айвазовский, Венецианов, Левитан, Рерих, Врубель, Серов, Коровин. Экспозиция открылась еще в 1860-х годах. Входной билет — 350 рублей.

Музей козла

Один из самых необычных музеев России, посвященный козлу как культурному символу. По местной легенде, именно козел являлся символом Твери. Экспозиция рассказывает о роли козла в истории, мифологии и культуре разных народов. Среди экспонатов — фигурка римского козла IV века н. э., монеты Тверского княжества, фарфоровые и бронзовые статуэтки.

"Это не курьез, а глубокий краеведческий проект, ставший одним из самых ярких туристических брендов Твери, — объясняет Люсинэ Кодякова. — В старой Твери фигурка козла была оберегом, а изображение козла (или косули) действительно встречается на тверских гербах и печатях. Музей раскрывает емкость русского слова "козел" (и как животное, и как порицание, и как оберег)".

Музей тверского быта

Музей тверского быта — комплекс исторических строений, воссоздающий городскую культуру XVIII — XIX веков: городская усадьба с флигелями, каретным сараем и амбаром, дом купца. Интерьеры показывают повседневный быт тверских горожан разного достатка. Один из лучших способов почувствовать атмосферу провинциального русского города позапрошлого века.

Музей Плюшкина

Частная коллекция, получившая имя гоголевского персонажа за невероятное разнообразие экспонатов. Хозяин собирал предметы быта, мебель, одежду, посуду и утварь на протяжении нескольких десятилетий. Экспозиция занимает несколько комнат старинного дома и создает ощущение путешествия в прошлое.

Тверской краеведческий музей

Один из лучших областных краеведческих музеев России. Постоянная экспозиция охватывает всю историю Тверского края: от доисторических времен до XX века. Особого внимания заслуживают залы, посвященные Тверскому княжеству периода его расцвета в XIII — XIV веках.

© Shutterstock/FOTODOM / Borisb17 Тверской краеведческий музей © Shutterstock/FOTODOM / Borisb17 Тверской краеведческий музей

Музей фотографии "Искра"

Музей фотографии "Искра" открылся в 2018 году на основе частной коллекции редкой советской фототехники Романа Какоткина. Экспозиция знакомит с историей советской фотографии: аппараты, объективы, проекторы, фотоматериалы — от ФЭД и "Зорких" до ранних цифровых камер. Интересен и специалистам, и широкой аудитории.

Необычные и интересные места Твери

Морозовский городок (Двор Пролетарки)

Морозовский городок — архитектурный комплекс конца XIX века, возведенный для рабочих Тверской мануфактуры на средства фабрикантов Морозовых. Краснокирпичные здания в "английском" стиле — казармы, больницы, школы, церковь, баня — образуют самостоятельный город внутри города. Уникальный для России образец социального жилья дореволюционной эпохи; в советское время называлось "Двор Пролетарки".

"Раньше туристы могли только бродить по окрестностям и фотографировать мрачные, но атмосферные стены. Сейчас комплекс полностью расселяется и готовится к масштабной ревитализации, — говорит Люсинэ Кодякова. — По планам правительства, старые фабричные корпуса (построенные с 1858 по 1913 год) превратят в современный деловой и культурный центр с офисами, гостиницами и общественными пространствами, сохранив исторический облик. Строительные работы начались в 2025 году. Зайти и погулять пока можно, но нужно быть готовым к тому, что это пустующие территории со следами былой промышленной империи Морозовых, которые ждут новой жизни".

Дом-рюмка и необычная архитектура

Дом-рюмка — неформальное название нескольких тверских зданий необычной формы, ставших городскими легендами. Тверь в целом богата архитектурными контрастами: рядом с классицизмом XVIII века — сталинский ампир, типовые советские дома и современные постройки. Прогулка по историческому центру с картой необычной архитектуры — нестандартный способ познакомиться с городом.

Кинотеатр "Звезда"

Историческое здание на набережной Степана Разина, одно из самых характерных в городском пейзаже. Построен в советский период; его фасад, обращенный к реке, стал частью классической панорамы набережной. Кинотеатр продолжает работать — один из немногих действующих советских кинотеатров Твери.

Центр современной культуры "Рельсы"

Молодое культурное пространство Твери. Здесь проходят выставки, концерты, лекции и маркеты, ориентированные на молодежную аудиторию и современное искусство. Программа публикуется в социальных сетях и обновляется еженедельно.

Поющий фонтан и площадь Ленина

Поющий фонтан на площади Ленина — главный городской фонтан Твери с музыкальной и световой программой. Вечерние шоу собирают жителей и туристов; расписание зависит от сезона. Площадь Ленина — административное сердце города, обрамленное советской архитектурой. Удобная точка для начала или завершения вечерней прогулки.

Памятники и скульптуры Твери

Памятник Афанасию Никитину

Памятник тверскому купцу и путешественнику Афанасию Никитину установлен на набережной его имени, на левом берегу Волги. "Хождение за три моря" Никитина — один из первых в мире образцов путевой литературы. Монумент работы скульптора Антропова стал одним из символов города.

Памятник Михаилу Кругу

Памятник Михаилу Кругу установлен на Трехсвятской улице. Тверской шансонье, автор "Владимирского централа" и "Кольщика", родился и провел большую часть жизни в Твери. Памятник изображает певца с микрофоном и быстро стал одной из самых популярных фотолокаций города.

Другие памятники

В Твери сохранились памятники нескольким историческим личностям.

Памятник Александру Пушкину напоминает о его многочисленных остановках на пути из Петербурга в Москву.

Памятник князю Михаилу Тверскому увековечил правителя, возглавлявшего борьбу Тверского княжества.

Памятник Ивану Крылову — баснописцу, родившемуся в Тверской губернии.

Достопримечательности окрестностей Твери

Тверская область — одна из самых богатых на исторические и природные достопримечательности в Центральной России. В радиусе 200 км от Твери расположены несколько десятков интересных мест для самостоятельной поездки.

Место Расстояние Что смотреть Торжок 60 км от Твери Золотое шитье, монастыри, пожарские котлеты — полдня или день Старица 75 км от Твери Средневековый облик, Успенский монастырь — полдня Калязин (затопленная колокольня) 100 км от Твери Уникальный вид с воды или берега — 2–3 часа Нилова Пустынь / Селигер 200 км от Твери Монастырь на острове, кристальное озеро — полный день Ржев (памятник солдату) 140 км от Твери Грандиозный мемориал, 25-метровая бронзовая фигура — 3–4 часа Усадьба Домотканово 20 км от Твери Музей-усадьба Серова — 1,5 часа

Торжок — золотое шитье и древние монастыри

Торжок в 60 км от Твери — один из лучших малых исторических городов России. Город знаменит двумя вещами: уникальным золотошвейным промыслом с XIII века и пожарскими котлетами из трактира Пожарских, воспетыми Пушкиным. В Торжке сохранились несколько монастырей, в том числе Борисоглебский. "Золотое шитье — безусловный магнит, но удивляет Торжок другим, — считает Люсинэ Кодякова. — Во-первых, это единственное место подобного профиля в России, где технология ручного шитья серебряной и золотой нитью не прервалась. Во-вторых, туристов поражает история: мастерицам запрещалось есть яблоки и зажигать серные спички в мастерской, чтобы нить не окислилась и не потускнела. В-третьих, это возможность попробовать себя в роли золотошвеи на мастер-классе и вышить сувенир".

Старица — средневековый город на Волге

Старица в 75 км от Твери сохранила облик, нетронутый советской застройкой. Живописные холмы над Волгой, Успенский мужской монастырь XVI века, белокаменные каменоломни — город предлагает редкое ощущение средневекового Верхневолжья. Один из самых фотогеничных городов Тверской области.

Затопленная колокольня Калязина

Калязин знаменит на всю Россию: колокольня Николаевского собора возвышается прямо из воды Угличского водохранилища. Собор был затоплен при строительстве водохранилища в 1939 году; колокольню сохранили как маяк. Один из самых узнаваемых видов Верхневолжья. До колокольни можно добраться на лодке.

Нилова Пустынь и озеро Селигер

Нило-Столобенская пустынь — православный монастырь XVII века на острове Столобном посреди озера Селигер в 200 км от Твери. Монастырь виден издалека: белые стены отражаются в воде.

Селигер — одно из красивейших озер Центральной России: чистая вода, сосновые берега, рыбалка. Поездка рассчитана как минимум на полный день, лучше с ночевкой.

Ржев и памятник Советскому солдату

Ржев в 140 км от Твери — город воинской славы, вошедший в историю как место тяжелейших боев 1942-1943 годов. В 2020-м здесь открылся Ржевский мемориал Советскому солдату: 25-метровая бронзовая фигура на 10-метровом кургане создает эффект парения над землей. Одно из самых мощных военных мемориалов современной России; посещение занимает 2-3 часа.

Усадьба Домотканово

Домотканово в 20 км от Твери — музей-усадьба художника Валентина Серова. Именно здесь, в гостях у своего друга Владимира Дервиза, Серов написал знаменитый портрет "Девочка с персиками". Скромная, но атмосферная усадьба с парком и прудом — идеальная цель для короткой поездки из Твери.

Маршруты по Твери

Что посмотреть за один день

Однодневный маршрут по Твери охватывает главные достопримечательности исторического центра. Большинство объектов находятся в шаговой доступности друг от друга, что делает такое путешествие удобным для самостоятельной поездки.

Время Место Совет 09:00 Трехсвятская улица — кофе и прогулка по Тверскому Арбату Сувениры в лавках вдоль улицы 10:30 Императорский путевой дворец и картинная галерея Билет 350 руб., оранжерея +50 руб. 12:30 Набережная Степана Разина и мосты Вид на Тверцу и монастырь 13:30 Обед в ресторане "Погребок", "Скоморох" или кафе на набережной 15:00 Собор Белая Троица Самое древнее каменное здание Твери 16:30 Набережная Афанасия Никитина и памятник Никитину Вид на правый берег 17:30 Музей козла или Музей тверского быта На выбор — оба занимают 1-1,5 часа 19:30 Поющий фонтан и площадь Ленина Вечерняя подсветка фонтана

Маршрут на 2 дня

День 1 — исторический центр (по маршруту выше).

День 2 — окрестности или расширенный городской маршрут:

Утро — Торжок: золотошвейный музей, пожарские котлеты, монастыри (60 км от Твери). Обед — возвращение в Тверь или обед в Торжке. День — Морозовский городок и Музей фотографии "Искра". Вечер — Центр "Рельсы" или театральное представление.

Альтернатива: Усадьба Домотканово (20 км) + Музей тверского быта + прогулка по набережной Афанасия Никитина.

Куда сходить с детьми

Тверь предлагает несколько интересных мест для отдыха с детьми разного возраста.

Детский музейный центр

Специализированная площадка с интерактивными экспозициями по истории Тверского края. Здесь проходят мастер-классы по ремеслам и творческие занятия. Подходит для детей от 5 лет.

Интерактивные музеи и парки

Музей козла с юмористическими описаниями понравится детям старшего возраста.

Ботанический сад ТвГУ — живой учебник природы.

Набережные Волги с прогулками на теплоходе в летний сезон — один из лучших вариантов для семейного отдыха.

Тверской театр кукол

Один из старейших в регионе. Репертуар включает классические сказки и авторские постановки для детей разного возраста. Расписание и билеты на официальном сайте театра.

Советы туристам

Как добраться до Твери

Из Москвы быстрее всего на "Сапсане": около часа, билет от 1 200 рублей. На "Ласточке" — 2 часа; на обычных поездах — 2-3 часа, от 600-800 рублей. Из Санкт-Петербурга — 2,5-5 часов в зависимости от поезда. На автобусе из Москвы — около 3 часов, от 1 000 рублей. На автомобиле по платной трассе М-11 — около 1,5 часа; по Ленинградскому шоссе — 2,5-3 часа.

Исторический центр компактен: большинство достопримечательностей доступны пешком. Для поездок на окраины подходят такси и троллейбусы.

Где вкусно поесть

Тверь предлагает хороший выбор ресторанов русской и тверской кухни. Обязательно попробуйте:

Пожарские котлеты — главное гастрономическое блюдо региона, воспетое Пушкиным.

Рыбные блюда из волжской рыбы — судак, щука, стерлядь.

Тверской мед и медовые напитки — местный деликатес.

Рестораны: "Погребок" (русская кухня, центр), "Скоморох" (исторический центр), кафе "Тверца" (набережная), рестораны и кафе на Трехсвятской улице.

"Тверская кухня формировалась как кухня пути и волжского торга. Специфическое местное блюдо — это, пожалуй, калязинская уха из стерляди исторически и пожарские котлеты, — говорит Люсинэ Кодякова. — Если говорить о гастрономическом бренде последних лет, то это пиво "Афанасий", сваренное в Твери. Пивоварение здесь было популярно с XVIII века. Гостя я бы отправила в рестораны при Императорском путевом дворце или в стилизованные заведения в центре, которые входят в "гастрономическое путешествие" проекта "ТверьЛайк". Обязательно заказать там сбитень, тверские пряники или сыры с местной итальянской сыроварни из Медного".

© Shutterstock/FOTODOM / Baturina Yuliya Монумент Михаилу Тверскому в Твери © Shutterstock/FOTODOM / Baturina Yuliya Монумент Михаилу Тверскому в Твери

Где остановиться

Бюджетно (800-2000 руб./ночь) — хостелы и мини-отели в центре.

Средний класс (2500-5000 руб./ночь) — гостиницы "Тверь", "Волга", "Оснабрюк".

Комфорт (от 5000 руб./ночь) — Mercure Tver Centre, бутик-отели близ Путевого дворца.

Что привезти из сувениров