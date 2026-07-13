Суздаль: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Достопримечательности Суздаля известны на весь мир: белокаменный кремль, древние монастыри и музей деревянного зодчества под открытым небом ежегодно собирают сотни тысяч гостей. Суздаль располагается в 26 километрах к северу от Владимира и входит в популярный туристический маршрут — Золотое кольцо России. Что посмотреть в городе за один день, куда идти с ребенком, какие интересные места стоит включить в пешеходный маршрут, а также главные исторические памятники с описанием — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Суздаль

Суздаль считается одним из древнейших городов России — первое летописное упоминание о нем датируется 1024 годом. В то время город активно развивался благодаря стараниям Владимира Мономаха и вскоре стал столицей Ростово-Суздальского княжества, достигнув своего расцвета. Однако позже Суздаль вошел в состав Московского княжества, и бурное развитие прекратилось. В Смутное время город не раз захватывали и грабили, он пережил сильный пожар и эпидемию чумы.

Сейчас Суздаль — самый маленький город Золотого кольца России, но в нем расположено более 40 исторически важных памятников и более 200 архитектурных объектов, некоторые из которых внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенно туристов привлекают многочисленные старинные церкви, храмы и монастыри, которые расположились среди живописной природы, белокаменные кремлевские стены, деревянные избы и колорит древней Руси.

Город — настоящий заповедник русской истории: здесь запрещено строить здания выше трех этажей, поэтому старинные церкви и сооружения видны почти из любой точки. По числу архитектурных памятников на единицу площади Суздаль превосходит многие крупные туристические центры страны.

Параметр Значение Полное название город Суздаль Субъект РФ Владимирская область Статус административный центр Суздальского района, городское поселение Первое летописное упоминание 1024 год (основан не позднее X века) Статус города с 1778 года Население (2025) около 9 тыс. человек (порядка 8,8 тыс. по данным на 2025 год) Площадь города около 15 км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (49231) Почтовый индекс 601293 Географические координаты 56°25′ с. ш. 40°26′ в. д. Расстояние до Владимира около 26 км (≈35 км по автодороге) Расстояние до Москвы около 220 км Климат умеренно континентальный Река Каменка

Главные достопримечательности Суздаля

Ниже – список главных достопримечательностей Суздаля.

Суздальский кремль

Суздальский кремль — это основная достопримечательность города, которая согласно археологическим данным существует с X века. Здесь до сих пор сохранились земляные валы и рвы древней крепости, а сам архитектурный ансамбль состоит из Рождественского собора (1222–1225 годы), Архиерейских палат (XV–XVIII века) и Никольской церкви (1766 год). В прежние времена высота оборонительных валов достигала 10 метров, и сегодня по ним можно прогуляться, чтобы посмотреть на город с высоты.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник , который отвечает за его экспозиции и режим работы. В летний сезон (с 1 мая по 4 октября) территория кремля открыта ежедневно с 9:00 до 20:00, а экспозиции — с 9:00 до 19:00. Единый билет с посещением не менее трех экспозиций стоит от 600 рублей, отдельный осмотр интерьера Рождественского собора — от 350 рублей. Сейчас в Архиерейских палатах расположен музей, в котором представлена экспозиция, посвященная истории Суздальского края и Суздальского кремля. Кремль входит в, который отвечает за его экспозиции и режим работы. В летний сезон (с 1 мая по 4 октября) территория кремля открыта ежедневно с 9:00 до 20:00, а экспозиции — с 9:00 до 19:00. Единый билет с посещением не менее трех экспозиций стоит от 600 рублей, отдельный осмотр интерьера Рождественского собора — от 350 рублей.

Рождественский собор

Самое древнее культовое сооружение Суздаля — Рождественский собор в кремле, построенный в 1222–1225 годах. При этом от сооружения XIII века осталась только нижняя часть, а верхнюю возвели в XVI веке. Это замечательный памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси: его фасады украшены резьбой по белому камню, а внутри сохранились старинные фрески. Издалека собор узнаваем по синим куполам, усыпанным золотыми звездами — их ровно 365, по числу дней в году.

Одна из главных реликвий собора — Золотые врата (Златые врата), памятник мастерству древних ювелиров. Створки покрыты черными медными листами, на которых золотом выгравированы сцены из Ветхого и Нового Завета. В соборе хранится и единственная сохранившаяся в России иорданская сень — резной навес высотой 8,5 метра, изготовленный из сосновых бревен без единого гвоздя. Сенью раньше накрывали иордань (прорубь) во время крещенских купаний.

Архиерейские палаты

Архиерейские палаты — каменные постройки на территории кремля, древняя часть которых относится к XV веку, а окончательный вид они приобрели на рубеже XVII–XVIII веков. Здесь размещен музей истории Суздаля и кремля, экспозиция которого подробно рассказывает о городе с момента его основания. Один из самых впечатляющих залов — Крестовая палата, парадное помещение суздальских церковных владык.

культурном гиде по Суздалю на портале Культура.РФ . Главная музейная ценность палат — Царь-книга, самая большая рукописная книга России. Это старинное Евангелие в гравированном окладе: высота фолианта превышает метр, ширина — 79 сантиметров, а вес — более 35 килограммов, причем только на оклад ушло 12 килограммов серебра. Книгу подарила суздальскому Рождественскому собору царевна Софья Алексеевна. История объектов кремля подробно изложена в

Музей деревянного зодчества и крестьянского быта

Музей деревянного зодчества и крестьянского быта — это обширный музейный комплекс под открытым небом. На его территории расположились уникальные деревянные постройки XVII–XIX веков, которые привезли со всей Владимирской области. Всего здесь находится около двух десятков строений, среди которых жилые дома, старинные деревянные церкви, мельницы, колодцы, амбары и бани. Все это выглядит как небольшое древнерусское село.

В избах воссозданы интерьеры со старинными предметами быта: можно увидеть, как жили крестьяне среднего достатка, зажиточные семьи и купцы. В музей входит, например, дом Агаповых — одного из самых известных суздальских семейств, а отдельная экспозиция посвящена жизни крестьянских детей от рождения до венчания. Музей работает ежедневно с 9:00 до 19:00, единый билет с посещением экспозиций стоит от 600 рублей.

Торговые ряды (Гостиный двор)

Торговые ряды, или Гостиный двор, были построены в начале XIX века в стиле ампир и представляют собой длинную галерею с колоннами и арками, в каждой из которых раньше располагались купеческие лавки. Это центр города и одно из самых многолюдных мест: сейчас здесь продают сувениры, одежду, предметы быта, местные напитки, а еще тут есть антикварный магазин.

На площади перед Гостиным двором работают палатки с традиционными суздальскими товарами — медом и медовухой, продуктами с огородов, деревянными, кожаными и текстильными изделиями. Торговые палатки обычно открыты до 18:00, у магазинов и ресторанов в самом здании свой график. Летом в сквере у Торговой площади местные художники выставляют картины с русскими пейзажами и видами храмов.

Посадский дом

Посадский дом — крайне редкий памятник каменного зодчества, построенный в конце XVII — начале XVIII века. В то время только начинали возводить дома из камня, а сооружения из дерева той эпохи до наших дней не сохранились. Посадский дом выкупили у последнего владельца в 70-е годы прошлого века и затем отреставрировали. Внутри работает небольшая выставка из утвари и предметов обихода горожан.

Ильинский луг и смотровая площадка на Каменке

Прямо в центре Суздаля раскинулся Ильинский луг — заповедная территория на берегу реки Каменки. Попадая сюда, забываешь, что находишься в городе: вокруг простор, запах свежей травы и пение птиц, а вдалеке виднеются купола церквей. Важно помнить, что это особо охраняемая природная территория, поэтому разводить костры и устраивать пикники с огнем здесь запрещено.

Неподалеку от Спасо-Евфимиева монастыря находится смотровая площадка. Она расположена на небольшой возвышенности, поэтому отсюда открывается живописный вид на реку Каменку и архитектурные памятники Суздаля — одно из лучших мест для панорамных фотографий. В ясную погоду купола храмов ярко блестят на солнце.

Монастыри Суздаля

Несмотря на небольшую площадь, в Суздале находятся пять действующих древних монастырей, некоторые из которых были построены более 700 лет назад. Каждый из них — самостоятельная архитектурная доминанта.

Свято-Покровский женский монастырь

Свято-Покровский женский монастырь расположен в северной части города на правом берегу реки Каменки. Его основали в 1364 году, но текущий внешний вид строения сложился только в XVI веке. В то время он считался одним из самых крупных на Руси, а еще сюда ссылали представительниц аристократии, которых постригли в монахини.

На территории Покровского монастыря, обнесенного каменной оградой, есть трехглавый Покровский собор, шатровая колокольня, Святые ворота с Благовещенской надвратной церковью 1515 года, Трапезная палата с Зачатьевской церковью и другие памятные постройки. Сегодня это действующая обитель, на территорию которой можно зайти бесплатно.

Спасо-Евфимиев мужской монастырь

Сооружение возвели в 1352 году в качестве крепости для защиты города от врагов, но позже из него сделали мужской монастырь, который сейчас входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектурный ансамбль состоит из Спасо-Преображенского собора (1550–1560 годы), Монастырской звонницы (XVI–XVII века), Благовещенской надвратной церкви, Успенской трапезной церкви (XVI век), Дома архимандрита (XVII век) и многого другого. В XVII веке монастырь окружили мощной каменной стеной длиной около 1160 метров с двенадцатью башнями, поэтому издалека он действительно напоминает крепость.

Сегодня Спасо-Евфимиев монастырь открыт для туристов как музейный ансамбль. По единому билету можно пройтись по территории с аккуратными аллеями, осмотреть расписные стены Спасо-Преображенского собора, послушать звон 19 колоколов звонницы и посетить экспозиции в храмах — в том числе музей старинных книг "Книжные сокровища шести столетий". Отдельная экспозиция посвящена истории монастырской тюрьмы, узниками которой в разные годы были старообрядцы и декабристы. В сквере перед монастырем установлен бюст князя Дмитрия Пожарского, чья могила находится на территории обители.

Музейный ансамбль работает ежедневно с 10:00 до 18:00, в субботу — до 19:00. Единый билет с посещением не менее пяти экспозиций стоит от 700 рублей, а осмотр территории вместе с интерьером Спасо-Преображенского собора — от 350 рублей.

Ризоположенский женский монастырь

Нынешний ансамбль Ризоположенского женского монастыря сложился в XVI–XVII веках, хотя был основан в 1207 году суздальским епископом Иоанном — первые постройки не уцелели до наших дней. Сейчас здесь находятся Ризоположенский собор, Святые ворота с двумя арками, Сретенская трапезная церковь и знаменитая Преподобенская колокольня.

Главная точка притяжения туристов — смотровая площадка колокольни, с которой древний город виден как на ладони. Подняться наверх можно за символическую плату (около 100 рублей), площадка обычно открыта с утра до вечера. Пройти на территорию самой обители можно бесплатно.

Александровский монастырь

Александровский монастырь находится немного в стороне от основных туристических маршрутов, поэтому здесь царит тихая и спокойная атмосфера. По преданию, обитель была основана еще в 1240 году по указу Александра Невского. Деревянные постройки сожгли поляки в начале XVII века, и лишь в конце столетия княгиня Наталья Нарышкина, мать Петра I, приказала возвести новую белокаменную церковь Вознесения.

В XVIII веке Екатерина II упразднила монастырь, а церковь Вознесения осталась работать как приходская; монашеская жизнь возобновилась здесь только в 2006 году. В комплекс входят пятиглавая церковь Вознесения с резными наличниками, шатровая колокольня и классические Святые ворота. Вход на территорию и в храм свободный.

Церкви, соборы и храмы Суздаля

Суздаль называют городом церквей: всего их здесь более 50, причем многие храмы построены попарно — летний (холодный) и зимний (теплый) рядом друг с другом. Такое количество культовых построек — рекорд для небольшого города. Ниже — самые интересные церкви и соборы, которые стоит включить в туристический маршрут.

Никольская деревянная церковь

Никольская церковь представляет собой деревянное строение в виде избы и располагается в западной части Суздальского кремля. Она была построена в 1766 году в селе Глотово, откуда ее перевезли на территорию кремля в советское время по инициативе историка Алексея Варганова. Именно эта постройка положила начало суздальскому собранию деревянного зодчества.

Церковь возвели без единого гвоздя, она относится к редкому виду "клетских" храмов — простейших построек из дерева, в основе которых была клеть или сруб. Мастера сращивали три или более клетей под одной двускатной крышей, в результате этого строение казалось небольшим снаружи, но просторным внутри.

Воскресенская и Кресто-Никольская церкви

Воскресенская церковь находится рядом с Торговыми рядами на главной городской площади Суздаля и была построена в 1720 году. Она отличается простой архитектурой, при этом рядом имеет необычную восьмигранную колокольню с высоким шпилем, откуда открывается красивый вид на город. Внутри сохранились фрагменты росписи XVIII века, а стены украшены клеевой живописью конца XIX века.

Каменная Кресто-Никольская церковь (Церковь Николая Чудотворца) расположена у северной части Торговых рядов и была возведена в 1770 году после эпидемии чумы, унесшей жизни половины населения города. Она представляет собой кубообразное строение, у которого белые наличники выполнены в стиле барокко, напоминая украшения русских теремов. Особенность ее архитектуры в том, что с каждой стороны церковь выглядит по-разному: одна ее часть желтая, а другая — белая. Воскресенская и Кресто-Никольская церкви образуют классический суздальский парный храмовый комплекс.

Преподобенская колокольня

Преподобенская колокольня — самое высокое здание Суздаля, которое поднимается на 72 метра над городом, примерно как восемнадцатиэтажный дом. Ее возвели в 1813 году рядом с женским Ризоположенским монастырем в честь победы над Наполеоном. Колокольня представляет собой многоуровневое здание из ярусов разного размера с двенадцатью колоколами наверху, выполненное в стиле классицизма (ампир).

С 2014 года гости города могут подняться на смотровую площадку колокольни и посмотреть на живописные суздальские просторы. Это самая высокая видовая точка в центре города, откуда хорошо просматриваются купола храмов и излучина Каменки.

Церковь Александра Невского

Церковь святого Александра Невского является единственной сохранившейся православной постройкой Суздаля в русском стиле. Построили ее в начале XX века. Здание церкви выполнено из кирпича, а его отличительной чертой считается обилие нарядного декора — наличников, различных узоров, кокошников и колонн.

Входо-Иерусалимская церковь

Входо-Иерусалимская церковь находится в самом центре города, между Торговыми рядами и оборонительными укреплениями кремля. Построили ее в 1702–1707 годах на месте ветхой Пятницкой церкви. Храм отличается лаконичной архитектурой, имеет пять тройных куполов и выполнен в традициях суздальского зодчества.

Успенская церковь

Успенская церковь расположена на территории кремля и выстроена в стиле московского барокко на месте более ранней деревянной постройки. Во времена правления Ивана III здесь находилась княжеская резиденция, что делает храм одним из старейших по своей истории мест города. Сегодня это действующая церковь, доступ туристов внутрь ограничен.

Церкви и храмы Суздаля Церковь / Храм Дата постройки Стиль Уникальная особенность Рождественский собор XII–XIII вв. (перестроен в XVI в.) владимиро-суздальский Золотые врата, иорданская сень Никольская деревянная церковь 1766 деревянное зодчество перевезена из с. Глотово, в Музее зодчества Воскресенская церковь 1720 суздальское барокко летний парный храм с Кресто-Никольской Кресто-Никольская церковь 1770 суздальское барокко зимний парный храм, восьмигранная колокольня Преподобенская колокольня 1813 ампир самое высокое здание Суздаля (72 м), панорама города Успенская церковь XVIII в. московское барокко действующая, ограниченный доступ Церковь Бориса и Глеба (Кидекша) 1152 владимиро-суздальский один из старейших белокаменных храмов Руси, ЮНЕСКО

Музеи Суздаля

Суздаль называют музеем под открытым небом из-за большого числа культовых построек и памятников деревянного зодчества. При этом здесь есть и современные интерактивные музеи, где можно не просто рассматривать экспонаты, но и почувствовать себя участником событий. Ниже — самые интересные музеи города.

Музей "Щурово городище"

"Щурово городище" называют музеем "живой" истории: это реконструированное поселение древних славян, основу которого составили декорации к фильму "Царь" Павла Лунгина, снятому в 2008 году. Городище расположилось на берегу небольшой речки среди живописной природы. Здесь можно увидеть жилые и хозяйственные постройки, которые рассказывают о быте восточных славян в эпоху средневековья.

Главная особенность музея в том, что историю здесь можно прожить самому. Гости пекут хлеб в старорусской печи, учатся стрелять из лука, владеть мечом и бросать копье, катаются верхом и фотографируются в доспехах. Работает и контактный зоопарк, где можно пообщаться с животными и даже научиться доить коз. Вход — от 350 рублей.

Музей восковых фигур

Музей насчитывает более 150 восковых экспонатов, при этом коллекция постоянно пополняется. Его история началась в 1990 году всего с девяти персонажей, но постепенно музей разросся, а фигуры из воска путешествовали по всему миру. Среди них множество исторических личностей — например, Петр I и Иван Грозный. Входной билет стоит от 300 рублей, а для школьников и студентов — 150.

Музей "Дом кино"

Суздаль с его деревянной застройкой, отсутствием высоких домов и древней архитектурой давно стал естественной съемочной площадкой: здесь снято около 60 фильмов, причем город почти никогда не "играл" сам себя, а изображал другие места. Самая знаменитая картина — комедия "Женитьба Бальзаминова", съемки которой проходили в 1964 году.

Поклонникам советского кино стоит дойти до деревянного дома под номером 13 на улице Старой — именно здесь жил герой Георгия Вицина. Зайти внутрь не получится, но можно сделать фото на фоне дома, ставшего одним из символов кинематографического Суздаля.

Усадьба Марьи Искусницы

Усадьба Марьи Искусницы — это интерактивное пространство, посвященное русским народным промыслам и ремеслам. Здесь проводят мастер-классы, на которых и взрослые, и дети могут попробовать себя в традиционных ремеслах и создать сувенир своими руками. Формат рассчитан на семейный отдых, поэтому усадьба хорошо подходит для поездки с детьми.

Музей Тематика Режим работы Цена (взрослый) Интерактив Музей деревянного зодчества народный быт, архитектура ежедневно 09:00–19:00 от 600 рублей да (живые ремёсла) Щурово городище средневековое поселение 10:00–18:00 от 350 рублей да (мастер-классы) Музей восковых фигур история России 10:00–18:00 от 300 рублей нет Музей "Дом кино" кинематограф по расписанию от 250 рублей да Усадьба Марьи Искусницы народные промыслы по расписанию от 300 рублей да Посадский дом быт XVII–XVIII вв. в составе экспозиций кремля включено нет

Что посмотреть в окрестностях Суздаля

В окрестностях Суздаля расположилось множество древних сел, в которых сохранились старинные постройки.

Кидекша: церковь Бориса и Глеба

В 4–5 километрах от Суздаля, в селе Кидекша, стоит один из древнейших памятников белокаменного зодчества Древней Руси — церковь Бориса и Глеба, возведенная в 1152 году при князе Юрии Долгоруком. Считается, что именно в Кидекше располагалась загородная резиденция князя. Храм включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как одна из старейших белокаменных построек Руси.

© Shutterstock/FOTODOM / Fanfo Церковь Бориса и Глеба в селе Кидекша © Shutterstock/FOTODOM / Fanfo Церковь Бориса и Глеба в селе Кидекша

Интерьер церкви открыт для посещения по расписанию Владимиро-Суздальского музея-заповедника: со вторника по воскресенье, понедельник — выходной. Стоимость осмотра интерьера — от 250 рублей.

Церковь Покрова на Нерли

Церковь Покрова на Нерли — настоящий шедевр древнерусской архитектуры и одна из самых фотогеничных достопримечательностей в окрестностях. Белокаменный храм XII века стоит в одиночестве посреди заливного луга у слияния рек Нерли и Клязьмы, рядом с поселком Боголюбово. К церкви ведет живописная пешеходная дорожка через луг, что делает прогулку отдельным впечатлением. Это место традиционно входит в число обязательных для посещения на маршруте Золотого кольца.

Боголюбовский монастырь

В поселке Боголюбово, примерно на полпути между Суздалем и Владимиром, находится Свято-Боголюбский монастырь. Он вырос на месте резиденции князя Андрея Боголюбского, от палат которого сохранились отдельные фрагменты — редкий пример гражданской архитектуры домонгольской Руси. Сегодня это действующая обитель и популярное место паломничества; отсюда же чаще всего начинают пешую прогулку к церкви Покрова на Нерли.

Главные достопримечательности Суздаля Объект Тип Адрес Режим работы (лето 2026) Стоимость входа Суздальский кремль Архитектурный комплекс ул. Кремлёвская территория 9:00–20:00, экспозиции 9:00–19:00 единый билет от 600 рублей (собор — от 350 рублей) Музей деревянного зодчества Этнографический музей ул. Пушкарская, 27Б ежедневно 9:00–19:00 единый билет от 600 рублей Спасо-Евфимиев монастырь Монастырь-музей ул. Ленина, 135 ежедневно 10:00–18:00 (сб до 19:00) единый билет от 700 рублей (территория + собор — от 350 рублей) Свято-Покровский монастырь Действующий монастырь ул. Покровская, 76А ≈9:00–17:00 бесплатно (экспозиции — платно) Торговые ряды Исторический рынок Торговая площадь снаружи круглосуточно, лавки до 18:00 бесплатно Щурово городище Интерактивный музей ул. Коровники 10:00–18:00 от 350 рублей Музей восковых фигур Музей ул. Кремлевская, 14 10:00–18:00 от 300 рублей

Чем заняться в Суздале

Суздаль богат не только историческими достопримечательностями. В городе проходит множество мероприятий, которые понравятся абсолютно разным людям.

Фестивали и мероприятия

Суздаль славится яркими праздниками и широкими ярмарками, которые проходят круглый год. Главное событие лета — Международный праздник огурца: овощ давно стал гастрономическим символом города. В 2026 году фестиваль впервые пройдет в расширенном двухдневном формате, 1 и 2 августа, на территории Музея деревянного зодчества. Гостей ждут "обжорные" и "засолочные" ряды, мастер-классы по засолке и фигурной нарезке, парад огуречников и финальный запуск в небо куклы-огурца на воздушных шарах.

Помимо Дня огурца, в календаре Суздаля немало других событий. Летом 2026 года с 10 по 19 июля проходит Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева, в июне отмечают праздник Русалии, а в сентябре над городом поднимаются аэростаты фестиваля воздухоплавания "Золотая осень на Золотом кольце". Зимой Суздаль превращается в площадку новогодних и рождественских гуляний, а весной здесь широко празднуют Масленицу.

Прогулки, экскурсии и активный отдых

Обзорные экскурсии по городу подходят тем, кто не хочет заниматься самостоятельной организацией маршрута, но при этом желает не только увидеть достопримечательности, но и узнать их историю. Обычно они длятся 2–4 часа. Среди необычных программ есть квесты и прогулки, во время которых детям и взрослым рассказывают о тайнах города и легендах древних монастырей, а также экскурсии для знакомства с ремеслами. Путешествие с гидом лучше планировать заранее и записываться на него за несколько дней.

Любителям активного отдыха в теплый сезон тоже есть чем заняться. С мая по октябрь по реке Каменке ходит водный трамвайчик: он отправляется от причала каждый час и позволяет полюбоваться кремлем и соборами с воды. Кроме того, в городе можно взять напрокат велосипед, прокатиться на лодке или байдарке, а зимой — на санях с извозчиком.

Маршруты по Суздалю

Суздаль — небольшой город, поэтому главные достопримечательности можно посмотреть за один день. Если путешествие планируется на все выходные, то времени хватит и на окрестности. Ниже — несколько готовых вариантов пешеходного и автомобильного маршрута.

Что посмотреть за один день

Начать прогулку можно со смотровой площадки на Каменке, откуда открывается красивый вид, после чего дойти до Покровского и Спасо-Евфимиева монастырей. Далее маршрут такой: Ризоположенский женский монастырь, Торговые ряды, Успенская церковь, Суздальский кремль, Музей деревянного зодчества и крестьянского быта, пристань прогулочного катера и церковь Ильи Пророка.

Другой вариант однодневного маршрута: Кремль — Музей деревянного зодчества — церкви Богоявления и Иоанна Предтечи — Покровский монастырь — Спасо-Евфимиев монастырь — Посадский дом — Торговые ряды.

Маршрут на 2 дня

В этом случае первый день можно посвятить прогулке по городу, а на второй съездить в другие населенные пункты Суздальского района. Самые популярные из них: село Кидекша, село Санино и Боголюбово с останками замка Андрея Боголюбского. Также можно доехать до Владимира, а на обратном пути посетить церковь Покрова на Нерли.

Куда сходить с детьми

Основные остановки туристов в Суздале — Кремль и Музей деревянного зодчества — понравятся детям, особенно тем, кто интересуется историей. На базе Владимиро-Суздальского музея-заповедника проводят мастер-классы и познавательные квесты, интерактивные занятия и кукольные представления. В Центре народного творчества можно не только познакомиться со славянским бытом, но и поучиться ремеслам: лепке из глины, резьбе по дереву, росписи. Отдельно стоит заглянуть в "Щурово городище" и Усадьбу Марьи Искусницы, где детям разрешают участвовать почти во всем. Поездку можно приурочить и к праздникам — например, к знаменитому Дню огурца.

Туристические маршруты по Суздалю Маршрут Длительность Объекты Общая длина Формат За 1 день (пеший центр) 6–8 часов Кремль, Торговые ряды, Музей деревянного зодчества, Покровский монастырь ~5 км пешком За 2 дня (полный) 2 дня + Спасо-Евфимиев монастырь, Ризоположенский монастырь, окрестности ~10 км пешком + авто Маршрут выходного дня 3–4 часа Кремль, Торговые ряды, набережная Каменки ~3 км пешком Автомобильный маршрут 1–2 дня Суздаль + Кидекша + Боголюбово + Покрова на Нерли ~40 км на авто

Советы туристам

Многие достопримечательности и музеи закрыты в санитарные дни, которые бывают раз в месяц, — этот момент стоит учитывать при планировании поездки.

Как добраться до Суздаля

В Суздале нет железнодорожного вокзала, поэтому удобнее всего сначала доехать до Владимира. Из Москвы с Курского вокзала до Владимира идет "Ласточка" — около 1,5–2 часов в пути. От автовокзала Владимира до Суздаля ежедневно курсируют рейсовые автобусы: они ходят примерно с 06:30 до 21:40, дорога занимает 35–50 минут, а билет стоит от 150–250 рублей. Альтернатива — такси от Владимира (ориентировочно 1000–1500 рублей).

Тем, кто едет на личном автомобиле, удобнее всего двигаться по трассе М7: расстояние от Москвы составляет около 220 километров, а дорога занимает 3–5 часов в зависимости от трафика. Прямые экскурсионные автобусы в Суздаль ходят и из других городов страны.

Где вкусно поесть

В Суздале много мест, где представлены старорусские блюда. Одно из них — ресторан "Дворянское гнездо": здесь готовят по рецептам знаменитых московских трактиров, можно попробовать котлеты из мяса лося или кабана, скоблянку (блюдо из свиной вырезки и картофеля), домашнее сало и соленья. Ужин на двоих обойдется в 1500–2000 рублей. Более бюджетно перекусить можно в городских кафе на улице Ленина.

В целом суздальская кухня — это блюда из дичи, пельмени ручной лепки, пироги с разными начинками, соленья и настойки. Почти в каждом ресторане предлагают продегустировать медовуху — главный местный напиток. Многие заведения расположены прямо в историческом центре, рядом с кремлем и Торговыми рядами.

Где остановиться

Чтобы быть ближе к основным достопримечательностям, лучше всего останавливаться в районе улицы Ленина или Кремлевской улицы. В Суздале есть гостиницы, отели и хостелы разной ценовой категории, а чтобы лучше проникнуться атмосферой города, можно поселиться в гостевом доме. Стоимость номера начинается примерно от 2000 рублей. Минус некоторых гостевых домов в том, что они расположены удаленно от центра, поэтому бронировать жилье стоит заранее — в сезон свободных мест может не быть.

© Shutterstock/FOTODOM / ARomadov Суздаль © Shutterstock/FOTODOM / ARomadov Суздаль

Что привезти из сувениров

Суздаль славится медовухой, медом и вареньем — это самые популярные гастрономические сувениры. Отдельная гордость города — огурцы и огуречные деликатесы, вплоть до огуречного варенья, а также сбитень — традиционный медовый напиток. Из ремесленных изделий стоит присмотреться к льняным и текстильным изделиям со славянскими узорами, керамике, изделиям из дерева и бересты, лоскутным коврам и деревянным игрушкам. Купить все это можно на Торговых рядах и в сувенирных лавках у монастырей.

Лучшее время для посещения