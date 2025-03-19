Самара: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Достопримечательности Самары – это старинная архитектура, музеи, смотровые площадки с видом на Волгу и другие красивые места. Город особенно популярен летом, когда открываются пляжи и прогулочные зоны на набережной, однако осенью и зимой здесь также есть чем заняться туристу. О том, что посмотреть в Самаре, куда сходить во время поездки и как самостоятельно составить маршрут по главным местам города – в материале РИА Новости.

Чем знаменита Самара

Самара расположена на левом берегу Волги и считается одним из крупнейших городов Поволжья. Город был основан в 1586 году как крепость для защиты юго-восточных рубежей Русского государства. Благодаря выгодному расположению на торговых путях Самара постепенно превратилась в важный экономический и культурный центр региона.

Сегодня город известен сразу несколькими символами. Самару называют космической столицей России: здесь создавались ракеты-носители "Союз", которые использовались в программах космонавтики. В годы Великой Отечественной войны город (тогда Куйбышев) рассматривался как "запасная столица" СССР, а для руководства страны здесь был построен глубокий подземный бункер.

Еще одна важная часть города – река Волга. Ее набережная является одним из главных мест отдыха жителей и туристов. В городе проходят крупные культурные события, включая знаменитый Грушинский фестиваль авторской песни, а также различные театральные и музыкальные фестивали.

Основные факты о Самаре Параметр Значение Полное название Город Самара Субъект РФ Самарская область Статус Административный центр области, город областного значения Дата основания 1586 год Население (2025–2026) 1 170 000 – 1 190 000 чел. Площадь города ~541 км² Плотность населения ~2 150 чел/км² Часовой пояс UTC+4 Телефонный код +7 (846) Почтовые индексы 443000–443124 Географические координаты 53°13′ с. ш. 50°15′ в. д. Расстояние до Москвы ~860 км Климат умеренно континентальный Река Волга

Главные достопримечательности Самары

Самара известна множеством исторических и культурных объектов. Среди главных достопримечательностей — набережная Волги, крупные городские площади, пешеходные улицы, архитектурные памятники и смотровые площадки. Многие из этих мест находятся в историческом центре, поэтому их удобно объединить в один туристический маршрут.

Набережная реки Волги

Набережная Волги считается одной из самых длинных и благоустроенных в России. Ее протяженность превышает пять километров, и именно здесь сосредоточены многие символы города.

Набережная разделена на несколько очередей, каждая из которых оформлена прогулочными зонами, пляжами, скверами и смотровыми площадками. Летом здесь работают кафе и прокаты, а также проходят фестивали и концерты.

На набережной можно увидеть скульптуру "Бурлаки на Волге", посвященную знаменитой картине Ильи Репина, а также популярные городские памятники и фонтаны. Это одно из самых красивых мест Самары и обязательный пункт любой экскурсии по городу.

Площадь Куйбышева

Площадь Куйбышева считается одной из крупнейших городских площадей Европы, около 174 тысяч квадратных метров.

На площади расположен Самарский академический театр оперы и балета, один из крупнейших театров России. Перед зданием находится памятник советскому государственному деятелю Валериану Куйбышеву.

Во время Великой Отечественной войны именно здесь проходили военные парады. Сегодня же площадь используется для проведения крупных городских мероприятий, концертов и фестивалей.

Площадь Славы и монумент Славы

Площадь Славы расположена в историческом центре города и является одним из главных мемориальных комплексов Самары.

Центральным элементом площади считается монумент Славы, посвященный работникам авиационной промышленности, которые внесли вклад в развитие космонавтики.

С площади открывается красивый вид на Волгу и набережную. Рядом находится Вечный огонь и храм Георгия Победоносца.

Стела "Ладья"

Стела "Ладья" – один из символов Самары. Памятник установлен на набережной и представляет собой белую скульптуру в форме парусного судна.

Высота стелы составляет около 20 метров. Она была установлена в 1986 году к 400-летию города.

Улица Ленинградская

Ленинградская улица – главная пешеходная улица Самары. Она проходит через исторический центр города и соединяет несколько туристических районов.

На улице расположены старинные дома, магазины, кафе и сувенирные лавки. Здесь часто выступают уличные музыканты и проходят городские мероприятия.

Это место считается одним из лучших для прогулки по историческому центру города.

Железнодорожный вокзал Самары

Железнодорожный вокзал Самары – один из самых высоких вокзалов Европы. Его высота превышает 100 метров.

Современное здание было построено в начале 2000-х годов. Помимо основной функции вокзал используется в качестве смотровой площадки. Здесь же расположен музей железнодорожного транспорта.

Смотровая площадка "Вертолетка"

"Вертолетка" – популярная смотровая площадка на окраине Самары. Она расположена на высоком берегу Волги и считается одним из лучших мест для панорамных видов на город и реку.

Название площадки связано с тем, что ранее здесь находилась вертолетная площадка одного из промышленных предприятий города.

Топ-15 главных достопримечательностей Самары Достопримечательность Адрес Режим работы Стоимость входа Набережная реки Волги вдоль р. Волги, Самара Круглосуточно Бесплатно Площадь Куйбышева ул. Куйбышева Круглосуточно Бесплатно Музей "Самара Космическая" ул. Ленинградская, 123 вт–вс 10:00–19:00 300-400 руб. Бункер Сталина ул. Фрунзе, 167 вт–вс 10:00–18:00 300-500 руб. Музей модерна ул. Фрунзе, 159 вт–вс 10:00–18:00 220–300 руб. Жигулевский пивоваренный завод ул. Венцека, 4 экскурсии 1100 руб. Площадь Славы ул. Молодогвардейская Круглосуточно Бесплатно Стела "Ладья" Набережная Круглосуточно Бесплатно Улица Ленинградская центр города Круглосуточно Бесплатно Смотровая "Вертолетка" ул. Советской Армии Круглосуточно Бесплатно Железнодорожный вокзал пл. Кирова, 1 Круглосуточно Бесплатно Иверский монастырь Волжский проспект ежедневно Бесплатно Струковский сад ул. Ленинградская Круглосуточно Бесплатно Покровский собор ул. Ленинградская ежедневно Бесплатно Театр оперы и балета пл. Куйбышева по расписанию 300–4000 руб.

Лучшие музеи Самары

Самара известна не только архитектурой и набережной Волги, но и разнообразными музеями. Здесь можно познакомиться с историей города, узнать о развитии космонавтики, увидеть коллекции живописи и предметы быта прошлых веков.

Музей "Самара Космическая"

Музей "Самара Космическая" – один из самых известных музеев города. Он посвящен истории космонавтики и ракетно-космической промышленности. Перед зданием установлен настоящий макет ракеты-носителя "Союз", который стал символом музея и одним из узнаваемых объектов Самары.

Экспозиция рассказывает о развитии космических технологий, работе самарских предприятий и создании ракет, которые использовались в советской и российской космических программах.

Бункер Сталина

Бункер Сталина – один из самых необычных музеев Самары. Подземное сооружение было построено в годы Великой Отечественной войны как запасной командный пункт руководства СССР.

Бункер расположен на глубине около 37 метров и долгое время оставался засекреченным объектом. Сегодня бункер полностью открыт для посещения.

Музей модерна (особняк Курлиной)

Музей модерна расположен в особняке купчихи Александры Курлиной – одном из самых известных зданий Самары в стиле модерн. Дом был построен в начале XX века и считается важным памятником архитектуры.

В музее представлены предметы интерьера, мебель, декоративные элементы и произведения искусства эпохи модерна. Представленная экспозиция позволяет понять, как выглядела купеческая Самара.

Краеведческий музей им. Алабина

Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина – крупнейший музей региона. Его экспозиции посвящены истории Поволжья, природе Самарской области и развитию города.

В музее можно увидеть археологические находки, предметы быта, документы и фотографии, рассказывающие о жизни региона в разные исторические периоды.

Музей-усадьба А.Н. Толстого

Музей-усадьба писателя Алексея Николаевича Толстого находится в старинном доме в центре Самары. Здесь писатель провел часть своего детства.

Экспозиция включает личные вещи семьи Толстых, рукописи, книги и предметы интерьера. Музей знакомит посетителей с жизнью писателя и литературной атмосферой конца XIX – начала XX века.

© Фото : Вадим Кондратьев Музей-усадьба А.Н. Толстого в Самаре

Областной художественный музей и филиал Третьяковки

Самарский областной художественный музей считается одним из крупнейших художественных музеев Поволжья. В его коллекции представлены произведения русских художников XIX–XX веков, а также работы современных авторов. В городе также действует филиал Государственной Третьяковской галереи.

Другие музеи (лягушки, Рязанова, железных дорог)

В Самаре работают и необычные тематические музеи. Единственный в России музей лягушки – третий в мире после Швейцарии и Хорватии – посвящен образу лягушки в сказках и народной культуре. При музее работает творческая мастерская с занятиями по бисероплетению и валянию шерсти.

Поклонникам кино стоит посетить музей Эльдара Рязанова на улице Фрунзе: он открылся в 2018 году в доме, где режиссёр родился и провёл военные годы в эвакуации. В экспозиции – личные вещи, эскизы к фильмам и предметы интерьера, воссоздающие атмосферу его московской квартиры.

Любителей техники заинтересует Поволжский музей железнодорожной техники с коллекцией из более чем 50 единиц подвижного состава: паровозов, электровозов и вагонов разных эпох, включая легендарный паровоз П36 и первый советский скоростной электропоезд ЭР200.

Архитектура и исторический центр Самары

Исторический центр Самары известен большим количеством зданий конца XIX – начала XX века. В городе сохранились купеческие особняки, деревянные дома и здания в стиле модерн, многие из которых являются объектами культурного наследия.

Купеческие особняки и деревянное зодчество

В старых кварталах Самары можно увидеть десятки купеческих домов и особняков. Они напоминают о времени, когда город был крупным торговым центром на Волге.

Дача Головкина (дача со слонами)

Дача Головкина – необычный архитектурный объект, расположенный на берегу Волги. Дом был построен в начале XX века и получил неофициальное название "дача со слонами" из-за скульптурных фигур животных, украшающих фасад.

Особняк Шихобаловых

Особняк купеческой семьи Шихобаловых – еще один известный архитектурный памятник Самары. Дом был построен в конце XIX века и отличается богатым декоративным оформлением фасада. Здание является объектом культурного наследия и входит в число архитектурных достопримечательностей исторического центра.

Жигулевский пивоваренный завод

Жигулевский пивоваренный завод – одно из старейших предприятий города. Он был основан в 1881 году австрийским предпринимателем Альфредом фон Вакано.

Именно здесь начали производить знаменитое Жигулевское пиво, которое стало одним из символов Самары. Сегодня здание завода также является историческим объектом и популярным местом для туристических экскурсий.

Мукомольная мельница Стройкова и Якимова

Старинная мукомольная мельница Стройкова и Якимова была построена в конце XIX века. Это одно из промышленных зданий дореволюционной Самары, сохранившихся до наших дней.

Железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал Самары – не только транспортный узел, но и архитектурная достопримечательность. Современное здание было построено в начале XXI века и стало одним из самых высоких вокзалов Европы. Туристов это место привлекает открывающейся панорамой города и Волги.

Храмы и соборы Самары

Самара известна разнообразием религиозной архитектуры. В городе сохранились православные соборы, монастыри и католический костел, которые являются не только духовными центрами, но и архитектурными достопримечательностями исторического центра.

Покровский кафедральный собор

Покровский кафедральный собор – один из главных православных храмов Самары. Он расположен недалеко от исторического центра и считается важным духовным центром города.

Собор был построен в конце XIX века и выполнен в традициях русской церковной архитектуры. Сегодня собор является действующим, здесь проходят богослужения.

Иверский женский монастырь

Иверский женский монастырь расположен на Волжском проспекте и является одним из известных религиозных комплексов Самары. Монастырь был основан в XIX веке и сыграл важную роль в духовной жизни города. Сегодня на территории монастыря действует несколько храмов и церковных зданий.

Храм Пресвятого Сердца Иисуса (католический костёл)

Храм Пресвятого Сердца Иисуса – католический костел, построенный в начале XX века. Он считается одним из самых необычных религиозных зданий Самары. Костел выполнен в неоготическом стиле: его отличают высокие башни, узкие окна и декоративные элементы.

Театры Самары

Самара считается крупным культурным центром Поволжья. В городе есть несколько крупных театров.

Самарский академический театр оперы и балета

Самарский театр оперы и балета – один из крупнейших театров России. Он расположен на площади Куйбышева. Был открыт в 1930-е годы. Здесь проходят оперные и балетные постановки, а также концерты и фестивали. Здание театра является архитектурным символом площади.

Самарский театр драмы им. М. Горького

Самарский театр драмы имени Максима Горького – один из старейших театров России. Он был основан в XIX веке и до сих пор остается важной частью культурной жизни города.

Здание театра выполнено в неорусском стиле и расположено недалеко от набережной Волги. Театр известен тем, что сохраняет баланс в репертуаре: необычные постановки существуют наравне с историческими.

Парки, сады и смотровые площадки

В Самаре много зеленых зон, где можно прогуляться и отдохнуть. Парки и скверы города являются популярными местами отдыха для жителей и туристов.

Струковский сад

Струковский сад – один из старейших парков Самары. Он был заложен в XIX веке и расположен рядом с набережной Волги. Сегодня это благоустроенный парк с аллеями, фонтанами и скульптурами, популярный у туристов и местных жителей.

Парк культуры и отдыха им. Гагарина

Парк имени Гагарина – один из крупнейших парков Самары. Здесь расположены аттракционы, прогулочные аллеи, спортивные площадки и зоны отдыха, что делает его отличным местом для посещения с детьми.

Парк им. Горького и "Воронежские озера"

Парк имени Горького и природная зона "Воронежские озера" находятся в разных частях города, но оба места популярны у жителей Самары.

Особой популярностью пользуются "Воронежские озера", известные живописными водоемами и зелеными зонами, где можно гулять и отдыхать на природе.

Смотровая площадка "Вертолетка"

Смотровая площадка "Вертолетка" считается одним из лучших мест для панорамных видов на Самару и Волгу. Она расположена на высоком берегу реки. С площадки открывается вид на город, Жигулевские горы и широкое русло Волги.

Достопримечательности Самарской области

Помимо самого города, интересные места можно найти и в Самарской области. Здесь расположены природные и архитектурные достопримечательности, которые часто включают в туристические маршруты.

Национальный парк "Самарская Лука"

Национальный парк "Самарская Лука" находится недалеко от Самары и считается одним из самых красивых природных регионов Поволжья. Он расположен в излучине Волги и включает леса, горы и природные памятники.

Парк популярен у туристов, любителей пеших походов и экологического туризма.

Замок Гарибальди

Замок Гарибальди – необычный туристический объект в Самарской области. Он расположен в селе Хрящевка и построен в стиле средневекового европейского замка.

© iStock.com / Дмитрий Коростылев Замок Гарибальди в Самарской области

Жигулевские горы и гора Стрельная

Жигулевские горы – природная достопримечательность региона. Они входят в территорию национального парка "Самарская Лука" и известны живописными видами на Волгу. Одной из популярных точек для туристов считается гора Стрельная. С ее вершины открывается панорама Волги и окрестностей.

Маршруты по Самаре

Самара подходит для короткого путешествия на один-два дня. Большинство главных достопримечательностей расположены в историческом центре и вдоль Волги, поэтому многие интересные места можно увидеть во время пешей прогулки.

Что посмотреть за один день

Если у вас всего один день, лучше сосредоточиться на историческом центре. Начать прогулку можно с железнодорожного вокзала Самары, который считается одной из архитектурных достопримечательностей города.

Далее стоит пройти по пешеходной улице Ленинградской – здесь находятся старинные купеческие дома, кафе и сувенирные магазины. После этого можно выйти к площади Куйбышева, где расположен театр оперы и балета.

Завершить маршрут стоит прогулкой по набережной Волги: пройтись по пляжам, посмотреть на фонтаны, скульптуры и знаменитую стелу "Ладья".

Маршрут на 2 дня

Если путешествие рассчитано на два дня, можно подробнее познакомиться с музеями и смотровыми площадками Самары.

День Время Объект Что смотреть / делать День 1 9:00–10:00 Ж/д вокзал Архитектура, смотровая площадка День 1 10:00–12:00 Улица Ленинградская Прогулка, кафе, купеческие дома День 1 12:00–14:00 Площадь Куйбышева Театр оперы и балета, памятник День 1 14:00–16:00 Набережная Волги Прогулка, стела "Ладья", пляж День 1 16:00–18:00 Жигулевский пивоваренный завод Экскурсия и дегустация День 2 10:00–12:00 Бункер Сталина Экскурсия, история войны День 2 12:00–13:30 Музей модерна Архитектура особняка Курлиной День 2 13:30–15:30 "Самара Космическая" Ракета "Союз", космонавтика День 2 15:30–17:00 Площадь Славы Монумент Славы, виды на Волгу День 2 17:00–19:00 "Вертолетка" Панорама города

Куда сходить с детьми

С детьми в Самаре можно посетить несколько развлекательных и познавательных мест. Среди популярных вариантов – Самарский зоопарк, океанариум, а также парк чудес "Галилео". Интересным для детей может стать и музей "Самара Космическая", где установлена настоящая ракета-носитель "Союз".

Советы туристам

Как добраться до Самары

Самый быстрый способ добраться до Самары – самолет. Перелет из Москвы занимает около двух часов. Аэропорт Курумоч расположен примерно в 40 километрах от центра города. До Самары можно добраться на автобусе, маршрутке или такси.

Также до города можно доехать поездом. Из Москвы время в пути составляет примерно 13-16 часов. Помимо столицы в Самару можно добраться и из других регионов России, включая Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

Где вкусно поесть

В Самаре работает множество кафе и ресторанов. В центре города можно найти заведения с русской, европейской и национальной кухней.

Многие туристы рекомендуют попробовать блюда волжской кухни и местные продукты. Также популярностью пользуется Жигулевское пиво, которое варят на старейшем пивоваренном заводе города.

Где остановиться

В Самаре есть различные варианты размещения – от крупных гостиниц до небольших апартаментов и хостелов. Большинство отелей расположено в центре города, рядом с набережной Волги и историческими достопримечательностями.

При выборе жилья туристам часто рекомендуют районы исторического центра или набережной – отсюда удобно добираться до основных мест.

Что привезти из сувениров

В качестве сувениров из Самары туристы часто покупают продукцию местных пивоварен, сладости и сувениры с символикой города. Популярны также изделия народных мастеров, магниты с видами Волги, модели ракет-носителей и сувениры, посвященные космонавтике.

Лучшее время для посещения

Лучшее время для поездки в Самару – с мая по сентябрь. В этот период погода подходит для прогулок по набережной и посещения парков.

Летом в городе проходят фестивали и культурные мероприятия, включая знаменитый Грушинский фестиваль авторской песни. Зимой Самара также привлекает туристов новогодними ярмарками и катками.

Часто задаваемые вопросы

Ниже – ответы на самые популярные вопросы о Самаре.

Что посмотреть в Самаре за один день?

За один день можно пройти маршрут по историческому центру: железнодорожный вокзал, улица Ленинградская, площадь Куйбышева и набережная Волги. Такая прогулка позволяет увидеть главные достопримечательности города.

Какая главная достопримечательность Самары?

Одним из главных символов города считается набережная Волги. Это популярное место для прогулок, где находятся пляжи, фонтаны и стела "Ладья".

Чем знаменита Самара?

Самара известна космической промышленностью, Жигулевским пивом, историческим центром с купеческой архитектурой и красивыми видами на Волгу.

Куда сходить в Самаре с детьми?

С детьми можно посетить Самарский зоопарк, океанариум, парк имени Гагарина и музей "Самара Космическая".

Когда лучше ехать в Самару?