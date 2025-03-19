Пятигорск: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Вопреки туристическим убеждениям, Пятигорск — не только здравница для лечения минеральной водой и ваннами, этот южный город отлично подходит и для познавательного отдыха. Какие достопримечательности обязательно стоит увидеть в городе пяти гор, что посмотреть в окрестностях, куда идти за сувенирами и какие места включить в карту маршрута, который можно пройти самостоятельно за один день, — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Пятигорск

Пятигорск – крупнейший курортный город Кавказских Минеральных Вод, который находится в Ставропольском крае . В первую очередь он известен именно санаторным отдыхом, местная природа сделала все, чтобы желающие оздоровиться смогли это сделать. При этом рекреационная инфраструктура гармонично сочетается с историческим наследием и культурным отдыхом.

Параметр Значение Полное название Город-курорт Пятигорск Субъект РФ Ставропольский край Статус Административный центр городского округа город-курорт Пятигорск Дата основания 1780 год (как поселение), город с 1830 года Население (2025–2026) 145 000 – 148 000 чел. Площадь города 97 км² Плотность населения ~2 400 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (8793) Почтовые индексы 357500, 357501 – 357538 Географические координаты 44°03′ с. ш. 43°03′ в. д. Расстояние до Москвы ~1 600 км Климат Умеренно континентальный, горно-курортный Река Подкумок

Исторический центр Пятигорска

Исторический центр Пятигорска компактен и отлично приспособлен для пеших прогулок. Большинство главных достопримечательностей сосредоточены в радиусе нескольких кварталов — вокруг парка "Цветник", проспекта Кирова и склонов горы Горячей.

Парк "Цветник", Лермонтовская галерея и курортная зона

Парк "Цветник". Важное историческое и культурное место Пятигорска. Он расположился на пересечении курортной части, спускающейся со склонов горы Машук, и начала пешеходной улицы – проспекта Кирова. Когда курортная жизнь в регионе только зарождалась, на месте парка был болотистый пустырь. Знаменитые архитекторы из Италии – братья Бернардацци – решили облагородить местность, в 1829 году "Цветник" принял первых посетителей, в числе которых был А.С. Пушкин. Этому месту также посвящена целая глава романа "Двенадцать стульев".

В самом парке и рядом с ним множество интересных мест. К примеру, кофейня Гукасова, того самого кондитера, с чьей фамилией связан особняк "Дача Эльзы". Необычной архитектурой привлекает голубое здание с огромными окнами и витражами – это Лермонтовская галерея, которая сейчас служит концертно-выставочным центром. А у входа в парк установлена скульптура Кисы Воробьянинова: именно здесь герой "Двенадцати стульев" просил милостыню у отдыхающих.

Из "Цветника" легко попасть к Лермонтовским ваннам. Лермонтовские ванны — старейшие ванны Пятигорска, построенные в 1825–1831 гг., расположены у подножия горы Горячая. Изначально они назывались "Николаевскими" (в честь императора Николая I ), а в XX веке получили свое современное название. Именно здесь Лермонтов проходил лечебные процедуры от мучающего его ревматизма, о посещении ванн и прогулок вокруг них он неоднократно писал в своих письмах. Долгое время здание стояло заброшенным, но в 2023 году было открыто после реставрации. Сейчас в Лермонтовских ваннах располагается отель и центр СПА.

Проспект Кирова и центр города Пятигорска

Парк "Цветник" примыкает к проспекту Кирова — одной из главных улиц Пятигорска, которую местные жители также называют "местным Бродвеем". На ней сосредоточена вся культурная жизнь города: множество кафе и ресторанов, памятников культуры, особняков, в которых жили выдающиеся личности, Академическая галерея и грязелечебница 1914 года.

Начать свой путь лучше с железнодорожного вокзала, дойдя по проспекту до центра города. По пути встретятся здания конца XIX — начала XX века: бывшая казенная гостиница (1904), особняки, здание городской думы (ныне — художественная школа). В небольшом сквере у пересечения с центром можно увидеть фонтан "Гномы", или "Деды", — один из символов пятигорской прогулочной зоны.

В историческом центре стоит обратить внимание на Центральную питьевую галерею на проспекте Кирова, 26а — самый крупный питьевой бювет города с несколькими видами минеральной воды. Неподалеку — Спасский кафедральный собор с золотыми куполами и богатым иконостасом.

Архитектура и памятники Пятигорска

Большая часть памятников культуры Пятигорска сосредоточена в центре города В основном это различные здания, построенные братьями Бернардацци в 1820–1830-х годах, которые задали облик города на столетие вперед. Например, ресторация на проспекте Кирова, 30 — старейшее общественное здание Пятигорска (1824–1828) — принимала Пушкина, Лермонтова и Николая I.

В сквере у проспекта Кирова, неподалеку у входа в парк "Цветник" находится бронзовая статуя М. Ю. Лермонтова 5,65 м высотой. Скульптура создана Александром Опекушиным, автором знаменитого памятника Пушкину на Тверском бульваре в Москве. Идея посвятить ее Лермонтову принадлежала одному из первых российских лермонтоведов Петру Мартьянову: он получил одобрение императора Александра II и начал сбор пожертвований. Этот памятник стал первым в России, посвященным поэту, который пережил революции и войны, оставшись в том же первозданном виде.

Среди исторических зданий города особняком стоят два адреса. "Дом княжны Мери" — деревянная усадьба 1823 года постройки, известная также как Дом Реброва. Немного позже ее обложили кирпичом, а "Домом княжны Мери" она стала в 1881 году, когда венгерский художник Михаил Зичи решил, что здание идеально олицетворяет жилье героини "Героя нашего времени". Именно после того, как появились иллюстрации к роману, усадьба прославилась и за пределами города. До сегодняшнего дня она не сохранилась в первоначальном виде, но все еще привлекает множество туристов.

Самым мистическим местом Пятигорска местные жители называют "Дачу Эльзы". Этот замок в 1904 году кондитер Аршак Гукасов подарил своей жене. Супруги смогли превратить его в первоклассный курорт с 62 комнатами, оснащенными электричеством и водопроводом. У приезжающих оздоровиться в Пятигорск "Дача Эльзы" пользовалась огромным успехом. Современный мистицизм вокруг дома появился из-за загадочной смерти хозяйки. Существует много версий о том, как она погибла, но самая популярная гласит, что женщина стала затворницей после того, как ее бросил муж, и умерла в тоске и одиночестве. Именно привидению несчастной женщины приписывают странные звуки, плач, который слышен по ночам, и незавидную судьбу дома. Здание неоднократно затапливалось и горело, реставрацию никак не могли довести до конца, поэтому оно долгое время стояло заброшенным. Сейчас ему снова решили вернуть былой вид, территорию огородили забором и начали строительные работы, но на здание все равно можно посмотреть со стороны.

Природные достопримечательности

Природа Пятигорска сформировала сам город. Горы, минеральные источники, карстовые пещеры и панорамы на Большой Кавказский хребет — все это доступно прямо из центра. Именно за этими красивыми местами едет большинство туристов.

Гора Машук: канатная дорога, смотровые, виды

Одним из главных символов Пятигорска считается гора Машук, высота которой составляет 993 м. На ее вершину можно попасть по канатной дороге, в награду туристы получат захватывающие виды на Эльбрус Казбек , а также предгорье Кавказа . На горе также располагается скульптура орла и змеи, что является еще одним символом курорта. У подножия Машука раскинулся парк "Цветник", до которого можно доехать на трамвае.

Интересно, что именно здесь впервые в современной России появился этот вид транспорта. Произошло это даже раньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве. На сегодняшний день пятигорский трамвай является одним из немногих узкоколейных трамваев в мире.

Немного о канатной дороге, открытой в 1971 году по безопорной маятниковой технологии. Канатка предлагает два вагончика вместимостью до 25 человек, которые преодолевают почти километр пути за три минуты, пересекаясь ровно на середине маршрута. Нижняя станция расположена на бульваре Гагарина, 2, добраться до нее можно на автобусе №1. Стоимость билета и актуальный режим работы лучше уточнять на официальном сайте или по телефону — расписание меняется в зависимости от погоды и сезона. Во время подъема рекомендуется занять место у левого окна: с этой стороны открываются наиболее красочные виды на склон Машука, панораму города и гряду Бештау.

Альтернатива канатке — пешеходный подъем по терренкуру. По пути встретится каменная арка Ворота Солнца ("Ворота Любви"), а на самой вершине — телебашня высотой 113 м. На горе также есть несколько смотровых площадок и маршруты спуска в разных направлениях, что удобно при радиальных прогулках.

Озеро Провал

Провал – это природный колодец, который знаменит среди отдыхающих здесь уже на протяжении нескольких сотен лет. О нем упоминал Лермонтов в своем романе "Княжна Мери". Сегодня это подземное озеро, к которому ведет обустроенный освещенный тоннель. Оно привлекает яркой голубой водой, что стало возможным благодаря высокому содержанию серы. Ученые полагают, что водоем образовался в угасшем кратере.

У входа в Провал установлены две статуи львов, а неподалеку располагается скульптура Остапа Бендера , которая отсылает к моменту из "Двенадцати стульев", когда он продавал билеты для посещения этого места. Лучшее время для визита — раннее утро в будни: в высокий сезон у входа нередко выстраиваются очереди. Добраться можно на автобусе №1 от вокзала.

Гора Горячая, "Орёл" и панорамные точки

Гора Горячая — небольшой отрог Машука в самом центре Пятигорска, сложенный из осадочных пород горячих минеральных источников, что само по себе редкость. Именно здесь в 1809 году доктор Гааз открыл Александровский сероводородный источник, ставший основой первых лечебных купален, а позже — и самого города.

На уступе горы Горячей в 1901 году, к столетию курорта, была установлена скульптура "Орел, побеждающий змею" (также "Орел, терзающий змею"). Орел символизирует силу и здоровье Кавказа, змея — болезни. Современная бронзовая версия скульптуры была отлита в Ленинграде в 1973 году — предыдущие варианты пострадали в революционные годы и в период Великой Отечественной войны. Сегодня орел украшает герб Пятигорска и является официальным символом всего региона КМВ.

Подняться к скульптуре можно из парка "Цветник" по лестнице, начинающейся у грота Дианы. Выше орла по тропинкам Нагорного парка находится Китайская беседка — точка с отличной панорамой на Пятигорск и гору Машук. У скульптуры тоже есть смотровая площадка: в ясную погоду с нее видно Эльбрус, Бештау и центр города.

Лермонтовские места

Творчество и жизнь М. Ю. Лермонтова были неразрывно связаны с Пятигорском. Поэт приезжал сюда на лечение, описал курорт в "Герое нашего времени" и погиб здесь на дуэли в 1841 году. Сегодня лермонтовские места — отдельный пешеходный маршрут в историческом центре города.

Место дуэли Лермонтова

27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года Лермонтов был смертельно ранен у подножия горы Машук на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым. Место поединка было облагорожено и отмечено памятным монументом с бронзовым бюстом поэта. Сегодня это тихое, немного меланхоличное место, окруженное деревьями. Оно находится на северо-западном склоне Машука и хорошо вписывается в пешеходный маршрут при спуске с горы.

Также туристы могут посетить дом генерала Верзилина — именно там произошла ссора Лермонтова и Мартынова, которая и привела к трагической дуэли.

Когда поэт приезжал лечиться в Пятигорск, он часто посещал дом Верзилина в качестве гостя. Тогда устраивались танцевальные вечера, диспуты и просто вечерние беседы. Сейчас здание отреставрировано, в нем располагается музей. В шести залах представлена экспозиция, посвященная творчеству поэта, особенно в его "кавказский" период, в седьмом зале базируется литературный клуб, созданный в 1948 году, а в восьмом находится мемориальная гостиная. Интерьер воссоздан в стиле того времени, когда здесь бывал Лермонтов.

Домик Лермонтова и музей-заповедник

Домик Лермонтова — небольшой и довольно скромный дом, расположенный на склоне горы Машук. Именно в нем поселился Лермонтов вместе со своим другом капитаном Столыпиным в 1841 году. Памятным местом этот дом стал в 1884 году, когда по инициативе А.Н. Островского здесь установили мемориальную доску. В 1973 году "Домик Лермонтова" стал частью Государственного музея-заповедника, а реставраторы вернули ему первозданный облик и восстановили внутри обстановку эпохи поэта.

Музей-заповедник включает несколько объектов: сам Домик Лермонтова (литературный отдел заповедника), Дом Верзилиных, где произошла ссора поэта с Мартыновым, и несколько других памятных зданий. В шести залах Дома Верзилиных представлена экспозиция, посвященная "кавказскому" периоду творчества Лермонтова, в мемориальной гостиной воссоздан интерьер 1840-х годов. Актуальную информацию о режиме работы и стоимости билетов можно узнать на официальном сайте музея.

Грот Дианы и Эолова арфа

Грот Дианы — искусственная пещера, скалистый выступ, находящаяся на северном склоне горы Горячей, в парке "Цветник". В XIX веке здесь проходили камерные балы, в одном из которых участвовал сам Лермонтов всего за неделю до своей судьбоносной дуэли. Сегодня грот открыт для свободного посещения, у входа установлена памятная доска.

Эолова арфа — визитная карточка Пятигорска. Она была возведена в 1830–1831 гг. братьями Бернардацци и названа в честь музыкального инструмента, который звучит от силы ветра: первоначально внутри действительно была установлена арфа, реагирующая на воздушные потоки. Сейчас памятник украшает большинство открыток, картин и других сувениров. Рядом с беседкой располагается смотровая площадка с которой можно увидеть город с высоты птичьего полета.

Парки и скверы

Пятигорск щедр на обустроенные места для прогулок, которые порадуют туристов в любое время года: старинные парки с историческими постройками, тихие озера с видами на горы и центральные скверы с памятниками.

Эммануэлевский (Емануелевский) парк и Академическая галерея

Эммануэлевский (Емануелевский) парк — один из старейших парков Пятигорска, построенный в 1828 году по приказу генерал-лейтенанта Георгия Эммануэля (Емануеля). У входа посетители могут увидеть барельеф и посетить питьевой бювет. В самом парке в разных местах установлены скульптуры героев Лермонтова: княжны Мери, Беллы, Печорина и Максима Максимовича.

Главная достопримечательность парка — Эолова арфа, описанная выше, и расположенная здесь же Академическая (Елизаветинская) галерея. Это здание построено в 1848–1851 годах, до наших дней сохранилось практически в первоначальном виде и признано памятником архитектуры и объектом культурного наследия. Парк хорошо подходит как "видовой" прогулочный блок: отсюда открываются одни из лучших панорам Пятигорска.

Парк Победы и Новопятигорское озеро

Парк Победы — прекрасная зеленая зона в Пятигорске, которая не пользуется большим спросом у туристов, потому что находится ближе к окраине города, вдали от исторического центра. Тем не менее, этот парк может отлично разнообразить отдых на курорте. В 2018 году его масштабно реконструировали и теперь, помимо широких обустроенных аллей и живописной зелени, здесь располагается бесплатный мультимедийный музей "Россия – моя история". В нем находятся постоянные экспозиции, посвященные двум правящим династиям, – Рюрикам и Романовым. Также есть временные выставки, которые освещают более узкие исторические периоды страны.

С юга к парку примыкает Новопятигорское озеро. Оно раскинулось на 1 км в длину и около 600 м в ширину. Его изумрудно-голубая вода и виды на горы Бештау и Машук привлекают для спокойных прогулок не только местных, но и посетителей курортного региона. В теплый сезон здесь можно купаться — это одно из любимых мест летнего отдыха пятигорчан.

Парк культуры и отдыха им. С. Н. Кирова

Пятигорский парк культуры и отдыха им. С.Н. Кирова находится в центральной части города между улицами Первомайской и Дунаевского. Он появился на базе Казенного сада (который позднее был известен как курортный парк Карла Либкнехта), существовавшего с 1835 года, а свое современное название получил в 1952 году. Сегодня сюда приходят отдохнуть, посмотреть на лебедей на озере, посетить контактный зоопарк и покататься на аттракционах.

Храмы и соборы

Святынь в городе не так много, но каждая заслуживает отдельного внимания.

Спасский кафедральный собор

Спасский собор является главным храмом Пятигорска. В настоящее время он ведет активную образовательную деятельность, при нем работают воскресная школа и библиотека, регулярно проводятся просветительские мероприятия. Но история храма складывалась сложно. Возвести его пожелал еще Николай I в 1845 году, но из-за особенностей местного грунта и недобросовестной работы подрядчиков собор начал рушиться еще во время строительства. Отстроили его заново только к 1867 году. Через 60 лет, в 1927 году, богослужения были запрещены, а спустя еще почти десять лет здание храма взорвали. Восстановить его решили только в 1990-х гг., а свой современный вид приобрел только в 2012 году.

Главной иконой храма является Список чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую принесли сюда еще в 1874 году с Афона . Также здесь хранится частица креста, на котором был распят Иисус, и мощи Святителя Николая. С расписанием богослужений можно ознакомиться на официальном сайте

Лазаревский храм

Полное название этого храма – храм в честь Господа Иисуса Христа , воскрешающего Лазаря Четверодневного из мертвых. В нынешнем облике он существует с 1902 года, хотя впервые проект был разработан еще в 1826 году. Строительство было завершено в 1856 году, но через 28 лет здание пришлось разобрать. Как и в случае со Спасским собором, храм начал разрушаться из-за особенностей грунта.

Восстановлением Лазаревского храма занялись только в 1895 году, работы продолжались в течение 7 лет. Сейчас при церкви работает воскресная школа и православное молодежное движение.

Музеи и театры

Чтобы узнать побольше об истории региона и о сложившейся культуре, нельзя исключать посещение музеев, а расслабиться после длительных прогулок можно за просмотром театральных представлений.

Пятигорский краеведческий музей

В Пятигорском краеведческом музее представлена экспозиция, посвященная истории региона от древности до наших дней. Фонды краеведческого музея насчитывают более 134 000 экспонатов, размещены постоянные выставки, а также есть зал для временных. На первом этаже посетители могут познакомиться с природными особенностями Кавказских Минеральных Вод через изучение коллекции минералов, образцов полезных ископаемых, чучел животных. Также здесь представлена палеонтологическая экспозиция, археологические артефакты разных эпох, уникальные документы и фотографии.

Второй этаж посвящен Великой Отечественной войне и роли местных жителей в ней. Представлены личные вещи, археологические находки, фотографии, оружие и документы, посвященные этому периоду в истории.

Театр оперетты

Пятигорск стал крупным курортом Кавказских Минеральных Вод в начале XX века, большой поток отдыхающих нуждался не только в лечении, но и в развлечениях. В 1914 году был составлен проект здания для Всесословного клуба, а строительство смогли закончить даже несмотря на Первую мировую войну. В нем расположились театральный зал, ресторан, библиотека, бильярд и многое другое, сюда приезжали выступать артисты московского кабаре и гастролирующие театральные коллективы. В 1939 году здесь начал работу Пятигорский театр музкомедии.

Во время Великой Отечественной войны здание подожгли, но силами местных жителей пожар удалось остановить. Поврежденные помещения восстановили, уже в 1943 году сюда приехали с выступлением артисты МХАТа. В 1997 году театр переименовали в Ставропольский государственный краевой театр оперетты , в современный репертуар входят оперетты, пьесы, мюзиклы и детские сказки.

Что посмотреть в окрестностях Пятигорска

Изучив все достопримечательности в Пятигорске, можно отправиться за его пределы. Вокруг города невероятная живописная природа и уникальный рельеф, создавший множество красивых мест.

Горы

Само название города красноречиво указывает на главные местные красоты – горы.

Бештау и прогулки/тропы

Гора Бештау является символом всего региона Кавказских Минеральных Вод. Считается, что именно она дала название Пятигорску – Бештау имеет целых пять вершин. Здесь находится одно из крупнейших месторождений урановых руд, которые стали добывать еще в 1949 году. Из-за этого гора обросла множеством легенд и слухов об "особых энергетических местах", поэтому сюда нередко приезжают поклонники различных теорий об инопланетянах и мистики. Также Бештау пользуется популярностью у альпинистов, которых привлекают местные Орлиные скалы.

Благодаря скоплению урановых минералов, на Бештау много источников, содержащих радон. Этот элемент в небольших количествах полезен для здоровья, поэтому здешние санатории предлагают отдыхающим лечение радоновыми ваннами.

Также на Бештау находится Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь, с территории которого открываются потрясающие виды на окрестности. Согласно легенде, в IX веке в этом месте располагался византийский монастырь, а во времена Ивана Грозного была монашеская обитель. Но Успенский Второафонский монастырь появился лишь в 1904 году и сразу столкнулся с трудностями. Уже в 1927 году его закрыли, а здания переоборудовали под санаторий. Чуть позже он стал пристанищем для испанских детей, вынужденных бежать из-за гражданской войны на родине. После Великой Отечественной войны монастырь был заброшен и все постройки со временем разрушились до основания.

К сегодняшнему времени Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь восстановлен и представляет собой целый комплекс построек, включая летний храм, музей, трапезную, игуменский корпус, братский корпус и многое другое. На территории монастыря также находятся важные святыни: иконы Божией Матери и апостола Иоанна Богослова, ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеимона Целителя и частицы мощей святых Киево-Печерской лавры.

Железная и Развалка

Немного севернее Бештау находится гора Железная высотой 851 м. Ее название и, как следствие, название города Железноводска , расположенного рядом с ней, появилось из-за курьезного случая. Доктор Ф.П. Гааз в XIX веке открыл здесь два минеральных источника с водой ржавого цвета. Именно из-за этой особенности их причислили к железистым, хотя более поздние анализы показали, что железа в них совсем немного. Сейчас гора привлекает санаториями, нарзанной галереей и железноводским терренкуром, длина которого 2200 м.

Гора Развалка тоже находится неподалеку от Железноводска, ее высота составляет 926 м. Она привлекает туристов множеством пешеходных маршрутов, расположенных на склонах. К примеру, один из них ведет на север, к Графскому источнику. Это пресноводный родник, который в прошлом обеспечивал водой весь город. Другой маршрут проложен до Пещеры Вечной Мерзлоты. Это уникальное место, где температура даже летом не превышает +4 °С. При этом чем дальше проходить по пещере, тем холоднее будет становиться воздух.

Водопады и природные локации

До водопадов добраться непросто, но их величественный вид стоит долгой дороги:

● Медовые водопады. Это группа водопадов, расположенных в селе Красный Курган, что в 30 км от Кисловодска . Их всего пять: Шумный, Скрытый, Жемчужный, Малый Медовый (Змейка) и Большой Медовый. Все они отличаются по высоте и форме, а также по "характеру". Например, самый мощный – Жемчужный. Несмотря на его не слишком впечатляющую высоту (всего 6 м), сильные потоки воды разбрызгиваются на 10–12 м вверх. Самый высокий из группы – Большой медовый (высота 18 м), а самый маленький – Змейка.

● Чегемские водопады. Эти водопады располагаются в 55 км от Нальчика , но из Пятигорска сюда возят регулярные экскурсии. Их особенность заключается в том, что потоки воды как будто вырываются из самих скал, а брызги создают дымку практически по всей поверхности, отчего кажется, что скалы "плачут". Отсюда родилось второе название – Плачущие водопады. Примечательно то, что вокруг них хорошо развита туристическая инфраструктура: есть и кафе, и гостиница, и множество точек с интересными сувенирами.

● Водопады Гришкиной балки. Как и Чегемские водопады, они тоже находятся на достаточном отдалении от Пятигорска, но становятся финальной точкой многих экскурсионных маршрутов. Гришкина балка находится в долине реки Эшкакон, а за местными каскадными водопадами скрывается система розовых карстовых пещер. В солнечные дни брызги от водных потоков создают живописную радугу.

Маршруты по Пятигорску

Пятигорск – не очень большой город и все основные интересные места находятся довольно близко друг к другу, поэтому посмотреть большую их часть за один день не составит труда. Конкретный маршрут будет зависеть от интересов самого туриста. Определиться какие пункты войдут в путешествие по Пятигорску можно с помощью рекомендаций на официальном туристическом портале города.

Топ-достопримечательности Пятигорска Место Тип Сколько времени закладывать Практический комментарий Гора Машук природа/виды 2-4 часа удобно сочетать с канатной дорогой и смотровыми Озеро Провал природа 40-90 минут лучше приходить утром/в будни, чтобы меньше людей Парк "Цветник" парк/центр 1-2 часа логичная стартовая точка прогулки по курортной зоне Лермонтовские места история/культура 2-4 часа объединить музей + место дуэли + близкие точки Эммануэлевский парк парк/виды 1-2 часа удобно как "видовой" блок без музеев

Что посмотреть за один день

Примерный путь отдыхающего, приехавшего в Пятигорск на поезде, может выглядеть следующим образом: от вокзала нужно пройти вперед и свернуть левее, на проспект Кирова (его легко узнать по протянувшимся трамвайным путям), проходя по нему вперед можно полюбоваться местными зданиями и увидеть сверкающие купола Спасского собора, именно к ним и нужно держать путь. Как только бульвар переходит в пешеходную зону, турист оказывается в историческом центре города. В небольшом парке первое, на чем останавливается взгляд, – фонтан "Гномы" или "Деды". Пройдя далее, турист выйдет к Спасскому собору, налево от него будет памятник Лермонтову, расположенный в сквере. Потом можно вернуться обратно к собору и выйти на пешеходную зону, которая приведет в парк "Цветник". Там сначала лучше всего пройти до Лермонтовской галереи, далее к кофейне Гукасова и до грота Дианы. Он него подняться на гору Горячая, где установлена скульптура "Орел, побеждающий змею", неподалеку есть обзорная площадка с Китайской беседкой. Полюбовавшись городом, турист от беседки может дойти до "Провала". От озера придется вернуться по той же дороге, но уже отправиться в сторону горы Машук и до Эоловой арфы.

Далее маршрут подразумевает подъем на гору. Сделать это можно пешком по прогулочной тропе, а можно воспользоваться канатной дорогой. Если выбрать первый вариант, то по пути встретится каменная арка Ворота Солнца. От них финальной точкой станет вершина Машука. Спускаясь вниз по северо-западному склону горы, можно увидеть место дуэли Лермонтова, еще ниже – "Домик Лермонтова", рядом с которым расположено еще несколько достопримечательностей. Такой маршрут займет весь день, по пути будут встречаться точки питания, поэтому с собой перекус брать необязательно.

Маршрут по Пятигорску на 1 день Время Локация Что делать Альтернатива при плохой погоде 10:00-11:30 Парк "Цветник" прогулка, фото, курортная зона музей/галерея рядом 11:30-13:00 Лермонтовские места рядом с центром короткий культурный блок музеи/экспозиции 13:00-14:00 Обед в центре местная кухня фудкорт/кафе 14:00-16:30 Машук (подъём/виды) панорамы, смотровые частично заменить музеем 16:30-17:30 Провал финальная точка и фото сократить до 20-30 минут

Доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ, уроженка Северного Кавказа Лариса Алешина делится тремя маршрутами, которые помогут насладиться достопримечательностями Пятигорска за один день и удовлетворить личные интересы туриста. Первый маршрут — литературный:

Дом-музей М.Ю. Лермонтова;

"Эолова арфа", описанная в повести "Княжна Мери";

парк "Цветник", где находится грот Дианы — место последнего бала поэта;

грот Лермонтова: здесь "гуляют" персонажи "Героя нашего времени" и Печорин встречает Веру;

место дуэли Лермонтова;

Емануелевский парк, в котором установлены скульптуры романа "Герой нашего времени": Печорина, княжны Мери, Бэлы и Максима Максимовича.

"Напротив парка "Цветник" есть прекрасный ресторан "Печорин". Здесь можно послушать стихотворения М.Ю. Лермонтова в исполнении профессиональных чтецов и насладиться десертами "Княжна Мери" и "Бэла", — делится Лариса Алешина.

Второй маршрут связан с кино. Эксперт предлагает пройтись по местам съемок фильма "Двенадцать стульев":

озеро "Провал": у входа установлена скульптура О.Бендера: здесь он продавал билеты в Провал;

парк "Цветник": здесь установлен памятник Кисе Воробьянинову, именно здесь по сюжету он просил милостыню;

грот "Лермонтова", который в экранизации Л. Гайдая сыграл роль "Провала";

Лермонтовская галерея, в которой симфонический оркестр исполнял "Пляску комаров";

Краеведческий музей: здесь представлены экспозиции и материалы, связанные с историей кинематографа в регионе.

Третий маршрут — музыкальный:

Поляна Песен, у подножия горы Машук: здесь очень хорошая акустика, часто проходят концерты и музыкальные фестивали;

парк "Цветник" — традиционное место для выступления уличных музыкантов, исполняющих музыку разных жанров: от поп-музыки до джаза;

беседка "Эолова арфа": ветер — главный музыкант, исполняющий на "струнах" свою неповторимую мелодию.

"К музыкальному маршруту очень подойдет кафе "Кофе Рояль" с оригинальным дизайном в черно-белых цветах, имитирующих клавиши пианино. В кафе стоит настоящий рояль, на котором могут играть посетители", — отмечает Лариса Алешина.

Куда сходить с детьми

Помимо прогулок по местным паркам, музеям и пешеходным тропам на склонах гор, детей младшего возраста можно оставить развлекаться в детских центрах, которых в Пятигорске несколько, отвести на батуты и скалолазание, а в теплые дни поплавать в аквапарке и Новопятигорском озере. Детям постарше может быть интересно в зоопарке, музее насекомых и экзотариуме, а любознательные маленькие туристы точно оценят поход в ботанический сад и планетарий.

Если интересен досуг под крышей – можно посетить развлекательный центр “Город детей”, который состоит из игрового зала и ресторана. Там есть:

детский мини-спортзал;

батутная арена;

шариковые бассейны и горки;

тематические зоны, где можно поиграть в дочки-матери, в доктора и представителей других профессий;

детская тарзанка;

настольные игры, пинг-понг, кикер, аэрохоккей и прочее.

Развлекательный парк “Киликия” предлагает активный спортивный отдых для всей семьи. Маленькими посетителями особенно любимы:

батутная арена;

веревочная трасса;

скалодром;

сухой бассейн с горками;

игровой лабиринт;

горка для катания на тюбингах.

PR-аналитик туроператора "Русский экспресс" Елизавета Тимошенко советует туристам с детьми посетить контактный зоопарк в парке "Родник". Там же обустроена детская площадка.

Экскурсии

Дарья Коноплева, директор турагентства "Люкс Тревел", отмечает, что гиды Пятигорска предлагают туристам самые разнообразные экскурсии. Познакомиться с городом и его историей можно на обзорных, которые длятся от 4 (пешеходные) до 8 (автобусные) часов и включают в себя посещение самых значимых достопримечательностей и музеев, дегустацию минеральной воды, посещение сувенирных лавок и лермонтовских мест. Есть отдельные экскурсии для ценителей гор, например, под предводительством опытного гида можно взобраться на вершину Бештау и встретить там рассвет. Для любителей экстрима подойдут экскурсии на джипах по живописным окрестностям: рекам, ущельям и водопадам.

Советы туристам

Вместе с экспертами разбираем основные туристические нюансы Пятигорска.

Как добраться до Пятигорска

Напрямую до Пятигорска можно доехать из Москвы и Санкт-Петербурга на поезде. Из столицы добираться около 23 часов, из Петербурга — почти двое суток. Если предпочтительнее перелет, стоит учесть, что ближайший аэропорт находится в Минеральных Водах — примерно в 1-1,5 часа езды на такси или автобусе. Прямые рейсы до Минвод летят из Москвы, Казани, Уфы, Новосибирска и многих других городов. Также из Москвы с автостанции "Орехово" регулярно ездят автобусы в Пятигорск. Можно добраться и на автомобиле по трассе Р-22 "Каспий" (в основном бесплатные дороги) и через М-4 "Дон" до станицы Павловской и с поворотом на Р-217 "Кавказ" (большая часть маршрута — платная).

Для тех, кто уже отдыхает на соседних курортах Кавказских Минеральных Вод, добраться до Пятигорска просто: все города связаны железной дорогой и автобусными маршрутами.

По городу хорошо развит общественный транспорт: автобусы, маршрутки и трамваи доходят до большинства достопримечательностей. Наиболее популярный маршрут — автобус №1: от вокзала через "Цветник" и нижнюю станцию канатной дороги до Провала.

Где вкусно поесть

В туристических районах очень много разнообразных точек питания. Есть рестораны, кафе, столовые. Причем независимо от ценовой политики заведения, везде можно найти кавказские сытные блюда. Для легких перекусов подойдут кондитерские и кофейни, которых в Пятигорске также достаточно, а чтобы попробовать местные изыски, можно посетить фуд-корт в городских рынках. Там же осенью прилавки наполняются богатым кавказским урожаем. Множество свежих овощей и фруктов предлагаются за сравнительно низкую стоимость.

"Вкусно поесть можно в кафе "Печорин", "Борщевский" или в столовой "Столик". И обязательно попробуйте пятигорское мороженое!", — советует Елизавета Тимошенко.

Где остановиться

Так как Пятигорск уже давно является туристическим центром, здесь нет проблем с поиском жилья. Тем не менее лучше не приезжать без предварительной брони. В высокий сезон может получится так, что останутся свободными только самые дорогие номера. Альтернативой гостиницам и отелям туристы нередко выбирают хостелы, а если хочется полностью погрузиться в местную жизнь, то лучшим вариантом станет съем жилья у жителей. Частный сектор находится в самых живописных районах города и неподалеку от некоторых достопримечательностей, домики охотно сдают как целиком, так и по комнатам. Такое жилье нередко выходит дешевле номера трехзвездочной гостиницы.

"В Пятигорске подобрать отель можно на любой вкус. Самое удачное расположение это центр города и исторический центр, где находятся: бутик-отель "Лермонтовские ванны" 5*, отель "Central City Pyatigorsk" 4*, отель "Бристоль" 4*, "Парк Родник" 4*. Или выбрать санаторий, чтобы совместить отдых с оздоровлением: санаторий "Родник" и "Пятигорский нарзан", пансионат с лечением "Искра" или оздоровительный комплекс "Затерянный рай у Машука", — делится Елизавета Тимошенко.

Что привезти из сувениров

В качестве подарков из Пятигорска можно привезти местные деликатесы: кавказские специи, мед, орехи, сухофрукты и домашние соусы – ткемали и аджику. Также туристам предлагают интересные виды меда: из сирени, розовых лепестков или шишек. Все это в обилии продается на городских рынках.

Для домашнего декора подойдут фарфоровые кружки-бюветницы, разнообразные изделия из бронзы с изображением местных достопримечательностей, декоративное холодное оружие и различную интересную посуду. Пятигорск на всю страну славится своими шубами и приобрести такую непосредственно на фабрике гораздо выгоднее, чем в магазине. А если озаботиться таким вопросом заранее, то можно попробовать заказать меховое изделие в начале отпуска, его сошьют по индивидуальным меркам и отдадут перед самым отъездом.

Другим полезным подарком станет тамбуканская лечебная грязь и косметика на ее основе. Можно привезти и знаменитую минеральную воду, но важно покупать только ту, что подходит для транспортировки. Воду из источников нужно пить сразу на месте, поэтому запасаться ей впрок не стоит.

Лучшее время для посещения

Лучше всего ехать в Пятигорск поздней весной – комфортное тепло подходит для длительных прогулок, в садах и парках распускаются цветы. А бархатный сезон наступает в сентябре и длится до октября. Осадков практически нет, ветра не сильные, еще тепло. Именно в этот период больше всего туристов. Однако и зимние месяцы отлично подойдут для спокойного санаторного отдыха.

Часто задаваемые вопросы

Сколько дней нужно на Пятигорск?

Центр города с основными объектами осматривается за 1–2 дня. С выездами в окрестности (Бештау, Железноводск, Медовые водопады) оптимально закладывать 4–5 дней.

Чем знаменит Пятигорск?

Пятигорск — курорт Кавказских Минеральных Вод с более чем 40 минеральными источниками. Город неразрывно связан с именем Лермонтова: здесь он погиб на дуэли в 1841 году и описал курорт в "Герое нашего времени".

Что посмотреть в Пятигорске за 1 день?

Как вариант, начните с парка "Цветник" и грота Дианы, затем — подъем на гору Горячая к скульптуре орла. После обеда осмотрите Провал с голубым серным озером и поднимитесь на Машук по канатной дороге, по пути обратно — место дуэли и Домик Лермонтова.

Куда сходить в Пятигорске с детьми?

Для детей подойдут зоопарк в парке Победы, Музей насекомых, экзотариум и развлекательный парк "Киликия" с батутами и веревочной трассой. В теплый сезон — аквапарк и купание на Новопятигорском озере.

