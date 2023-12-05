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Достопримечательности Петрозаводска: что посмотреть и куда сходить, описание мест
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10:35 05.12.2023 (обновлено: 18:59 14.07.2026)
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Петрозаводск: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

© Shutterstock/FOTODOM / Alexey OblovПетрозаводск
Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Shutterstock/FOTODOM / Alexey Oblov
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Оглавление
Достопримечательности Петрозаводска можно осмотреть за пару дней: это небольшой город на берегу Онежского озера, где главные интересные места собраны в пешей доступности друг от друга. Столица Республики Карелия удобна и как самостоятельная цель поездки, и как база для маршрутов в окрестности — к Кижам, водопаду Кивач и горному парку Рускеала. О том, что посмотреть в Петрозаводске и где погулять, как добраться до города и когда лучше туда ехать, — в материале РИА Новости.
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Чем знаменит Петрозаводск

© Shutterstock/FOTODOM / shirmanov alekseyПетрозаводск
Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / shirmanov aleksey
Петрозаводск
Петрозаводск, как и Санкт-Петербург, был основан в 1703 году, когда по указу Петра I на берегу Онежского озера заложили оружейный завод, вокруг которого сформировалась Петровская слобода. Из нее позже вырастет сам город. Петр I в течение 20 последующих лет посещал завод четыре раза, для него там выстроили деревянный летний дворец с садом. Именно поэтому Петрозаводск часто называют одним из первых заводских городов России, а тема петровского наследия проходит через многие его достопримечательности.
В XIX веке Петрозаводск рос, застраивался, постепенно увеличивалась численность населения. Здесь появлялись храмы, учебные заведения, развивались торговля и ремесленное дело. К настоящему времени в городе почти не осталось исторических зданий — многие из них были разрушены в годы Великой Отечественной войны.
При этом здесь есть на что посмотреть. Главная достопримечательность Петрозаводска — широкая набережная Онежского озера, усеянная скульптурами карельских мастеров. Также в городе есть церкви, соборы, музеи, необычные памятники, парки и скверы. Кроме того, в окрестностях Петрозаводска множество красивых мест: водопад Кивач, горный парк Рускеала, Онежские петроглифы, архипелаг Кижи и знаменитые деревянные церкви.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТуристы в горном парке "Рускеала"
Туристы в горном парке Рускеала - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Туристы в горном парке "Рускеала"
Сегодня это столица национальной республики со своей кухней, ремеслами и языками: здесь живут русские, карелы, вепсы и финны. По данным официальной справочной базы Администрации Петрозаводского городского округа, город остается главным транспортным, культурным и образовательным центром Карелии.
Основные факты о Петрозаводске

Параметр

Значение

Полное название

Город Петрозаводск

Субъект РФ

Республика Карелия

Статус

Столица республики, город республиканского значения

Дата основания

1703 год

Население (2025-2026)

около 235 тыс. чел.

Площадь города

113,26 км²

Плотность населения

около 2 100 чел/км²

Часовой пояс

UTC+3 (МСК)

Телефонный код

+7 (8142)

Почтовые индексы

185000, 185001-185035

Географические координаты

61°47′ с. ш. 34°21′ в. д.

Расстояние до Москвы

около 695 км по прямой, около 1 020 км по автодороге

Климат

умеренно континентальный, с чертами морского

Река / водоем

Онежское озеро

Основные достопримечательности в Петрозаводске

© Shutterstock/FOTODOM / shirmanov alekseyЖелезнодорожный вокзал "Петрозаводск"
Железнодорожный вокзал Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / shirmanov aleksey
Железнодорожный вокзал "Петрозаводск"
Петрозаводск — небольшой город, поэтому основные достопримечательности находятся недалеко друг от друга. Начинать маршрут можно с площади Ленина, которая расположена рядом с железнодорожным вокзалом. От него недалеко находится и набережная Онежского озера. Ниже — топ мест, с которых стоит начать знакомство с городом, если думаете, чем заняться в первый день.

Место

Тип

Почему стоит идти

Сколько времени заложить

Набережная Онежского озера

прогулка/виды

главная "витрина" города, арт-объекты

1-2 часа

Площадь Кирова

площадь/культура

театры и музеи в пешей доступности

40-60 мин

Проспект Ленина

улица/архитектура

прогулочная ось центра

40-90 мин

Памятник Петру I

памятник/история

связь с основанием города

15-25 мин

Национальный музей Карелии

музей

быстрый "контекст региона"

1-2 часа

Набережная Онежского озера

Набережная считается главной достопримечательностью города, она расположена на берегу Онежского озера — второго по величине в Европе. Это хорошее место для неспешных прогулок, ведь ее длина составляет около 1,5 километров. Набережная вымощена гранитом, здесь есть скамейки, спортивная площадка, вайфай, но главное ее украшение — множество памятников и скульптур, сделанных карельскими мастерами.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкНабережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске
Набережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Набережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске
Самой известной из них считается композиция "Рыбаки". Это два старца, выполненные из металлических прутьев, забрасывающие невод в озеро. Дальше находится небольшой мыс из камня, на котором располагается гранитная пирамида. Также на набережной стоит ротонда, в которой летом устанавливают пианино — на нем может поиграть любой желающий.

Скульптуры и арт-объекты на набережной

Онежскую набережную часто называют музеем под открытым небом: большинство скульптур здесь — подарки городов-побратимов, и у каждой своя история. Помимо "Рыбаков" (подарок американского Дулута, первая скульптура на набережной) стоит обратить внимание на несколько узнаваемых работ.
© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкСкульптура "Кошелек удачи" на Онежской набережной в Петрозаводске
Скульптура Кошелек удачи на Онежской набережной в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Скульптура "Кошелек удачи" на Онежской набережной в Петрозаводске
  • "Кошелек удачи" — камень в виде набитого деньгами кошелька, подарок из Риги. За застежки принято подержаться на удачу.
  • "Дерево желаний" — черный ствол с белой "ушной раковиной", подарок шведского Умео: в раковину нужно прошептать желание.
  • "Место встречи" — инсталляция из норвежского Мо-и-Раны, символ процветания.
  • "Спящая красавица" — работа из французского Ла-Рошели, олицетворение природных богатств Карелии.
  • "Тюбингенское панно" — подарок немецкого Тюбингена: декорированные металлические столбики с камнями из исторических мест Карелии и Германии.
  • "Онего" ("Рождение Петрозаводска") — фигура юного воина в ладье, подарок Ленинградской области к 300-летию города.
© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкСкульптура "Рождение Петрозаводска (Онего)" на Онежской набережной в Петрозаводске
Скульптура Рождение Петрозаводска (Онего) на Онежской набережной в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Скульптура "Рождение Петрозаводска (Онего)" на Онежской набережной в Петрозаводске
В северной части набережной, открытой к 300-летию города, добавились работы местных авторов и деревянные фигуры по мотивам эпоса "Калевала". Зимой набережную украшают снежные и ледовые скульптуры, а летом коллекция пополняется деревянными композициями — так что состав арт-объектов меняется от сезона к сезону.
Где лучше встречать закат и делать фото
Набережная вытянута вдоль воды и почти на всем протяжении открыта к озеру, поэтому закаты здесь — отдельная достопримечательность. Лучшие точки для фото — у скульптуры "Рыбаки", возле ротонды и на мысе с гранитной пирамидой, откуда открывается широкая панорама Онеги. В сезон белых ночей солнце почти не уходит за горизонт, и снимать можно практически в любое время вечера.
Удачные кадры получаются и от Петровского сквера в южной части набережной, и со стороны Водного вокзала, откуда отходят суда на Кижи. Если хочется тишины и мягкого света, приходите рано утром: туристов почти нет, а вода обычно спокойная.

Памятник Петру I и Петровский сквер

Монумент Петру I находится в Петровском сквере и был установлен в 1873 году. Он выполнен в стиле барокко по проекту скульптора Ивана Шредера и архитектора Ипполита Монигетти. Считается, что этот памятник — одно из самых лучших скульптурных изображений первого российского императора. Сквер примыкает к южной части набережной, поэтому осмотр памятника логично совместить с прогулкой у воды.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкПамятник Петру I в Петрозаводске
Памятник Петру I в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Памятник Петру I в Петрозаводске
Поблизости расположены и главные храмы центра. Собор Александра Невского на проспекте Александра Невского построен в 1826-1832 годах: пятикупольный храм в стиле классицизма, иконостас выполнен мастерами из подмосковного Софрино, среди святынь — Владимирская икона Божией Матери и частицы мощей Параскевы Пятницы. Рядом находится зеленая зона с памятником Александру Невскому. Любителям деревянного зодчества стоит заглянуть к Екатерининской церкви на улице Вольной — это деревянный храм конца XIX века в стиле провинциального классицизма, расположенный внутри ограды Неглинского кладбища.

Железнодорожный вокзал и площадь Гагарина

Железнодорожный вокзал был построен в 1955 году в стиле позднего неоклассицизма и является памятником архитектуры. Здание светло-желтого цвета богато декорировано лепниной и представляет собой сооружение с восьмигранной башней, увенчанной шпилем. Наверху у него находится небольшой венок со звездой, длина самого шпиля составляет 17 метров. Прямо перед вокзалом есть небольшая зеленая площадь со скамейками, откуда можно увидеть Онежское озеро.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВид на здание железнодорожного вокзала Петрозаводска и двухэтажный поезд "Карелия", курсирующий по маршруту "Петрозаводск - Москва"
Вид на здание железнодорожного вокзала Петрозаводска и двухэтажный поезд Карелия, курсирующий по маршруту Петрозаводск - Москва - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Вид на здание железнодорожного вокзала Петрозаводска и двухэтажный поезд "Карелия", курсирующий по маршруту "Петрозаводск - Москва"
Сам вокзал стоит на площади Гагарина — пересечении улиц Шотмана, Красноармейской и проспекта Ленина. Здесь располагаются здание гостиницы и ансамбль жилых домов 1950-х годов. Они представляют собой полукруг, между которым пролегает дорога, ведущая прямо к набережной Онежского озера. Для большинства туристов именно отсюда начинается знакомство с городом.

Проспект Ленина и исторические здания

В Петрозаводске главной улицей считается проспект Ленина, обычно отсюда начинаются все туристические маршруты. Проспект проходит от Онежской набережной до площади Гагарина, а его протяженность составляет 1,8 километров. Основная часть застройки — здания сталинской эпохи, есть торговые центры и дореволюционные сооружения. Еще здесь можно увидеть католический Храм Божией Матери Неустанной Помощи, построенный в 1906 году.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкФонтан под названием "Молекула фуллерена" в Петрозаводске
Фонтан под названием Молекула фуллерена в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Фонтан под названием "Молекула фуллерена" в Петрозаводске
Фонтан "Молекула" располагается на Студенческом бульваре. Это сфера, выполненная из металла, рядом с которой любят фотографироваться туристы. Прообразом послужила молекула фуллерена, впервые обнаруженная в породе шунгит — карельском камне. Другие достопримечательности: гостиница "Северная", кинотеатр "Победа", Дворец бракосочетания и приемов, деревянное бывшее здание Наркомата, построенное в 1936 году, и многое другое. Также здесь много кафе, ресторанов и сувенирных лавок.

Площадь Кирова как культурный центр

Площадь Кирова считается главной в Петрозаводске, она располагается в центре города между улицами Куйбышева и проспектом Карла Маркса. Если площадь Ленина — административный центр, то площадь Кирова — историко-культурный. Здесь можно увидеть архитектурные постройки XVIII и XIX веков, прогуляться по скверу. Именно на площади Кирова на Новый год устанавливают новогоднюю елку и проводят массовые гуляния.
Основные достопримечательности: Музыкальный театр Республики Карелия, дом "Кантеле", основанный в 1936 году, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Карельский театр кукол и Национальный театр Республики Карелия. Фактически это главный театрально-музейный квартал города, где несколько площадок собраны на одной площади.

Музеи и театры в Петрозаводске

В Петрозаводске есть государственные и частные музеи, картинная галерея, несколько театров, в том числе театр кукол, а также филармония и кинотеатры. Большинство значимых площадок сосредоточено вокруг площади Кирова и площади Ленина, поэтому за один выход можно посмотреть сразу несколько.

Национальный музей Республики Карелия

Национальный музей считается самым большим в Петрозаводске и располагается в здании бывшего губернаторского дома постройки конца XVIII века на площади Ленина. Всего в коллекциях музея насчитывается более 220 тысяч экземпляров, которые рассказывают об археологии, богатой культуре Карелии, ее природе и истории. Кроме того, здесь проводят лекции и мероприятия для детей. Это хорошая первая точка, чтобы быстро получить "контекст региона" перед поездками по окрестностям.
CC BY-SA 4.0 / Semenov.m7 / Модель Кижского погоста. Экспонат Национального музея Республики Карелия (Петрозаводск) (cropped)Экспонат Национального музея Республики Карелия
Экспонат Национального музея Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Semenov.m7 / Модель Кижского погоста. Экспонат Национального музея Республики Карелия (Петрозаводск) (cropped)
Экспонат Национального музея Республики Карелия

Музей изобразительных искусств

Музей расположен на площади Кирова в здании бывшей Олонецкой губернской мужской гимназии, построенной в 1790 году. Здесь собраны произведения карельского народного искусства, карельская иконопись, русское искусство XVIII — начала XX веков, современное искусство, а также западноевропейская живопись. Наибольший интерес представляют картина Виктора Васнецова "Распятие Христа", "Пейзаж с рекой" Василия Поленова, а также этюды Ивана Айвазовского, Ивана Крамского и Исаака Левитана. Коллекция музея не раз пополнялась из собрания Третьяковской галереи и Эрмитажа. Помимо постоянной экспозиции здесь проводят и временные выставки.
© Shutterstock/FOTODOM / Irina BorsuchenkoМузей изобразительных искусств Республики Карелия
Музей изобразительных искусств Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Irina Borsuchenko
Музей изобразительных искусств Республики Карелия

Морской центр и музей "Полярный Одиссей"

"Полярный Одиссей" — морской историко-культурный центр, где можно увидеть копии старинных судов: парусники, поморские лодьи, ботики. Часть кораблей действующие, поэтому экспозиция выглядит живой, а не музейной. Это нетипичная для города достопримечательность, которая особенно нравится детям и всем, кто интересуется историей мореходства. Здесь проводят экскурсии, а в теплый сезон — тематические праздники.

Музыкальный театр Республики Карелия

Музыкальный театр находится на площади Кирова. Здесь показывают оперу, оперетту, балет, музыкальную комедию и мюзикл. Сам театр располагается в здании 50-х годов постройки, фронтон и фризы которого украшают работы знаменитого скульптора Сергея Коненкова. Афишу и билеты удобно проверять заранее на официальном сайте театра.

Национальный театр Карелии

Национальный театр расположен на площади Кирова в здании 1913 года постройки. Театр имеет два зала: большой и малый общей вместительностью в 350 мест. Это единственный профессиональный театр в мире, в котором ставят спектакли на финском, карельском, вепсском и русском языках — перевод обеспечен синхронными субтитрами. Репертуар театра разнообразен: классические и современные произведения русских и зарубежных драматургов, пьесы по мотивам карельских и русских народных сказок.
© Фото : A.SavinНациональный театр Республики Карелия
Национальный театр Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : A.Savin
Национальный театр Республики Карелия

Театр кукол Республики Карелия

Театр кукол считается одним из старейших театров кукол в России — он был основан в 1935 году. Здесь ставят постановки не только по русским сказкам, но и по сказкам народов Карелии. В 2023 году театр получил премию Министерства культуры России за лучшую постановку благодаря спектаклю "Ревизор". На спектакли стоит идти и взрослым: репертуар рассчитан на разный возраст.

Парки и красивые места Петрозаводска для прогулки

Зеленых зон в центре Петрозаводска немного, но они компактные и удобно нанизываются на пеший маршрут. Большинство парков и скверов лежит вдоль рек Лососинка и Неглинка, поэтому прогулку легко совместить с осмотром достопримечательностей.

Александровский сквер и Французский парк

Александровский сквер расположился на левом берегу реки Лососинка в центральной части города. Здесь есть прогулочная тропа с оборудованными скамейками, а также детские и спортивные площадки. Через сквер идут четыре аллеи, которые сходятся у памятника пушке. Кроме того, через сквер можно выйти на площадь Кирова.
Французский парк также находится на левом берегу реки Лососинка недалеко от Александровского сквера. Свое название получил, потому что в 1765 году здесь стояли фабрики "Французской нации фабрикантов Баралла и Шанония", которые производили изделия из металла. Территория парка совсем небольшая, примерно 200 метров, и тянется вдоль Лососинки. Из интересных объектов — французский ажурный мост, куда приезжают молодожены повесить замки в честь свадьбы, и "Рогатка" — камень, который цепями скреплен с деревянным основанием, как у рогатки.

Губернаторский парк и зеленые маршруты центра

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкПамятник Гавриилу Державину в сквере Губернаторского парка в Петрозаводске
Памятник Гавриилу Державину в сквере Губернаторского парка в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Памятник Гавриилу Державину в сквере Губернаторского парка в Петрозаводске
Губернаторский парк — старейший городской сад Петрозаводска, разбитый в XIX веке у бывшего дома губернатора, где сегодня работает Национальный музей. Это тихое тенистое место с аллеями, скамейками и памятниками поэтам Гавриилу Державину и Федору Глинке, связанным с историей края. Парк удобно включить в прогулку по центру: отсюда близко и до площади Ленина, и до набережной.
Среди других зеленых уголков города — парк 50-летия Пионерской организации в пойме реки Неглинки, к которому ведет длинная лестница. Это живописное место со множеством деревьев, ажурными мостами через водоем с утками и памятником медведю — главному символу Карелии. Все эти зоны лежат в радиусе пары километров от вокзала, так что собрать из них единый прогулочный маршрут несложно.

Ботанический сад ПетрГУ

Ботанический сад Петрозаводского государственного университета находится примерно в 12 километрах от центра, на берегу Онежского озера у подножия горы Большая Ваара. Это самый северный ботанический сад в России такого профиля: здесь собраны коллекции древесных и травянистых растений, есть дендрарий и экологические тропы, а с возвышенностей открываются виды на озеро. Поездка сюда — отдельная мини-экскурсия на полдня, удобнее всего добираться на автомобиле или городском транспорте.

Красивые места в окрестностях Петрозаводска

Все самые красивые и интересные места, ради которых туристы обычно приезжают в Карелию, находятся в окрестностях Петрозаводска. Город удобно использовать как базу: часть объектов укладывается в однодневную поездку, для других стоит заложить целый день. Ниже — главные направления и форматы выездов.

Локация

Тип

Формат поездки

Кому особенно подходит

Кижи

музей-заповедник

целый день

любителям деревянного зодчества

Кивач

водопад/заповедник

5-8 часов

за природой и простой логистикой

Марциальные воды

курорт/история

5-8 часов

тем, кто хочет "лечебный" контент

Гирвас

природный объект

в связке с Марциальными водами

тем, кто любит необычную геологию

Рускеала

парк/каньон

целый день

за "вау-видами" и фотомаршрутом

Кижи

Остров Кижи знаменит произведениями архитектуры деревянного зодчества. Самое известное из них — Церковь Преображения, построенная без единого гвоздя. Также на острове есть крестьянские дома, мельница и другие сооружения, а весь ансамбль Кижского погоста входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для поездки на Кижи стоит выделить целый день.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГосударственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" на острове Кижи в Карелии
Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник Кижи на острове Кижи в Карелии - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" на острове Кижи в Карелии
Расстояние от Петрозаводска — около 68 километров, добраться можно только по воде. В период навигации (примерно с середины мая по октябрь) от Водного вокзала на набережной отходят скоростные суда "Метеор" и "Комета": путь занимает около полутора часов в одну сторону, на острове предусмотрено 3-4 часа. Билеты лучше покупать заранее, а вход в музей-заповедник оплачивается отдельно.

Водопад Кивач

В часе езды от города в заповеднике находится водопад Кивач на реке Суна. Высота падения воды составляет 10,5 метров, а протяженность — 170 метров. В самом заповеднике есть небольшой краеведческий музей, где можно увидеть животных, которые обитают в окрестностях, а также покататься на лошади, купить сувениры и перекусить в кафе.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкВодопад Кивач, образуемый падением реки Суны, располагается на территории Государственного заповедника "Кивач" в Республике Карелия
Водопад Кивач, образуемый падением реки Суны, располагается на территории Государственного заповедника Кивач в Республике Карелия - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Водопад Кивач, образуемый падением реки Суны, располагается на территории Государственного заповедника "Кивач" в Республике Карелия
Кивач удобен "простой логистикой": он расположен примерно в 70 километрах от Петрозаводска недалеко от трассы "Кола", поэтому сюда легко доехать на машине или с экскурсией.

Марциальные воды и Гирвас

Неподалеку от Петрозаводска находится первый курорт в России, основанный самим императором Петром I, под названием "Марциальные воды". Здесь лечебную воду может попробовать любой желающий. Среди достопримечательностей — церковь Апостола Петра, старинные павильоны над источниками и дом смотрителя.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкЦерковь святого Петра на Кочозере. Построена в 1721 году по чертежам Петра I. Поселок Марциальные воды
Церковь святого Петра на Кочозере. Построена в 1721 году по чертежам Петра I. Поселок Марциальные воды - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Церковь святого Петра на Кочозере. Построена в 1721 году по чертежам Петра I. Поселок Марциальные воды
По пути логично заглянуть на Гирвас — недействующий вулкан, один из древнейших на планете. Сегодня здесь можно увидеть обнаженное русло с застывшими лавовыми потоками и каньон реки Суны, особенно эффектный во время сброса воды с плотины. Кивач, Марциальные воды и Гирвас находятся в одном направлении, поэтому их часто объединяют в одну поездку на 7-8 часов.

Гора Сампо

Гора Сампо — невысокая скалистая возвышенность примерно в 30 километрах от Петрозаводска, на берегу Кончезера. Название она получила в 1959 году после съемок советско-финского фильма "Сампо" по мотивам эпоса "Калевала". С оборудованной смотровой площадки открывается панорама на озёра и карельские леса, а сама гора, по местным поверьям, считается местом силы — на деревьях у тропы повязывают ленточки на желание. Это короткий и несложный выезд, который часто совмещают с дорогой к Марциальным водам.

Рускеала

Горный парк Рускеала — мраморный каньон, одна из самых зрелищных достопримечательностей Карелии. Здесь можно увидеть мраморные скалы, подземные штольни и штреки, а прозрачность изумрудной воды достигает 15-18 метров. По каньону проложены маршруты и тропы, есть подсветка штолен, лодочные прогулки и троллей над водой.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкМраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
Мраморный каньон в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
Парк расположен в Сортавальском районе, дорога из Петрозаводска занимает несколько часов, поэтому на поездку закладывают целый день. Это направление выбирают ради "вау-видов" и насыщенного фотомаршрута.

Маршруты по Петрозаводску

У Петрозаводска маленькая площадь, поэтому составить маршрут на один или два дня нетрудно — почти всё в центре проходится пешком.

Что посмотреть за один день

Если путешествие продлится один день, начинать его можно у железнодорожного вокзала, после чего пройти по проспекту Ленина к Онежской набережной. На прогулку у озера уйдет минимум час, чтобы дойти до конца и успеть рассмотреть все скульптуры. Кроме того, у северной ее части есть исторический квартал, где стоят деревянные дома XVIII-XIX веков.
От Онежской набережной можно подняться на площадь Кирова и посмотреть три театра — Национальный, Музыкальный и Театр кукол, а также Музей изобразительных искусств. Далее по маршруту Александровский сквер с Французским парком. Завершить экскурсию можно в Национальном музее Карелии.

Очередность

Точка

Формат

Логика перехода

1

Вокзал + площадь Гагарина

архитектура

старт рядом с прибытием

2

Проспект Ленина

прогулка

ведёт к центру и площадям

3

Площадь Кирова

музеи/театры

кластер объектов рядом

4

Александровский сквер

парк

"пауза" между блоками

5

Набережная Онежского озера

прогулка/фото

финал у воды

Маршрут на 2 дня

Первый день логично оставить на сам город по маршруту выше. На второй день можно поехать на экскурсию в окрестности Петрозаводска. Если посещать водопад Кивач, то по пути можно свернуть на Марциальные воды и недействующий вулкан Гирвас — все они находятся в одном направлении. В таком случае поездка займет 7-8 часов.
Экскурсии в более отдаленные районы рассчитаны на целый день. Это касается поездки на остров Кижи или в горный парк Рускеала. Выбор между ними зависит от того, что ближе по духу: деревянное зодчество и Онежское озеро или мраморный каньон и горный пейзаж.

Куда сходить с детьми

С детьми в Петрозаводске удобнее делать ставку на активности на свежем воздухе. Аттракционы есть прямо на берегу Онежской набережной: здесь можно прокатиться на колесе обозрения, откуда открываются красивые виды на озеро и противоположный берег. Рядом — парки с игровыми площадками и тенистыми аллеями, а летом к этому добавляются городские пляжи на берегу Онеги.
© Shutterstock/FOTODOM / A_MikhailОнежская набережная в Петрозаводске
Онежская набережная в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / A_Mikhail
Онежская набережная в Петрозаводске
Из музеев детям обычно нравится "Полярный Одиссей" с копиями старинных кораблей и частная галерея "Дом куклы", где выставлены авторские куклы заслуженного деятеля искусств Республики Карелия Татьяны Калининой. Для познавательной прогулки подойдет ботанический сад ПетрГУ. Малышам до 5 лет "взрослые" музеи могут показаться скучными, поэтому для них лучше выбирать парки, набережную и театр кукол с детскими постановками.

Советы туристам

Ниже – несколько практических вещей помогут спланировать поездку.

Как добраться до Петрозаводска

Петрозаводск связан с другими городами России авиа-, ж/д и автомобильным сообщением. Например, из Москвы можно добраться на поезде: их несколько, а время в пути сильно варьируется — от 11 до 20 часов, цена билетов начинается примерно от 2 тысяч рублей. Из Санкт-Петербурга быстрее всего на "Ласточке": путь займет около пяти часов, а билет стоит чуть больше тысячи рублей. Если поездка планируется на выходные, лучше покупать билеты заранее. Кроме того, через Петрозаводск проходят поезда, следующие в Мурманск.
Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск можно доехать и на автобусе: время в пути составит от 7 до 11 часов в зависимости от маршрута, а цены варьируются примерно от 900 до 1500 рублей. На машине ехать придется не менее шести часов из Северной столицы, а из Москвы — более 12 часов. В первом случае нужно двигаться по трассе Р-21 "Кола" или через "Сортавалу", а во втором — использовать сначала платную дорогу М-11, а затем "Колу".
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкДвухэтажный поезд "Карелия" на перроне вокзала в Петрозаводске
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Двухэтажный поезд "Карелия" на перроне вокзала в Петрозаводске
В Петрозаводск также можно долететь на самолете из Москвы или Калининграда до аэропорта "Петрозаводск-Бесовец". Путь займет 1,5-2 часа, а билеты обойдутся примерно в 7 тысяч рублей в зависимости от времени года. Если позволяет время, а навигационный сезон еще открыт, можно приобрести круиз на теплоходе с московского Северного речного вокзала: путешествие занимает от 6 до 14 дней и включает остановки в Санкт-Петербурге, на Валааме, в Кижах, Петрозаводске и других местах. Конкретные цены и расписание стоит уточнять перед поездкой — они меняются от сезона к сезону.

Где вкусно поесть

Самое большое число заведений на проспекте Ленина. Наиболее известное из них — ресторан "Карельская горница". Здесь представлена национальная карельская кухня, поэтому можно попробовать необычные блюда: например, сливочный суп лохикейто, а также медвежатину, оленину и лосятину. Еще карельскую кухню подают в ресторане "В Карелии есть".
© Shutterstock/FOTODOM / Lev LevinПетрозаводск
Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Lev Levin
Петрозаводск
На проспекте Ленина есть и рестораны международной кухни. Популярностью пользуется "The Кухня" с бургерами, азиатскими блюдами и мясом по демократичным ценам. Еще одно известное место — ресторан "Фрегат" рядом с Онежским озером у пристани с транспортом на Кижи: здесь стоит заказывать рыбу, она поступает сразу после ловли. Поесть недорого, но сытно можно в кафе "Дежавю" и в пивном доме "Нойбранденбург". Обязательно попробуйте калитки — традиционные карельские открытые пирожки из ржаного теста с начинкой, чаще всего с картофелем.

Где остановиться

Удобнее бронировать отель на проспекте Ленина, откуда проще всего добираться до набережной и других достопримечательностей. Например, можно остановиться в отелях "Фрегат", Piter Inn, "Космос" или "Саквояж". Цены на номера обычно начинаются примерно от 3 тысяч рублей на человека. Более демократичный вариант — мини-отель Harland. Часто туристы выбирают апартаменты вместо отеля, хороших вариантов много в новостройках. В высокий сезон (лето, новогодние праздники) жилье стоит бронировать заранее.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГостиница "Cosmos" в Петрозаводске
Гостиница Cosmos в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Гостиница "Cosmos" в Петрозаводске

Что привезти из сувениров

Визитная карточка Карелии — шунгит. Это горная порода, добываемая на территории республики, из которой делают различные сувениры. Считается, что камень обладает целебными свойствами, поэтому изделия из него продают почти в любой сувенирной лавке. Также из поездок часто привозят изделия из карельской березы: шкатулки, фигурки, деревянные детские игрушки.
Из продуктов обычно покупают варенье из морошки или брусники, иван-чай, разнообразные настойки и бальзамы. Еще регион славится рыбой — свежую, выращенную местными фермерами, продают в рыбных лавках.

Лучшее время для посещения

В общей сложности на территории республики находится более 73 000 водоемов, поэтому в Карелии часто идут дожди и бывает пасмурно. Кроме того, Петрозаводск приравнен к районам Крайнего Севера: зима здесь длительная и холодная. Теплеет уже в апреле, но холод может вернуться и в мае, поэтому на майские праздники стоит брать теплую одежду.
Самый жаркий месяц — июль, но средняя температура составляет всего около +17 градусов; в июне и августе еще прохладнее. Считается, что лучше всего ехать в Петрозаводск в конце июля, когда тепло и солнечно. В первой половине осени город красив осенними красками, а зимой сюда едут кататься на лыжах и коньках. Летом работают и городские пляжи на Онежском озере — например, "Пески" с песчаным берегом и удобным заходом в воду; правда, в знойные дни там бывает многолюдно.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкГорожане гуляют по набережной Петрозаводска во время белых ночей
Горожане гуляют по набережной Петрозаводска во время белых ночей - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Горожане гуляют по набережной Петрозаводска во время белых ночей
Отдельная причина приехать летом — белые ночи: в Петрозаводске они обычно длятся с 26 мая по 17 июля. А зимой, в ясные ночи вдали от городской засветки, иногда удается увидеть северное сияние.
Что полезно взять с собой. В Карелии выпадает много осадков, поэтому пригодится зонт, а еще удобнее дождевик. В теплый сезон возьмите спрей от насекомых — здесь много комаров, особенно по вечерам. К началу теплых дней появляются клещи, поэтому в траве лучше передвигаться в закрытой обуви. На территории республики работают все основные операторы связи, почти везде принимают банковские карты, но при поездке в отдаленные районы лучше иметь при себе наличные.

Частые вопросы

Что посмотреть в Петрозаводске за 1 день? За один день удобно пройти пешком основной маршрут от железнодорожного вокзала: по проспекту Ленина к Онежской набережной (около 1,5 км вдоль озера, скульптуры "Рыбаки", "Кошелек удачи", ротонда), затем на площадь Кирова с театрами и Музеем изобразительных искусств, через Александровский сквер к Национальному музею Карелии. Прогулку у воды лучше оставить на финал и подгадать под закат. В сезон навигации к маршруту можно добавить водную прогулку от набережной.
Куда сходить в Петрозаводске с детьми? Лучше делать ставку на улицу: аттракционы и колесо обозрения у Онежской набережной, парки с игровыми площадками, летом — городские пляжи. Из музеев детям нравятся "Полярный Одиссей" с копиями старинных судов и галерея "Дом куклы" с авторскими работами Татьяны Калининой. Для познавательной прогулки подойдет ботанический сад ПетрГУ, а в театре кукол есть детские постановки.
© shirmanov alekseyПетрозаводск
Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© shirmanov aleksey
Петрозаводск
Чем известен Петрозаводск? Петрозаводск основан в 1703 году по указу Петра I как город при оружейном заводе и считается одним из первых заводских городов России. Сегодня это столица Карелии с населением около 235 тысяч человек, главная достопримечательность — Онежская набережная, музей скульптур под открытым небом с подарками городов-побратимов. Отсюда начинаются маршруты к Кижам, Рускеале и Кивачу, а из местных промыслов город известен шунгитом и изделиями из карельской березы.
Где погулять в Петрозаводске? Главное прогулочное место — Онежская набережная со скульптурами, ротондой и видами на озеро. Рядом — Петровский сквер у памятника Петру I и исторический квартал с деревянными домами. В центре стоит пройтись по проспекту Ленина, Александровскому скверу с Французским парком и Губернаторскому парку. Летом добавляются городские пляжи, зимой — освещенные аллеи и катки. Все локации компактны и лежат в радиусе пары километров от вокзала.
Что посмотреть в окрестностях Петрозаводска? Самые популярные направления: остров Кижи с деревянными храмами Кижского погоста (около 68 км по воде, "Метеор" или "Комета" примерно 1,5 часа в одну сторону), горный парк Рускеала с мраморным каньоном (целый день), водопад Кивач в одноименном заповеднике (около часа езды), а также Марциальные воды — первый российский курорт времен Петра I — в связке с вулканом Гирвас. Кивач, Марциальные воды и Гирвас удобно объединить в одну поездку на 7-8 часов.
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