Петрозаводск: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Достопримечательности Петрозаводска можно осмотреть за пару дней: это небольшой город на берегу Онежского озера, где главные интересные места собраны в пешей доступности друг от друга. Столица Республики Карелия удобна и как самостоятельная цель поездки, и как база для маршрутов в окрестности — к Кижам, водопаду Кивач и горному парку Рускеала. О том, что посмотреть в Петрозаводске и где погулять, как добраться до города и когда лучше туда ехать, — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Петрозаводск

© Shutterstock/FOTODOM / shirmanov aleksey Петрозаводск © Shutterstock/FOTODOM / shirmanov aleksey Петрозаводск

Петрозаводск, как и Санкт-Петербург, был основан в 1703 году, когда по указу Петра I на берегу Онежского озера заложили оружейный завод, вокруг которого сформировалась Петровская слобода. Из нее позже вырастет сам город. Петр I в течение 20 последующих лет посещал завод четыре раза, для него там выстроили деревянный летний дворец с садом. Именно поэтому Петрозаводск часто называют одним из первых заводских городов России, а тема петровского наследия проходит через многие его достопримечательности.

В XIX веке Петрозаводск рос, застраивался, постепенно увеличивалась численность населения. Здесь появлялись храмы, учебные заведения, развивались торговля и ремесленное дело. К настоящему времени в городе почти не осталось исторических зданий — многие из них были разрушены в годы Великой Отечественной войны.

При этом здесь есть на что посмотреть. Главная достопримечательность Петрозаводска — широкая набережная Онежского озера, усеянная скульптурами карельских мастеров. Также в городе есть церкви, соборы, музеи, необычные памятники, парки и скверы. Кроме того, в окрестностях Петрозаводска множество красивых мест: водопад Кивач, горный парк Рускеала, Онежские петроглифы, архипелаг Кижи и знаменитые деревянные церкви.

Сегодня это столица национальной республики со своей кухней, ремеслами и языками: здесь живут русские, карелы, вепсы и финны. По данным официальной справочной базы Администрации Петрозаводского городского округа, город остается главным транспортным, культурным и образовательным центром Карелии.

Основные факты о Петрозаводске Параметр Значение Полное название Город Петрозаводск Субъект РФ Республика Карелия Статус Столица республики, город республиканского значения Дата основания 1703 год Население (2025-2026) около 235 тыс. чел. Площадь города 113,26 км² Плотность населения около 2 100 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (8142) Почтовые индексы 185000, 185001-185035 Географические координаты 61°47′ с. ш. 34°21′ в. д. Расстояние до Москвы около 695 км по прямой, около 1 020 км по автодороге Климат умеренно континентальный, с чертами морского Река / водоем Онежское озеро

Основные достопримечательности в Петрозаводске

© Shutterstock/FOTODOM / shirmanov aleksey Железнодорожный вокзал "Петрозаводск" © Shutterstock/FOTODOM / shirmanov aleksey Железнодорожный вокзал "Петрозаводск"

Петрозаводск — небольшой город, поэтому основные достопримечательности находятся недалеко друг от друга. Начинать маршрут можно с площади Ленина, которая расположена рядом с железнодорожным вокзалом. От него недалеко находится и набережная Онежского озера. Ниже — топ мест, с которых стоит начать знакомство с городом, если думаете, чем заняться в первый день.

Место Тип Почему стоит идти Сколько времени заложить Набережная Онежского озера прогулка/виды главная "витрина" города, арт-объекты 1-2 часа Площадь Кирова площадь/культура театры и музеи в пешей доступности 40-60 мин Проспект Ленина улица/архитектура прогулочная ось центра 40-90 мин Памятник Петру I памятник/история связь с основанием города 15-25 мин Национальный музей Карелии музей быстрый "контекст региона" 1-2 часа

Набережная Онежского озера

Набережная считается главной достопримечательностью города, она расположена на берегу Онежского озера — второго по величине в Европе. Это хорошее место для неспешных прогулок, ведь ее длина составляет около 1,5 километров. Набережная вымощена гранитом, здесь есть скамейки, спортивная площадка, вайфай, но главное ее украшение — множество памятников и скульптур, сделанных карельскими мастерами.

Самой известной из них считается композиция "Рыбаки". Это два старца, выполненные из металлических прутьев, забрасывающие невод в озеро. Дальше находится небольшой мыс из камня, на котором располагается гранитная пирамида. Также на набережной стоит ротонда, в которой летом устанавливают пианино — на нем может поиграть любой желающий.

Скульптуры и арт-объекты на набережной

Онежскую набережную часто называют музеем под открытым небом: большинство скульптур здесь — подарки городов-побратимов, и у каждой своя история. Помимо "Рыбаков" (подарок американского Дулута, первая скульптура на набережной) стоит обратить внимание на несколько узнаваемых работ.

"Кошелек удачи" — камень в виде набитого деньгами кошелька, подарок из Риги. За застежки принято подержаться на удачу.

— камень в виде набитого деньгами кошелька, подарок из Риги. За застежки принято подержаться на удачу. "Дерево желаний" — черный ствол с белой "ушной раковиной", подарок шведского Умео: в раковину нужно прошептать желание.

— черный ствол с белой "ушной раковиной", подарок шведского Умео: в раковину нужно прошептать желание. "Место встречи" — инсталляция из норвежского Мо-и-Раны, символ процветания.

— инсталляция из норвежского Мо-и-Раны, символ процветания. "Спящая красавица" — работа из французского Ла-Рошели, олицетворение природных богатств Карелии.

— работа из французского Ла-Рошели, олицетворение природных богатств Карелии. "Тюбингенское панно" — подарок немецкого Тюбингена: декорированные металлические столбики с камнями из исторических мест Карелии и Германии.

— подарок немецкого Тюбингена: декорированные металлические столбики с камнями из исторических мест Карелии и Германии. "Онего" ("Рождение Петрозаводска") — фигура юного воина в ладье, подарок Ленинградской области к 300-летию города.

В северной части набережной, открытой к 300-летию города, добавились работы местных авторов и деревянные фигуры по мотивам эпоса "Калевала". Зимой набережную украшают снежные и ледовые скульптуры, а летом коллекция пополняется деревянными композициями — так что состав арт-объектов меняется от сезона к сезону.

Где лучше встречать закат и делать фото

Набережная вытянута вдоль воды и почти на всем протяжении открыта к озеру, поэтому закаты здесь — отдельная достопримечательность. Лучшие точки для фото — у скульптуры "Рыбаки", возле ротонды и на мысе с гранитной пирамидой, откуда открывается широкая панорама Онеги. В сезон белых ночей солнце почти не уходит за горизонт, и снимать можно практически в любое время вечера.

Удачные кадры получаются и от Петровского сквера в южной части набережной, и со стороны Водного вокзала, откуда отходят суда на Кижи. Если хочется тишины и мягкого света, приходите рано утром: туристов почти нет, а вода обычно спокойная.

Памятник Петру I и Петровский сквер

Монумент Петру I находится в Петровском сквере и был установлен в 1873 году. Он выполнен в стиле барокко по проекту скульптора Ивана Шредера и архитектора Ипполита Монигетти. Считается, что этот памятник — одно из самых лучших скульптурных изображений первого российского императора. Сквер примыкает к южной части набережной, поэтому осмотр памятника логично совместить с прогулкой у воды.

Поблизости расположены и главные храмы центра. Собор Александра Невского на проспекте Александра Невского построен в 1826-1832 годах: пятикупольный храм в стиле классицизма, иконостас выполнен мастерами из подмосковного Софрино, среди святынь — Владимирская икона Божией Матери и частицы мощей Параскевы Пятницы. Рядом находится зеленая зона с памятником Александру Невскому. Любителям деревянного зодчества стоит заглянуть к Екатерининской церкви на улице Вольной — это деревянный храм конца XIX века в стиле провинциального классицизма, расположенный внутри ограды Неглинского кладбища.

Железнодорожный вокзал и площадь Гагарина

Железнодорожный вокзал был построен в 1955 году в стиле позднего неоклассицизма и является памятником архитектуры. Здание светло-желтого цвета богато декорировано лепниной и представляет собой сооружение с восьмигранной башней, увенчанной шпилем. Наверху у него находится небольшой венок со звездой, длина самого шпиля составляет 17 метров. Прямо перед вокзалом есть небольшая зеленая площадь со скамейками, откуда можно увидеть Онежское озеро.

Сам вокзал стоит на площади Гагарина — пересечении улиц Шотмана, Красноармейской и проспекта Ленина. Здесь располагаются здание гостиницы и ансамбль жилых домов 1950-х годов. Они представляют собой полукруг, между которым пролегает дорога, ведущая прямо к набережной Онежского озера. Для большинства туристов именно отсюда начинается знакомство с городом.

Проспект Ленина и исторические здания

В Петрозаводске главной улицей считается проспект Ленина, обычно отсюда начинаются все туристические маршруты. Проспект проходит от Онежской набережной до площади Гагарина, а его протяженность составляет 1,8 километров. Основная часть застройки — здания сталинской эпохи, есть торговые центры и дореволюционные сооружения. Еще здесь можно увидеть католический Храм Божией Матери Неустанной Помощи, построенный в 1906 году.

Фонтан "Молекула" располагается на Студенческом бульваре. Это сфера, выполненная из металла, рядом с которой любят фотографироваться туристы. Прообразом послужила молекула фуллерена, впервые обнаруженная в породе шунгит — карельском камне. Другие достопримечательности: гостиница "Северная", кинотеатр "Победа", Дворец бракосочетания и приемов, деревянное бывшее здание Наркомата, построенное в 1936 году, и многое другое. Также здесь много кафе, ресторанов и сувенирных лавок.

Площадь Кирова как культурный центр

Площадь Кирова считается главной в Петрозаводске, она располагается в центре города между улицами Куйбышева и проспектом Карла Маркса. Если площадь Ленина — административный центр, то площадь Кирова — историко-культурный. Здесь можно увидеть архитектурные постройки XVIII и XIX веков, прогуляться по скверу. Именно на площади Кирова на Новый год устанавливают новогоднюю елку и проводят массовые гуляния.

Основные достопримечательности: Музыкальный театр Республики Карелия, дом "Кантеле", основанный в 1936 году, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Карельский театр кукол и Национальный театр Республики Карелия. Фактически это главный театрально-музейный квартал города, где несколько площадок собраны на одной площади.

Музеи и театры в Петрозаводске

В Петрозаводске есть государственные и частные музеи, картинная галерея, несколько театров, в том числе театр кукол, а также филармония и кинотеатры. Большинство значимых площадок сосредоточено вокруг площади Кирова и площади Ленина, поэтому за один выход можно посмотреть сразу несколько.

Национальный музей Республики Карелия

Национальный музей считается самым большим в Петрозаводске и располагается в здании бывшего губернаторского дома постройки конца XVIII века на площади Ленина. Всего в коллекциях музея насчитывается более 220 тысяч экземпляров, которые рассказывают об археологии, богатой культуре Карелии, ее природе и истории. Кроме того, здесь проводят лекции и мероприятия для детей. Это хорошая первая точка, чтобы быстро получить "контекст региона" перед поездками по окрестностям.

Музей изобразительных искусств

Музей расположен на площади Кирова в здании бывшей Олонецкой губернской мужской гимназии, построенной в 1790 году. Здесь собраны произведения карельского народного искусства, карельская иконопись, русское искусство XVIII — начала XX веков, современное искусство, а также западноевропейская живопись. Наибольший интерес представляют картина Виктора Васнецова "Распятие Христа", "Пейзаж с рекой" Василия Поленова, а также этюды Ивана Айвазовского, Ивана Крамского и Исаака Левитана. Коллекция музея не раз пополнялась из собрания Третьяковской галереи и Эрмитажа. Помимо постоянной экспозиции здесь проводят и временные выставки.

© Shutterstock/FOTODOM / Irina Borsuchenko Музей изобразительных искусств Республики Карелия © Shutterstock/FOTODOM / Irina Borsuchenko Музей изобразительных искусств Республики Карелия

Морской центр и музей "Полярный Одиссей"

"Полярный Одиссей" — морской историко-культурный центр, где можно увидеть копии старинных судов: парусники, поморские лодьи, ботики. Часть кораблей действующие, поэтому экспозиция выглядит живой, а не музейной. Это нетипичная для города достопримечательность, которая особенно нравится детям и всем, кто интересуется историей мореходства. Здесь проводят экскурсии, а в теплый сезон — тематические праздники.

Музыкальный театр Республики Карелия

Музыкальный театр находится на площади Кирова. Здесь показывают оперу, оперетту, балет, музыкальную комедию и мюзикл. Сам театр располагается в здании 50-х годов постройки, фронтон и фризы которого украшают работы знаменитого скульптора Сергея Коненкова. Афишу и билеты удобно проверять заранее на официальном сайте театра.

Национальный театр Карелии

Национальный театр расположен на площади Кирова в здании 1913 года постройки. Театр имеет два зала: большой и малый общей вместительностью в 350 мест. Это единственный профессиональный театр в мире, в котором ставят спектакли на финском, карельском, вепсском и русском языках — перевод обеспечен синхронными субтитрами. Репертуар театра разнообразен: классические и современные произведения русских и зарубежных драматургов, пьесы по мотивам карельских и русских народных сказок.

Театр кукол Республики Карелия

Театр кукол считается одним из старейших театров кукол в России — он был основан в 1935 году. Здесь ставят постановки не только по русским сказкам, но и по сказкам народов Карелии. В 2023 году театр получил премию Министерства культуры России за лучшую постановку благодаря спектаклю "Ревизор". На спектакли стоит идти и взрослым: репертуар рассчитан на разный возраст.

Парки и красивые места Петрозаводска для прогулки

Зеленых зон в центре Петрозаводска немного, но они компактные и удобно нанизываются на пеший маршрут. Большинство парков и скверов лежит вдоль рек Лососинка и Неглинка, поэтому прогулку легко совместить с осмотром достопримечательностей.

Александровский сквер и Французский парк

Александровский сквер расположился на левом берегу реки Лососинка в центральной части города. Здесь есть прогулочная тропа с оборудованными скамейками, а также детские и спортивные площадки. Через сквер идут четыре аллеи, которые сходятся у памятника пушке. Кроме того, через сквер можно выйти на площадь Кирова.

Французский парк также находится на левом берегу реки Лососинка недалеко от Александровского сквера. Свое название получил, потому что в 1765 году здесь стояли фабрики "Французской нации фабрикантов Баралла и Шанония", которые производили изделия из металла. Территория парка совсем небольшая, примерно 200 метров, и тянется вдоль Лососинки. Из интересных объектов — французский ажурный мост, куда приезжают молодожены повесить замки в честь свадьбы, и "Рогатка" — камень, который цепями скреплен с деревянным основанием, как у рогатки.

Губернаторский парк и зеленые маршруты центра

Губернаторский парк — старейший городской сад Петрозаводска, разбитый в XIX веке у бывшего дома губернатора, где сегодня работает Национальный музей. Это тихое тенистое место с аллеями, скамейками и памятниками поэтам Гавриилу Державину и Федору Глинке, связанным с историей края. Парк удобно включить в прогулку по центру: отсюда близко и до площади Ленина, и до набережной.

Среди других зеленых уголков города — парк 50-летия Пионерской организации в пойме реки Неглинки, к которому ведет длинная лестница. Это живописное место со множеством деревьев, ажурными мостами через водоем с утками и памятником медведю — главному символу Карелии. Все эти зоны лежат в радиусе пары километров от вокзала, так что собрать из них единый прогулочный маршрут несложно.

Ботанический сад ПетрГУ

Ботанический сад Петрозаводского государственного университета находится примерно в 12 километрах от центра, на берегу Онежского озера у подножия горы Большая Ваара. Это самый северный ботанический сад в России такого профиля: здесь собраны коллекции древесных и травянистых растений, есть дендрарий и экологические тропы, а с возвышенностей открываются виды на озеро. Поездка сюда — отдельная мини-экскурсия на полдня, удобнее всего добираться на автомобиле или городском транспорте.

Красивые места в окрестностях Петрозаводска

Все самые красивые и интересные места, ради которых туристы обычно приезжают в Карелию, находятся в окрестностях Петрозаводска. Город удобно использовать как базу: часть объектов укладывается в однодневную поездку, для других стоит заложить целый день. Ниже — главные направления и форматы выездов.

Локация Тип Формат поездки Кому особенно подходит Кижи музей-заповедник целый день любителям деревянного зодчества Кивач водопад/заповедник 5-8 часов за природой и простой логистикой Марциальные воды курорт/история 5-8 часов тем, кто хочет "лечебный" контент Гирвас природный объект в связке с Марциальными водами тем, кто любит необычную геологию Рускеала парк/каньон целый день за "вау-видами" и фотомаршрутом

Кижи

Остров Кижи знаменит произведениями архитектуры деревянного зодчества. Самое известное из них — Церковь Преображения, построенная без единого гвоздя. Также на острове есть крестьянские дома, мельница и другие сооружения, а весь ансамбль Кижского погоста входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для поездки на Кижи стоит выделить целый день.

Расстояние от Петрозаводска — около 68 километров, добраться можно только по воде. В период навигации (примерно с середины мая по октябрь) от Водного вокзала на набережной отходят скоростные суда "Метеор" и "Комета": путь занимает около полутора часов в одну сторону, на острове предусмотрено 3-4 часа. Билеты лучше покупать заранее, а вход в музей-заповедник оплачивается отдельно.

Водопад Кивач

В часе езды от города в заповеднике находится водопад Кивач на реке Суна. Высота падения воды составляет 10,5 метров, а протяженность — 170 метров. В самом заповеднике есть небольшой краеведческий музей, где можно увидеть животных, которые обитают в окрестностях, а также покататься на лошади, купить сувениры и перекусить в кафе.

Кивач удобен "простой логистикой": он расположен примерно в 70 километрах от Петрозаводска недалеко от трассы "Кола", поэтому сюда легко доехать на машине или с экскурсией.

Марциальные воды и Гирвас

Неподалеку от Петрозаводска находится первый курорт в России, основанный самим императором Петром I, под названием "Марциальные воды". Здесь лечебную воду может попробовать любой желающий. Среди достопримечательностей — церковь Апостола Петра, старинные павильоны над источниками и дом смотрителя.

По пути логично заглянуть на Гирвас — недействующий вулкан, один из древнейших на планете. Сегодня здесь можно увидеть обнаженное русло с застывшими лавовыми потоками и каньон реки Суны, особенно эффектный во время сброса воды с плотины. Кивач, Марциальные воды и Гирвас находятся в одном направлении, поэтому их часто объединяют в одну поездку на 7-8 часов.

Гора Сампо

Гора Сампо — невысокая скалистая возвышенность примерно в 30 километрах от Петрозаводска, на берегу Кончезера. Название она получила в 1959 году после съемок советско-финского фильма "Сампо" по мотивам эпоса "Калевала". С оборудованной смотровой площадки открывается панорама на озёра и карельские леса, а сама гора, по местным поверьям, считается местом силы — на деревьях у тропы повязывают ленточки на желание. Это короткий и несложный выезд, который часто совмещают с дорогой к Марциальным водам.

Рускеала

Горный парк Рускеала — мраморный каньон, одна из самых зрелищных достопримечательностей Карелии. Здесь можно увидеть мраморные скалы, подземные штольни и штреки, а прозрачность изумрудной воды достигает 15-18 метров. По каньону проложены маршруты и тропы, есть подсветка штолен, лодочные прогулки и троллей над водой.

Парк расположен в Сортавальском районе, дорога из Петрозаводска занимает несколько часов, поэтому на поездку закладывают целый день. Это направление выбирают ради "вау-видов" и насыщенного фотомаршрута.

Маршруты по Петрозаводску

У Петрозаводска маленькая площадь, поэтому составить маршрут на один или два дня нетрудно — почти всё в центре проходится пешком.

Что посмотреть за один день

Если путешествие продлится один день, начинать его можно у железнодорожного вокзала, после чего пройти по проспекту Ленина к Онежской набережной. На прогулку у озера уйдет минимум час, чтобы дойти до конца и успеть рассмотреть все скульптуры. Кроме того, у северной ее части есть исторический квартал, где стоят деревянные дома XVIII-XIX веков.

От Онежской набережной можно подняться на площадь Кирова и посмотреть три театра — Национальный, Музыкальный и Театр кукол, а также Музей изобразительных искусств. Далее по маршруту Александровский сквер с Французским парком. Завершить экскурсию можно в Национальном музее Карелии.

Очередность Точка Формат Логика перехода 1 Вокзал + площадь Гагарина архитектура старт рядом с прибытием 2 Проспект Ленина прогулка ведёт к центру и площадям 3 Площадь Кирова музеи/театры кластер объектов рядом 4 Александровский сквер парк "пауза" между блоками 5 Набережная Онежского озера прогулка/фото финал у воды

Маршрут на 2 дня

Первый день логично оставить на сам город по маршруту выше. На второй день можно поехать на экскурсию в окрестности Петрозаводска. Если посещать водопад Кивач, то по пути можно свернуть на Марциальные воды и недействующий вулкан Гирвас — все они находятся в одном направлении. В таком случае поездка займет 7-8 часов.

Экскурсии в более отдаленные районы рассчитаны на целый день. Это касается поездки на остров Кижи или в горный парк Рускеала. Выбор между ними зависит от того, что ближе по духу: деревянное зодчество и Онежское озеро или мраморный каньон и горный пейзаж.

Куда сходить с детьми

С детьми в Петрозаводске удобнее делать ставку на активности на свежем воздухе. Аттракционы есть прямо на берегу Онежской набережной: здесь можно прокатиться на колесе обозрения, откуда открываются красивые виды на озеро и противоположный берег. Рядом — парки с игровыми площадками и тенистыми аллеями, а летом к этому добавляются городские пляжи на берегу Онеги.

© Shutterstock/FOTODOM / A_Mikhail Онежская набережная в Петрозаводске © Shutterstock/FOTODOM / A_Mikhail Онежская набережная в Петрозаводске

Из музеев детям обычно нравится "Полярный Одиссей" с копиями старинных кораблей и частная галерея "Дом куклы", где выставлены авторские куклы заслуженного деятеля искусств Республики Карелия Татьяны Калининой. Для познавательной прогулки подойдет ботанический сад ПетрГУ. Малышам до 5 лет "взрослые" музеи могут показаться скучными, поэтому для них лучше выбирать парки, набережную и театр кукол с детскими постановками.

Советы туристам

Ниже – несколько практических вещей помогут спланировать поездку.

Как добраться до Петрозаводска

Петрозаводск связан с другими городами России авиа-, ж/д и автомобильным сообщением. Например, из Москвы можно добраться на поезде: их несколько, а время в пути сильно варьируется — от 11 до 20 часов, цена билетов начинается примерно от 2 тысяч рублей. Из Санкт-Петербурга быстрее всего на "Ласточке": путь займет около пяти часов, а билет стоит чуть больше тысячи рублей. Если поездка планируется на выходные, лучше покупать билеты заранее. Кроме того, через Петрозаводск проходят поезда, следующие в Мурманск.

Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск можно доехать и на автобусе: время в пути составит от 7 до 11 часов в зависимости от маршрута, а цены варьируются примерно от 900 до 1500 рублей. На машине ехать придется не менее шести часов из Северной столицы, а из Москвы — более 12 часов. В первом случае нужно двигаться по трассе Р-21 "Кола" или через "Сортавалу", а во втором — использовать сначала платную дорогу М-11, а затем "Колу".

В Петрозаводск также можно долететь на самолете из Москвы или Калининграда до аэропорта "Петрозаводск-Бесовец". Путь займет 1,5-2 часа, а билеты обойдутся примерно в 7 тысяч рублей в зависимости от времени года. Если позволяет время, а навигационный сезон еще открыт, можно приобрести круиз на теплоходе с московского Северного речного вокзала: путешествие занимает от 6 до 14 дней и включает остановки в Санкт-Петербурге, на Валааме, в Кижах, Петрозаводске и других местах. Конкретные цены и расписание стоит уточнять перед поездкой — они меняются от сезона к сезону.

Где вкусно поесть

Самое большое число заведений на проспекте Ленина. Наиболее известное из них — ресторан "Карельская горница". Здесь представлена национальная карельская кухня, поэтому можно попробовать необычные блюда: например, сливочный суп лохикейто, а также медвежатину, оленину и лосятину. Еще карельскую кухню подают в ресторане "В Карелии есть".

© Shutterstock/FOTODOM / Lev Levin Петрозаводск © Shutterstock/FOTODOM / Lev Levin Петрозаводск

На проспекте Ленина есть и рестораны международной кухни. Популярностью пользуется "The Кухня" с бургерами, азиатскими блюдами и мясом по демократичным ценам. Еще одно известное место — ресторан "Фрегат" рядом с Онежским озером у пристани с транспортом на Кижи: здесь стоит заказывать рыбу, она поступает сразу после ловли. Поесть недорого, но сытно можно в кафе "Дежавю" и в пивном доме "Нойбранденбург". Обязательно попробуйте калитки — традиционные карельские открытые пирожки из ржаного теста с начинкой, чаще всего с картофелем.

Где остановиться

Удобнее бронировать отель на проспекте Ленина, откуда проще всего добираться до набережной и других достопримечательностей. Например, можно остановиться в отелях "Фрегат", Piter Inn, "Космос" или "Саквояж". Цены на номера обычно начинаются примерно от 3 тысяч рублей на человека. Более демократичный вариант — мини-отель Harland. Часто туристы выбирают апартаменты вместо отеля, хороших вариантов много в новостройках. В высокий сезон (лето, новогодние праздники) жилье стоит бронировать заранее.

Что привезти из сувениров

Визитная карточка Карелии — шунгит. Это горная порода, добываемая на территории республики, из которой делают различные сувениры. Считается, что камень обладает целебными свойствами, поэтому изделия из него продают почти в любой сувенирной лавке. Также из поездок часто привозят изделия из карельской березы: шкатулки, фигурки, деревянные детские игрушки.

Из продуктов обычно покупают варенье из морошки или брусники, иван-чай, разнообразные настойки и бальзамы. Еще регион славится рыбой — свежую, выращенную местными фермерами, продают в рыбных лавках.

Лучшее время для посещения

В общей сложности на территории республики находится более 73 000 водоемов, поэтому в Карелии часто идут дожди и бывает пасмурно. Кроме того, Петрозаводск приравнен к районам Крайнего Севера: зима здесь длительная и холодная. Теплеет уже в апреле, но холод может вернуться и в мае, поэтому на майские праздники стоит брать теплую одежду.

Самый жаркий месяц — июль, но средняя температура составляет всего около +17 градусов; в июне и августе еще прохладнее. Считается, что лучше всего ехать в Петрозаводск в конце июля, когда тепло и солнечно. В первой половине осени город красив осенними красками, а зимой сюда едут кататься на лыжах и коньках. Летом работают и городские пляжи на Онежском озере — например, "Пески" с песчаным берегом и удобным заходом в воду; правда, в знойные дни там бывает многолюдно.

Отдельная причина приехать летом — белые ночи: в Петрозаводске они обычно длятся с 26 мая по 17 июля. А зимой, в ясные ночи вдали от городской засветки, иногда удается увидеть северное сияние.

Что полезно взять с собой. В Карелии выпадает много осадков, поэтому пригодится зонт, а еще удобнее дождевик. В теплый сезон возьмите спрей от насекомых — здесь много комаров, особенно по вечерам. К началу теплых дней появляются клещи, поэтому в траве лучше передвигаться в закрытой обуви. На территории республики работают все основные операторы связи, почти везде принимают банковские карты, но при поездке в отдаленные районы лучше иметь при себе наличные.

Частые вопросы

Что посмотреть в Петрозаводске за 1 день? За один день удобно пройти пешком основной маршрут от железнодорожного вокзала: по проспекту Ленина к Онежской набережной (около 1,5 км вдоль озера, скульптуры "Рыбаки", "Кошелек удачи", ротонда), затем на площадь Кирова с театрами и Музеем изобразительных искусств, через Александровский сквер к Национальному музею Карелии. Прогулку у воды лучше оставить на финал и подгадать под закат. В сезон навигации к маршруту можно добавить водную прогулку от набережной.

Куда сходить в Петрозаводске с детьми? Лучше делать ставку на улицу: аттракционы и колесо обозрения у Онежской набережной, парки с игровыми площадками, летом — городские пляжи. Из музеев детям нравятся "Полярный Одиссей" с копиями старинных судов и галерея "Дом куклы" с авторскими работами Татьяны Калининой. Для познавательной прогулки подойдет ботанический сад ПетрГУ, а в театре кукол есть детские постановки.

© shirmanov aleksey Петрозаводск © shirmanov aleksey Петрозаводск

Чем известен Петрозаводск? Петрозаводск основан в 1703 году по указу Петра I как город при оружейном заводе и считается одним из первых заводских городов России. Сегодня это столица Карелии с населением около 235 тысяч человек, главная достопримечательность — Онежская набережная, музей скульптур под открытым небом с подарками городов-побратимов. Отсюда начинаются маршруты к Кижам, Рускеале и Кивачу, а из местных промыслов город известен шунгитом и изделиями из карельской березы.

Где погулять в Петрозаводске? Главное прогулочное место — Онежская набережная со скульптурами, ротондой и видами на озеро. Рядом — Петровский сквер у памятника Петру I и исторический квартал с деревянными домами. В центре стоит пройтись по проспекту Ленина, Александровскому скверу с Французским парком и Губернаторскому парку. Летом добавляются городские пляжи, зимой — освещенные аллеи и катки. Все локации компактны и лежат в радиусе пары километров от вокзала.