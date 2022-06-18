Омск: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Омск — набирающий популярность у туристов сибирский мегаполис. Город, связанный с именами Достоевского, Врубеля и Колчака, богат историческими, природными и культурными достопримечательностями. Почему стоит поехать на отдых в Омск, как до него добраться, что можно посмотреть в городе и куда сходить с детьми – в материале РИА Новости.

Чем знаменит Омск

Омск – крупный культурный, промышленный, научный и деловой центр, расположенный в Сибири на слиянии Оми и Иртыша . Один из трех городов в азиатской части России с населением более 1 млн. человек. В Омске есть знаковые места и интересные достопримечательности, которые обязательно стоит посмотреть.

"Туристы редко приезжают в Омск, чтобы посмотреть город. Однако за последние 5 лет, по данным регионального Минкульта, турпоток в Омскую область вырос примерно в 3 раза, постепенно увеличивается и число гостиниц", — отмечает сооснователь управляющей и консалтинговой компании в сфере гостеприимства Guestmate Мария Бакевич.

Основные факты об Омске Параметр Значение Полное название Город Омск Субъект РФ Омская область Статус Административный центр области, город областного значения Дата основания 1716 год Население (2025–2026) 1 101 367 – 1 110 000 чел. Площадь города 566,9 км² Плотность населения ~1 940 чел/км² Часовой пояс UTC+6 (омское время) Телефонный код +7 (3812) Почтовые индексы 644000, 644001 – 644123 Географические координаты 54°59′ с. ш. 73°22′ в. д. Расстояние до Москвы ~2 200 км Климат Резко континентальный Река Иртыш, Омь

Что посмотреть в Омске

История Омска насчитывает три века — в 2026 году ему исполняется 310 лет. Это открытый и гостеприимный город, в котором много тепла и света (300 солнечных дней в году). Проблем с тем, куда сходить и что посмотреть, у взрослых и юных туристов точно не возникнет.

"Здесь хорошо работает формат неспешного знакомства с городом: исторический центр, прогулки по Любинскому проспекту и набережной Иртыша, музеи, театры и в целом более размеренный ритм, чем в перегруженных туристических точках. Многие интересные места здесь не разбросаны слишком далеко друг от друга, можно без спешки посмотреть центр, пройтись по старым улицам. Это город, который скорее раскрывается через атмосферу, детали и спокойный темп, чем через набор достопримечательностей", — комментирует Мария Бакевич.

Топ-15 достопримечательностей Омска № Название Категория Адрес Стоимость 1 Свято-Успенский кафедральный собор Храм Соборная площадь, 1 Бесплатно 2 Историко-культурный комплекс "Омская крепость" История ул. Партизанская, 5 От 100 руб. 3 Набережная Иртыша Прогулочная зона Иртышская Набережная Бесплатно 4 Историко-краеведческий музей Музей ул. Ленина, 23а От 150 руб. 5 Музей изобразительных искусств им. Врубеля Музей ул. Ленина, 23 От 200 руб. 6 Литературный музей им. Достоевского Музей ул. Достоевского, 1 От 100 руб. 7 Пожарная каланча Архитектура ул. Гагарина, 2 Бесплатно (снаружи) 8 Улица Ленина (Любинский проспект) Прогулочная зона Ленина, центр города Бесплатно 9 Природный парк "Птичья гавань" Природа ул. 20 лет РККА Бесплатно 10 "Эрмитаж-Сибирь" Культурный центр ул. Ленина, 23 Уточнять 11 Дом Колчака (особняк Батюшкина) История Иртышская набережная, 9 От 100 руб. 12 Омский государственный театр драмы Театр ул. Ленина, 8а От 500 руб. 13 Парк "Зелёный остров" Парк о. Зелёный Бесплатно 14 Парк Победы Парк ул. 70 лет Октября Бесплатно 15 Площадь Бухгольца (Омская стрелка) История Площадь Бухгольца Бесплатно

Историко-культурный комплекс "Омская крепость"

Комплекс "Омская крепость" по улице Партизанской — главное историческое место. Вторая крепость (первая, от которой берет начало развитие Омска, не сохранилась) построена на пересечении Оми и Иртыша. На сегодняшний день здесь сохранилось всего несколько исторических зданий.

Комплекс включает в себя:

Воскресенский собор;

Инженерную мастерскую;

Денежную кладовую,

Арсенал;

Артиллерийский цейхгауз;

Кухню-столовую;

Тобольские и Иртышские ворота.

Здесь гостям и жителям города предлагают тематические экскурсии, выставки и мастер-классы, на которых можно узнать много интересного о жизни гарнизона, каторжан и другое.

Тобольские и Тарские ворота

Тобольские ворота — исторический символ Омска. Были возведены в XVIII веке и выходили на Тобольский тракт, по которому в город прибывали обозы и этапы каторжан. После долгих лет забвения ворота восстановлены и стали главным входом в историко-культурный комплекс.

Тарские ворота находятся в северной части крепости и также полностью отреставрированы: через них когда-то шел путь на Тару — один из первых сибирских городов. Оба сооружения служат отличным фоном для фотографий и в буквальном смысле являются воротами в историю Омска. В ночное время работает красивая подсветка, что создает нужную атмосферу для качественных снимков.

Воскресенский собор и Денежный редут

Воскресенский военный собор — старейший православный храм города, построенный в 1773 году и переживший все исторические потрясения: революцию, советские годы, смутное время. Военным назван в честь людей, которые оплачивали строительство храма и охраняли объект, став первыми прихожанами. Внутри хранятся уникальные иконы и артефакты, связанные с историей Сибирского казачества.

В 1793 году был построен Денежный редут (Денежная кладовая), в котором хранилась войсковая казна. В советское время кладовая служила оружейным складом. Сегодня объект полностью отреставрирован. Здесь размещаются выставочные залы комплекса, рассказывающие о финансах и торговле дореволюционного Омска.

Площадь Бухгольца и Омская стрелка

Площадь Бухгольца расположена у Омской стрелки — мыса на слиянии рек Оми и Иртыша, с которого в 1716 году началась история города. Именно здесь полковник Иван Бухгольц заложил первую Омскую крепость, и в честь него площадь получила свое название. Сегодня это одно из самых красивых мест для прогулок: отсюда открываются живописные виды на оба берега Иртыша и Оми, а сама стрелка обустроена как смотровая площадка. Главный арт-объект площади — бронзовый шар "Держава", ставший неофициальным символом города. Памятник посвящен героям, совершившим подвиги в освоении Сибири.

© Shutterstock/FOTODOM / Andrei Stepanov Арт-объект площади Бухгольца в Омске — бронзовый шар "Держава" © Shutterstock/FOTODOM / Andrei Stepanov Арт-объект площади Бухгольца в Омске — бронзовый шар "Держава"

Место особенно притягательно на закате, когда воды двух рек окрашиваются в золотистые тона. Рядом находятся причалы, откуда летом отправляются прогулочные катера по Иртышу.

Улица Ленина — Любинский проспект

Улица Ленина, которую омичи по старой памяти называют Любинским проспектом,

— главная прогулочная артерия исторического центра. Здесь сосредоточены купеческие особняки XIX века, нарядные доходные дома и административные здания в стиле модерн. По этой улице приятно идти пешком: брусчатка, ухоженные клумбы, фонари старинного образца создают особую атмосферу провинциального дореволюционного города.

На Любинском расположены Омский академический театр драмы, Историко-краеведческий музей и несколько кафе в исторических зданиях. Также можно встретить Первую Омскую женскую гимназию, Дом купчихи Волковой (Торговый дом "Братья Волковы"), гостиницу "Россия", ознакомиться с Московскими торговыми рядами и т.д.

Скульптура "Люба" и памятник сантехнику Степанычу

На Любинском проспекте туристов встречают два самых фотографируемых арт-объекта Омска. Скульптура "Люба" (Омская Любочка) изображает молодую женщину с зонтиком — по легенде, купеческую дочь, в честь которой и назвали проспект. Омичи давно сделали ее талисманом: считается, что монетка, брошенная к ногам Любы, притягивает удачу в любви.

© Фото : Public domain Памятник сантехнику в Омске © Фото : Public domain Памятник сантехнику в Омске

Памятник слесарю Степанычу — добродушный чугунный работяга, выглядывающий из люка прямо на тротуаре — один из первых подобных объектов в России. Он появился в 1998 году в честь дня города и с тех пор является неофициальным символом Омска: туристы фотографируются с ним и трут нос на удачу.

Пожарная каланча

Пожарная каланча — башня, возведенная в 1915 году, некогда была самым высоким зданием в городе. С ее смотровой площадки открывался прекрасный вид на весь Омск. В 50-60-е годы прошлого столетия во время активной застройки центра башня была под угрозой сноса. Но и сегодня она радует гостей и жителей, а на ее смотровой площадке в 2002 году поселился постоянный дозорный — манекен дядя Кузьма в форме пожарного смотрит в городские дали.

Музеи Омска

Омск — музейный центр Сибири, где работает более двадцати государственных и частных музеев, охватывающих центральные исторические события города и страны, искусство, литературу, науку и т. д. Ниже представлены главные из них, которые нужно обязательно посетить туристам.

Музеи Омска Музей Адрес / cредняя цена Режим работы Изюминка Историко-краеведческий музей ул. Ленина, 23а / от 150 руб. Вт–Вс 10:00–18:00 Скелет мамонта, экспозиция истории Омска Музей им. Врубеля ул. Ленина, 3 / от 200 руб. Вт–Вс 10:00–18:00 Работы Врубеля, иконопись, европейское искусство Литературный музей им. Достоевского ул. Достоевского, 1 / от 100 руб. Вт–Вс 10:00–18:00 Реконструкция каторжных условий, рукописи Центр изучения истории Гражданской войны Иртышская набережная, 9 / от 100 руб. Вт–Вс 10:00–18:00 Кабинет Колчака, документы эпохи "Эрмитаж-Сибирь" Ул. Музейная, 4 / уточнять Вт–Вс 10:00–19:00 Выставки из собрания Эрмитажа Музей "Искусство Омска" ул. Партизанская, 5а лит М / уточнять Пн-Вс 10:00–19:00 Современное омское искусство

Историко-краеведческий музей

Омский историко-краеведческий музей — старейший музей России и Сибири, принимающий экспозиции со всей страны. Посетителям предлагается несколько залов с выставками и экспозициями, посвященными истории Омска, Сибири, золотым эпохам нашей страны и уникальным современным программам. Можно приобрести экскурсию по всему музею и отдельно интересующим выставкам или ознакомиться со всем самостоятельно. Фонды музея насчитывают более 250 000 единиц хранения: здесь есть скелет мамонта, артефакты эпохи бронзы и железа, предметы быта коренных народов Сибири, документы и фотографии, охватывающие три века омской истории.

Ознакомиться с прайсом, актуальными экспозициями и приобрести билеты онлайн можно на сайте

Музей изобразительных искусств имени Врубеля

Омский областной музей изобразительных искусств имени Врубеля — крупнейший художественный музей Сибири. Был основан в 1924 году и сегодня располагает двумя площадками: Врубелевским корпусом по адресу ул. Ленина, 3 и Генерал-губернаторским дворцом XIX века по адресу ул. Ленина, 23. Фонды насчитывают около 30 000 единиц хранения — от античных артефактов и западноевропейской живописи XVI–XX веков до русского авангарда и современного искусства. Большинство из них ранее были во владении Романовых, Долгоруких, Юсуповых и других боярских и княжеских родов.

Билеты на выставку можно приобрести заранее на сайте музея.

Государственный литературный музей имени Достоевского

Литературный музей имени Достоевского — уникальное место, посвящённое "омскому периоду" жизни великого писателя. Федор Михайлович провел в Омском каторжном остроге четыре года (1850–1854), и именно здесь родился замысел "Записок из мертвого дома"" Музей расположен в бывшем комендантском доме Омской крепости — здании, пережившем все исторические потрясения. Экспозиция включает реконструкцию каторжных условий и материалы о литературной жизни Омска XIX–XX веков. Как добраться до музея, актуальные экспозиции и с другой информацией можно ознакомиться на сайте

"Эрмитаж-Сибирь" и музей "Искусство Омска"

"Эрмитаж-Сибирь" — выставочный центр, работающий на базе музея Врубеля по адресу ул. Ленина, 3. Это единственная площадка за Уралом, регулярно принимающая экспозиции из собрания Государственного Эрмитажа: живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство мирового значения. Для жителей Сибири это возможность увидеть шедевры, не выезжая в столицу. Расписание выставок уточняйте на сайте

Городской музей "Искусство Омска" — площадка, посвященная профессиональному искусству Омска XX–XXI веков. Расположен в одном из зданий на территории Омской крепости. Постоянной экспозиции в музее нет, но широкий диапазон жанров, стилей, направлений и привлекает внимание. Сайт — https://искусствоомска.рф/.

Центр изучения истории Гражданской войны (дом Колчака)

В годы Гражданской войны Омск был провозглашен столицей Российской Империи . Именно здесь находилась ставка Колчака. Здание, в котором он проживал (особняк купца Батюшкина), сегодня известно всем как "дом Колчака". Сегодня там работает Центр изучения истории Гражданской войны. Главная достопримечательность — реконструированный рабочий кабинет Колчака с документами и предметами эпохи, который полностью погружает в атмосферу переломного периода истории России. Находится на Иртышской набережной, 9.

© Shutterstock/FOTODOM / cad_wizard Особняк купца Батюшкова (Дом Колчака) © Shutterstock/FOTODOM / cad_wizard Особняк купца Батюшкова (Дом Колчака)

Храмы и церкви Омска

Омск богат православными храмами. Информацию о расписании богослужений и духовной жизни приходов можно найти на сайте Омской областной епархии.

Свято-Успенский кафедральный собор

Свято-Успенский кафедральный собор (ул. Тарская, 7) — главный православный храм Омска. Первый камень в его основание заложил в конце XIX века путешествующий по стране цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II . Но в 1935 году храм снесли. К 2007 году собор выстроили заново на основе старых фотографий и рисунков. Белоснежные стены, сине-золотые купола и изящная колокольня сегодня являются главной архитектурной доминантой центра Омска. Вход свободный.

Свято-Никольский казачий собор

Свято-Никольский казачий собор (ул. Ленина, 27) — самый старый храм Омска, заложенный в мае 1833 года на пожертвования казаков Сибирского казачьего войска. Главный престол освящен в 1843 году. Проект создан по чертежам знаменитого петербургского зодчего Василия Стасова. В советское время собор был закрыт: в разные годы здесь размещались клуб, кинотеатр, музыкальная школа, а с 1983 по 1998 год — зал органной и камерной музыки Омской филармонии. Здание собора удалось сохранить благодаря протестам омской интеллигенции. В 1998 году собор был возвращен Русской православной церкви. Сегодня здесь хранится копия знамени Ермака, иконы с частицами мощей святых. Расписание богослужений еженедельно публикуется на сайте

Воскресенский военный собор

Воскресенский военный собор (ул. Партизанская, 16) расположен на территории Омской крепости и является первым каменным зданием Омска. Построен в 1773 году и является первым кирпичным зданием города. В соборе молился Достоевский, здесь был крещен художник Михаил Врубель, проходил богослужение будущий Николай II. В 1927 году собор был закрыт советской властью, а в 1958 году разобран. В 2016 году, к 300-летию Омска, собор полностью восстановлен на историческом фундаменте. Сегодня он действует как православный храм и одновременно принимает выставки Омского музея просвещения.

Интересные места для прогулок в Омске

Омский центр удобен для пешеходных прогулок: компактные расстояния, ухоженные тротуары и множество уютных уголков делают каждый маршрут приятным. Рассказываем о местах, мимо которых нельзя пройти.

Иртышская набережная

Иртышская набережная протянулась вдоль великой сибирской реки более чем на четыре километра. Здесь можно совершить неспешный пешеходный или велосипедный променад, а спустившись к воде по широким ступеням, любоваться видами на противоположный берег Иртыша. На набережной расположены смотровые площадки, уличные кафе, причалы для прогулочных катеров и арт-объекты. Особенно красива набережная в летние вечера: по Иртышу курсируют катера и сап-доски, популярны однодневные сплавы на рафтах и байдарках.

Камергерский переулок

Камергерский переулок — уютный исторический закоулок в центре Омска. Мощеная дорожка, купеческие фасады и тихая атмосфера создают ощущение, что время здесь замерло в XIX веке. Переулок любим художниками и фотографами: арочные проемы, старинные фонари и живописные дворики дают богатый материал для кадра. Здесь сосредоточены небольшие кафе и лавки с авторскими сувенирами. Место особенно хорошо для прогулок ранним утром, когда центр еще не наполнился туристами.

© Shutterstock/FOTODOM / Ivachshin Камергерский переулок в центре Омска © Shutterstock/FOTODOM / Ivachshin Камергерский переулок в центре Омска

Улица Чокана Валиханова

Отреставрированная улица Чокана Валиханова казахского ученого-этнографа, поэта и писателя в самом центре города украшена арт-конструкциями из стекла — идеальный маршрут для прогулок и удобное место для отдыха. На больших планшетах отражается информация об истории города и улицы. А заканчивается она смотровой площадкой, откуда открываются живописные виды на реку Иртыш.

Где погулять в Омске: парки и природа

Парки и природные зоны Омска — не просто зеленые "легкие" мегаполиса, но и полноценные места отдыха с богатой флорой и фауной.

Природный парк "Птичья гавань"

Природный парк "Птичья гавань" — охраняемая природная территория прямо в черте города, уникальная для России. На нескольких десятках гектаров обитают более 100 видов птиц: цапли, утки, крачки, кулики и перелетные гости, делающие здесь остановку на пути из Азии. За пернатыми можно наблюдать со специально построенного маяка. Для туристов и жителей создана эколого-туристская тропа "По следам пернатых". Вход в парк бесплатный; особенно красив он ранним утром и в период осеннего пролета птиц.

Парк Победы и дендрологический сад имени Гензе

На левом берегу Иртыша рядом с Ленинградским мостом находится парк Победы. Большую часть территории занимает зеленый массив, также расположены мемориальный комплекс и Вечный огонь, часовня, памятники Матери-сибирячке и Неизвестному солдату.

Для проведения досуга на лоне природы отлично подойдет заповедная природная территория в центре Омска — Дендрологический сад имени Гензе с красивым ландшафтным дизайном и более чем 150 видами кустарников и деревьев. В частности, в нем растут пирамидальные тополя, голубая ель с иголками голубого и зеленого оттенка, махровая сирень. На территории расположен пруд с карпами, а также беседки, где можно отдохнуть.

Парк "Зеленый остров"

Парк "Зеленый остров" расположен на одноимённом острове на Иртыше и летом становится главным местом отдыха омичей. Здесь работает одно из самых высоких колес обозрения в России — 68 метров, с которого открывается панорамный вид на реку и городскую застройку. На острове есть пляж, аттракционы, летние кафе и велопрокат. По Иртышу из парка можно отправиться на прогулочном катере или арендовать сап-доску.

Достопримечательности Омской области

Если есть время и желание выехать за пределы города, Омская область предлагает несколько увлекательных маршрутов — от монастырей до соленых озер и этнографических комплексов.

"Из современных загородных форматов на природе стоит добавить объект с акцентом на круглогодичность — экопарк "Малина ". Там есть экодома и глэмпы, открытый термальный комплекс, СПА и баня, кафе. Также можно рассмотреть "Иртышскую Ривьеру ": размещение в бунгало и альпийских домиках с акцентом на уединенный отдых", — делится Мария Бакевич.

Достопримечательности Омской области Название Расстояние от Омска Что интересного Время на посещение Ачаирский женский монастырь 45 км (вверх по Иртышу) Целебные источники, намоленные иконы, история трагедии XX века 2–3 часа Озеро Эбейты ~120 км на юго-запад Солёное озеро, лечебная грязь, "Мёртвое море" Сибири, редкие птицы Полный день Историко-культурный комплекс "Старина Сибирская" 120 км Этнографический парк, старинный сибирский быт, реконструкция деревни 3–4 часа Берег Драверта ~30 км Живописный утёс на Иртыше, геологические выходы 2–3 часа Омское водохранилище ~15 км Пляжи, рыбалка, отдых на природе Полдня

Ачаирский женский монастырь

Ачаирский Крестовый женский монастырь расположен в 45 км от Омска вверх по течению Иртыша. Обитель основана на месте, где в годы сталинских репрессий располагался лагерный пункт — земля здесь пропитана памятью о тысячах погибших. Сегодня монастырь — действующий духовный центр с красивыми храмами, целебными источниками с минеральной водой и почитаемыми иконами. На территории оборудованы купальни. С расписанием богослужений можно ознакомиться на сайте

Озеро Эбейты — "Мёртвое море" Сибири

Для проведения оздоровительных процедур или пешего туризма следует посетить озеро Эбейты, которое также называют "Мертвым морем" Сибири. Находится оно примерно в 120 км к юго-западу от Омска. Искупаться там не получится из-за высокой концентрации соли в воде и нестабильного дна, но принять грязевые ванные и сходить на лечебные процедуры — можно. Также есть возможность посмотреть на розовых пеликанов, фламинго и других редких птиц, которые гнездятся на берегах озера. Лучшее время для посещения — июль–август.

Историко-культурный комплекс "Старина Сибирская"

"Старина Сибирская" — этнографический парк в 200 км от Омска, воссоздающий облик сибирской деревни XVII–XIX веков. На большой территории расставлены избы, мельница, кузница, постоялый двор — все с подлинными предметами быта и орудиями труда. Актеры в народных костюмах проводят интерактивные экскурсии, знакомя гостей с традициями сибирских поселенцев. Комплекс подходит и для детей, и для взрослых; на посещение уходит 3–4 часа. Афиша, актуальные цены и услуги размещены на сайте музея-заповедника "живой истории".

Маршруты по Омску

Омск удобно осматривать самостоятельно: исторический центр компактен, основные достопримечательности сосредоточены в пешей доступности друг от друга. Получить полную информацию о достопримечательностях города можно с помощью специального проекта “ Город Говорит ” — пешеходного туристского маршрута. На тротуаре он нарисован красными линиями. Можно считать телефоном QR-код и перейти на сайт проекта, чтобы узнать невероятную историю Омска.

В Туристско-информационном центре, который расположен в самом сердце города, на улице Музейной, 4, бесплатно проконсультируют по всем вопросам, помогут выбрать место для размещения, найдут отличного экскурсовода, подарят путеводитель по городу и специальную карту гостя, которая дает многочисленные скидки в театрах, музеях, ресторанах, кафе, сувенирных магазинах.

Что посмотреть за один день

За один день в Омске вполне реально охватить основные достопримечательности центра. Маршрут займет 6–8 часов пешком и не потребует транспорта — все в шаговой доступности.

Маршрут по Омску за 1 день Время Объект Адрес Время на посещение 09:00–10:30 Улица Ленина (Любинский проспект): скульптуры Любы и Степаныча Ул. Ленина 1–1,5 часа 10:30–12:00 Историко-краеведческий музей Ул. Ленина, 23а 1–1,5 часа 12:00–13:00 Свято-Успенский кафедральный собор Соборная площадь, 1 1 час 13:00–14:00 Обед в центре города Ул. Ленина / Набережная 1 час 14:00–15:30 Омская крепость (Тобольские ворота, Воскресенский собор) Ул. Партизанская, 5 1–1,5 часа 15:30–17:00 Иртышская набережная, площадь Бухгольца, шар "Держава" Набережная Иртыша 1–1,5 часа 17:00–18:30 Пожарная каланча и пешеходная улица Чокана Валиханова Ул. Гагарина 1 час 18:30–20:00 Природный парк "Птичья гавань" (вечерняя прогулка) Ул. 20 лет РККА 1–1,5 часа

Маршрут на 2 дня

Если у вас есть два дня, первый стоит посвятить историческому центру по маршруту выше. На второй день отправляйтесь в музеи: с утра — в Музей изобразительных искусств имени Врубеля (Врубелевский корпус, ул. Ленина, 3) и "Эрмитаж-Сибирь", после обеда — в Центр изучения истории Гражданской войны (дом Колчака) и Литературный музей Достоевского. Вечером прогуляйтесь по улице Чокана Валиханова и поднимитесь на смотровую площадку над Иртышом. При желании один из дней можно частично посвятить выезду в область — в Ачаирский монастырь (45 км) или на озеро Эбейты (173 км).

Куда сходить с детьми

Омск — хорошее направление для семейного отдыха: детских развлечений здесь достаточно на несколько дней.

Аквапарк "АкваРио" и банана-парк

Крытый аквапарк "АкваРио" на улице Завертяева понравится и детям, и родителям. Для гостей организован большой комплекс развлечений – водные горки, волновой бассейн, SPA-комплекс, сауна. Отдельные зоны для самых маленьких посетителей и для любителей острых ощущений.

Аквапарк открыт круглый год. Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте . Рядом на берегу Иртыша в летний сезон работает "Пиратский остров" — зона с аквазоной, аттракционами и спортивными площадками для детей всех возрастов.

Еще одно интересное место для развлечений — BANANA PARK в ТРЦ "Каскад" (просп. Карла Маркса, 24). Дети и взрослые могут посетить кафе, различные аттракционы и развлекательные программы по выходным. Вся информация на сайте.

Театр кукол "Арлекин"

Театр кукол "Арлекин" — один из ведущих детских театров России. Труппа существует с 1936 года и имеет в репертуаре десятки спектаклей: от классических сказок до современных постановок для подростков. "Арлекин" неоднократно становился лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска". Спектакли интересны и детям, и взрослым.

Детский зоопарк

Омский детский зоопарк (ул. Маршала Жукова, 109) — контактный мини-зоопарк, где дети могут общаться с животными. Здесь живут кролики, козлята, павлины, еноты и другие обитатели. Зоопарк удобен для прогулок с детьми ясельного и дошкольного возраста: небольшие расстояния, открытые вольеры и доброжелательный персонал делают визит приятным и познавательным.

Советы туристам

Ниже — практические советы, которые помогут сделать поездку комфортной и насыщенной.

Как добраться до Омска

Расстояние от Москвы до Омска по автодороге составляет около 2700 км. До Омска можно добраться самолетом (время полета из столицы составит 3 часа) или поездом по Транссибу, который был построен в 1897 году.

На машине дорога из Москвы в Омск займет трое суток и более. Начало пути — трасса М7 "Волга". По дороге можно остановиться во Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах. После Казани и Набережных Челнов продолжать путь до Уфы. А далее по трассе М5 "Урал" добраться до Челябинска и Кургана, после — к Петропавловску и там еще 200 км до Омска. В этом случае нужно будет пересекать казахскую границу, что чревато потерей времени. Другой вариант — от Кургана ехать по маршруту Макушино-Частоозерье-Бердюжье-Ишим-Омск. Путь при этом увеличится примерно на 140 км.

Омск стоит на Транссибирской магистрали, через него регулярно ходят поезда дальнего следования. Два городских железнодорожных вокзала расположены друг напротив друга. Стоимость билета из Москвы — от 7000 руб.

Жителям Дальнего Востока и центральных регионов России удобнее всего добираться в Омск самолетом. Налажено авиасообщение со всеми регионами России. От центра города до аэропорта " Омск-Центральный " всего 7 км. Стоимость билета из Москвы — в среднем около 7-8 тыс. руб.

Где вкусно поесть

В историческом центре Омска сосредоточены кафе и рестораны на любой бюджет. На улице Ленина и Иртышской набережной расположены заведения с сибирской кухней: пельмени, строганина, блюда из свежей рыбы Иртыша. Например, "#ФедяДичь". Для бюджетного перекуса подойдут столовые и кафе в деловом центре. Вечером стоит заглянуть в рестораны на набережной — с видом на реку и летними верандами.

Где остановиться

Мария Бакевич советует обратить внимание на следующие отели:

Cosmos Omsk Hotel 4* расположен на набережной Иртыша: гости получают одновременно и центральное расположение, и ощущение приватности вдали от шумных магистралей. В отеле около 200 комфортабельных номеров, часть из них — с панорамным видом на реку, что делает его одним из самых "открыточных" объектов города.

Если нужен более доступный, но надежный вариант, я бы также смотрела на "Ибис Сибирь Омск" 3* как на понятный городской формат с предсказуемым стандартом сервиса и хорошей локацией. Отель удобен под поздние прилеты и ранние вылеты (около 7 км от аэропорта).

Для более камерного размещения можно рассмотреть "Жуков Отель" или Brick Walls Hotel — небольшой отель в историческом центре, в особняке XIX века, с атмосферным интерьером и локацией на одной из самых красивых улиц города. Это вариант для тех, кому важны характер и история места.

Что привезти из сувениров

Из Омска традиционно везут плавленый сыр "Омичка" и Любинскую сгущенку — продукция этих местных брендов любима далеко за пределами региона. Популярны также сибирский печатный пряник и местный мед. Из сувениров — магниты и фигурки с изображением сантехника Степаныча, символикой хоккейного клуба "Авангард", а также изделия местных мастеров: украшения из камней, роспись по дереву, изделия в стиле сибирских народных промыслов.

Лучшее время для посещения

Лучшее время для поездки в Омск — май и начало сентября: комфортная температура (+15…+22 °C), длинный световой день, все цветет. Для пляжного отдыха на Иртыше оптимально подходит июль — самый жаркий месяц (до +30 °C). Зимой (декабрь–февраль) работают горнолыжные комплексы в окрестностях, но морозы могут достигать −30 °C, поэтому одевайтесь по-сибирски основательно.

Часто задаваемые вопросы

Ответы на популярные вопросы.

Чем знаменит Омск?

Омск знаменит как место каторжной ссылки Фёдора Достоевского (1850–1854), "третья столица" России в годы Гражданской войны при адмирале Колчаке, родина рок-музыканта Егора Летова и хоккейного клуба "Авангард". Город называют "городом-садом" за обилие парков и зелени, а также одним из самых солнечных в России.

Какова главная достопримечательность Омска?

Главными достопримечательностями Омска считаются Свято-Успенский кафедральный собор (восстановлен в 2007 году на историческом месте) и историко-культурный комплекс "Омская крепость" — сердце города, основанного в 1716 году. Именно здесь зарождался Омск, сохранились Тарские, Тобольские и Иртышские ворота.

Есть ли в Омске метро?

В Омске есть одна станция метро — "Библиотека им. Пушкина", открытая в 2005 году. Дальнейшее строительство линии было заморожено. Туристы используют её как необычную городскую достопримечательность: это самое короткое метро в мире с единственной станцией, превратившейся в подземный пешеходный переход.

Когда лучше ехать в Омск?

