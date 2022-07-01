Новосибирск: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Участники группы любительского сапсерфинга SUP-Новосибирск во время вечерней прогулки по Оби в Новосибирске. Архивное фото

Новосибирск привлекает туристов архитектурой, необычными музеями и живописной природой. Какие достопримечательности посмотреть в городе и где можно сделать памятные фото, куда сходить с детьми, места для активного отдыха — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Новосибирск

Новосибирск – город на реке Обь в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины основан в 1893 году. До 1925 года его именовали Новониколаевском. Благодаря строительству Транссибирской магистрали в конце XIX века он стал активно развиваться. Сегодня это третий по численности населения город России , крупнейший академический, промышленный и культурный центр страны, расположенный на площади более пятисот квадратных километров с живописной природой и множеством достопримечательностей . Здесь самые масштабные в России крытый аквапарк и Театр оперы и балета, крупнейшие за Уралом планетарий и зоопарк, единственные в мире музеи мировой погребальной культуры и Солнца, наиболее удаленный от естественных морей дельфинарий. В городе — около 30 музеев: государственный краеведческий, картинная галерея, Рериха, связи, авиации, бересты, Солнца, техники и истории Западно-Сибирской железной дороги… Здесь много оригинальных городских скульптур, посвященных, например, колбасе, любви, деловой женщине, рублю, тосту "Горько!", светофору, первому свиданию, мыши, электромонтеру, продавцу и покупателю.

Ежегодно столица Сибири, как называют Новосибирск , привлекает тысячи туристов. По данным Росстата, в 2024-м году Новосибирск стал лидером по количеству туристов, размещенных в коллективных размещения — более 1,5 млн человек.

Основные факты о Новосибирске Параметр Значение Полное название Город Новосибирск Субъект РФ Новосибирская область Статус Административный центр области, центр Сибирского федерального округа, город областного значения Дата основания 1893 год Население (2025–2026) 1 637 266 – 1 650 000 чел. Площадь города 502,7 км² Плотность населения ~3 250 чел/км² Часовой пояс UTC+7 (новосибирское время) Телефонный код +7 (383) Почтовые индексы 630000, 630001 – 630133 Географические координаты 55°01′ с. ш. 82°55′ в. д. Расстояние до Москвы ~3 300 км Климат Континентальный Река Обь

Главные достопримечательности Новосибирска

Несмотря на свою не слишком долгую историю, Новосибирск с необыкновенной природой богат на достопримечательности.

Топ-достопримечательности Новосибирска Место Тип Где находится (район/ориентир) Кому подойдёт НОВАТ (театр оперы и балета) архитектура/культура центр, площадь Ленина впервые в городе, вечерняя программа Красный проспект улица/маршрут центр прогулка, архитектура, фото Михайловская набережная набережная у Оби где погулять, закат, бег/велосипед Академгородок район/кластер южнее центра наука, прогулки, необычные места Новосибирский зоопарк зоопарк город семьи с детьми, целый день

Театр оперы и балета

Новосибирский театр оперы и балета – один из самых крупных в России, относится к главным архитектурным символам сибирской столицы. Коллектив театра зарекомендовал себя участием в международных и российских фестивалях, множеством профессиональных наград и ярких постановок в репертуаре, обширной картой гастрольных туров.

Новосибирский музыкальный театр приглашает познакомиться с произведениями различных жанров и направлений, которые становятся заметным театральным событием не только в жизни города, но и страны — шедевры классической оперетты, мюзикла, музыкальной комедии. Ознакомиться с афишей, экскурсионными программами и актуальными новостями можно на сайте театра.

Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило

В зоопарке имени Ростислава Шило, который расположен на территории в 65 га, обитает около 11 тысяч животных. Помимо белых медведей, тигров и других млекопитающих, можно увидеть пингвинов и редких птиц. В крытых павильонах собраны разные змеи и насекомые.

Зоопарк работает круглый год и принимает посетителей ежедневно. Это одно из лучших мест для семейного визита: маршрут по всей территории занимает 3–4 часа, есть детские площадки и кафе. В последние годы активно ведется работа по созданию вольеров нового поколения с естественной средой обитания для животных. Вся информация о режиме работы, стоимости билетов размещена на сайте

Красный проспект и центр города

Красный проспект — главная улица Новосибирска и один из самых длинных прямых проспектов в России. Он протянулся с севера на юг почти на 7 километров и фактически является позвоночником центра города. Именно здесь сосредоточена большая часть архитектурных памятников, кафе, магазинов и городских скверов.

Часовня Николая Чудотворца

Небольшая часовня в честь Николая Чудотворца стоит в самом центре Новосибирска — на пересечении Красного проспекта и улицы Депутатской. По одной из версий, именно здесь находится географический центр России, хотя она остается предметом споров. Часовня построена в 1993 году к 100-летию города и стала одной из самых узнаваемых фотолокаций центра.

Стоквартирный дом Крячкова

"Стоквартирный дом" на Красном проспекте, 16 — один из самых любопытных жилых домов советской эпохи в Сибири. Возведен в 1937 году по проекту архитектора Андрея Крячкова и Виталия Масленникова: конструктивизм здесь причудливо соединился с элементами классицизма. Дом был спроектирован специально как образцово-показательное жилье и отличается нестандартной для тех лет планировкой квартир.

Здание является памятником архитектуры федерального значения. На его фасаде сохранились декоративные элементы, которые выгодно отличают его от типичной советской застройки. Дом до сих пор жилой — это делает его особенно интересным объектом.

Михайловская набережная

Михайловская набережная — главное место для прогулок вдоль Оби. За последние годы она была масштабно реконструирована и превратилась в современное городское пространство с велодорожками, лавочками, фонтанами и смотровыми площадками. Отсюда открывается широкий вид на реку, Бугринский мост и левобережье.

Набережная особенно хороша в теплое время года: утром здесь бегают горожане, вечером собирается молодежь, туристы приходят на закат. Именно здесь стоит провести вечер, если хочется почувствовать живой ритм города, а не только его исторический центр.

Архитектурные достопримечательности Новосибирска

Новосибирск — редкий город, где конструктивизм 1920–30-х годов сохранился в большом объеме и в хорошем состоянии, что сформировало исторический облик центра. Однако наряду с конструктивизмом в городе есть выразительные образцы эклектики и русского церковного зодчества.

Дом с часами

"Дом с часами", или Дом под часами — конструктивистское здание на улице Ленина, одна из самых фотографируемых построек центра. Примечательна нехарактерная для сибирского климата галерейная планировка: открытые переходы между секциями дома. Башня с часами стала неофициальным символом этого квартала и одной из узнаваемых фотолокаций города.

Рядом с ним расположен уже упомянутый Стоквартирный дом Крячкова — два здания образуют своеобразный ансамбль, демонстрирующий переход от чистого конструктивизма к сталинской эклектике. Архитектурная пара — обязательная остановка на маршруте по центру.

Вокзал Новосибирск-Главный

Вокзал Новосибирск-Главный — один из крупнейших в стране. Он притягивает внимание не только тех, кто отправляется в путешествие на поезде или прибывает в город, но и любителей необычных строений. Его центральная часть в форме триумфальной арки обрамлена пилястрами и увенчана аттиком. А на перронах установлены скульптуры людей, встречающих и провожающих поезда.

Рядом с вокзалом находится построенное в 1896–1898 годы паровозное депо станции "Обь". Это первое промышленное здание из камня в Новониколаевске. Работа по обслуживанию локомотивов и электричек здесь проводится уже более 120 лет. На станции сохранена и паровозная колонка для заправки водой, которая функционирует по сей день.

Собор Александра Невского

В соборе Александра Невского на Красном проспекте, 1а, возведенном в 1899 году, позолоченный купол возвышается над украшенными арками и зубцами зданием, а окна окаймляют полуколонны и кокошники. Окружен храм изящной кованой оградой. Главные святыни собора — иконы Александра Невского, Симеона Верхотурского, Амвросия Оптинского , с частицами их мощей.

Вознесенский кафедральный собор

Величественный Вознесенский кафедральный собор с часовней расположен на Советской, 91. Он построен еще в 1913 году. В 1937 году новая власть сделала его зернохранилищем, но уже через семь лет храм вернули Русской православной церкви. Собор открыт для прихожан ежедневно с 1944 года. В 70-е годы здание реконструировали, а в 2011 году обновили росписи и иконостас. В алтаре собора ковчег с 70 святынями, две иконы Богородицы (Иверская и Скоропослушницы), написанные на Афоне, а также иконы Николая Чудотворца, Серафима Саровского , великомученика Пантелеймона с частицами мощей.

Музеи Новосибирска

По количеству и разнообразию музеев Новосибирск уверенно держится в числе лидеров среди сибирских городов. Около 30 музеев — государственные и частные, научные и совершенно неожиданные. Здесь есть что выбрать как для серьезного культурного погружения, так и для необычного, запоминающегося вечера.

Государственный краеведческий музей

Новосибирский государственный краеведческий музей расположен на Красном проспекте, 23, в здании бывшего Городского торгового корпуса 1910 года постройки — памятника архитектуры федерального значения. Музей основан в 1920 году и сегодня хранит сотни тысяч единиц хранения: от артефактов древних культур Сибири до экспонатов, связанных с историей города и региона.

Постоянные экспозиции охватывают природу Западной Сибири, историю края с древних времен до XX века, этнографию коренных народов. Также регулярно проходят временные выставки.С новостями и ценами можно ознакомиться на сайте

Музей мировой погребальной культуры

Музей мировой погребальной культуры (ул. Военторговская, 4/16, пос. Восход) — явление уникальное не только для России, но и для всего мира, что было отмечено Международной федерацией танатологических ассоциаций и программой сохранения мирового наследия похоронной культуры при фонде ЮНЕСКО. Постоянная экспозиция охватывает погребальные традиции разных народов и эпох: от египетских саркофагов до современных ритуальных практик. Рядом с музеем расположен "Парк Вечности" (Парк памяти Новосибирского крематория) — необычная арт-пространство под открытым небом.

Приобрести билеты можно онлайн на официальном сайте музея.

Новосибирский художественный музей

Новосибирский государственный художественный музей (просп. Красный, 5) — один из крупнейших художественных музеев Сибири. В коллекции — более 12 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Особую ценность представляет собрание русского искусства XVIII–XX веков, а также западноевропейская живопись и произведения К.Н. Рериха.

Музей регулярно организует временные выставки и образовательные программы. Это достойная альтернатива тем, кто хочет провести несколько часов в тишине и красоте, не выходя за пределы центра. Вся актуальная информация публикуется на сайте

Музей железнодорожной техники

Музей железнодорожной техники (ул. Разъездная, 35) порадует экспозицией техники разных времен – паровозы, локомотивы, тепловозы, электровозы, пассажирские и грузовые вагоны. Все экспонаты — настоящие, в свое время все они работали и активно использовались на железной дороге. Есть здесь и коллекция автомобилей.

Большой новосибирский планетарий

Большой новосибирский планетарий (с 2023 года — им. А. Кикиной) — крупнейший за Уралом. Открыт в 2012 году и оснащен современным проекционным оборудованием. Здесь проходят полнокупольные программы для разных возрастов, научно-познавательные сеансы и детские мероприятия. На территории планетария установлены телескопы, так как в ясную ночь проводятся наблюдения за звездным небом.

Это хорошее место для вечернего визита, особенно с детьми или в компании. Программы регулярно обновляются. Вся информация — на сайте.

Академгородок - научная столица Сибири

Академгородок — пожалуй, самое необычное место в Новосибирске. Это не просто район — это отдельный мир: компактный наукоград в сосновом лесу в 25 километрах от центра города. Основан в конце 1950-х годов специально как центр фундаментальной науки. Сегодня здесь расположено около 35 научно-исследовательских институтов Сибирского отделения РАН, несколько университетов и технопарк "Академпарк".

Академгородок привлекает не только ученых, но и туристов, ведь атмосфера места ни на что не похожа. Сосновый бор, архитектура 1960-х, кафе и книжные магазины для интеллектуальной публики, стрит-арт и арт-объекты — все это создает особенный дух.

Что посмотреть в Академгородке

Главные культурные точки Академгородка — Дом ученых, ДК "Академия" и легендарный клуб "Под интегралом" (Интегральный музей-квартира), история которого уходит корнями в эпоху Хрущевской оттепели. Здесь проходят лекции, концерты и выставки.

В Академгородке находится знаменитая скульптура лабораторной мыши в очках, вяжущей цепочку ДНК. В микрорайоне также есть парк интерактивных развлечений "Пол — это лава" (просп. Академика Лаврентьева, 12), памятник шпаргалке (возле университета на Пирогова, 2). В Доме ученых (Морской проспект, 23) можно посмотреть зимний сад, а на углу улиц Золотодолинской и Мальцева покормить уток на утином озере.

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН — один из ведущих в стране. По данным самого института, именно его специалисты обеспечили значительную долю российского вклада в разработку Большого адронного коллайдера. В научном центре "Вектор" создавались вакцины против ряда опасных инфекций, в том числе ковид-19.

Также в Академгородке находится Южное (Чербузинское) кладбище Новосибирска. Здесь похоронены выдающиеся ученые — создатель Сибирского отделения РАН академик Михаил Алексеевич Лаврентьев, академики Валентин Коптюг, Михаил Михайлович Лаврентьев, Георгий Боресков, Герш Будкер, Алексей Окладников, Андрей Трофимук, Николай Яненко, Валентин Монахов, лауреат Ленинской премии, кардиохирург Евгений Мешалкин и др., начальник управления "Сибакадемстрой" Николай Иванов, строитель Академгородка Герой Социалистического Труда Федор Бирюляев, известная пианистка Вера Лотар-Шевченко, музыкант и поэт Сергей Фалетёнок.

Обское море и природа Академгородка

Академгородок стоит в сосновом лесу на берегу Обского моря — Новосибирского водохранилища. Это придает месту особое очарование: из окна лаборатории — лес, а до воды — несколько минут пешком. Летом здесь можно купаться, кататься на велосипеде или просто гулять по тенистым аллеям.

Искупаться и отдохнуть на природе можно на центральном пляже Академгородка "Сан Сити" (Морской проспект 64/2). На его территории работают кафе, аренда водно-спортивной техники.

Центральный сибирский ботанический сад

Центральный сибирский ботанический сад занимает более десяти квадратных километров. Здесь — ландшафты естественных природных зон, парковые аллеи, оранжереи с тропическими растениями, дендрарий с необычными деревьями. Отдельную атмосферу создает парк "Бонсай" с прудом, разноцветными рыбками и фонарями в азиатском стиле.

Природные достопримечательности и парки

Природа Новосибирска способна приятно удивить туристов. Сосновые рощи, берега Оби и Обского моря, парки с развитой инфраструктурой — все это в пределах городской черты или в получасе езды от центра.

Михайловская набережная и набережная Оби

Самым оживленным прибрежным пространством города можно назвать Михайловскую набережную. В 2017-2018 гг. была реконструирована. Теперь туристы могут испытать велодорожки набережной, отправиться на смотровые площадки или просто расположиться в зоне для отдыха. Вечером, когда зажигаются огни Бугринского моста, набережная особенно красива. Для культурного досуга посетите арт-пространство "Дом с колесом" (Большевистская, 12Б). Там же можно сделать забавные селфи, попить кофе и ознакомиться с представленной культурно-развлекательной программой.

Вдоль Оби можно гулять и дальше — в сторону Железнодорожного района, где набережная постепенно переходит в более тихие, менее туристические зоны. Река в черте города широка и величественна: виды на воду и правый берег отсюда открываются отличные. Есть возможность заказать экскурсии по воде на теплоходе. С вариантами можете ознакомиться здесь

Бугринский мост и роща

Бугринский мост — вантовый автомобильный мост через Обь, открытый в 2014 году. Его красная арка стала одним из визуальных символов современного Новосибирска. Лучший вид на мост — с Михайловской набережной или из Бугринской рощи на левом берегу.

Бугринская роща — природный парк площадью около 300 гектаров прямо в черте города. Разделен мостом на две части. Более "дикая" находится со стороны улиц Пригородная и Ватутина. Там можно покататься на лыжах, велосипедах или просто подышать свежим воздухом. В другой части парка со стороны улицы Аникина есть смотровая площадка на мост, мини-копия арки, веревочные парк, детские площадки и многое другое.

Заельцовский парк и дендропарк

Один из крупнейших парков Новосибирска, который стоит посетить — Заельцовский парк, расположенный на севере города. Здесь находится узкоколейная детская железная дорога, зоны отдыха, аттракционы, этнопарк "Территория Сибири". Рядом — Заельцовский дендропарк, где собраны деревья и кустарники из разных климатических зон. Для семей с детьми это удобный вариант для целого дня на природе, особенно если хочется сочетать прогулку с активностями. Иногда здесь проводятся концерты и разные мероприятия.

Обское море

Обское море — так новосибирцы называют Новосибирское водохранилище, образованное плотиной Новосибирской ГЭС. Это крупнейший водоем региона, его берега летом превращаются в зону массового отдыха. Центральный пляж на берегу Бердского залива — песчаный, с развитой инфраструктурой: водные горки, кафе, прокат SUP-бордов и самодельные качели из топляка. Пляж "Звезда" — чуть удлиненное, с большими камнями у воды и базами отдыха с возможностью ночевки в деревянных домиках прямо на берегу.

Необычные места и памятники Новосибирска

Новосибирск богат на неожиданные объекты — те, которые не встретишь больше нигде. Это часть особого характера города: здесь умеют делать странное и трогательное одновременно.

Памятник лабораторной мыши

Скульптура лабораторной мыши, вяжущей цепочку ДНК — один из самых известных памятников Новосибирска. Установлена в Академгородке перед Институтом цитологии и генетики СО РАН. Мышь в очках сидит за вязанием — метафора кропотливого научного труда. Памятник народный, искренний и невероятно фотогеничный.

Музей мировой погребальной культуры

Единственный в мире музей такого рода заслуживает отдельного упоминания в разделе необычных мест. Коллекция включает экспонаты из десятков стран и эпох — от египетских ритуальных предметов до современных арт-объектов на тему смерти и памяти. Место производит сильное впечатление — серьезная культурологическая работа, оформленная с уважением к теме и к зрителю.

Тихий центр - исторический квартал

Тихий центр — неофициальное название исторического квартала в центре Новосибирска, ограниченного улицами Коммунистической, Советской, Урицкого и Октябрьской. Здесь сохранилась деревянная и кирпичная застройка начала XX века — двухэтажные дома с резными наличниками, дворы-колодцы, старые фонари.

По контрасту с современным центром Тихий центр производит впечатление машины времени. Это любимое место фотографов и тех, кто ценит атмосферу, а не туристическую инфраструктуру. Маршрут прогулки по кварталу несложно составить самостоятельно — всё компактно.

Маршруты по Новосибирску

Новосибирск удобен для самостоятельного туризма: центр компактен, метро работает четко, такси доступно. Предлагаем несколько готовых форматов, чтобы не тратить время на планирование.

Готовые маршруты (по времени) Формат Длительность Основные точки Транспорт Центр "пешком" 3-4 часа площадь Ленина - Красный проспект - Тихий центр пешком/метро Центр + набережная 5-6 часов центр - Михайловская набережная пешком/метро 1 день "максимум" 8-10 часов центр - набережная - Бугринский мост метро/такси 1 день + Академгородок 9-11 часов центр - электричка/поездка в Академгородок электричка/такси

Что посмотреть за один день

Маркетолог-стратег, владелец маркетингового агентства и жительница Новосибирска Ирина Кесаева советует следующий маршрут: "Если у вас всего 24 часа, начните с НОВАТа (Оперного театра). Это крупнейшее театральное здание страны — под его куполом мог бы целиком поместиться московский Большой театр.

Обязательно пройдитесь по тихим дворикам в районе улицы Ленина. Там спрятаны лучшие кофейни и стрит-арт. Затем дойдите до Михайловской набережной, чтобы увидеть "начало города" и пролет первого моста через Обь".

Маршрут на 2 дня

За 2 дня эксперт предлагает пройти маршрут "Наука и Море".

"Второй день я советую целиком отдать Академгородку. Это "город в лесу" в 30 км от центра. Прогуляйтесь по Морскому проспекту до Обского водохранилища (мы называем его Обским морем). Зайдите в Технопарк ("Гуси") — это архитектурный символ современного Новосибирска. Атмосфера там совершенно нетипичная для России: белки, сосны и люди, обсуждающие квантовую физику за завтраком".

Куда сходить с детьми

Новосибирск — один из лучших российских городов для семейного туризма. Зоопарк имени Шило потребует целого дня. Большой планетарий, Музей железнодорожной техники, Музей науки и техники в Академгородке с детской зоной "Игротеха" — все это работает именно на детскую аудиторию.

"Здесь ответ однозначный — Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило. Это один из лучших зоопарков мира, расположенный прямо в сосновом бору. По соседству находится Дельфиния и Центр океанографии. Если останутся силы — загляните в Планетарий на Ключ-Камышенском плато, там потрясающий вид на город", — рекомендует Ирина Кесаева.

Советы туристам

Как добраться до Новосибирска

Аэропорт Толмачево — один из самых современных в стране. Из него до центра лучше ехать на экспресс-автобусе или такси (около 40–60 минут). Если едете на поезде, вокзал Новосибирск-Главный сам по себе является памятником архитектуры (в форме паровоза).

Перелет из Москвы занимает около четырех часов, разница во времени — тоже четыре часа. Самый быстрый поезд из Москвы идет 2 дня — подходит тем, кто не торопится и хочет увидеть Россию из окна вагона.

Где вкусно поесть

Новосибирск — гастрономическая столица Сибири. Если хотите насладиться сибирской кухней (пельмени, оленина), идите в "#СибирьСибирь". За лучшими завтраками и атмосферой — в "Академию Кофе" или "Pardon My French".

Где остановиться

Если бюджет позволяет, эксперт советует обратить внимание на отели Marriott или DoubleTree by Hilton. Для более душевного отдыха — мини-отели в районе Тихих двориков (ул. Советская, ул. Урицкого).

© Фото : предоставлено компанией Marriott Пятизвездочный отель сети Marriott в Новосибирске

Проживание в отеле уровня 4 звезды начинается от 3500–4500 рублей за ночь. Хостелы — от 500 рублей за место. Летом популярны базы отдыха на берегу Обского моря.

Что привезти из сувениров

Забудьте про стандартные магниты. Ищите конфеты фабрики "Новосибирская" (классика — "Новосибирск"), кедровый грильяж, косметику на основе сибирских трав или мерч из Академгородка (футболки с научными шутками).

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения: конец мая — июнь (когда все цветет) или сентябрь (золотая осень в Академгородке). Зимой тоже красиво, но будьте готовы к настоящим -30°C.

Часто задаваемые вопросы

Что посмотреть в Новосибирске за 1 день?

Начните с площади Ленина и НОВАТа, пройдитесь по Красному проспекту к часовне, посетите вокзал и набережную Оби. Завершите в Центральном парке; маршрут ~10 км пешком.

Куда сходить в Новосибирске с детьми?

Зоопарк, парк Галилео, Центральный парк с аттракционами, аквапарк Аквамир. Эти места популярны по отзывам семей.

Чем интересен Новосибирск?

Архитектура конструктивизма, Академгородок как научный центр, уникальные музеи (погребальной культуры, Солнца), набережные и зоопарк.

Где погулять в Новосибирске?

Михайловская набережная, Красный проспект, Центральный парк, Бугринская роща. Идеально для фото и отдыха.

