Новороссийск: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Новороссийск — город на юге России, относящийся к Краснодарскому краю. Ежегодно он принимает тысячи туристов, желающих отдохнуть на черноморском побережье. Какие достопримечательности можно посмотреть в Новороссийске и окрестностях, куда сходить с детьми и какие развлечения есть в городе, — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Новороссийск

Новороссийск — один из крупнейших портов России и важный центр военно-исторической памяти. Звание города-героя он получил в 1973 году — за стойкость в годы Великой Отечественной войны. Цемесская бухта, огромная и глубоководная, делает его незаменимым транспортным узлом черноморского побережья.

У города есть свой неофициальный гимн — "Новороссийские куранты", написанный Дмитрием Шостаковичем, которые звучат на мемориале Великой Отечественной войны. Местный климат определяет знаменитая бора — мощный северо-восточный ветер бора, который обрушивается с гор и придаёт городу особую, ни с чем не сравнимую атмосферу.

"В 30 минутах езды — поселок Абрау-Дюрсо с одноименным озером и винодельней: этот район называют "винной Меккой" черноморского побережья. Рядом расположен Мысхако с собственной виноградарской традицией. Контраст между индустриальными пейзажами порта и нетронутой природой — одна из главных особенностей Новороссийска, которую сложно найти в других курортных городах региона", — рассказывает Алёна Никольская, тревел-эксперт, режиссер и продюсер канала National Geographic Channel.

Основные факты Параметр Значение Полное название Город Новороссийск Субъект РФ Краснодарский край Статус Административный центр муниципального образования "город Новороссийск" Дата основания 1838 год Население (2025–2026) 262 000 – 275 000 чел. Площадь города ~834 км² Плотность населения ~315 – 330 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (8617) Почтовые индексы 353900, 353901 – 353925 Географические координаты 44°43′ с. ш. 37°46′ в. д. Расстояние до Москвы ~1 500 км Климат Умеренно континентальный, морской Водоём Цемесская бухта Черного моря

Главные достопримечательности Новороссийска

Чтобы правильно спланировать поездку, стоит заранее выделить наиболее интересные места.

Объект Тип Где находится Что делать / почему важно Набережная Адмирала Серебрякова прогулочная зона центр, вдоль бухты стартовая точка маршрута, памятники, виды Крейсер "Михаил Кутузов" музей наб. Адмирала Серебрякова, 2А экскурсия по кораблю-музею Мемориал "Малая земля" мемориал + музей район мыса Мысхако ключевой военный символ города Суджукская коса природа/пляж черта города море + лагуна, прогулки и отдых

Набережная им. Адмирала Серебрякова

Практически каждый турист, приезжающий в Новороссийск впервые, начинает свое знакомство с городом именно с набережной им. Адмирала Серебрякова. Она протянулась почти на 2 км вдоль Цемесской бухты и заслуженно считается лучшим местом для пеших прогулок: здесь есть масса развлечений, в том числе аквапарк и кинотеатр, а также несколько интересных памятников.

"Исход". Этот памятник посвящен белогвардейцам и напоминает о событиях гражданской войны. Именно отсюда солдаты Белой армии и мирные жители вынужденно покидали родные края. Позже этот исторический момент назвали "Новороссийской катастрофой", так как из 50 000 человек, нуждающихся в эвакуации, уплыть смогли только 33 000. Сама скульптура иллюстрирует момент из фильма "Служили два товарища".

"Дарующая воду". Эта скульптура также имеет интересную историю. В 70-е годы XX века Новороссийск переживал нелегкие времена, в городе была ощутимая нехватка пресной воды. Водопроводов тогда в домах не было, чтобы пополнить собственные запасы, жители ожидали прибытия специальных танкеров, которые привозили чистую воду. После того, как в Новороссийске появилась водопроводная система, власти решили увековечить этот момент и установили скульптуру.

© iStock.com / -art-siberia- Памятник основателям города Новороссийска © iStock.com / -art-siberia- Памятник основателям города Новороссийска

Памятник основателям города Новороссийска. Он находится в историческом сквере и изображает генерала Николая Раевского, вице-адмирала Михаила Лазарева и контр-адмирала Лазаря Серебрякова. Скульптура стоит на 4-метровом постаменте и посвящена основанию города в 1838 году, памятник был установлен в сквере в 2007 году.

У крейсера "Михаил Кутузов" в 2010 году появился памятник женам моряков — женщина с ребенком, машущая вслед уходящему кораблю. Это один из негласных символов портового города. Там же, на Суджукской косе, на специально созданном островке стоит памятник Черноморской хамсе — рыбке, которая, по преданию, спасала жителей от голода в военные годы. Рядом с рыбзаводом можно найти скульптуру с надписью "Хамсе от благодарных новороссийцев".

Крейсер-музей "Михаил Кутузов"

Пришвартован на вечную стоянку в Новороссийске и относится к главным достопримечательностям города. Кораблем-музеем он стал в 1994 и несмотря на то, что теперь стоит на якоре навсегда, крейсер до сих пор входит в состав Черноморского флота. Шесть дней в неделю "Михаил Кутузов" принимает туристов. Гиды рассказывают об истории крейсера и разрешают пройти на борт, чтобы изучить корабль изнутри.

Крейсер длиной 200 метров когда-то служил в ВМФ и теперь, по словам тревел-эксперта Алены Никольской, "рассказывает свои морские байки". Билеты стоят от 300 до 600 рублей в зависимости от категории. Актуальные сведения о расписании, адресе и стоимости входа публикуются на официальном сайте Центрального военно-морского музея.

Стела "Морская слава России" и Форумная площадь

На стеле "Морская слава России" и Форумной площади, расположенных в районе набережной, проводятся городские мероприятия и праздники. Здесь же работает фонтан "Дарующая воду", ставший одним из символов возрождения города.

Памятники и мемориалы военной истории

Военно-историческая память — неотъемлемая часть образа Новороссийска. Город стойко пережил тяжелые бои в годы Великой Отечественной войны, и эта история сохранена в нескольких мемориальных объектах.

Мемориал "Малая земля"

Мемориал "Малая земля" — ключевой военный символ города. Он посвящен плацдарму Куникова, где в 1943 году советские десантники удерживали позиции 225 дней. Монумент выполнен в форме носа десантного корабля, внутри которого расположена галерея боевой славы. По данным портала "Культура.РФ", мемориал открыт в 1982 году и входит в состав Новороссийского исторического музея-заповедника.

Площадь Героев и Вечный огонь

Площадь Героев — это парковая зона с мемориальным ансамблем, которая находится неподалеку от Морского порта. Изначально эта площадь называлась Торговой, но в 1926 году ее переименовали в Приморский бульвар. Современное название появилось в 1943 году в память об освобождении города от фашистов. Сейчас на площади расположены: мемориальная стена, братская могила, памятники, вечный огонь, аллея и "Дерево Дружбы".

Вечный огонь был зажжен в 1958 году огнем, доставленным на крейсере "Михаил Кутузов" из Севастополя, с Малахова кургана. В 1974 году мемориальный памятник реконструировали.

Соборы и церкви

Святынь в городе не очень много, но те, что есть, заслуживают внимания туристов.

Храм Петра и Февронии (храм-маяк)

Храм Благоверных Петра и Февронии — одна из самых необычных церквей города и самая новая – здание было освящено только в 2022 году. Храм стоит на берегу Черного моря, на пересечении набережной им. Адмирала Серебрякова и бульвара Черняховского. Его необычность заключается в том, что это одновременно и храм, и маяк. Подобных сооружений во всем мире всего чуть больше десяти.

Свято-Успенский собор

© iStock.com / Grigorii_Pisotckii Собор Успения Пресвятой Богородицы в Новороссийске © iStock.com / Grigorii_Pisotckii Собор Успения Пресвятой Богородицы в Новороссийске

Собор Успения Пресвятой Богородицы — это главный храм Новороссийска, который был построен в 1904 году. Экскурсии сюда не водят, но для самостоятельного посещения церковь всегда открыта. Свято-Успенский собор имеет свою собственную воскресную школу и обширную библиотеку, которая ежедневно принимает всех желающих.

Церковь Святого Григория Просветителя

Церковь Сурб Григор Лусаворич — это храм Армянской апостольской церкви, строительство которого началось еще в 2001 году, а закончилось в 2008 году. Здание облицовано розовым туфом, который был привезен из Армении, вокруг облагороженная территория, огороженная забором, есть красивая подсветка и лавка для торговли церковной утварью.

Музеи и театры

Несмотря на то, что Новороссийск небольшой и достаточно молодой город, здесь есть интересные и уникальные музеи.

Новороссийский исторический музей-заповедник

Новороссийский исторический музей-заповедник . Это главное музейное объединение города, чьи фонды насчитывают более 150 000 экспонатов. Выставочных площадок и филиалов у музея-заповедника несколько:

историческая выставка рассказывает об истории и развитии города;

стационарная краеведческая экспозиция, в которой представлено собрание ценных монет и драгоценностей, связанных с историей Новороссийска. Наиболее интересными выглядят клад серебра царской чеканки и монета фракийского царя Котиса, которая датируется 49 годом до н.э. Здесь же располагается выставка экспонатов местной природы;

художественный выставочный зал, в постоянную экспозицию входит около 2000 предметов изобразительного искусства;

мемориальный комплекс. Это музей под открытым небом, где собраны боевые единицы и орудия, которые относятся к периоду Великой Отечественной войны. Неподалеку от мемориала, в районе пляжа "Коса", располагается монумент "Малая земля", он также относится к музею-заповеднику;

дом-музей А.Н. Островского. Прекрасное место для того, чтобы поближе познакомиться с жизнью писателя. Внутри дома полностью воссоздана та обстановка, в которой творил драматург.

Музей цементной промышленности

Музей цементной промышленности основан в 1979 году и не имеет аналогов не только в России, но и в мире. Экспозиция рассказывает об изобретении цемента, развитии отрасли, показывает подлинное промышленное оборудование и то, как был устроен быт и труд простых рабочих. На июнь 2026 года музей временно закрыт на ремонт.

Городской театр и культурные площадки

Новороссийский городской театр находится в парке им. Ленина и предлагает гостям и местным жителям разнообразный репертуар. На сцене выступают местные коллективы, среди которых новороссийский муниципальный драматический театр им. В.П. Амербекяна, театр юного зрителя и детско-юношеский театр.

Актуальные спектакли и концерты также проходят в Морском культурном центре . Ознакомиться с национальной культурой региона и Краснодарского края предлагает Городской центр национальной культуры, размещенный в здании, который является памятником градостроительства и архитектуры историко-культурного значения. Был построен в 1908 году архитектором Б. А. Уховым как синагога, восстановлен в 1951 году.

Интересные места, парки и улицы для прогулки

Весь город прекрасно подходит для прогулок, но можно выделить несколько обустроенных парков и красивых мест, где отдохнуть после пляжа и посещения музеев будет особенно приятно.

Парк им. Фрунзе

Одно из самых популярных мест для отдыха как у местных жителей, так и у туристов. Парк занимает территорию площадью 3,5 га и с одной стороны граничит с набережной, переходящей в пляж. Основан он был еще в 1904 году и назывался тогда Курортной площадью. Совсем недавно парк пережил масштабную реконструкцию, старые насаждения постарались сохранить, но также высадили и новые деревья, появился амфитеатр, лавочки, точки питания.

Цемесская роща

Живописная природная достопримечательность, раскинувшаяся на 125 га. Это идеальное место для прогулок и изучения характерных для региона деревьев и кустарников. Также здесь проживают редкие, в том числе краснокнижные, насекомые. Например, во время прогулки можно увидеть жука-оленя, гигантскую кавказскую жужелицу и бабочку Поликсену.

По данным уполномоченного органа по ООПТ Краснодарского края, Цемесская роща обладает официальным паспортом памятника природы и охраняется региональным постановлением.

Улицы и бульвары для пешего маршрута

Для городского маршрута с видами и кафе лучше всего подходит набережная Адмирала Серебрякова — сердце вечерней жизни. Улица Новороссийской Республики связывает исторический центр с набережной и удобна для пешей прогулки. Вдоль бульвара Черняховского — тихие улочки, где приятно гулять без суеты высокого сезона.

Виды Новороссийска

Насладиться пейзажами Новороссийска и сделать красивые фотографии можно со смотровых площадок и других удобных мест, о которых расскажем далее.

Смотровая площадка "Семь ветров"

Чтобы посмотреть на Новороссийск с высоты необходимо отправиться на Андреевский перевал на смотровую площадку "Семь ветров". Здесь обустроена смотровая площадка, на которую можно попасть только пешком. Но чтобы комфортно полюбоваться видами, придется потеплее одеться: даже днем в жаркую погоду здесь постоянно дует прохладный ветер.

"Место с мистической репутацией: когда-то здесь был ресторан, где отдыхали разные криминальные авторитеты. Многие говорят, что часто видят белую невесту рядом с этим местом — согласно легенде, здесь на свадьбе была убита невеста. Мистика мистикой, но вид с площадки — один из лучших в окрестностях города. Даже в жаркую погоду здесь постоянно дует прохладный ветер, поэтому стоит взять с собой лёгкую куртку", — делится Алёна Никольская.

Мыс Любви и панорама Цемесской бухты

Мыс Любви — такое название носит часть набережной им. Адмирала Серебрякова. Это обзорная площадка, которая примечательна тем, что осталась запечатленной Иваном Айвазовским на его картине. Это место овеяно множеством легенд, например, по одной из них на мысе когда-то был рынок рабов. Двое влюбленных, которые по трагической случайности попали сюда, решили, что смерть лучше неволи, и бросились с этого места в море. Сегодня мыс — одна из лучших точек для фотографии с панорамой Цемесской бухты.

Где встречать закат и делать фото

Закат на западной стороне набережной местные неофициально называют "Новороссийским Сан-Франциско": подсвеченный порт, корабли и силуэт гор создают кинематографичную картину. Смотровая "Семь ветров" подходит для дневных панорамных снимков, а мыс Любви — для вечерних фото у воды.

Главные пляжи города

Новороссийск находится на черноморском побережье, поэтому даже в черте города есть пляжи.

Пляж / локация Покрытие Кому подходит Особенности Центральный пляж галька всем, "всё рядом" рядом с набережной и инфраструктурой "Нептун" галька те, кто ищет тише меньше людей, базовые удобства Суджукская коса пляж + лагуна семьи, прогулки море с одной стороны, лагуна с другой Алексино галька пляжный день отдельная популярная зона

Центральный пляж

© iStock.com / KrimKate Туристы на городском пляже вдоль набережной им. Адмирала Серебрякова © iStock.com / KrimKate Туристы на городском пляже вдоль набережной им. Адмирала Серебрякова

Популярность этого пляжа обусловлена во многом расположением – он тянется вдоль набережной им. Адмирала Серебрякова, рядом расположено множество достопримечательностей города. Неподалеку достаточное количество мест, где можно поесть, отелей и гостиниц. Сам центральный пляж галечный, полностью оборудованный, есть душевые, раздевалки и отдельная зона для людей с ограниченными возможностями здоровья. Любители активного отдыха могут воспользоваться арендой гидроциклов и покататься на "банане", для детей целая игровая территория с аттракционами, водными горками и батутами.

Суджукская коса и Алексино

Суджукская коса — это живописная природная достопримечательность города. Она располагается недалеко от входа в Цемесскую бухту и представляет собой две узких насыпи, образующих треугольник. Получившийся лиман называется Соленым озером, на берегу лагуны местные жители часто принимают солнечные ванны и прогуливаются. Здесь же находится популярный у туристов памятник Геше Козодоеву из "Бриллиантовой руки" — во время прилива постамент уходит под воду, воссоздавая знаменитый кадр из фильма.

Отдельная популярная зона для тех, кто ищет более спокойное место для полноценного пляжного дня — пляж Алексино. На его территории расположены оборудованные зоны с лежаками и зонтиками, пункты для проката инвентаря, кафе, закусочные и магазины. Кроме того, неподалеку от пляжа есть гостиницы и гостевые дома, где можно поселиться на время отдыха.

Пляжи для спокойного отдыха

Пляж "Нептун" — это галечный пляж рядом с одноименным кинотеатром по соседству с городской набережной. Из удобств есть раздевалки и туалеты, шезлонги можно взять в аренду. Спуск в воду плавный и комфортный, нет острых камней. Так как по обустроенности "Нептун" проигрывает центральному пляжу, людей здесь сравнительно меньше, но в высокий сезон все равно лучше занимать место заранее.

Любители уединенного отдыха также могут выезжать за пределы города — в Широкую Балку и Южную Озереевку, где пляжи более просторные.

Достопримечательности в окрестностях Новороссийска

Особенности расположения и рельефа региона обеспечили туристов красивыми природными местами.

Направление Тип Зачем ехать Абрау-Дюрсо поселок/курорт озеро, набережная, винные активности Озеро Абрау природный объект прогулки, виды, вечернее шоу фонтанов Мысхако пригород винный туризм Дольмены и тропы активный отдых походы и видовые маршруты

Абрау-Дюрсо и озеро Абрау

© Екатерина Чеснокова Перейти в медиабанк Туристы на прогулочном кораблике на озере Абрау в курортном посёлке Абрау-Дюрсо © Екатерина Чеснокова Перейти в медиабанк Туристы на прогулочном кораблике на озере Абрау в курортном посёлке Абрау-Дюрсо

Примерно в 30 минутах езды от Новороссийска находится поселок Абрау-Дюрсо с озером Абрау — самым большим пресноводным озером Краснодарского края. Озеро расположено на высоте 84 м над уровнем моря и привлекает бирюзово-молочным цветом воды. На набережной обустроен арт-парк, можно покататься на катамаране и ретро-пароходе, переночевать в кемпинге.

"Это фантастическое изумрудное озеро. Здесь нельзя ездить на моторных лодках или использовать что-то с маслом или техническими жидкостями, поэтому вода кристально чистая. Летом она прогревается до 25–28 градусов", — рассказывает Алёна Никольская.

поющие фонтаны с высотой водного столба до 40 метров — любимое туристами вечернее шоу. Также на территории курорта регулярно проходят этно-гастрономические фестивали и гастроужины с именитыми поварами. С актуальной афишей и новостями можно ознакомиться на В центре озера работаютс высотой водного столба до 40 метров — любимое туристами вечернее шоу. Также на территории курорта регулярно проходят этно-гастрономические фестивали и гастроужины с именитыми поварами. С актуальной афишей и новостями можно ознакомиться на сайте курорта.

Мысхако и винный туризм

© iStock.com / aarrows Вид на село Мысхако недалеко от горы Колдун © iStock.com / aarrows Вид на село Мысхако недалеко от горы Колдун

Мысхако (также известная как гора Колдун) находится западнее одноименного пригорода Новороссийска. Горой Колдун ее называют в народе из-за множества легенд, по одной из которых именно здесь встретил последние дни своей жизни шаман и колдун, исцелявший каждого, кто к нему обращался. Считается, что он жил в селе, но местные жители не смогли принять его природный дар, поэтому изгнали из поселения. Также люди верят, что по горе можно предсказывать погоду. К примеру, если над ней нависает шапка из облаков, значит скоро пойдет дождь.

К тому же здесь находится винодельня "Мысхако" — известная точка любителей винного туризма, предлагающая дегустации и экскурсии. По информации официального сайта хозяйства , для гостей с детьми предусмотрена отдельная программа и мастер-классы.

Дольмены и природные маршруты

В окрестностях Новороссийска сохранились дольмены — древние каменные сооружения, характерные для горной части Краснодарского края. Для любителей активного отдыха доступны пешие маршруты через горные перевалы, включая Андреевский перевал со смотровой площадкой "Семь ветров". А в районе Черкесского ущелья (или "12 водопадов") оборудованы тропы для тех, кто ищет приключений. Сюда советуют ходить компанией: место считается мистическим среди местных.

Вечерние развлечения

В высокий сезон город практически не спит, по вечерам в открытых кафе играет музыка, на побережье проводятся вечеринки и разнообразные развлекательные мероприятия. В городе также немало баров и клубов, предлагающих тематические развлечения под разные предпочтения отдыхающих.

Вечерняя набережная и подсветка города

В свободное от экскурсий время вечером можно прогуляться по тихим улочкам и полюбоваться подсветкой зданий и памятников. "Набережная Адмирала Серебрякова — это сердце вечерней жизни. Здесь лучшие бары, рестораны с видом на Цемесскую бухту", — говорит Алёна Никольская.

Морской порт в вечернее время выглядит особенно эффектно — краны и суда на фоне огней создают неожиданно красивую картину. Морские прогулки на катере по Цемесской бухте с видами на подсвеченный берег — один из вариантов романтического досуга.

Театр, концерты, кафе у моря

Новороссийский городской театр регулярно показывает спектакли для взрослых и детей, работает до 19:00. Также в городе работают бары и клубы с тематическими развлечениями: можно послушать выступления местных стендап-артистов, поучаствовать в развлекательной программе.

Поужинать с видом у моря можно в кафе "Пуэрто" (находится на набережной), где подают черноморскую кухню, или ресторане "Вижу Море" с разнообразием блюд из морепродуктов.

Маршруты по Новороссийску

Конкретный маршрут по городу будет зависеть от индивидуальных предпочтений и длительности отдыха.

Что посмотреть за один день

Базовый сценарий путешествия на один день может выглядеть так.

Время Локация Формат Примечание Утро Набережная + ключевые памятники пешком логичная стартовая точка знакомства с городом Позднее утро Крейсер "Михаил Кутузов" экскурсия режим работы и адрес — на сайте музея День Мемориал "Малая земля" пешком + экскурсия главный военно-исторический объект Вечер Видовая точка + набережная прогулка закат, подсветка, кафе

"Утром — крейсер "Михаил Кутузов", с 10 до 12 — мемориал "Малая земля", отдать дань уважения героям. Потом перекусить в кафе с видом на Цемесскую бухту — обязательно попробуйте хамсу, это местная рыбка, которой даже поставили памятник. А вечером закат на западной стороне набережной", — рекомендует Алёна Никольская.

Если начинать маршрут от автовокзала, удобная последовательность такая: Свято-Успенский собор – ул. Новороссийской Республики – крейсер "Михаил Кутузов" – набережная им. Адмирала Серебрякова – мемориал "Малая Земля" – Суджукская коса – винодельня "Мысхако".

Такой маршрут займет целый день, примерно 8-9 часов с учетом дороги до винодельни и перекусов в местных кафе. По пути можно сразу посещать музеи, которые будут встречаться, но тогда поездку до "Мысхако" лучше оставить на другой день.

Маршрут на 2 дня

Если планируете провести 2 дня в Новороссийске, посвятите первый день знакомству с городом — прогуляйтесь по набережной, посетите крейсер "Михаил Кутузов", пообедайте в прибрежном кафе, посетите мемориал "Малая земля" и встретьте вечерний закат у набережной.

Утром второго дня отправляйтесь в Абрау-Дюрсо: на дегустацию шампанского, прогулку по арт-парку озера Абрау и катание на ретро-пароходе. После обеда — Черкесское ущелье или маршрут в горы, вечером — возвращение в Новороссийск и прогулка по Суджукской косе.

Экскурсии

Турагенты и гиды Новороссийска предлагают широкий выбор разнообразных экскурсий как по городу, так и за его пределами. Например, для приехавших впервые, может быть интересной обзорная экскурсия, на которой расскажут об истории города и как он развивается сейчас. Есть авторские варианты, в которых обещают познакомить отдыхающих с "секретными местами".

Отдельной категорией можно выделить поездки из Новороссийска в другие города, например, Геленджик. Это отличный способ успеть набраться впечатлений, если запланирован длительный отпуск или когда Новороссийск полностью изучен. Заказывать экскурсии лучше в официальных турбюро или у лицензированных гидов.

Куда сходить с детьми

Дать отдохнуть детям от долгих прогулок и познавательных экскурсий можно в парках аттракционов, которые расположены в центре курорта, в шаговой доступности от большинства отелей. Например, в парке Ленина можно посетить планетарий им. Ю. А. Гагарина , а в парке Фрунзе работает новое колесо обозрения.

По выходным в Новороссийском городском театре проходят детские постановки, если отпуск пришелся на высокий сезон, то можно попасть на выступления популярных артистов. Посмотреть на зверей в стационарном зоопарке не получится, так как в городе его нет. Но можно посетить Парк живой природы "ДоДо", который находится в 30 км от Новороссийска, где проживают ламы, кенгуру, обезьяны и другие животные.

Советы туристам

Советы для тех, кто хочет посетить Новороссийск.

Как добраться до Новороссийска

На поезде. Прямые рейсы ходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов. Билеты лучше покупать заранее: в высокий сезон удобные места разбирают быстро.

На самолете. Аэропорта в самом городе нет. Ближайшие варианты — Анапа или Геленджик, откуда до Новороссийска можно добраться на автобусе или такси (около 60 км).

На автобусе. Автобусы ходят из многих городов России, билет значительно дешевле, чем на поезд или самолет, но менее комфортен в дороге.

На автомобиле. Трасса М4 "Дон" — живописный маршрут с видами на горы и море, который сам по себе уже часть путешествия.

Где вкусно поесть

Традиционная кухня в Новороссийске базируется на большом разнообразии кубанских блюд. Практически во всех ресторанах города в меню представлены борщ, вареники с картошкой, различные похлебки и шашлык. Чтобы сэкономить, можно питаться в местных столовых и небольших кафе. Их много в разных частях города, особенно широкий выбор заведений вокруг центральных достопримечательностей.

"Кафе у порта — великолепная хамса, черноморская рыба и мидии. Рестораны с кавказской кухней — шашлык, хачапури, хинкали. Французская кухня здесь тоже представлена отлично. Прекрасный ресторан, который я советую — "Шато Пино", средний чек на человека примерно 2500 рублей. И обязательно попробуйте аджику местного приготовления — она фантастическая, — а также местные сладости и мед. Все это, так же как и черноморскую рыбку, можно найти на центральном рынке", — советует Алёна Никольская.

Где остановиться

В Новороссийске туристы могут разместиться в комфортабельных отелях, скромных хостелах и посуточных квартирах. Выбор во многом зависит от планируемого бюджета и расположения. К примеру, квартиры поближе к пляжам будут дороже, чем гостиницы в тех же районах. В Центральном районе города много зеленых зон, отлично развита инфраструктура, там больше вариантов съема квартир под разный бюджет. В высокий сезон хорошие гостиницы начинаются от 12–15 тысяч рублей за номер в сутки, поэтому жилье лучше бронировать заранее.

Что привезти из сувениров

Помимо магнитов с видами Новороссийска, из этого южного города можно привезти и не совсем обычные подарки:

натуральное мыло с травами или медовое;

косметику на основе лечебной грязи из Таманского лимана;

живые растения (юкку, вечнозеленую черноморскую ель, пицундскую сосну);

изделия из овечьей шерсти и пуха (их лучше всего приобретать с октября по март).

Все это продается как в специализированных магазинах, так и на рынках Новороссийска.

Из съедобных подарков можно обратить внимание на следующие:

вино "Мысхако" и шампанское "Абрау-Дюрсо";

копченую и вяленую рыбу;

местный сыр из козьего и овечьего молока;

соусы и специи (зеленую аджику, ткемали, сацебели, адыгейскую соль, кориандр, хмели-сунели и т.д.);

свежие фрукты и сухофрукты, орехи;

Краснодарский чай;

варенье и мед.

Лучшее время для посещения

Бархатный сезон в Новороссийске приходится на сентябрь, но пляжи заполняются туристами еще с середины августа. В это время спадает знойная жара, а вода еще не успевает остыть. Если солнце не пугает, можно рассматривать для отпуска летние месяцы — температура в среднем составляет +24 °С, но часто превышает +30 °С.

"Лето — июнь–август — лучшее время для пляжного отдыха: теплая вода, 28–30 градусов, — объясняет Алёна Никольская. — Но будьте готовы к тому, что может налететь северо-восточный ветер бора. Осень, сентябрь и октябрь, — чудесное время: погода еще хорошая, туристов меньше, цены снижаются. Весной, в апреле–мае, природа цветёт, людей немного, погода приятная. А декабрь–февраль — скорее экскурсионный туризм, зато почти нет очередей".

Часто задаваемые вопросы

Что посмотреть в Новороссийске в первую очередь?

Для первого знакомства с городом чаще всего рекомендуют набережную Адмирала Серебрякова, крейсер "Михаил Кутузов", мемориал "Малая Земля" и Суджукскую косу.

Куда сходить в Новороссийске с детьми?

В семейные маршруты чаще всего включают планетарий имени Ю. Гагарина, парк Фрунзе, колесо обозрения, набережную и легкие прогулочные зоны без сложных подъемов. Для отдыха в теплый сезон к этим точкам часто добавляют пляжные локации и Суджукскую лагуну, потому что там удобно совместить прогулку и короткий отдых у воды.

Какие пляжи выбрать в Новороссийске?

Среди самых заметных пляжных точек в подборках чаще всего встречаются Центральный пляж, пляж "Нептун", пляж Алексино и Суджукская коса. Центральный пляж обычно выбирают за доступность и инфраструктуру, а Суджукскую косу — за более природный формат, прогулку и красивую лагуну.

Что посмотреть рядом с Новороссийском?

В окрестностях чаще всего советуют Абрау-Дюрсо, озеро Абрау, Мысхако, гору Колдун и смотровую площадку "Семь ветров".

Когда лучше ехать в Новороссийск на экскурсионный отдых?

Для прогулок по городу, осмотра памятников, музеев и смотровых площадок удобнее всего периоды без сильной жары, когда можно спокойно пройти длинный маршрут по набережной и историческим точкам. Если в приоритете море и пляжи, логичнее совмещать экскурсионную программу с теплым сезоном, добавляя к ней Суджукскую косу, Центральный пляж и выезды в окрестности.