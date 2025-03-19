Нижний Новгород: куда сходить, что смотреть, главные достопримечательности

Достопримечательности Нижнего Новгорода сосредоточены вокруг слияния Волги и Оки: исторический центр, набережные и смотровые площадки здесь можно обойти пешком за пару дней. Город остается одним из самых популярных направлений для путешествий по России, а маршрут легко выстроить и на один день, и на выходные. Подробнее о Нижнем Новгороде – в материале РИА Новости.

Чем знаменит Нижний Новгород

Нижний Новгород — седьмой по численности населения город России, расположенный в 400-420 км от Москвы на месте слияния Волги и Оки. Город основан в 1221 году князем Юрием Всеволодовичем как пограничная крепость и за свою историю пережил роль оборонительного форпоста, крупнейшего торгового центра Российской империи и промышленного гиганта советской эпохи. Сегодня старинные памятники архитектуры здесь соседствуют с советской застройкой и современными общественными пространствами.

Всего в городе более 600 объектов исторического и культурного наследия и около 200 музеев, театров и концертных залов. Каменный Нижегородский кремль возводился в 1508-1515 годах и ни разу не был взят штурмом. Весной 2025 года в состав городского округа вошел Кстовский муниципальный округ — официальные площадь и население города продолжают уточняться по мере объединения, поэтому в таблице ниже приведены показатели по историческим границам города.

Основные факты о Нижнем Новгороде Параметр Значение Полное название Город Нижний Новгород Субъект РФ Нижегородская область Статус Административный центр области и Приволжского федерального округа Дата основания 1221 год Население ~1,2 млн человек (седьмое место в России; в 2025–2026 гг. в состав округа вошел Кстовский муниципальный округ, точная цифра после объединения уточняется) Площадь города ~410 км² (в границах до присоединения Кстовского округа) Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (831) Почтовые индексы 603000, 603001–603163 Географические координаты 56°20′ с. ш. 44°00′ в. д. Расстояние до Москвы ~400–420 км Климат Умеренно континентальный Река Волга, Ока

Главные достопримечательности Нижнего Новгорода

Ядро туристического маршрута — исторический центр на высоком берегу Волги: Нижегородский кремль, Большая Покровская, Рождественская улица, площадь Минина и Чкаловская лестница. Эти пять точек стабильно входят в любой список "Что посмотреть в Нижнем Новгороде в первый раз".

Объект Тип Почему стоит посетить Время на осмотр Нижегородский кремль крепость, музейный комплекс главный символ города, стены, башни, виды на Волгу и Оку 1,5–3 часа Чкаловская лестница архитектурная доминанта культовая панорама, спуск к воде, фото-точка 30–60 минут Большая Покровская пешеходная улица атмосфера центра, скульптуры, музеи, кафе 1–2 часа Стрелка видовая локация слияние Оки и Волги, собор, Пакгаузы 1–1,5 часа Канатная дорога транспорт и аттракцион необычный обзор Волги и города 30–50 минут

Нижегородский кремль

Нижегородский кремль протяженностью более двух километров стоит на высоком берегу Волги и считается сердцем города. Первый деревянный кремль появился здесь еще в 1221 году, но в XVI веке на его месте возвели каменное строение, которое туристы могут увидеть и сегодня. Благодаря расположению на возвышенности крепость ни разу не была взята врагами, а все 13 башен сохранились или были восстановлены.

По кремлевской стене проводят круговой экскурсионный маршрут протяженностью более двух километров с перепадом высот свыше 50 метров: можно пройти по стене и заглянуть в башни. Летний маршрут (с апреля) стоит 600 рублей для взрослых, 450 рублей — льготный, 350 рублей — детский; билет действует два дня. Зимой доступна только половина кольца — от Дмитриевской до Часовой башни, а билеты дешевле. Вход на территорию кремля свободный.

Большая Покровская улица

Это старинная пешеходная улица протяженностью более двух километров, которая соединяет четыре площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. Раньше она считалась дворянской, поэтому здесь сохранилось множество исторических зданий: купеческие, торговые и доходные дома, верхнепосадские торговые палаты, Нижегородский театр драмы.

Самое узнаваемое здание Покровки — Государственный банк, похожий на причудливый замок или богатый терем. Его открытие в 1913 году посещал император Николай II.

Другие памятники архитектуры на улице:

дом городской думы в стиле французского барокко;

бывшее здание Верхне-Посадских торговых палат;

дом дворянского собрания;

жилой дом инженера А. И. Узатиса;

драматический театр им. А. М. Горького.

На Большой Покровской также находится музей истории народных ремесел с коллекцией около 4000 экспонатов.

Рождественская улица

Рождественская улица находится рядом с кремлем и Благовещенским монастырем. Здесь сохранилось множество купеческих домов с богатой лепниной: усадьбы Строгановых и Голицыных, Блиновский пассаж, дом купца Пятова, здание Волжско-Камского банка, Банк Рукавишниковых.

Среди церквей выделяется церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу — первое письменное упоминание о ней относится к 1621–1622 годам, а освятили ее в 1683 году.

Площадь Минина и Пожарского

Площадь Минина и Пожарского — главная площадь Нижнего Новгорода, где проводят все ключевые торжества и праздники. Она расположена с юго-восточной стороны от нагорной части кремля. Здесь находятся памятник Кузьме Минину, памятник летчику Валерию Чкалову, Дворец труда в стиле романтического модерна с элементами французского Возрождения, корпус верхнепосадских торговых рядов и подсвеченный фонтан.

Чкаловская лестница

Чкаловская лестница соединяет нижнюю и верхнюю части Волжской набережной. Она построена в виде восьмерки и состоит из 560 ступенек, что делает ее одной из самых длинных в России.

Красивые места Нижнего Новгорода

Ниже — четыре локации, которые формируют главный видовой маршрут вдоль Волги и Оки в городе.

Верхне-Волжская и Нижне-Волжская набережные

Верхне-Волжская набережная была обустроена по указу Николая I в 1836 году. Здесь соседствуют богатые купеческие особняки и сталинская застройка. Самое знаменитое здание — дом купца Сироткина (1913–1916), построенный в стиле русского неоклассицизма; сегодня в нем выставлены работы Эль Греко и Ренуара. Рядом — особняк купца Рукавишникова, речные виды и Мариинский институт благородных девиц.

Нижне-Волжская набережная тянется вдоль Волги от Казанского съезда до Канавинского моста. Помимо речного вокзала и Чкаловской лестницы, здесь можно увидеть архитектурный ансамбль "Красные казармы", промышленный комплекс банка Рукавишниковых, дом купца Бугрова и здание Нижегородской биржи.

Набережная Федоровского

На набережной Федоровского установлен памятник Максиму Горькому и бронзовая скульптура Жюля Верна на воздушном шаре, есть скамейки, спортивная и детская площадки. Отсюда открывается вид на речной вокзал, Рождественскую церковь, Канавинский мост, Стрелку, Нижегородскую ярмарку и стадион — это одна из лучших точек для вечерней прогулки и заката.

Стрелка Оки и Волги

Стрелка — место слияния Оки и Волги и одна из главных визитных карточек города: реки образуют здесь живописный треугольный мыс. Стрелку украшает собор Александра Невского — пятишатровое сооружение высотой 87 метров в русско-романском стиле, где хранятся иконы с частицами мощей Серафима Саровского, Матроны Московской и Александра Невского.

Рядом расположены Пакгаузы — ажурные металлические конструкции, аналогичные тем, что использовались в 1896 году на Всероссийской промышленной выставке; сегодня здесь работает культурное пространство с кафе и выставками.

Лучшие смотровые площадки и места для заката

В Нижнем Новгороде множество смотровых площадок, но несколько выделяются особо:

Гремячая гора — у гостиницы "Азимут" рядом с набережной Федоровского. Открывается вид на Стрелку, противоположный берег, стадион "Нижний Новгород" и собор Александра Невского. Считается лучшей точкой для заката в городе.

— у гостиницы "Азимут" рядом с набережной Федоровского. Открывается вид на Стрелку, противоположный берег, стадион "Нижний Новгород" и собор Александра Невского. Считается лучшей точкой для заката в городе. Набережная Федоровского — панорама на Стрелку и вечерний город, удобные скамейки.

— панорама на Стрелку и вечерний город, удобные скамейки. Кремлевская стена — виды на слияние Волги и Оки с высоты крепостных башен.

— виды на слияние Волги и Оки с высоты крепостных башен. Чкаловская лестница — классический ракурс на реку и речной вокзал.

— классический ракурс на реку и речной вокзал. Крыша ТЦ "Зеркало" на противоположном берегу, в городе Бор, — вид на Нижний Новгород и канатную дорогу.

Интересные места Нижнего Новгорода

За пределами главного туристического маршрута у Нижнего Новгорода есть менее очевидные, но не менее интересные точки.

Нижегородская ярмарка

Нижегородская ярмарка — исторический район, где в XIX веке проводилась крупнейшая ярмарка Российской империи: сюда съезжались купцы со всей страны и из-за рубежа. Главная достопримечательность — Ярмарочный дом, желто-оранжевый особняк в русском стиле, где сегодня проходят выставки, форумы и фестивали. Рядом стоит Спасский Староярмарочный собор в стиле классицизма, а на Стрелке, в паре шагов от ярмарки, — уже упомянутый собор Александра Невского.

Государственный банк

Здание Государственного банка на Большой Покровской — один из самых узнаваемых архитектурных памятников города. Его построили в неорусском стиле, напоминающем терем московских бояр XVII века, к 300-летию дома Романовых. Открытие банка в 1913 году лично посетил император Николай II, о чем напоминает памятная доска на фасаде. Здание и сегодня выполняет свою историческую функцию — здесь расположено отделение Банка России.

CC BY-SA 4.0 / AlexTref871 / Здание Государственного банка на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде CC BY-SA 4.0 / AlexTref871 / Здание Государственного банка на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде

Усадьба Рукавишниковых

Особняк купца Рукавишникова на Верхне-Волжской набережной в свое время считался самым богатым купеческим домом Нижнего Новгорода. Роскошный фасад с обилием лепнины и скульптур должен был демонстрировать состоятельность владельца — миллионера, разбогатевшего на металлургии. Сегодня здесь работает филиал Нижегородского музея-заповедника, где можно увидеть парадные интерьеры усадьбы: концертный и танцевальный залы, кабинет хозяина, коллекцию мебели и предметов быта XIX века.

Русский музей фотографии и музей истории ГАЗ

Русский музей фотографии на улице Пискунова — старейший фотографический музей страны, основанный в 1992 году. Он расположен в здании XIX века, где когда-то работали основоположник художественной фотографии Андрей Карелин и основатель публицистической фотографии Максим Дмитриев.

Музей истории ГАЗ на проспекте Ленина посвящен крупнейшему автозаводу страны. На двух этажах представлена вся линейка легендарных моделей — от "Победы" и "Чайки" до довоенных "полуторок", возивших грузы по Дороге жизни, а также архивные документы и личные вещи конструкторов завода.

Стрит-арт, Заповедные кварталы и Пакгаузы

Нижний Новгород нередко называют столицей российского стрит-арта наравне с Екатеринбургом: огромные муралы здесь соседствуют с камерными арт-объектами. На Рождественской улице стоит обратить внимание на цементные панно в технике сграффито от арт-группы "33+1" и небольшие "чудеса", встроенные в стены зданий нижегородским художником Иваном Серым.

© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры Нижегородской области Пакгаузы на Стрелке © Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры Нижегородской области Пакгаузы на Стрелке

Заповедные кварталы — музей деревянного зодчества под открытым небом в районе церкви Трех Святителей, где сохранилось около 30 деревянных домов середины XIX – начала XX века. Здесь жили Максим Горький и Владимир Короленко, бывал Антон Чехов. Сейчас кварталы реставрируют, а на фасадах некоторых домов появился современный стрит-арт — в том числе работа каллиграфа Покраса Лампаса.

Пакгаузы на Стрелке — отдельное культурное пространство с выставками и кафе внутри исторических металлических конструкций конца XIX века (подробнее — в разделе про Стрелку выше).

Достопримечательности в окрестностях Нижнего Новгорода

Если хочется выйти за пределы города, в шаговой или водной доступности от Нижнего Новгорода есть еще несколько мест, которые дополняют туристическую поездку.

Макарьево

В 90 км от Нижнего Новгорода, на левом берегу Волги, стоит Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь, основанный в 1435 году. У его стен веками шумела крупнейшая в стране Макарьевская ярмарка, пока пожар 1816 года не заставил перенести торговлю в Нижний Новгород — так родилась Нижегородская ярмарка. Летом до монастыря удобнее всего добираться на теплоходе от Речного вокзала: путь занимает около 5 часов в одну сторону.

Бор

Город-спутник Бор находится на противоположном берегу Волги, прямо напротив Нижнего Новгорода. Добраться сюда проще всего по канатной дороге — сама поездка уже считается отдельным развлечением с видами на город и реку.

Городец

Город прославился мастерами народных промыслов — здесь расписывают знаменитые городецкие прялки, игрушки и пряники. Городец находится в 50 км от Нижнего Новгорода и считается одним из старейших городов Поволжья.

Щелоковский хутор

Музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом, куда свезли образцы деревянной архитектуры Нижегородской области: мельницы, часовни, крестьянские избы. Летом это популярное место для семейных прогулок и пикников на берегу пруда, зимой — для катания на лыжах.

Маршруты по Нижнему Новгороду

Маршрут по городу удобно собирать под конкретный интерес — историю, панорамы, семейный отдых или культуру. Таблица ниже поможет быстро сориентироваться.

Лучшие места по типу интереса Интерес Локация Формат Бесплатно/платно Кому подходит История Нижегородский кремль прогулка + музеи смешанный формат всем Архитектура Государственный банк, Рождественская улица прогулка бесплатно взрослым, фотографам Панорамы Чкаловская лестница, Стрелка, Федоровского прогулка бесплатно всем Семейный отдых парк Швейцария, Галилео, канатка отдых + развлечения смешанный формат семьям Культура Арсенал, художественный музей, Русский музей фотографии музейный кластер платно любителям искусства

Что посмотреть за один день

Если вы в городе всего на день, лучше не распыляться и держаться исторического центра — так маршрут получится компактным и без лишних переездов. Ниже — почасовой план с утра до вечера.

Время Локация Что делать Утро Площадь Минина и кремль пройтись по стенам, башням, музеям, посмотреть панорамы День Чкаловская лестница, Верхне-Волжская набережная прогулка, фото, спуск к Волге После обеда Большая Покровская музеи, уличные скульптуры, кофе, сувениры Вечер Набережная Федоровского или Стрелка встретить закат и посмотреть вечерний город

Утро – площадь Минина и Нижегородский кремль

День стоит начать с площади Минина и Пожарского, а затем подняться в кремль: пройти по стене, заглянуть в одну-две башни и осмотреть Михайло-Архангельский собор. На это уйдет 1,5–2 часа.

© РИА Новости / Роман Владимиров Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде © РИА Новости / Роман Владимиров Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде

День – Чкаловская лестница и Верхне-Волжская набережная

От кремля пешком выходите к Чкаловской лестнице — спуск и подъем по 560 ступенькам с панорамными фото займут около часа. Дальше — прогулка по Верхне-Волжской набережной мимо купеческих особняков.

Вечер – Большая Покровская и закат на набережной Федоровского

После обеда стоит переместиться на Большую Покровскую: музеи, кафе, уличные скульптуры. К вечеру — на набережную Федоровского или Гремячую гору, чтобы встретить закат над Стрелкой.

Маршрут на 2 дня

Если в запасе два дня, в первый стоит пройти маршрут, описанный выше. Во второй день имеет смысл сосредоточиться на Заречной части и восточном берегу: Нижегородская ярмарка и собор Александра Невского, Стрелка с Пакгаузами, Рождественская улица с палатами Афанасия Олисова и церковью Иоанна Предтечи, а затем — Нижне-Волжская набережная. Вечером второго дня можно съездить на канатной дороге в Бор или прокатиться на теплоходе по Волге.

Куда сходить с детьми

Семейный маршрут по Нижнему Новгороду проще строить вокруг трех точек: старого городского парка, интерактивного научного музея и канатной дороги. Все три расположены достаточно близко друг к другу.

Парк Швейцария

Один из старейших городских парков, открытый в 1903 году, с аттракционами, аллеями для прогулок и детскими площадками. Летом здесь работает колесо обозрения, зимой заливают каток.

Парк чудес Галилео, зоопарк и планетарий

Парк чудес Галилео — интерактивный музей с более чем 75 экспонатами по физике и оптическим иллюзиям, разделенный на "Парк чудес" и "Лабораторию чудес" с научными шоу. Дополнить программу можно поездкой в зоопарк "Лимпопо" с экзотическими животными или визитом в нижегородский планетарий.

Канатная дорога как семейный аттракцион

Для детей поездка на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором — уже готовое приключение: кабинки застеклены со всех сторон, а полет над Волгой длится около 12 минут. Разовый билет для взрослого стоит 200 рублей, для детей 7–12 лет — 100 рублей, малышам до 7 лет проезд бесплатный.

Советы туристам

Ниже собрали практическую информацию для поездки: как добраться до города и передвигаться внутри него, где поесть и остановиться, что привезти домой и в какое время года ехать лучше всего.

Как добраться до Нижнего Новгорода

Самый быстрый способ — самолет: перелет из Москвы занимает чуть больше часа, из Санкт-Петербурга — около двух. Прямые рейсы также выполняются из Казани, Сочи, Калининграда, Екатеринбурга и Самары.

Аэропорт "Стригино" находится в 24 км от города, добраться можно на автобусе А-11, такси или трансфере.

На поезде из Москвы дорога занимает 3,5–4 часа на "Ласточке" или около 5,5 часа в плацкартном вагоне. Из Санкт-Петербурга ехать дольше — от 11 до 22 часов. На автомобиле из Москвы — чуть больше 6 часов, из Санкт-Петербурга — около 13.

Внутри города удобно пользоваться метро (14 станций, две линии) — разовая поездка стоит 40 рублей наличными и 35 рублей по транспортной или банковской карте. Часть достопримечательностей расположена вдали от станций метро, поэтому пригодятся автобусы, трамваи и троллейбусы, а также экскурсионный трамвай по историческому центру.

Где вкусно поесть

В городе много заведений с волжской кухней: стерлядь, судак с картофелем, уха из осетрины, щучья икра. Попробовать традиционные блюда можно в галерее вкуса "Парк культуры". Больше всего кафе и ресторанов сосредоточено на Большой Покровской и Рождественской улицах — например, в "Экспедиции. Северная кухня" с видом на Волгу или в "Селедке и кофе" с домашней выпечкой.

Где остановиться

Город делится на верхнюю и нижнюю части: в Заречье жилье обычно дешевле, но до главных достопримечательностей добираться дольше. Из сетевых отелей выделяется Hampton by Hilton, четырехзвездочный Marins Park Hotel и бюджетная гостиница "Рест Хоум". В городе много хостелов с местами в общих номерах и отдельными двухместными комнатами.

Что привезти из сувениров

Нижний Новгород — центр русского народного ремесла: здесь продают хохломскую и семеновскую роспись, матрешек, изделия из бересты, казаковскую филигрань, балахонское кружево и нижегородский гипюр. Из съедобных сувениров — городецкие пряники и сормовские конфеты, которые производят по оригинальным рецептам почти сто лет. За покупками удобнее всего идти в магазин "Народные промыслы" на Большой Покровской.

Лучшее время для посещения

Климат в Нижнем Новгороде умеренно континентальный: лето теплое, но короткое, зима умеренно холодная. Средняя температура в январе — около −12°C, в июле — около +18…+19°C. Снег обычно тает к середине апреля, а первый снег выпадает уже в ноябре.

Самые универсальные сезоны для поездки — конец весны, лето и ранняя осень: в это время лучше всего раскрываются набережные, смотровые площадки и прогулочные маршруты, работает речной транспорт. Зимой город тоже хорош — праздничная иллюминация, колокольный звон на Рождество и уютный музейный формат, — но на видовых точках стоит закладывать время с учетом ветра и холода.

Часто задаваемые вопросы

Ниже — вопросы, которые чаще всего задают туристы о Нижнем Новгороде.

Что посмотреть в Нижнем Новгороде за один день? Для первого знакомства стоит собрать маршрут вокруг исторического центра: площадь Минина, Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, Верхне-Волжская набережная, Большая Покровская и вечерний выход на набережную Федоровского или Стрелку.

Что обязательно нужно увидеть в Нижнем Новгороде? Ядро "визитной карточки" города — Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, Большая Покровская, Стрелка, Нижегородская ярмарка и канатная дорога.

Где гулять в Нижнем Новгороде? Для прогулок чаще всего выбирают исторический центр, Большую Покровскую, Рождественскую улицу, Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные, а также набережную Федоровского. Лучший вид на закат — с Федоровского и Стрелки.

Куда сходить с детьми в Нижнем Новгороде? В семейный маршрут чаще всего включают парк Швейцария, канатную дорогу, парк чудес Галилео, зоопарк и планетарий.