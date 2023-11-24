Махачкала: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Махачкала – город на побережье Каспийского моря, который также является столицей республики Дагестан. Описание достопримечательностей, что посмотреть и куда можно сходить туристу – в материале РИА Новости.

Чем знаменита Махачкала

Город Махачкала основан в 1844 году как военное укрепление Петровское, он вырос в многонациональный мегаполис с населением около 620–650 тысяч человек. Сегодня это главный транспортный, культурный и деловой центр Дагестана.

Параметр Значение Полное название Город Махачкала Субъект РФ Республика Дагестан Статус Столица республики, город республиканского значения Дата основания 1844 год Население (2025–2026) 620 000 – 650 000 чел. Площадь города ~470 км² Плотность населения ~1 300 – 1 400 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (8722) Почтовые индексы 367000, 367001 – 367032 Географические координаты 42°59′ с. ш. 47°30′ в. д. Расстояние до Москвы ~1 800 км Климат Умеренно континентальный, засушливый, приморский Река / водоем Каспийское море

Также город знаменит Центральной Джума-мечетью – одной из крупнейших в России, горой Тарки-Тау со смотровой площадкой, уникальной многонациональной культурой и близостью к природным чудесам горного Дагестана.

"Последние несколько лет Дагестан очень активно развивается, в частности туристическая инфраструктура. Люди сюда едут с большим удовольствием для того, чтобы и посмотреть горы, и каньоны, и искупаться в Каспийском море. И, конечно, это бесподобная кухня, аутентичная, вкусная, многожанровая. Древние традиции, легенды — и все это в одном месте", — говорит Алена Никольская, тревел-эксперт, режиссер и продюсер канала National Geographic Channel, организатор авторских туров.

Главные достопримечательности Махачкалы

В Махачкале советская застройка соседствует с дореволюционными особняками, а мечети – с православными храмами. Такое гармоничное сплетение культур и истории не могло оставить столицу Дагестана без интересных мест, ради которых хотя бы раз стоит посетить ее самостоятельно.

Топ-10 достопримечательностей Махачкалы Тип Адрес Вход Центральная Джума-мечеть Мечеть ул. Дахадаева, 136 Бесплатно Гора Тарки-Тау (смотровая) Природа Кумторкалинский р-н Бесплатно Бархан Сарыкум Природа ~25 км от Махачкалы 150–250 ₽ Площадь Ленина Архитектура Центр города Бесплатно Национальный музей Дагестана Музей ул. Даниялова, 31 250–850 ₽ Музей изобразительных искусств Музей ул. Горького, 7 100–300 ₽ Городской пляж Пляж Набережная Бесплатно Родопский бульвар Парк Центр города Бесплатно Свято-Успенский собор Храм ул. Пушкина, 6 Бесплатно Центр этнической культуры Культура ул. Ермошкина 200–400 ₽

Центральная Джума-мечеть

Центральная Джума-мечеть – одна из главных достопримечательностей Махачкалы, которая появилась не так давно. Решение о строительстве было принято в 1991 году, а все работы закончились через шесть лет – в 1997 году, тогда же провели первые намазы. Изначально планировалось, что Джума-мечеть станет самой вместительной в городе, но через несколько лет стало очевидно, что места для всех желающих не хватает и тогда у святыни появились дополнительный пристройки. Внешний вид здания отсылает к Голубой мечети в Стамбуле, поэтому его не просто так считают одним из самых красивых в Махачкале. Джума-мечеть открыта для всех желающих (вмещает 15 000 человек), при ней работает культурно-просветительский центр, где можно узнать о традициях ислама и познакомиться с историей Кавказа и Дагестана.

Площадь Ленина

Центральная площадь города, на которой расположены главные административные здания, разбиты аккуратные клумбы и установлены лавочки. Площадь соединяется с проспектом Расула Гамзатова, который ведет к театрам, кафе и магазинам. Вечером здесь особенно оживленно: прогуливаются горожане, играют уличные музыканты.

Гора Тарки-Тау и смотровая площадка

Гора Тарки-Тау представляет собой столообразную возвышенность с ярко выраженным плато и наивысшей точкой на мысе Сарияр. Это одна из главных достопримечательностей неподалеку от Махачкалы, куда туристы постоянно приезжают как самостоятельно, так и в составе экскурсии.

Большим спросом на горе пользуется смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на город и море. Здесь можно гулять целый день – Тарки-Тау богата флорой и фауной. Почти по всей поверхности растут деревья и кустарники, характерные для этой местности, а поодаль от оживленных туристических троп можно заметить диких животных, стаи птиц и скопления бабочек.

"С горы Тарки-Тау открывается очень красивый вид на город и на Каспийское море. По легенде, здесь когда-то жили духи, которые охраняли эти земли. Многие говорят, что если подняться на Тарки-Тау, то можно услышать какие-то завывания или даже увидеть призраков", – рассказывает Алёна Никольская.

Бархан Сарыкум

Примерно в 20 км от Махачкалы посреди гор находится небольшая пустыня Бархан Сарыкум. Миллионы лет здесь ветром создавался живописнейший бархан, самая высокая точка которого около 260 м. Вокруг активно растут растения, живет много животных, в том числе и краснокнижные. Посещать бархан без гида не рекомендуется, так как в песках можно наткнуться на ядовитых змей.

"Это то самое место, где снималось "Белое солнце пустыни". Уникальное природное явление посреди гор", – отмечает Алёна Никольская.

Свято-Успенский кафедральный собор

Многие жители Дагестана – мусульмане, но это не мешает комфортному проживанию на его территории представителей других конфессий. Ярким показателем является Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале. Его история начинается в конце XIX века, тогда был построен деревянный храм. Каменный собор возвели в 1906 году при поддержке Николая II . Несмотря на революцию и Великую Отечественную войну, он сохранился в своем первоначальном виде и работает до сих пор.

Памятник Расулу Гамзатову

Расул Гамзатов – народный поэт Дагестана, чьи произведения стали известны далеко за пределами республики. Многим он известен как автор стихотворения "Журавли", которое впоследствии положили на музыку, а самое известное его звучание – песня, исполненная народным артистом РСФСР Марком Бернесом . Памятник поэту установлен на проспекте, названном его именем, в непосредственной близости от драматического театра им. Горького.

Памятник "Русской учительнице"

Над Музеем истории Махачкалы возвышается скульптура высотой 10 м: женщина держит в одной руке раскрытую книгу, другая опирается на глобус. Вскоре после открытия местные прозвали ее "Русской учительницей" – памятник стал символом важности просвещения и образования.

Интересные места для прогулки в Махачкале

Город с морским побережьем сам по себе располагает к долгим прогулкам. В Махачкале много зеленых зон, набережных и старых улиц, по которым приятно ходить без всякого маршрута. Несколько мест особенно полюбились и горожанам, и туристам.

© РИА Новости “Огненную картину” из 20 тысяч свечей создали в Махачкале ко Дню памяти и скорби © РИА Новости “Огненную картину” из 20 тысяч свечей создали в Махачкале ко Дню памяти и скорби

Родопский бульвар и городской сад

Родопский бульвар располагается в Ленинском районе Махачкалы, на набережной Каспийского моря . Сам бульвар небольшой, но пользуется популярностью из-за обильной зелени и красивого фонтана. Рядом располагается Городской сад и Бульвар им. Сулеймана Стальского, поэтому можно сразу прогуляться по трем красивым зеленым зонам.

"Родопский бульвар – довольно живописная набережная с видами на море. Любимое место для прогулок горожан. Именно там молодые люди часто признаются в любви и делают предложение руки и сердца", – делится Алёна Никольская.

Бульвар имени Сулеймана Стальского

Прекрасный благоустроенный бульвар на набережной Махачкалы. Он начинается от Городского сада и тянется до Аварского театра, обустроен фонтанами, отдохнуть можно в беседках. 18 мая, в День дагестанской поэзии, у памятника лезгинского поэта Сулеймана Стальского, в честь которого назван бульвар, устраивают разнообразные праздничные мероприятия.

Городской пляж на Каспии

Городской пляж Махачкалы – доступный выход к Каспийскому морю прямо в черте города. Берег пологий, вход в воду плавный – это делает пляж особенно комфортным для семей с детьми. Здесь же можно попробовать водные виды спорта: катание на катамаранах, гидроциклах и другие активности. Вечером стоит просто прогуляться вдоль берега – закат над Каспием запоминается надолго.

Улица Буйнакского и "Дом-корабль"

Улица Буйнакского – одна из старейших улиц, которая появилась еще с основания города. Изначально была известна как Барятинская, а свое современное название получила в 1920 году. Ее протяженность примерно 1,3 км и долгое время она считалась центральной. Гуляя по ней, можно увидеть красивые старинные здания, особенно примечателен "Дом-корабль". Согласно легенде, его построил капитан дальнего плавания, местные также верят, что белье в этом доме не сохнет, так как в нем живут призраки. С 2017 года улицу Буйнакского активно модернизируют, часть ее уже превратили в пешеходную, высадили деревья и поставили лавочки.

Центр этнической культуры

Центр этнической культуры – необычная арт-площадка, которая привлекает уже входной группой: фасад оформлен в стиле дагестанского ковра. На территории центра есть магазин и галерея с постоянными и временными экспозициями. Например, здесь можно увидеть керамику, вышивку, вязь по металлу, национальные костюмы и другие интересные проявления дагестанской культуры.

Второй рынок

Чтобы почувствовать колорит региона, туристы обязательно выделяют время на посещение Второго рынка, который расположен неподалеку от ЦУМа. Он преимущественно продуктовый, здесь всегда пахнем разнообразием специй и сладостей, особенно рекомендуется приобрести местные мед и урбеч (пасту из перетертых семян или орехов), купить свежих овощей и фруктов, также здесь есть отдельные точки с сувенирами.

Музеи Махачкалы

Культурная часть Махачкалы не менее интересна, чем историческая. Дагестан – республика с десятками народов, каждый из которых имеет собственный язык, традиции и ремесла, и местные музеи дают возможность разобраться в этом многообразии. Большинство учреждений находятся в центре города и работают ежедневно, кроме понедельника.

Национальный музей Республики Дагестан им. Тахо-Годи

Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи располагается в старинном здании XIX–XX вв. и привлекает внимание уже на улице: фасад небесно-голубого цвета, белая лепнина и атланты. Внутри – разнообразная экспозиция о многогранной культуре Дагестана. Фонд музея насчитывает более 150 000 экспонатов, среди которых холодное оружие, монеты, украшения и многое другое.

Музей изобразительных искусств им. Гамзатовой

© Фото : Марковская А.И. Марковская А.И. "Патимат Гамзатова", 1982 © Фото : Марковская А.И. Марковская А.И. "Патимат Гамзатова", 1982

История Музея изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой. началась в 1958 году и с того момента его экспозиция активно расширялась. Сейчас в музейном фонде около 15 000 уникальных экспонатов дагестанской культуры – живопись, резное дерево, фарфор, скульптуры, художественное серебро, ковры и т.д. Особенно ценным предметом считается бронзовая литая подвеска Мадонна, на которой условно передан образ Богоматери, из Верхне-Чирюртовского могильника.

Афиша и информация для посетителей – на сайте

Музей истории Махачкалы

Несмотря на то, что Республика Дагестан имеет богатую древнюю историю, ее столица совсем молодая и была основана только в 1844 году. Тем не менее за это время она уже пережила много интересных событий, о которых рассказывается в музее истории Махачкалы. Экспозиция небольшая, но постоянно пополняется.

Музей-заповедник "Дагестанский аул"

Активная урбанизация не могла не затронуть и Дагестан. Еще несколько десятилетий назад в республике было много аулов, но сейчас они стремительно исчезают, вместе с ними пропадают многие традиции и обычаи. Именно с целью их сохранения в 2009 году был создан музей "Дагестанский аул". Он состоит из четырех залов: в первом представлена традиционная мужская и женская одежда разных народов республики, во втором воспроизведен интерьер горного жилища, в третьем – история и примеры народного творчества и промыслов, а в четвертом можно увидеть уже современные творения, созданные по канонам ушедшего прошлого.

Узнать подробности и купить билеты можно на официальном сайте музея.

Театры и культурные объекты

Театральная жизнь Махачкалы отражает многонациональный характер Дагестана. В городе работают театры на нескольких языках народов республики.

Актуальный репертуар можно уточнить на сайте Министерства культуры Республики Дагестан.

Кумыкский музыкально-драматический театр

Кумыкский театр имени А. П. Салаватова – один из старейших театров Дагестана, его история начинается с начала XX века, когда был создан драматический кружок "Тангчолпан". Нынешнее здание театра появилось в 2002 году, но до сих пор здесь ставят постановки, которые были популярны 70 лет назад. Основной репертуар театра составляют произведения дагестанских авторов, в том числе пьесы кумыкского драматурга Атава Атаева.

Ознакомиться с афишей и купить билеты – на сайте

Аварский музыкально-драматический театр

Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы был основан в 1935 году и за все время своего существования менял не только здания, но и города, пока в 1968 году окончательно не обосновался в столице Дагестана. С момента основания было поставлено более 600 пьес зарубежной, советской и русской классики. Хотя основной репертуар состоит из произведений на аварском языке, которые показывают с русскими субтитрами. Информация и билеты

Театр драмы им. М. Горького

Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького – старейший театр республики, созданный в 1925 году. Два зрительных зала разной вместительности, богатый репертуар с постановками как русской классики, так и современных произведений. Купить билеты и узнать афишу можно на официальном сайте театра.

Красивые места в окрестностях Махачкалы

Не только в самом городе есть что посмотреть. После изучения истории и культуры региона, можно отправиться к природным достопримечательностям и интересным местам за пределами Махачкалы.

Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС

Полюбоваться на величие дагестанской природы и на то, как ее смог обуздать человек, можно, посетив Сулакский каньон. Его высота почти на 100 м больше, чем у известного Большого Каньона в США . Именно здесь, в 80 км от Махачкалы, в 1963 году начали возводить Чиркейскую ГЭС, которая перекрывает реку Сулак. Сейчас туристы могут увидеть с одной стороны широкое водохранилище, а с другой – как вода с огромной высоты устремляется в каньон.

"Сулакский каньон – это совершенно потрясающее место, местный Гранд-Каньон, он больше, чем в Америке. Глубина достигает 1920 метров – он просто невероятен. Можно прогуляться вдоль реки, перекусить в кафе с видом на каньон, прокатиться на лодке по Сулаку или пройтись на зиплайне. Развлечений здесь достаточно, чтобы заложить на каньон целый день – и лучше выезжать из Махачкалы пораньше, так как дорога занимает около полутора часов", – говорит Алёна Никольская.

Водопады Тобот и Итлятляр

Если есть горный рельеф и реки, то есть и водопады – окрестности Махачкалы не стали исключением. В 125 км от города располагаются два крупнейших водопада Дагестана – Тобот и Итлятляр. Первый имеет высоту 100 м, второй – 80 м. Они располагаются по обе стороны от Хунзахского ущелья, а для того, чтобы увидеть всю красоту, стоит посетить смотровую площадку. Лучшее время для любования водопадами – май и июнь, в этот период они наиболее полноводные.

Аул-призрак Гамсутль

Заброшенных аулов на Кавказе очень много, но именно аул-призрак Гамсутль известен практически на весь мир. Он находится высоко в горах (на высоте около 1500 м) в 150 км от Махачкалы. Первое поселение здесь появилось еще в четвертом тысячелетии до нашей эры, но окончательно аул опустел в 1980-х гг. Теперь это неофициальный музей под открытым небом, где можно не просто представить, как жили местные, но и найти утварь, посуду, предметы мебели бывших жильцов.

Язык Тролля в селе Гоор

Каменный выступ над пропастью в дагестанском ауле Гоор (Язык Тролля) – один из самых фотогеничных природных объектов республики. Отсюда открывается панорама на горный Дагестан. Маршрут занимает целый день, расстояние от Махачкалы – около 180 км.

© Фото : Антон Агарков Скальные выступы в районе сел Гоор, которые туристы прозвали дагестанским "языком тролля" © Фото : Антон Агарков Скальные выступы в районе сел Гоор, которые туристы прозвали дагестанским "языком тролля"

Маршруты по Махачкале

Махачкалу достаточно просто исследовать самостоятельно: все достопримечательности расположены близко друг к другу, а городской транспорт развит. Для первого визита хватит одного дня – при желании можно взять организованную экскурсию и посмотреть на город глазами местного гида.

Что посмотреть за один день

Начинать маршрут можно практически с любой точки, так как перемещаться между интересными местами не составит труда.

Маршрут по Махачкале за 1 день График Объект Что делать Время Транспорт 09:00 Джума-мечеть Осмотр архитектуры 30–40 мин Пешком 10:00 Национальный музей Дагестана Экспозиция по истории 1,5–2 часа Пешком 12:00 Площадь Ленина Прогулка, фото 30 мин Пешком 12:30 Второй рынок Покупка специй, урбеча 30–45 мин Пешком 13:30 Обед Хинкал, чуду, люля 1 час Такси 15:00 Бульвар Стальского / Родопский Прогулка 1 час Пешком 16:30 Городской пляж Прогулка у моря 1 час Пешком 18:00 Центр этнической культуры Нац. культура, мастера 1 час Такси 20:00 Ужин Рестораны с дагест. кухней 1,5 часа Такси

Утро: мечеть, площадь Ленина, музей

Начать день стоит с Центральной Джума-мечети – утром здесь спокойно и немноголюдно, лучшее освещение для фото. Затем – прогулка до Национального музея Дагестана им. Тахо-Годи, где легко провести полтора-два часа. После – площадь Ленина: осмотр архитектуры центра города, памятник Расулу Гамзатову.

День: бульвары, рынок, пляж

После обеда в кафе с дагестанской кухней отправляйтесь на Второй рынок, где можно купить специи, мед и урбеч. Дальше – неспешная прогулка по бульвару Стальского и Родопскому бульвару к городскому пляжу на Каспии.

Вечер: театры и ужин с национальной кухней

Вечером – проспект Расула Гамзатова с магазинами, кафе и уличными музыкантами. Если позволяет расписание, стоит заглянуть в Кумыкский или Аварский театр. Завершить день лучше на набережной с видом на закат над морем.

"В Махачкале очень много бывает ситуаций, когда буквально вдруг вас накрывает порыв ветра – либо с гор, либо с моря. Смесь пряностей, какой-то выпечки, свежего ветра... Именно такие сильные ощущения дают возможность летом, в июле и августе, легче пережить жару", – делится Алёна Никольская.

© Фото : пресс-служба исторического парка “Россия – моя история” в Махачкале Выставка, посвященная Расулу Гамзатову, открылась в Махачкале © Фото : пресс-служба исторического парка “Россия – моя история” в Махачкале Выставка, посвященная Расулу Гамзатову, открылась в Махачкале

Экскурсии

Помимо самостоятельных прогулок, в Махачкале легко найти организованные экскурсии – как обзорные по городу, так и выездные по окрестностям. Забронировать туры можно через портал Russpass. Отдельно стоит рассмотреть морскую прогулку вдоль побережья Каспийского моря – это хорошая альтернатива для тех, кто уже осмотрел основные достопримечательности суши.

Путешественникам с детьми будет интересен парк Ак-Гёль с озером, катамаранами и аттракционами, а также Дагестанский театр кукол со спектаклями для самых маленьких. Кроме того, в городе есть дельфинарий и контактный зоопарк ("Альпаки Дворик" на Джабраилова, 15) – расписание лучше уточнять заранее, так как они работают не круглогодично.

Экскурсии из Махачкалы Направление Расстояние Время Цена группового тура Включает Сулакский каньон + Сарыкум ~100 км 10–11 часов от 2 900 ₽/чел. Трансфер, гид Гамсутль (аул-призрак) ~160 км Весь день от 4 000 ₽/чел. Трансфер, гид, трекинг Язык Тролля (Гоор) ~180 км Весь день от 4 500 ₽/чел. Трансфер, гид Дербент ~130 км 8–10 часов от 2 500 ₽/чел. Трансфер, гид Водопады Тобот и Итлятляр ~180 км Весь день от 3 500 ₽/чел. Трансфер, гид

Советы туристам

Чтобы отпуск прошел удачно, можно следовать простым советам:

даже если изначально не планируется уезжать далеко от города, стоит взять закрытую теплую одежду для поездок в горы;

местные жители очень доброжелательны к туристам, поэтому не стоит бояться спрашивать дорогу и другую необходимую информацию;

лучше всего запастись наличными. Во многих кафе и магазинах Махачкалы не принимают карты.

Помните, Дагестан – республика с сильными религиозными и культурными традициями, и несколько правил помогут избежать неловких ситуаций. Женщинам не стоит надевать глубокие декольте, открытые топы и мини-юбки – особенно в мечетях и горных аулах. В религиозных местах обязательно покрывать голову и плечи. Мужчинам лучше отказаться от шорт выше колена и маек: на Кавказе такой стиль воспринимается скептически.

В общественных местах не стоит употреблять алкоголь: в Дагестане действует строгий запрет на распитие спиртного на улицах, пляжах и в парках. В некоторых аулах продажа алкоголя полностью запрещена. Громкие эмоции, крики и включенная на полную громкость музыка вблизи мечетей и религиозных мест воспринимаются как неуважение. Обниматься и целоваться на людях тоже не принято.

Перед съемкой людей – особенно женщин, стариков и детей – лучше спросить разрешения. В мечетях фотосъемка нередко запрещена: уточняйте на месте. Не стоит перебивать или спорить со старшими: уважение к пожилым людям – сакральное правило дагестанской культуры.

"Если вы им окажете уважение, будете искренне интересоваться их жизнью, традициями и обычаями без осуждения – Дагестан подарит только позитивные и яркие эмоции", – подчеркивает Алёна Никольская.

На въезде и выезде из некоторых районов бывают блокпосты. Держите документы под рукой и будьте готовы к проверке багажа – это стандартная процедура.

Как добраться до Махачкалы

В столицу Дагестана можно приехать практически из любого крупного населенного пункта. Многие туристы, особенно из отдаленных регионов, выбирают самолет. Аэропорт находится в 25 км от города и добраться из него можно на такси или автобусе.

Еще один распространенный способ – поезд, вокзал располагается неподалеку от центра столицы.

В Махачкалу ходят автобусы. Как правило, они останавливаются на автовокзале "Северный", из которого также легко доехать до центра (на маршрутке или автобусе).

Любители автопутешествий могут отправиться в Дагестан на автомобиле, например, из Москвы в Махачкалу можно доехать по трассе Р-22 через Волгоград, Элисту и Кизляр. Но стоит учитывать, что участок от МКАД до поворота на М-4 – платный.

Где вкусно поесть

Лучшие места для того, чтобы вкусно поесть в Махачкале – это рестораны с национальной кухней. Дагестанские блюда сытные и разнообразные. Особенно стоит обратить внимание на:

хинкал (аварский и кумыкский);

курзе (подобие пельменей с очень тонким тестом, заплетенным "косичкой");

чуду (тонкие блины с разнообразными начинками);

урбеч (сладкая тягучая масса, как правило, на ореховой основе);

кураговую или абрикосовую кашу;

мучари (оладьи из кукурузной муки и кефира);

бурчак-шурпу (суп из баранины, фасоли или чечевицы, картофеля, макарон и специй);

хьахьари (суп-каша из семи бобовых и злаков);

мучную халву и др.

"Поскольку в Дагестане огромное количество разных национальностей, каждая готовит хинкал по-своему", – объясняет Алёна Никольская.

Среди популярных у туристов заведений – "Папаха", "Дагестан", Hinkal Brothers и рестораны с дагестанской кухней в центре города. Если надоест национальная еда, в Махачкале работают и обычные кафе с европейской кухней. Повсюду продают уличную еду: шаурму, лепешки с сыром, свежие фрукты на рынках.

Любителям кулинарии стоит обратить внимание на гастрономические экскурсии с дегустацией дагестанских блюд и мастер-классы по их приготовлению. Предложений в городе достаточно – можно выбрать под любой интерес и уровень подготовки.

Где остановиться

В Махачкале большой выбор гостиниц на любой вкус и бюджет:

комфортабельные отели ("Метрополь", "Сарыкум");

апартаменты в центре – удобный вариант для семей и компаний;

гостевые дома у моря или в горах для аутентичного опыта;

хостелы для бюджетных путешественников.

В высокий сезон (июль–август) жилье стоит бронировать заранее.

Что привезти из сувениров

Если хочется привезти из путешествия в столицу Дагестана что-то необычное, то в местных сувенирных лавках можно найти:

сувенирное оружие;

традиционную одежду (папахи и бурки);

пряности, специи и травы;

изделия местных ремесленников (керамическая посуда, украшения из серебра, различные фигурки);

урбеч, чай и мед.

Лучшее время для посещения

Туристический сезон в Махачкале начинается с середины весны и длится до начала осени. Для пляжного отдыха лучше выбирать время в июле и августе, температура воздуха достигает +30 °С и выше, а вода прогревается до +26 °С. Если главный упор хочется сделать на прогулки и поездки на природу, то лучше остановиться на конце мая, июне и начале сентября. В это время нет палящей жары, погода преимущественно ясная. Тем не менее перед поездкой в горы всегда стоит уточнять прогноз погоды, так как она очень изменчива. Если ожидаются дожди и/или туман, лучше изменить планы, даже если за окном светит солнце.

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли ехать в Махачкалу туристу?

Да, Махачкала - колоритный южный город с богатой историей, мечетями, парками и выходом к Каспийскому морю. Город служит отправной точкой для экскурсий по Дагестану: Сулакскому каньону, бархану Сарыкум, горным аулам. Туристическая инфраструктура активно развивается.

Когда лучше ехать в Махачкалу?

Лучшее время для поездки - май, июнь и сентябрь. В мае и сентябре комфортная температура для экскурсий (+20–26°C), меньше туристов и нет изнуряющей жары. Июль–август подходят для пляжного отдыха, но температура воздуха достигает +35°C.

Безопасна ли Махачкала для туристов?

Сегодня Махачкала считается безопасным городом для туристов. Туристическая отрасль Дагестана активно развивается, и местные жители известны гостеприимством. Как и в любом крупном городе, следует соблюдать стандартные меры предосторожности, уважать местные традиции и нормы одежды при посещении религиозных объектов.

Сколько дней нужно на поездку в Махачкалу?

Для знакомства с самой Махачкалой достаточно 1–2 дней. Если планируете экскурсии по Дагестану (Сулакский каньон, горные аулы, Дербент), закладывайте минимум 5–7 дней. Регион очень богат на достопримечательности, и многие туристы задерживаются на 10–14 дней.

Чем знаменита Махачкала?

Махачкала — столица Республики Дагестан, расположенная на берегу Каспийского моря. Город знаменит Центральной Джума-мечетью (одной из крупнейших в Европе), горой Тарки-Тау со смотровой площадкой, уникальной многонациональной культурой и близостью к природным чудесам Дагестана.