Кронштадт: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Многие туристы, приезжая в Санкт-Петербург, стремятся посетить и расположенный рядом с ним Кронштадт. От Северной столицы до этого исторического города можно легко добраться на машине, а наиболее красивые места в любое время года легко осмотреть самостоятельно. Описание главных достопримечательностей Кронштадта, что посмотреть в городе за один день и куда сходить в 2026 году — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Кронштадт

“Город-крепость”, “город-порт”, “колыбель российского флота” — как только не называют Кронштадт, и каждое из этих названий город полностью заслужил. Он располагается примерно в полусотне километров от Санкт-Петербурга , на острове Котлин в Финском заливе . Именно здесь началась история российского флота, здесь же появился на свет первый ледокол, отсюда начал свой путь Иван Крузенштерн , возглавивший первую в истории нашей страны кругосветную экспедицию, а также здесь долгое время размещалась основная военно-морская база Балтийского флота.

Кронштадт является единственным населенным пунктом одноименного Кронштадтского района и, несмотря на свои скромные размеры, привлекает туристов богатой историей, а также многочисленными достопримечательностями, среди которых: местные форты, исторические и культурные памятники, храмы, а также множество других заслуживающих внимания объектов.

Таблица: Основные факты о Кронштадте

Параметр Значение Полное название Город Кронштадт Субъект РФ Город федерального значения Санкт-Петербург Статус Город-порт, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, центр и единственный город Кронштадтского района Дата основания Май 1704 года Население (на 1 января 2025) 44 655 человек Площадь города чуть более 19 км² Плотность населения более 2 200 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (812) Почтовые индексы 197760 – 197763, 914037 Географические координаты 59°59′ с. ш., 29°46′ в. д. Расстояние до Москвы ~750 км Климат Умеренный, влажный, переходный от морского к континентальному Река / водоем Финский залив

Главные достопримечательности Кронштадта

Богатая история Кронштадта отражена в большом количестве местных достопримечательностей, знакомство с которыми помогает прочувствовать историю этого прекрасного города и открыть для себя много интересного.

“Если вы путешествуете самостоятельно, то обязательно загляните в Культурно-выставочный центр Музея истории Кронштадта (пр. Ленина, д.18). Здесь можно получить всю необходимую информацию для знакомства с городом, а также взять его бесплатную карту”, — говорит специалист Культурно-выставочного центра Музея истории Кронштадта Татьяна Оленева.

Таблица 2: Главные достопримечательности Кронштадта

Достопримечательность Адрес Часы работы Стоимость Морской Никольский собор Якорная пл., 1 10:00 – 19:00 ежедневно Вход свободный Якорная площадь Якорная площадь Круглосуточно Бесплатно Петровская пристань Арсенальный переулок Ежедневно Бесплатно Кронштадтская крепость (музей) Итальянский дворец — ул. Макаровская, д. 3 Артиллерийская площадка — Якорная площадь, 2Д Ср-Вс 10:00–18:00 от 300 руб. Деревянный маяк у Петровского канала Снаружи — постоянно Бесплатно Парк "Остров фортов" ул. Цитадельское шоссе Ежедневно 09:00–21:00 Бесплатно

Якорная площадь

Свое название ключевая площадь Кронштадта, расположенная в историческом центре города, получила несколько столетий назад. По сей день ее название напоминает местным жителям и туристам о том, что некогда здесь располагался склад якорей, оставшихся после списанных со службы морских судов.

Туристов Якорная площадь привлекает не только расположенным на ней Морским Никольским собором (а также рядом других значимых памятников и скульптурных композиций), но и своей уникальной чугунной мостовой (за необычный внешний вид ее часто называют “кружевной” или “ажурной”). К слову, если посмотреть на площадь с высоты птичьего полета, можно рассмотреть выложенное на ней изображение якоря.

Морской Никольский собор

Построенный в начале XX века Морской собор святителя Николая Чудотворца (полное название — Ставропигиальный Никольский Морской собор города Кронштадта) сегодня является главным военно-морским храмом страны. Он расположен в центре Кронштадта, на Якорной площади. Именно крест этого собора должен был быть первым объектом, который видели приближающиеся к городу моряки.

Собор был задуман как храм в память обо всех погибших моряках, восстановлен в начале 2000-х годов.

Петровская пристань и боевые корабли

Петровская пристань (которая также известна под названием “Зимняя”) связана с морским прошлым Кронштадта. Она была создана по решению Петра I, который в годы Северной войны обустраивал гавани для боевых отечественных судов.

Сегодня у пристани, которая считается парадными морскими воротами Кронштадта, туристы могут увидеть действующие военные корабли и сделать на их фоне фотографии на память, а также полюбоваться старинными пушками, большими чугунными вазами и соединенными цепью мемориальными якорями. Последние были сняты с катеров, которые 5 октября 1941 года участвовали в высадке трагически погибшего Петергофского десанта, сформированного на территории Кронштадта.

Кронштадтская крепость

Настоящий памятник фортификационного искусства прошлых веков, строительство которого официально началось в 1723 году. Кронштадтская крепость сыграла важную роль в событиях Северной войны со шведами.

До наших дней сохранилась лишь частично. Так, впечатляющий Северный вал можно увидеть, если пройтись по улице Восстания. Сохранились и казармы, земляной вал, другие объекты, осмотреть которые можно лишь снаружи. Одноименный музей — "Кронштадтская крепость" — сегодня является одним из филиалов Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

Петровский док

Считается старейшим в стране гидротехническим объектом и первым сухим доком в России. Его строительство началось еще при Петре I в 1719 году, а завершилось уже после смерти императора — в 1752 году. По первоначальной идее в Петровском доке на ремонт могли одновременно разместиться до десятка судов. Здесь же, при необходимости, должно было осуществляться и строительство новых кораблей.

Вплоть до начала XXI века док использовался по своему прямому назначению, затем на долгое время был закрыт для посещения, увидеть этот необычный объект гости города могли лишь снаружи. Весной 2025 года Петровский док открыли для посещений и экскурсий.

Обводный канал и Адмиралтейство

Созданный руками человека в центральной части острова Обводный канал несколько столетий назад носил название Адмиралтейский, так как должен был защищать одноименный комплекс не только от огня, но и от вторжения незваных гостей. Сегодня этот канал — одно из самых популярных мест для романтических прогулок и знакомства с историей города, ведь вдоль расположено множество местных памятников и других достойных внимания локаций.

На строительство Обводного канала, общая протяженность которого составляет чуть больше трех километров, ушло практически 50 лет.

Обводным каналом окружена и еще одна городская достопримечательность — Кронштадтское адмиралтейство. Под этим названием скрывается не одно, а целый комплекс строений и памятников. Идея создать на территории Кронштадта собственное адмиралтейство принадлежала Екатерине II. Императрицу беспокоил тот факт, что в санкт-петербургском адмиралтействе часто вспыхивали пожары, а окруженная каналом территория на острове казалась ей самым подходящим вариантом. Так в городе появилось не только собственное адмиралтейство, но и опоясывающий его канал.

На территории кронштадтского Адмиралтейства находились несколько заводов и мастерских по производству канатов, парусов и других необходимых флоту вещей. Многие постройки сохранились до наших дней, территория Адмиралтейства частично доступна для туристов.

© Shutterstock/FOTODOM / ppl Обводный канал в Кронштадте © Shutterstock/FOTODOM / ppl Обводный канал в Кронштадте

Кронштадтский футшток и мареограф

Эти два необычных для рядового гражданина объекта имеют очень важное предназначение и непосредственно связаны с морским прошлым города Кронштадта. Искать и футшток, и мареограф следует у Синего моста, который соединяет два берега Обводного канала.

Футшток представляет собой своеобразную линейку, которая помогает вычислять любые абсолютные высоты на территории нашей страны (для этого здесь закреплена нулевая отметка). Увидеть эту важную, но относительно неприметную достопримечательность можно на одной из опор моста.

Рядом был возведен небольшой павильон, в котором размещен мареограф - специальный прибор, который следит за колебаниями уровня вод в Балтийском море и помогает вовремя выявить угрозу наводнения. Для этого в павильоне есть специальный колодец.

Деревянный маяк

На территории Кронштадта расположены несколько маяков, часть из которых до сих пор является действующими. Одним из самых знаменитых считается деревянный маяк со сложнозапоминающимся официальным названием — Задний створный знак Большого Кронштадтского рейда. Именно это сооружение можно увидеть на многих открытках с видами Кронштадта, к тому же он носит звание одного из старейших деревянных маяков в мире (таких осталось совсем немного).

Маяк возвышается над городом на несколько десятков метров и отличается оригинальным внешним видом: три стены выкрашены в белый цвет (по этой причине его также называют “белым маяком”), а четвертая — в яркий красно-оранжевый оттенок.

Форты Кронштадта

Кронштадту полагалось защищать Санкт-Петербург от нападения с моря, а потому в акватории Финского залива рядом с островом Котлин были выстроены многочисленные оборонительные сооружения, которые называются фортами. Всего было построено примерно два десятка фортов, многие из которых сохранились до наших дней. Однако далеко не все сейчас доступны для посещения туристов.

Краткие сведения про основные форты можно представить в виде таблицы:

Форты Кронштадта

Форт Год постройки Доступность Особенности Форт Кроншлот 1703-1704 На реставрации, доступен лишь внешний осмотр с воды Первый форт России, заложен Петром I Форт Константин 1808 Открыт для посещения Музей маяков, Музей военной миниатюры, кафе, отель Форт Александр I ("Чумной") 1838-1845 гг. На реставрации, можно осмотреть лишь внешне Бывшая противочумная лаборатория Форт Пётр I (первое название — “Цитадель”) 1721-1724 гг. На реставрации, доступен лишь внешний осмотр с воды Один из старейших морских фортов Форт Павел I 1800-1801 гг. Руины Разрушен в результате взрыва в 1923 году Форт Риф 1909-1912 гг. Является музеем, доступны экскурсии Прекрасно сохранились оборонительные сооружения, одна из наиболее мощных крепостей

Форт Великий князь Константин

Указ о строительстве данного форта, который должен был усилить уже существующую систему оборонительных сооружений города, был подписан императором Александром I. Причиной стали накалившиеся отношения с Англией, и для того, чтобы ускорить возведение укреплений, их было решено выполнить из дерева (они же получили название “Двойная Южная батарея”).

Превращение форта из деревянного в каменный началось в 1858 году. Во второй половине прошлого века форт “разоружили”, и сейчас форт “Великий князь Константин” представляет собой историко-культурный комплекс , где также находится один из крупнейших в стране парков активного отдыха “Кингвинч” и другие привлекающие туристов объекты.

Форт Александр Первый ("Чумной форт")

Один из самых неприступных фортов Кронштадта долгое время отличался весьма мрачным внешним видом, прежде всего — темным цветом своих стен. Не менее мрачной является и репутация данного сооружения: на протяжении нескольких лет в его стенах располагалась лабораториях, где шла работа над сывороткой против чумы. Хотя изначально, конечно, у построенного к 1845 году форта была исключительно оборонительная функция.

Располагается крепость на искусственном острове среди вод Финского залива, так что добраться к нему можно только по воде. В настоящий момент форт находится на реставрации, которую планируется завершить к 2027 году. К слову, в рамках этой реставрации форту вернули и первоначальный цвет стен: как оказалось, они были оттенка “бежевый гранит”.

Как сообщает пресс-служба АНО “Остров фортов”, также восстановлена по старым чертежам и установлена деревянная смотровая башня, которая является точной копией не сохранившегося до наших дней шестигранного

павильона периода 1880-1890 годов.

Форт Кроншлот

Считается, что история Кронштадта началась именно со строительства форта “Кроншлот”, который стал самым первым оборонительным сооружением на острове Котлин. К возведению крепости приступили в 1703 году, причем Петр I лично взял процесс строительства на контроль. Все это соответствовало важной миссии объекта — на протяжении столетий защищать Санкт-Петербург не только от шведов, но и от нападения других врагов.

В настоящее время форт находится на реставрации, после которой ему обещают вернуть облик первой половины XX века. появится здесь и ряд объектов, которые помогут адаптировать крепость к использования в современных реалиях.

Форт Император Пётр Первый

Строительство форта “Император Петр I” было завершено в 1724 году. Прекрасно оснащенная крепость должна была надежно защищать Купеческую гавань, и на первом этапе своей истории носила другое название — “Цитадель”. Как и многие другие форты, изначально строительным материалом для него послужило дерево, но после губительного для укреплений наводнения в середине XIX века, по указу Николая I, форт перестроили как каменный и переименовали.

В настоящее время является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в проект “Остров фортов”. Форт также находится на реставрации.

Парк "Остров фортов"

Несколько лет назад в Кронштадте началась реализация проекта комплексного развития территории Кронштадта под названием "Остров фортов" , в рамках которого на реставрацию отправились следующие объекты — “Кроншлот”, “Пётр Первый” и “Александр Первый”. Одна из его главных задач — возродить заброшенные и находящиеся в плачевном состоянии форты, подарив им “вторую жизнь” и сделав открытыми для туристов, а также сохранить историческую память и культурное наследие данной территории.

По информации, предоставленной пресс-службой АНО “Остров фортов”, в рамках данного проекта также открыт посвященный ВМФ музейно-исторический парк, построен Музей военно-морской славы России,

передислоцирована из Мурманской области и отреставрирована первая советская атомная подводная лодка К-3 “Ленинской комсомол” (сейчас в ней размещена отдельная экспозиций).

“Благодаря проекту Кронштадт стал одним из самых популярных для туризма районов Санкт-Петербурга: ежегодно его посещают более 4 миллионов путешественников. На территории “Острова фортов” регулярно проводятся масштабные событийные мероприятия, гостями которых становятся до 30 тысяч человек в день. Наиболее популярны и узнаваемы спортивно-музыкально-гастрономический фестиваль “Паруса Кронштадта”, входящий в культурную и спортивную программу ПМЭФ, фестиваль для всей семьи “Остров мечтателей””, — отмечают в пресс-службе.

Находящиеся на реставрации форты временно можно осмотреть только с воды. Для этого каждый час от причала “Остров фортов” (находится рядом с фортом Петр Первый), отправляется соответствующая экскурсия. В 2026 году сезон навигации стартовал 3 апреля, экскурсии осуществляются на теплоходе "Москва". По словам представителей пресс-службы, с конца апреля также будут доступны экскурсии на современных экскурсионно-прогулочных катамаранах “Соммерс”, также построенных в рамках реализации проекта .

Музеи Кронштадта

Так как история Кронштадта богата и насыщена событиями, лучший способ поближе познакомиться с ней — это посетить один из местных музеев.

Музей истории Кронштадта

Музей истории города Кронштадта официально начал свою работу в начале 90-х годов прошлого века. Основу его составляют две экспозиции. Первая расположена рядом с Морским собором и называется "Три века кронштадтской истории". Как несложно догадаться, она посвящена истории города от момента появления до наших дней, при этом каждый важный период истории города освящен в одном из залов, выделенных отдельным цветом.

В то же время центральной темой экспозиции, занимающей Башню городского водопровода, стала подводная археология. В ее рамках представлены многочисленные находки, поднятые со дна Балтийского моря. Например, здесь можно своими глазами увидеть части линейного корабля, построенного во времена Петра I.

“А совсем недавно в центре Кронштадта, на проспекте Ленина, дом 18, открылась новая экспозиция “Главная улица Кронштадта”. Она посвящена тому, как на протяжении столетий менялся облик и сам дух центральной улицы города вместе с её названиями — от Господской к Николаевскому проспекту, а затем к проспекту Ленина. Эта история оживает в подлинных артефактах, старинных фотографиях и документах XIX — начала XX века, которые бережно собрали кронштадтские краеведы”, — отмечает Татьяна Оленева.

Музей военно-морской славы и подводная лодка К-3

Многофункциональный интерактивный Музей военно-морской славы был создан для того, чтобы каждый гость мог погрузиться в историю отечественного военно-морского флота. Он является частью проекта “Остров фортов”. Пространство музея делится на историческую и современную экспозиции, а статус главного экспоната по праву принадлежит настоящей атомной подводной лодке К-3.

Музей маячной службы на форте Константин

На протяжении многих веков маяки были верными помощниками моряков по всему свету. Поближе познакомиться с историей и эволюцией маяков, а также с другими не менее занимательными и удивительными фактами поможет необычный музей — Музей Маячной службы , который действует на базе форта Великий князь Константин в Кронштадте.

Его гости могут не только рассмотреть миниатюрные модели маяков или, например, увидеть огромные линзы, но и получить бесплатную экскурсию по экспозиции.

Кронштадтский морской музей

Весной 2012 года открыл свои двери Кронштадтский морской музей, расположенный на улице Андреевская. Здесь можно познакомиться с историей водолазного дела в России, увидеть уникальные артефакты и оборудование, изучить архивные хроники.

Историко-мемориальный зал Александра Попова

Одним из филиалов Центрального военно-морского музея в Кронштадте является Историко-мемориальный зал , носящий имя великого ученого и изобретателя Александра Попова. Именно с его именем связаны первые шаги в истории радиотехники, а модели первого в мире радиоприемника и грозоотметчика, так же как и множество других интересных приборов, можно найти в экспозиции музея.

Историко-мемориальный зал располагается в стенах Итальянского дворца.

Парки, храмы и необычные места

Список достопримечательностей и интересных объектов на территории Кронштадта вовсе не ограничивается музеями и впечатляющими фортами. В городе насчитывается несколько крупных храмов, а также зеленых зон, в которых можно не только продолжить свое знакомство с историей города, но и просто отдохнуть и приятно провести время на природе.

Петровский парк и памятник Петру I

© Shutterstock/FOTODOM / Kpdm Памятник Петру I в Петровском парке в Кронштадте © Shutterstock/FOTODOM / Kpdm Памятник Петру I в Петровском парке в Кронштадте

Центральной достопримечательностью этого старинного парка является памятник Петру I, который был создан и установлен в середине XIX века. Рядом с парком располагается Петровская пристань, а до того, как эту территорию засадили деревьями, здесь находился плац, на котором проходили различные парады, учения, а также смотр войск кронштадтского гарнизона.

Напротив Петровского парка можно увидеть примечательные с исторической точки зрения строения. Например, целый ансамбль так называемых “губернских домов”, в которых жили как военные моряки, так и простые граждане.

Летний сад

Старейший парк Кронштадта ведет свою историю еще с периода правления императора Петра I, а его центральная аллея некогда была одной из первых городских улиц. Парк окружает живописная чугунная решетка, на его территории можно увидеть несколько монументов. Например, памятник экипажу клипера “Опричник”, который исчез в водах Индийского океана в результате сильного урагана. Над ним всегда приспущен Андреевский флаг.

Екатерининский парк и памятник Беллинсгаузену

Екатерининский парк (также известный под названиями “Советский бульвар” или “Советский сквер”) расположен в исторической части Кронштадта. К его созданию приложил руку знаменитый мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен . К слову, бронзовый памятник первооткрывателю Антарктиды на территории парка тоже есть, он появился здесь во второй половине девятнадцатого века.

Итальянский дворец Меншикова

Построенный в Кронштадте для Александра Меньшикова Итальянский дворец должен был стать одной из трех резиденций знаменитого сподвижника Петра I. Считается, что свое название он получил потому, что возводили дворец итальянцы.

За столетия своей истории менял не только владельцев и назначение (здесь размещался кадетский корпус, Морское инженерное училище и другие учреждения), но и свой внешний вид (здание перестраивалось, пострадало от пожара и т.д.). В итоге его современный вид практически ничем не напоминает первоначальную архитектуру. Сейчас здесь располагается филиал Военно-морского музея.

Собор Владимирской иконы Божией Матери

Собор Владимирской Иконы Божией Матери стал самым первым деревянным храмом, который был возведен на территории Кронштадта для местного гарнизонного полка. Его история началась с небольшой церкви, которая была построена на острове в первой половине восемнадцатого века. Церковь неоднократно перестраивалась, а в XIX веке на ее месте появился более вместительный каменный храм, который в начале века XX получил статус собора. Этот собор стал полковым храмом для представителей сухопутных войск города Кронштадт.

Несколько десятилетий он был заброшен и забыт, однако в середине девяностых годов прошлого века собор отреставрировали, теперь в нем вновь ведутся службы.

Природный заказник "Западный Котлин"

© Shutterstock/FOTODOM / zayatsphoto Форт Риф и заказник "Западный Котлин" © Shutterstock/FOTODOM / zayatsphoto Форт Риф и заказник "Западный Котлин"

Северо-западную часть острова Котлин занимает государственный природный заказник “Западный Котлин” , площадь которого составляет чуть более 100 гектаров. Здесь удалось сохранить черноольховые и осиновые леса, свыше 350 разновидностей растений, а также покрытые камышом и тростником мелководья (их еще называют плавни). Последние служат местом остановки перелетных птиц, в том числе, очень редких видов.

На территории заказника есть как природные, так и исторические достопримечательности. Например, форт “Александр Шанец”, окруженный крепостным рвом. С удивительной природой заказника, а также со всеми расположенными здесь важными объектами туристов знакомит экологическая тропа.

Необычные памятники

Внимание местных жителей и гостей города неизменно приковывают и различные необычные достопримечательности, многие из которых так или иначе связаны с историей Кронштадта.

Колюшка

Рядом с футштоком и мареографом у Синего моста через Обводный канал находится и еще одна необычная достопримечательность Кронштадта. Правда, найти ее (если не знать точное местоположение) бывает непросто. Это скромный по размерам памятник блокадной колюшке, закрепленный прямо на стене канала и посвященный маленькой, неприметной рыбке. В мирное время колюшка очень редко употребляется в пищу, но в годы блокады именно она спасла жизни многим жителям Ленинграда

Инициаторами создания памятника выступили представители Кронштадтского совета ветеранов.

Дерево желаний

Еще одна необычная достопримечательность Кронштадта (которая является еще более примечательной благодаря тому, что, в числе немногих туристических объектов, никак не связана со славной морской историей города) — это Дерево желаний. Чугунное дерево с большими ушами и широкой улыбкой “растет” неподалеку от Александровского сада и знаменито среди туристов и местных жителей тем, что (по легенде) может исполнять желания.

Кронштадтцы советуют написанное на бумаге желание обернуть вокруг монетки. Далее предстоит самая сложная часть: сверток важно забросить в расположенное высоко над землей, на самой верхушке дерева, гнездо. После успешного выполнения этого задания человек должен обойти вокруг дерева три раза, а затем свое самое заветное желание прошептать (так, чтобы никто посторонний не услышал) прямо в стилизованное ухо.

Памятник котлу

К числу оригинальных памятников города относится и памятник котлу, расположенный в центре, в Безымянном переулке. Изображение котла можно разглядеть и на гербе Кронштадта.

С котлом связана популярная легенда о брошенном отступающим отрядом шведов котелке. По одной из версий, именно этим событием объясняется происхождение названия острова, на котором располагается Кронштадт (то есть “Котлин”).

В чугунный котелок многие гости города стараются бросить монетку. Считается, что таким образом можно ускорить исполнение желания, а также привлечь в дом уют и достаток.

Маршруты по Кронштадту

Для знакомства с Кронштадтом вовсе не обязательно заказывать услуги профессионального гида. Интересную и познавательную прогулку по городу вполне можно спланировать самостоятельно.

Например, поставить цель за пару дней осмотреть все расположенные на острове форты или сосредоточить свое внимание на центральной исторической части города: Якорная площадь, Никольский Морской собор, Летний сад и другие достопримечательности.

Вот несколько маршрутов, которые можно взять за основу при планировании собственного путешествия.

Что посмотреть за один день

Даже если на осмотр достопримечательностей Кронштадта есть всего один день, погрузиться в атмосферу этого города с богатой историей и необычным северным колоритом вполне возможно. Главное — составить четкий план.

Утренний блок: центр города

Начать знакомство с городом можно с его центральной площади — Якорной. На ней располагается главный собор Кронштадта и одна из его основных достопримечательностей — Морской Никольский собор, а также уникальная чугунная мостовая и ряд памятников.

После этого можно заглянуть в Музей истории Кронштадта, чтобы познакомиться с местными экспозициями и взять материалы для гостей города.

Дневной блок: форты и музеи

Побывать в Кронштадте и не увидеть по крайней мере один из его фортов было бы очень странно. Если поездка выпала на период навигации, то вполне можно отправиться на тематическую морскую экскурсию и осмотреть сразу несколько крепостей и маяков.

Вечерний блок: набережная и парки

Завершить насыщенный день поможет неспешная прогулка по Обводному каналу. Вдоль него располагается несколько известных памятников города: памятник блокадной колюшке, павильон с мареографом и другие.

Маршрут по Кронштадту за 1 день

Время Объект Время на посещение Примечание 10:00–11:00 Якорная площадь 1 час Прогулка по площади, осмотр и фото с чугунной мостовой 11:00–12:00 Морской Никольский собор 1 час Посещение храма 12:00–13:00 Музей истории Кронштадта 1 час Осмотр экспозиции, расположенной на Якорной площади 13:00–14:00 Обед 1 час В центре города можно найти различные кафе 14:30–16:30 Форты 2 часа Экскурсия по фортам 16:30–17:00 Петровская (Зимняя) пристань 1 час Прогулка по пристани, сфотографироваться на фоне кораблей, старинных пушек или якорей 17:00–18:00 Ужин 1 час В любом кафе на выбор 18:00–19:00 Обводный канал 1 час Прогулка и осмотр местных памятников

Куда сходить с ребенком

Детей постарше во время визита в Кронштадт вполне можно познакомить с историей города, а заодно — и с историей военно-морского флота, с которой связаны многие местные музеи и достопримечательности. Юных туристов может заинтересовать парк “Остров фортов”, ведь это крупнейший парк в нашей стране, посвященный истории ВМФ. Для юных гостей на его территории, по словам Татьяны Оленевой, оборудовы две площадки: большая, оформленная в морской тематике с капитанским мостиком, канатными качелями и сетками для лазания, а также зона для малышей в возрасте от 3 до 7 лет, на которой есть крытая песочница, игровой “Маяк” и сцена для проведения праздников. Могут заинтересовать ребят и другие объекты на территории парка.

К слову, увидеть все форты Кронштадта как на ладони (даже те, что были разрушены) позволяет музей-макет фортов Кронштадта, объекты которого воссозданы с исторический точностью в масштабах 1:87 и 1:200.

Для посещения с детьми подходит и исторический мультимедийный музей “Голландская кухня”. Всего за 25 минут юным гостям расскажут об истории города и познакомят со зданием, которое некогда кормило весь город.

Еще одно подходящее для детей место — тематический музей “Дом маяков”, в стенах которого живет настоящий попугай.

Куда сходить с девушкой

Прогулки по Кронштадту могут быть не только познавательными, но и очень романтичными. Для этого прекрасно подходят городские парки, например, старейший в городе Андреевский сад. На его территории располагается музыкальный фонтан, а рядом можно увидеть и “Дерево Желаний”. Подходят для неспешных прогулок и улицы вдоль Обводного канала.

Красивые фотографии получаются на Макаровском мосту, который был построен над Петровским оврагом и на сегодняшний день является одной из самых любимых локаций для местных молодоженов.

При желании можно посетить Петровскую пристань, парадные морские ворота города. У пристани стоят боевые корабли Балтийского флота, а чугунные вазы и якоря напоминают о славной истории Кронштадта. Здесь также можно сделать фото на фоне кораблей и насладиться видом на залив.

Советы туристам

Дабы долгожданный отдых прошел без проблем и неприятных сюрпризов, стоит заранее спланировать все ключевые моменты. В том числе — выбрать место для комфортного проживания, определить кафе и рестораны, которые хочется посетить, и так далее.

“Могу посоветовать приезжать в город на целый день, чтобы, не торопясь и внимательно исследовать город. Ходить лучше пешком, у нас много парков и уютных улочек, — говорит Артем Даценко, врио заместителя начальника филиала ФГАУ "Центральный парк "Патриот" Минобороны России в г.Кронштадте. — Исследовать город полностью несложно: на небольшом пространстве 12 на 2 км есть и пляж, и парки, и историческая застройка от домов эпохи Петра I до эклектики, модерна и даже конструктивизма. Интересен природный заказник и большое количество экскурсий и красивых локаций. Но помните, что море — это почти всегда ветер, а в Кронштадте часто ветреная и переменчивая погода”.

Как добраться до Кронштадта

Долгое время Кронштадт был закрытым военным объектом, но сегодня прогуляться по местным улицам и полюбоваться впечатляющими морскими пейзажами могут все желающие. Самый популярный способ попасть в город — это добраться до Санкт-Петербурга, а уже оттуда — до острова одним из следующих способов:

по Кольцевой автодороге, которая связывает побережье Финского залива с Кронштадтом. Она проходит по дамбе, по ней можно попасть на остров на рейсовом или экскурсионном автобусе, а также на автомобиле;

теплоходом “Метеор” — перевозит туристов на остров только в течение навигационного сезона.

Железнодорожного сообщения с Кронштадтом нет.

Где вкусно поесть

На территории Кронштадта можно найти различные заведения общепита: от представителей крупных сетей до небольших местных кафе. Выбор зависит от бюджета, который отдыхающие готовы выделить на питание. Ориентироваться лучше на отзывы местных жителей, а также на тематические рейтинги на туристических ресурсах.

Где остановиться

В плане мест для размещения туристов Кронштадт не предоставляет гражданам большого выбора, так как основная часть приезжающих сюда гостей предпочитает останавливаться в гостиницах и отелях Санкт-Петербурга. Тем не менее на острове есть и свои отели, в том числе — усадьба Адмирала Лазарева, рядом с которой находится экспозиция Музея истории Кронштадта под названием “Морская археология”, хостел и даже плавучий отель “Форт Константин”.

Также у приезжих есть возможность снять на нужное количество дней комнату или квартиру. В этом им помогут специальные сервисы и порталы с частными объявлениями.

Лучшее время для посещения

При желании найти увлекательное занятие в Кронштадте можно в любое время года. Однако любителям долгих прогулок на свежем воздухе и морских экскурсий стоит запланировать свой визит на период с середины весны и до начала осени. В это время есть шанс увидеть белые ночи, однако стоит быть готовым к большому количеству туристов вокруг.

Осенью (например, в сентябре и октябре) еще есть шанс застать теплые дни, а вот отдыхающих вокруг будет заметно меньше.

Часто задаваемые вопросы

Мы собрали еще несколько популярных вопросов, которые касаются отдыха в Кронштадте.

Является ли Кронштадт частью Санкт-Петербурга?

Примечательно, но этот город-остров одновременно является и одним из официальных районов Санкт-Петербурга. Он носит название Кронштадтский район и расположен, как известно, на острове Котлин среди вод Финского залива.

Можно ли посетить форты Кронштадта самостоятельно?

Прежде всего ответ на данный вопрос зависит от того, какие именно форты интересуют туристов. Часть укреплений располагается на берегу, в отдельных (например, в форте Константин) функционируют музеи. Во многие можно попасть внутрь лишь в рамках организованной экскурсии, то есть придется найти единомышленников.

Форты, расположенные на островах, осмотреть самостоятельно уже гораздо сложнее.

Работают ли достопримечательности Кронштадта зимой?

Большая часть интересующих туристов объектов (например, соборы и музеи) работают круглый год. А вот период водных экскурсий к фортам ограничен временными рамками сезона навигации. Своим причины посетить Кронштадт есть и зимой, например, полюбоваться пейзажами Финского залива.

Есть ли в Кронштадте пляжи?

На территории Кронштадта существует пусть и небольшой по размерам, но достаточно благоустроенный городской пляж. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха: шезлонги, зонты, душевые кабинки, раздевалки, беспроводной интернет и прочее. В этом месте практически не бывает больших толп людей, так как жители Санкт-Петербурга предпочитают отдыхать на других, не столь отдаленных пляжах.

Помимо официального городского пляжа на острове есть и несколько диких локаций для отдыха.

Какие новые объекты появились в Кронштадте в последние годы?

Один из наиболее крупных объектов, которые реализуются на территории Кронштадта — это музейно-исторический парк “Остров фортов”. Он был открыт в 2020 году, именно в его рамках активно идет реставрация многих фортов. А в будущем планируется открыть океанариум, построить яхтенную марину и другие объекты.