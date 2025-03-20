Кострома: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Кострома — это город, который входит в состав Золотого кольца России и известен своими древними памятниками архитектуры. Куда сходить и что самостоятельно посмотреть в Костроме за 1 или 2 дня, как добраться до города, его главные достопримечательности с фото и описанием — в материале РИА Новости.

Чем знаменита Кострома

Кострома располагается вдоль реки Волги примерно в 330 километрах к северо-востоку от Москвы, она была основана в 1152 году Юрием Долгоруким, хотя первые документальные свидетельства датируются 1213 годом. История города очень насыщенна: его разоряли во время войн, несколько раз сжигали. Несмотря на это к середине XVII Кострома стала третьим городом Московской Руси по экономическому развитию и крупным центром ремесленников — местные иконописцы, кузнецы, кожевники, строители и другие мастера были известны по всему государству.

До сих пор в Костроме сохранились древние храмы и монастыри, исторические памятники, связанные с династией Романовых, и классическая архитектура XVII века.

Основные факты о Костроме Параметр Значение Полное название Город Кострома Субъект РФ Костромская область Статус Административный центр Костромской области Дата основания 1152 год Население (в 2025 г.) 264 952 человек Площадь города 144,5 км² Плотность населения ~1 840 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (4942) Почтовые индексы 156000, 156001 – 156026, 156029 Географические координаты 57°46′ с. ш. 40°56′ в. д. Расстояние до Москвы ~340 км Климат Умеренно континентальный Река Волга, Кострома

Главные достопримечательности Костромы

Кострома по праву считается одним из самых интересных городов Золотого кольца России . Ее называют “колыбель династии Романовых” (Ипатьевский монастырь стал местом, откуда родоначальник новой династии — Михаил Романов — призывался на царство), а еще родиной Снегурочки и народного героя Ивана Сусанина . При этом туристов порадуют не только исторические объекты культурного наследия, но и живописные волжские пейзажи.

Топ-10 главных достопримечательностей Костромы № Название Адрес Время работы Цена входа 1 Ипатьевский монастырь ул. Просвещения, 1 Музей: C 1 мая по 30 сентября – с 9.00 до 17.30 часов C 1 октября по 30 апреля – с 10.00 до 17.00 часов На богослужения – свободный, в музей – по билетам 2 Сусанинская площадь Пр. Текстильщиков Круглосуточно Бесплатно 3 Пожарная каланча ул. Симановского, д. 1/2 Снаружи круглосуточно Бесплатно 4 Терем Снегурочки Ул. Лагерная, 38 10:00–18:00 от 590 ₽ 5 Музей сыра Ул. Чайковского, 19 10:00–18:00 От 400 ₽ 6 Костромская слобода Ул. Просвещения, 1Б Летом (май-сентябрь): 10:00 – 18:30 (территория – до 19:00) Зимой (октябрь – апрель) 9:00–17:00 (территория – до 17:30) 450 ₽ (льготный – 350 ₽) 7 Беседка Островского Ул. 1 Мая Круглосуточно Бесплатно 8 Музей льна и бересты Ул. Терешковой, 38 Летом: 9:30–18:00 Осенью и зимой: 9:30-17:00 (в субботу 9:30-18:00) 250–350 ₽ 9 Художественный (Романовский) музей Пр. Мира, 5 11:00–19:00 (в настоящий момент закрыт на реэкспозицию) 300–400 ₽ 10 Сумароковская лосиная ферма Д. Сумароково 10:00–15:00 150-250 ₽

Сусанинская площадь

Центральная площадь Костромы фактически представляет собой самостоятельный архитектурный комплекс, рядом с которой располагается несколько популярных у туристов достопримечательностей. Площадь неоднократно меняла свое название (была и Екатеринославской, и площадью Революции в советское время).

Рядом, на территории одноименного сквера между Красными и Большими Мучными рядами, располагается и созданный из белого известняка памятник Ивану Сусанину.

Неподалеку можно увидеть и еще один символ Костромы — Пожарную каланчу, которая некогда была самым высоким зданием на территории дореволюционного города (ее высота — 35 метров). Благодаря этому с нее можно было заметить пожар, вспыхнувший в любой части города.

Еще один достойный внимания объект — это здание Гауптвахты, в котором сегодня размещается военно-историческая экспозиция местного музея-заповедника. При помощи этих экспонатов можно познакомиться с военной историей Костромского края. А первоначально это строение представляло собой караульный дом, где размещался личный состав городского гарнизона и находились бывшие под арестом военнослужащие.

Здесь же, в центре, располагаются и торговые ряды — комплекс зданий конца XVIII — начала XIX веков, в которых торговали различным товаром (например, тканями и мехами, мучными изделиями, табаком, рыбой, овощами и т.д.) В настоящее время в рядах располагаются различные магазины, кафе, сувенирные лавки. В архитектурный ансамбль входит и церковь Спаса в Рядах, которая является частью прямоугольника Красных рядов. Она открыта ежедневно, а по выходным там проходят службы.

Ипатьевский монастырь

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь считается одной из главных достопримечательностей Костромы. Монастырь находится на высоком берегу Волги и раньше выполнял функцию оборонительного сооружения, поэтому окружен крепостной стеной. При Романовых монастырь звали “колыбелью династии” (ведь именно отсюда был призван на царство первый представитель данной династии – царь Михаил Федорович ), из-за чего он занимал привилегированное положение.

Сейчас в Троицком соборе Ипатьевского монастыря хранится Тихвинская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь Костромы. Нужно учитывать, что женщин внутрь пускают только в платке и в юбке, которые можно взять на месте, также для туристов открыта только старая часть монастыря.

Беседка Островского на набережной Волги

Беседка Островского находится на берегу Волги в Центральном парке — любимом месте отдыха не только жителей города, но и туристов. Она появилась здесь в 1956 году и выполнена в стиле построек середины XIX века. Ранее на том же месте располагалась деревянная беседка, в которой лично бывал и наслаждался местными пейзажами известный драматург Александр Островский. Не случайно новый объект получил его имя.

Отсюда открывается красивый вид на Волгу. Здесь же снимали “Жестокий романс” Эльдара Рязанова по пьесе А.Н. Островского “Бесприданница”.

Памятник Ивану Сусанину

Памятник Ивану Сусанину стоит недалеко от Торговых рядов на Сусанинской площади. Возвели его в середине прошлого века вместо памятника царю Михаилу Федоровичу и крестьянину Ивану Сусанину, который был разрушен в 1918—1928 годах.

Монумент представляет собой высокий постамент, на котором установлена фигура крестьянина в длинных одеждах. Надпись на памятнике гласит: “Ивану Сусанину — патриоту земли русской”.

Терем Снегурочки

В 2002 году Кострому признали родиной Снегурочки, поэтому чуть позже здесь открылся музей, посвященный персонажам русских сказок. Во время экскурсии гостям рассказывают о славянских обычаях и легендах, для них открыта Ледяная комната, где можно сфотографироваться со скульптурами изо льда, поучаствовать в развлекательных мероприятиях.

Сумароковская лосиная ферма

В 20 километрах от Костромы на территории заказника "Сумароковский”, большая часть которого покрыта лесом, располагается настоящая лосиная ферма. Для туристов она открыта круглый год, здесь можно не только сфотографироваться с лосями и покормить их, но и узнать много интересных фактов о жизни этих животных, приобрести тематические сувениры, а с мая по сентябрь попробовать лосиное молоко.

Музеи Костромы

Для многих россиян посещение нового города немыслимо без знакомства с местными музеями. Тем более что в этом городе музеи, посвященные богатой истории костромской земли, соседствуют с современными площадками.

Музей сыра

Костромской сыр известен на всю страну и именно благодаря ему в 2017 году Кострома заняла третье место в гастрономическом рейтинге городов России. В этом же году в старинном купеческом особняке конца XVIII века открылся музей, посвященный продукту. Здесь туристы могут узнать о “сырных” традициях разных народов, необычных сортах, посетить интерактивные и гастрономические программы и купить сувениры.

Романовский музей

Ивана Шишкина, Романовский музей был создан в 1913 году к празднованию 300-летия династии Романовых. В постоянной экспозиции представлены картины Ильи Репина Константина Коровина , Константина и Владимира Маковских и многих других. Также посетители могут познакомиться с работами авангардистов и посмотреть на произведения древнерусского искусства.

По состоянию на весну 2026 года, как сообщает сайт Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Художественный музей закрыт на реэкспозицию.

Музей льна и бересты

Музей располагается на Терешковой улице и был открыт в 2005 году усилиями уроженки города Натальи Забавиной. Он поделен на две части — зал льна и зал бересты. В первой представлены льняные изделия разных периодов, а также можно увидеть процесс превращения льняной соломы в крестьянские рубахи. Во второй представлены множество старинных берестяных изделий, которые были собраны в экспедициях по Костромской области.

Музейно-выставочный комплекс "Терем Берендея"

Музей с необычным названием посвящен фольклору и сказочному народу берендеев, которые (в соответствии с легендами) некогда населяли костромские земли. В экспозиции можно увидеть предметы крестьянского быта, орудия труда, старинные игрушки и деревянные скульптуры славянских божеств — Перуна, Велеса, Макоши, Сварога и пр. Для детей проводят мастер-классы по изготовлению оберегов и познавательные квест-игры.

Музей деревянного зодчества "Костромская слобода"

Музей-заповедник “Костромская слобода” (также называемый музеем деревянного зодчества) считается одним из старейших музеев под открытым небом в России и находится у слияния Волги и реки Костромы. Здесь представлены образцы деревянного зодчества XVIII–XX веков, которые были привезены из разных уголков Костромской области

Особенно красиво на фоне живописной природы смотрятся церковь Собора Пресвятой Богородицы середины XVI века из села Холм, церковь Спаса Всемилостивого XVIII века из села Фоминское, церковь Ильи Пророка из села Верхний Березовец. Также на территории музея есть этнографическая деревня. А еще здесь проходят массовые гуляния и фестивали.

Монастыри и храмы Костромы

Многие храмы Костромы в прошлом были разрушены, однако некоторые памятники православной архитектуры все же сохранились до наших дней.

Богоявленско-Анастасиин монастырь

Датой основания Богоявленско-Анастаси́иного Монастыря считается 1426 год, и основан он был по благословению Преподобного Сергия Радонежского его учеником и родственником — преподобным Никитой Костромским. По изначальному замыслу обитель была мужской, однако во второй половине XIX века тут разместился женский монастырь.

Церковь Воскресения Христова на Дебре тоже располагается на берегу Волги, она была построена около 1652 года. Таким образом она является единственным посадским храмом XVII века, который сохранился на территории города.

В 1913 году сюда заезжал Николай II, но в советское время в стенах церкви были устроены зернохранилище и военный склад, здесь до начала 90-х хранилась еще одна из самых почитаемых костромских святынь — Феодоровская икона Божией Матери. Сейчас Церковь Воскресения на Дебре открыта ежедневно с 7:30 до 20:00, а в 8:30 совершается литургия.

Знаменский монастырь

Является одним из самых молодых на территории Костромы, так как основан в 1993 году. Появился на месте Знаменского храма, который в начале прошлого столетий посещал Николай II в семьей. Но буквально через несколько лет после этого события храм был закрыт, после — разрушен, и к его восстановлению приступили только несколько десятилетий назад.

Усадьбы и архитектурные памятники

На территории Костромской области сохранилось несколько крупных усадеб, которые не только представляют собой настоящие архитектурные памятники, но и знакомят гостей с различными периодами истории города и страны.

Дом сенатора Борщова

На центральной Сусанинской площади располагается одна из крупнейших усадеб в Костроме, а также памятник архитектуры эпохи классицизма и одно из самых красивых зданий города — дом сенатора Борщова. Известно, что в 1834 году здесь останавливался Николай I с наследником престола Александром II , которого сопровождал поэт Василий Жуковский . Сейчас усадьба имеет статус объекта культурного наследия, внутри находится городской суд.

Усадьба Колодезниковых

Еще одно здание в стиле классицизма находится на Молочной горе. Это усадьба Колодезниковых, которая представляет собой образец купеческой городской архитектуры постройки начала XIX века. Сооружение выполнено полностью из кирпича, а второй этаж украшает нарядная лепнина.

Парки, сады и набережные Костромы

Славится Кострома и своими живописными пейзажами, ведь город располагается на берегах реки Волги. Для тихих прогулок особенно популярен Центральный парк, а в Парке “Берендеевка” можно искупаться и позагорать летом.

Центральный парк

Вход в парк находится в самом центре города на улице Чайковского на холме, возвышающемся над Волгой, на реку можно полюбоваться со смотровой площадки. В парке высажено много деревьев, есть удобные скамейки для отдыха, дорожки для роликов и велосипедов и детские площадки.

С 2015 года активно реализуется проект по восстановлению храмового комплекса Костромского Кремля на территории Центрального парка, где он исторически располагался.

Парк "Берендеевка"

Сосново-березовый парк “Берендеевка” расположен в экологически чистой зоне недалеко от города. Сейчас здесь открыт одноименный парк-отель и ресторан, музей “Терем Берендея”, для туристов есть деревянные беседки, мангал и детский городок. На территории парка есть три водоема, где можно порыбачить, покататься на водных лыжах или искупаться летом. В одном из водоемов живут утки, которых можно покормить.

Набережная реки Волги

Одна из самых популярных достопримечательностей и центр притяжения для всех гостей Костромы — это, несомненно, ее расположенная вдоль берега Волги набережная. Здесь во время прогулки можно любоваться живописными пейзажами, попутно осматривая местные достопримечательности. Среди последних — беседка Островского и памятник “Ладья”.

По набережной можно добраться до городского пляжа, побывать на речном вокзале, пообедать в одном из местных кафе и так далее.

Театры Костромы

В Костроме работают несколько театров. Например, Государственный драматический театр имени А. Н. Островского, Костромской областной театр кукол, Камерный драматический.

Драматический театр им. А. Н. Островского

Театр Костромы (который носит имя Александра Островского ) является одним из старейших театров страны. Первое упоминание о его существовании относится к 1808 году. а в 1812 году на сцену костромского театра выходили актеры Московского императорского театра, попавшие в город после эвакуации из Москвы.

Прежнее здание театра до наших дней не сохранилось (оно было полностью уничтожено пожаром), а в новое помещение театр перебрался в 1860-е годы. Также именно тут зрители впервые увидели спектакли по пьесам Островского, которые ставят и по сей день. В репертуаре театра — не только творения Островского, но и произведения Чехова, Лопе де Вега , Пушкина и других.

В театре есть музей, в котором выставлен реквизит, костюмы и элементы декораций. Во время экскурсии гиды рассказывают об истории театра и об особенностях постановок.

В настоящее время, как сообщает Туристско-информационный центр Костромской области, здание театра закрыто до осени 2026 года.

Костромской областной театр кукол

Костромской областной театр кукол находится в центре города в здании 1896 года постройки. Первый спектакль под названием “Лисичка-сестричка” в нем сыграли в 1936 году энтузиасты ТЮЗа. Открывшись незадолго до Великой Отечественной войны, театр продолжал работать даже в эти непростые годы — артисты дали 85 спектаклей с 1941 по 1942 год.

Сейчас репертуар театра кукол подходит не только для детей, но и взрослых — в нем есть как экспериментальные постановки, так и интерактивные представления для самых маленьких.

Арт-площадка "Станция" и современные пространства

Не только архитектурными памятниками, храмами и музеями известна Кострома. На территории города появляются и современные пространства, прежде всего связанные с искусством и культурой.

Один из таких объектов — арт-площадка “Станция”, которая открылась в 2009 году. Она была создана для развития современного искусства в Костроме и поддержки талантливых хореографов. Находится “Станция” в исторической части города, в пространстве бывшей Льняной мануфактуры. Здесь ставят театральные и танцевальные спектакли, проходят выставки, кинопоказы, перформансы, музыкальные концерты. Еще на территории арт-площадки можно посетить мастер-классы по современному танцу.

Действует в Костроме и кластер современного искусства, состоящий из отдельных мастерских, объединенных под названием Центр Актуального Искусства “ЦЕХ1939”. Многие местные жители находят здесь помещения для воплощения своих творческих идей.

А на улице Горная действует еще одно арт-пространство — музей современного мастерства “ЛЕПОТА-ТО КАКАЯ!”, в котором можно найти разнообразные изделия ручной работы от местных мастеров и даже создать собственный сувенир.

Маршруты по Костроме

Многие достопримечательности Костромы находятся в самом центре, поэтому их можно посмотреть на обзорной экскурсии с гидом всего за полтора-два часа. Также туроператоры предлагают необычные программы: знакомство с ювелирной историей города, путешествие по местам, связанным с российским кинематографом, а еще развлекательные квесты. Кроме того, можно съездить в небольшой, но древний город Плес (на территории соседней Ивановской области) и полюбоваться живописными видами, посмотреть на маленькие деревенские церкви и старинные деревянные дома, посетить Музей Исаака Левитана

Что посмотреть за один день

Если время пребывания в городе весьма ограничен, то основные достопримечательности Костромы можно даже самостоятельно осмотреть буквально за день. Вот примерный план маршрута:

Маршрут по Костроме на 1 день Время Объект Описание Время на посещение 10:30 Сусанинская площадь Прогулка по центру города, внешний осмотр пожарной каланчи и здания гауптвахты, можно дойти до дома Борщова 1 час 11:30 Торговые ряды Покупка сувениров 30 мин 12:00 Набережная Волги Осмотр беседки Островского, прогулка вдоль берега Волги 1 час 13:00 Обед Кафе в центре города 1 час 14:00 Ипатьевский монастырь Главная духовная достопримечательность города, на территории есть музей 1 час 30 мин 15:30 Музей “Костромская слобода” Осмотр памятников деревянного зодчества 1 час 30 мин 17:00 Центральный парк Прогулка по территории парка 60 мин 18:00 Ужин / отъезд — —

Маршрут на 2 дня

Если в распоряжении отдыхающих есть по крайней мере несколько дней, можно не ограничиваться исключительно главными достопримечательностями. Часть времени можно посвятить знакомству с частными тематическими музеями, которыми богата Кострома. Например, побывать в Музее сыра или Музее шоколада, изучить экспозиции Музея самоваров, Музея "Петровская игрушка" или Музея ювелирного искусств или побывать в других.

Сделать выбор и составить собственный маршрут поможет официальный туристический портал Костромской области.

Куда сходить с детьми

Кострома предлагает увлекательные развлечения для гостей любого возраста И первое, куда стоит сходить с ребенком — это музей Снегурочки или “Терем Берендея”, в которых интересные и познавательные экскурсии сочетаются с развлекательной программой. Популярностью пользуются и расположенная в 20 километрах от города лосиная ферма, костромской зоопарк и экзотариум, где живут экзотические представители фауны со всей планеты. Другие варианты: музей сладостей “Русские сласти”, сказочный музей “Лес-чудодей” и Музей природы.

Куда сходить с девушкой

Центральный парк и набережная хорошо подходят для романтической прогулки, особенно вечером, когда садится солнце и включается городская иллюминация. Для культурного отдыха подойдут Драматический театр им. Островского, Камерный драматический театр, в котором показывают пьесы Шекспира, Гоголя, Фонвизина и других. Популярностью пользуется и музей "Дом городского головы Г.Н. Ботникова”, здесь восстановлена атмосфера и интерьеры жилого дома начала прошлого столетия. Также можно посетить музей народных промыслов “Петровская игрушка”, Музей театрального костюма и Музей ювелирного искусства.

Советы туристам

Как отмечают представители Туристско-информационного центра Костромской области, Кострому можно и нужно осматривать во время пешей прогулки. “Отличный вариантом станет прохождение квеста по поиску бронзовых фигурок “Мазайские зайцы”. Четырнадцать зайчиков установлены в центральной части города, рядом с основными достопримечательностями Костромы, и их поиск станет не только полезной и увлекательной, но и весьма познавательной прогулкой — отличной альтернативой стандартной обзорной экскурсии по городу”, — отмечают там.

Как добраться до Костромы

Один из самых простых способов добраться из Москвы в Кострому — купить билет на “Ласточку”, которая ходит ежедневно. Путь при этом занимает чуть более 4 часов.

Помимо “Ласточек” между городами курсируют и другие поезда, в том числе — фирменные, однако ехать зачастую придется на несколько часов дольше.

Из Санкт-Петербурга в Кострому летают самолеты, а путь занимает 2 часа. Если добираться от “Северное столицы” в Кострому на поезде, то понадобится более 10 часов в один конец.

Поездка на машине из Москвы займет более 5 часов, двигаться нужно сначала по Ярославскому шоссе , а затем по федеральной автомобильной дороге М-8 “Холмогоры”.

Где вкусно поесть

Из местной кухни стоит попробовать костромские зеленые щи, телячьи щечки и фирменные заготовки из домашнего погреба. Их подают в самом популярном ресторане города под названием “Гроза”, который не раз удостаивался престижных премий в сфере ресторанного бизнеса. Также стоит посетить кафе “Самовар”. Оно находится в самом центре города на Сусанинской площади и известно своими сбитнем, наливками и чаем. Кафе “Рога и копыта” стилизовано под фильмы об Остапе Бендере , а ресторан “Сыровар” славится свежими сырами, рядом с ним есть сырная лавка, где можно найти продукт на любой вкус.

Где остановиться

Лучше всего останавливаться недалеко от Сусанинской площади, тогда основные достопримечательности будут в пешей доступности. В центре достаточно неплохих отелей, самый известный из которых “Островский” — оттуда открываются виды на Дворянское собрание, Романовский музей и театр А.Н.Островского. Цены на номера начинаются от 5800 рублей. Примерно такие же цены в “Я-Отеле”, который находится неподалеку. Также в городе можно забронировать апартаменты или остановиться в хостеле.

Что привезти в качестве сувениров

Кострома богата на изделия из натуральных материалов, поэтому из поездки стоит привезти что-то из льна или бересты. Также не следует обходить стороной местный сыр, который можно купить в сырных лавках. Если поездка намечается весной, то с собой нужно иметь зонт или дождевик, особенно в мае, когда в городе обычно дождливо и сыро.

Лучшее время для посещения

Считается, что лучшее время для посещения Костромы — это летние месяцы и начало осени, когда природа области выглядит особенно живописной.

Если уже составлен маршрут, перед поездкой стоит проверить режимы работы музеев — некоторые из них могут быть закрыты в выходные, а некоторые экскурсии требуют предварительной записи.

Часто задаваемые вопросы

Мы собрали ответы на самые актуальные вопросы по поводу посещения Костромы

Чем знаменита Кострома?

Кострома — один из древнейших городов России, который привлекает туристов своей насыщенной историей и культурой. Считается, что именно здесь зародилась династия Романовых и отсюда берет начало род Годуновых, Кострому называют “Сырной столицей России” и родиной Снегурочки (с этой стороны город раскрывают тематические музеи). Также город входит в туристический маршрут Золотого кольца России.

Сколько времени нужно, чтобы осмотреть Кострому?

Для того, чтобы познакомиться с расположенными в историческом центре города ключевыми достопримечательностями Костромы, хватит даже одного дня. Но если в планах более внимательно изучить главные объекты (например, побывать в Тереме Снегурочки, посетить Ипатьевский монастырь и познакомиться с обитателями лосиной фермы), потребуется два-три дня.

Как добраться до Костромы из Москвы?

Из Москвы добраться до Костромы можно различными видами транспорта. При желании разделяющие город и столицу несколько сотен километров можно преодолеть на автомобиле. Для этого с Ярославского шоссе необходимо выехать на федеральную автодорогу М-8 “Холмогоры”, после чего двигаться в нужном направлении. Примерное время в пути — более 5 часов.

Из Москвы в Кострому также ежедневно ходят “Ласточки”, которые доставят в город примерно на час быстрее. Дорога займет чуть более 4 часов.

Еще один доступный вариант — на автобусах, которые отправляются Центрального (Щелковского) автовокзала. Время в пути при этом составит ориентировочно 6 часов, но может увеличиться из-за пробок и так далее.

Что привезти из Костромы в подарок?

Из Костромы можно привезти разнообразные “вкусные подарки”. Например, местные сыры, черную икру местного производства или черную четверговую соль. Также популярные брендовые подарки, в том числе — местные ювелирные изделия, ведь Кострома по праву называют “Ювелирной столицей России”.

Когда лучше ехать в Кострому?

По словам экспертов, Кострома прекрасна в любое время года, но особенно хороша в летний сезон (с мая по сентябрь, в зависимости от погоды) и зимой (особенно в новогодние праздники), когда превращается в настоящую снежную сказку.