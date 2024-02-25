Коломна: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Коломна — один из старейших городов России, на территории которого находится много заслуживающих внимания достопримечательностей. Здесь можно увидеть древние храмы и необычные музеи, известные на всю страну культурно-исторические объекты. Что можно посмотреть в городе за один день или выходные, куда сходить с детьми и что посетить с девушкой, где можно вкусно поесть и приобрести особенные сувениры — в материале РИА Новости.

Чем знаменита Коломна

Основанная в XII веке Коломна — один из самых популярных туристических городов Подмосковья. Гостей привлекает его богатая история и культурное наследие, ведь здесь можно увлекательно и познавательно провести как праздничные дни, так и короткие выходные.

Город расположен в месте слияния сразу трех рек: Коломенки, Оки и Москвы. Среди обязательных пунктов знакомства с городом — осмотр кремля, посещение старинных храмов и монастырей, знакомство с уникальными музеями и театрами, дегустация знаменитой коломенской пастилы и калачей.

Основные факты о Коломне

Параметр Значение Полное название Город Коломна Субъект РФ Московская область Статус Город областного подчинения, центр городского округа Коломна Дата основания 1177 год (первое летописное упоминание) Население (на 1 января 2025 года) 132 772 человека Площадь города 65,1 км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (4966) Почтовые индексы 140400 – 140408, 140410 – 140415 Географические координаты 55°05′ с. ш. 38°7′ в. д. Расстояние до Москвы ~115 км Климат Умеренно континентальный Река Ока, Москва, Коломенка

Главные достопримечательности Коломны

Чтобы лучше познакомиться с культурой и традициями Коломны, стоит посетить местные достопримечательности. В городе находятся многочисленные музеи, театры, галереи и выставочные залы, которые предлагают широкий спектр культурных мероприятий.

Главные достопримечательности Коломны

Объект Адрес Режим работы Вход Коломенский кремль (территория) ул. Лажечникова, 5 Ежедневно, доступен целый день Бесплатно Музей "Коломенская пастила" ул. Посадская, 13а Ежедневно 10:00–20:00 от 900 ₽ Музейная фабрика пастилы ул. Полянская, 4 Ежедневно 10:00–20:00 от 1500 ₽ Музей "Калачная" ул. Зайцева, 14 Ежедневно 10:00–20:00 от 900 ₽ Музей "Кузнечная слобода" ул. Гражданская, 84 Понедельник,вторник – выходные Среда-воскресенье 10:00–18:00 От 300 ₽ Старо-Голутвин монастырь ул. Голутвинская, 11 Понедельник-пятница 8:00–17:00 Суббота-воскресенье - 8:00 - 16:00 Бесплатно Соборная площадь ул. Лажечникова Круглосуточно, каждый день Бесплатно Арт-квартал "Патефонка" ул. Уманская, 3Д 8:00 - 23:00 Экскурсия - от 300 ₽

Коломенский кремль

Главной жемчужиной города по праву считается знаменитый Коломенский кремль. На его строительство ушло шесть лет, а руководили работами (как считается) мастера-итальянцы.

Вдоль стен кремля и по его территории можно прогуляться совершенно бесплатно, а вот попасть внутрь башен возможно лишь с экскурсией. Там гостей проведут в оружейную палату, дадут подержать в руках щит и меч, научат стрелять из арбалета или лука, проведут в Маринкину башню, где, по легенде, была заточена Марина Мнишек.

Первоначально Коломенский кремль включал 16 башен и тайник, однако до наших дней сохранились лишь 7. Одна из них — это Маринкина башня (также известная как Коломенская, Круглая или Наугольная). Это самая высокая из сохранившихся до наших дней башен кремля (свыше 30 метров), которая служила западной сторожевой вышкой и охраняла древний Астраханский тракт.

А вот основной проездной башней, а также главным входом на территорию Коломенского кремля являются Пятницкие ворота, с которых несколько много столетий назад и началось его строительство. В венчающей постройку стрельне некогда располагался сигнальный колокол: его “голос” предупреждал горожан о надвигающейся опасности.

Также на территории кремля расположена старейшая в городе Соборная площадь — архитектурный ансамбль, включающий в себя Успенский кафедральный собор с колокольней, Храм Тихвинской иконы Божьей Матери, Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, памятник Кириллу и Мефодию.

Улица Лажечникова и Коломенский посад

Стоит также прогуляться по улице Лажечникова, которую некоторые гости города сравнивают с московским Старым Арбатом. Она по сегодняшний день сохранила свой исторический облик и олицетворяет атмосферу города XVII-XVIII столетий. Эксперт отмечает, что визитная карточка улицы — Брусенский женский монастырь, который недавно открылся после реставрации, он был основан в 1552 году по указу Ивана Грозного.

Монастыри Коломны

На территории Коломны находятся 4 монастыря. Один из них — это Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь, расположенный в живописном месте у слияния двух рек — Ока и Москва. Точная дата основания монастыря до сих пор неизвестна, однако считается, что его история началась во второй половине XIV века. Так на страницах Софийской второй летописи годом основания монастыря назван 1374 год.

В 1799 году на месте архиерейского подворья Коломенских митрополитов был основан Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь. Сегодня на его территории располагаются часовня и несколько храмов (Троицкий храм, Покровский храм, храм Святой блаженной Ксении), работает мастерская керамики, создается прекрасная вышивка и так далее.

Во второй половине XIV века была основана и еще одна обитель, расположенная на возвышенности у берега Москвы-реки — Бобренев Богородице-Рождественский монастырь. Годом основания считается 1381 год, год спустя после знаменитой Куликовской битвы, однако документального подтверждения этому пока так и не было найдено (ученые опираются на археологические находки). Был восстановлен после долгих лез разрушения и запустения, в нем проходит ежедневное поминовение воинов, которые пали в битве на Куликовом поле.

Церкви и храмы города

С 14 века Коломна является православным центром Московских земель. На территории города сохранились нескольких древних храмов. Среди них:

Успенский кафедральный собор . Величественный храм, который можно увидеть на центральной Соборной площади города, построен во второй половине уже упомянутого выше XIV века. Считается, что в закладке храма самое непосредственное участие принимал Князь Дмитрий Донской, таким образом отметивший две победы над Золотой Ордой (на реке Воже и на Куликовом поле). Именно в стенах Успенского собора долгое время хранился чудотворный образ — Донская икона Божьей Матери;

. Величественный храм, который можно увидеть на центральной Соборной площади города, построен во второй половине уже упомянутого выше XIV века. Считается, что в закладке храма самое непосредственное участие принимал Князь Дмитрий Донской, таким образом отметивший две победы над Золотой Ордой (на реке Воже и на Куликовом поле). Именно в стенах Успенского собора долгое время хранился чудотворный образ — Донская икона Божьей Матери; Тихвинский храм . Первая церковь на месте будущего храма у Соборной площади была воздвигнута в 1776 году на средства местного купца. Почти век спустя церковь была полностью перестроена и значительно расширена. Восстановление разрушенного в советские годы храма продолжалось несколько десятилетий;

. Первая церковь на месте будущего храма у Соборной площади была воздвигнута в 1776 году на средства местного купца. Почти век спустя церковь была полностью перестроена и значительно расширена. Восстановление разрушенного в советские годы храма продолжалось несколько десятилетий; Иоанно-Богословский храм. Обладатель самой высокой колокольни в городе: ее высота составляет практически 70 метров. После того, как первый деревянный храм сгорел в начале XVIII века, его заменили на каменный, а в последующие века перестраивали. В наше время в храме можно увидеть белокаменную икону с Ивановских ворот Коломенского кремля.

Музеи Коломны

В Коломне много и других музеев. В них можно познакомиться с историей города, попробовать самостоятельно приготовить что-то и приобрести с собой. Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру, перечислила интересные для посещения музеи.

Музей "Коломенская пастила" и музейная фабрика пастилы

Музей “Коломенская пастила” был открыт в 2009 году и занял флигель одной из старинных городских усадеб — усадьбы купцов Сурановых. Гостей здесь встречает аккуратная гостиная, наполненная пением канарейки и тиканьем старинных часов, а хозяйка угощает различными видами пастилы и ароматным чаем. В неспешной беседе здесь можно узнать о масонах, которые тайно собирались в этом доме, забавах Ивана Грозного, древних коломенских садах, необычных яблоках архиерея Никиты и других городских преданиях.

"Музей "Коломенская пастила" и музейная фабрика пастилы — два разных заведения, в которых посетители узнают о разных временных эпохах, — поясняет Анастасия Рыжова. — На музейной фабрике можно посмотреть часовое театрализованное представление, стать участником действия и попробовать разные виды пастилы".

Фабрика пастилы была основана купеческой семьей Чуприковых. Несмотря на ее закрытие в начале минувшего века, в XXI веке производство сладостей возобновилось. Фабрика перестала выполнять исключительно производственную функцию: на территории начали проводить экскурсии, музейные выставки, а также концерты и спектакли.

Музей "Калачная"

Коломенские калачи — один из гастрономических брендов города.

"Рядом с Пятницкими воротами расположен Музей "Калачная" и торговая лавка. Здесь пекут калачи, хлеб, крендели по рецепту XIV века, а на экскурсии в рамках специального мастер-класса можно сделать калач самому или просто приобрести выпечку с собой", — говорит жительница Коломны Анастасия Рыжова.

Музей "Кузнечная слобода"

Частный музей кузнечного мастерства был открыт полтора десятка лет назад. Сегодня здесь можно узнать о развитии ремесла, рассмотреть литые, кованые и деревянные изделия разных эпох. В коллекции представлены экспонаты с многовековой историей и созданные в наши дни (ее уникальность подтверждает соответствующее заключение). Экскурсия включает мастер-класс, где каждый желающий может побывать в роли кузнеца.

Музей "Коломенский патефон"

Настоящим меломанам в Коломне стоит посетить музей “Коломенский патефон”, который знакомит гостей не только с историей одноименного патефона, но и в целом раскрывает эволюцию техники, которая использовалась (и используется) для записи воспроизводства музыки (от музыкальных шкатулок и говорящей бумаги до советской аппаратуры). В коллекции частного музея уже насчитывает свыше 300 экспонатов из разных уголков мира.

Музей любимой игрушки

Список необычных музеев Коломны продолжает Музей любимой игрушки. Под его крышей собрана внушительная коллекция самых разных игрушек: из пластика, металла и плюша, отечественные и зарубежные, старинные и современные. Здесь же можно приобрести сувениры ручной работы, записаться на творческий мастер-класс, поиграть в необычные настольные игры.

Музей "Тайны коломенской медовуши"

Размещен в усадьбе купца Макеева.

"Медовуши — специальные погреба для хранения и вызревания стоялых медов, сохранившиеся в подвалах купеческой семьи. Коломенские боярские, дворянские усадьбы не обходились без подобных помещений. Создатели необычной выставки восстановили атмосферу XIX века. Часть экскурсионной программы заключается в приготовлении сбитня из меда, дегустации сортов меда, напитков. На выходе гости могут приобрести медовуху, бальзамы и сиропы в магазинчике", — поясняет эксперт.

Музей-резиденция "Арткоммуналка. Ерофеев и другие" и музей-мануфактура "Душистыя радости"

Любителям атмосферы Советского Союза эксперт рекомендует зайти в "Арткоммуналку", где представлены советские детские игрушки, бюст Ленина, старый телефонный аппарат и даже трехлитровые банки с соленьями, а также старинный шкаф, войдя в который попадаешь в другую комнату. Музей расположен в центре Коломны в доме, где в 60-е годы прошлого столетия был продуктовый магазин "Огонек".

А вот музей “Душистыя радости”, начавший свою работу в 2016 году, готов поделиться с гостями куда более ароматной историей. Вся экспозиция здесь посвящена секретам парфюмерии и мыловарения XIX века, которые собирались по архивам, и даже само здание отреставрировали таким образом, чтобы вернуть ему облик нужной эпохи. Гостям предложат не только поближе познакомиться с традициями создания духов и ароматного мыла, подержать в руках старинные флаконы и инструменты, но и самим попробовать свои силы в упаковке ароматных брусочков, благоухающих гвоздикой и анисом.

Арт-пространства и современная Коломна

Туристов в Коломну привлекает не только богатая история и посвященные местным брендам музеи, но и современные креативные пространства.

Арт-квартал "Патефонка"

Несколько лет назад на территории бывшего патефонного завода в Коломне начал действовать необычный креативный кластер — арт-квартал “Патефонка”. В прежде заброшенных цехах теперь можно найти Шелковую фабрику, студию съедобной флористики, гончарные мастерские и множество других не менее оригинальных локаций. Здесь также проводятся фестивали, выставки и мастер-классы, для туристов действует хостел и кемпинг.

Парк Мира и сквер "Блюдечко"

Любителям прогулок на свежем воздухе стоит обратить внимание на центральный парк Коломны — Парк Мира. Его история началась еще в середине прошлого века, а сегодня он по праву считается одним из самых любимых и популярных мест отдыха в городе. Особенно ценят парк семьи с детьми (для ребят тут есть игровые зоны, работают различные аттракционы, проходят мероприятия) и туристы (с расположенного здесь колеса обозрения можно увидеть весь город как на ладони). А местный фонтан считается самым большим в Московской области!

В районе исторического центра города располагается и еще одна уютная зеленая зона — сквер “Блюдечко”. В настоящее время в нем проходит реконструкция, после завершения которой в сквере откроется благоустроенная смотровая площадка: с нее жители и гости города смогут любоваться Бобреневым монастырем и окружающими пейзажами.

Маршруты по Коломне

Даже впервые прибывшие в Коломну туристы вполне могут составить собственный маршрут для знакомства с городом или же воспользоваться готовыми предложениями туристических агентств. В Коломне есть множество вариантов готовых экскурсий для всех интересов и возрастов. Можно присоединиться к экскурсии по Кремлю и другим историческим местам или отправиться на прогулку на катере по реке Оке.

Гости города всегда могут обратиться в местный ТИЦ и получить бесплатную карту и консультацию. Важный совет: маршрут и программу визита в город стоит планировать заранее и уточнять всю актуальную информацию по интересующим объектам.

Что посмотреть за один день самостоятельно

Коломна — город небольшой, а потому главные достопримечательности ее исторического центра вполне можно успеть посмотреть даже в очень сжатые сроки.

Примерный маршрут однодневной экскурсии по Коломне может выглядеть следующим образом:

Утро: кремль, Соборная площадь, улица Лажечникова

На территории Коломенского кремля располагается множество исторических зданий, храмов и музеев. Только здесь при желании можно провести весь день, но если время ограничено парой часов, можно посмотреть знаменитую Маринкину башню, сфотографироваться у памятника Дмитрию Донскому, дойти до Соборной площади с ее многочисленными храмами, поближе рассмотреть местные усадьбы (в одной из них сейчас действует краеведческий музей), увидеть Пятницкие ворота и так далее.

Здесь же можно приобрести сувениры для родственников и друзей, а также пообедать. Ряд местных памятников архитектуры и необычных музеев располагаются и на улице Лажечникова.

День: музеи посада и калачная

Продолжить знакомство с Коломной можно с посещения “вкусных” музеев, которые входят в состав местного творческого кластера “Коломенский посад”. Например, музеи “Коломенской пастилы” и “Калачной”, где историю можно не только изучать по экспонатам и рассказам экскурсоводов, но и попробовать на вкус.

Вечер: монастырь и прогулка у слияния рек

Насыщенный впечатлениями день можно завершить неспешной прогулкой в парке или посещением Старо-Голутвина монастыря.

Маршрут по Коломне за 1 день

Время Место Что делать Время на осмотр 10:00–12:30 Коломенский кремль Дойти до Пятницких ворот и Маринкиной башни, осмотреть памятники, побывать в музее, посетить Соборную площадь Примерно 2 с половиной часа 12:30–13:00 Улица Лажечникова Пешеходная прогулка, осмотр одной из старейших улиц Коломны 30 минут 13:00–14:00 Обед Различные кафе можно найти в историческом центре города 1 ч 14:30–15:30 Музей "Коломенская пастила" Посетить театрализованную экскурсию (записываться стоит заранее), продегустировать лакомства 1 ч 15:30–16:30 Музей "Калачная" Попробовать самому испечь калач 45 мин. 17:00–19:00 Старо-Голутвин монастырь Осмотр территории монастыря, вид на слияние рек 2 ч

Маршрут на 2 дня

Коломна прекрасно подойдет для небольшого путешествия, например, в выходные дни. Если в распоряжении гостей есть несколько суток, то знакомство с городом можно не ограничивать лишь историческим центром. Первый день можно посвятить неспешному осмотру Коломенского кремля и Соборной площади, запланировать визит в местный краеведческий музей, музей “Коломенская пастила” или уточнить время проведения мастер-классов по выпечке калачей в одноименном музее.

Второй день также можно посвятить знакомству с главными гастрономическими музеями Коломны, которые не удалось посетить в первый день, а также побывать в одном из местных монастырей, побывать в современных арт-пространствах города, отдохнуть на территории коломенских парков и так далее.

Выбрать подходящий маршрут на один или два дня всегда помогут сотрудники местного туристско-информационного центра.

Куда сходить с детьми

Если запланирована поездка с детьми, то Екатерина Долгих, директор по маркетингу тревел-сервиса "Купибилет", советует добавить в маршрут Action park и "Экодеревушку".

Action park — это огромный парк активного отдыха для всей семьи: на территории в 2,5 гектара расположены батутный центр высотой десять метров, детские игровые площадки, зоны для тактического и спортивного пейнтбола, лазертага и страйкбола, стрельбище для лучников, скалодром, бампербол, беседки с зонами для барбекю, спа-комплекс.

"Экодеревушка" — ферма, где можно познакомиться с животными и попробовать натуральные продукты: творог, йогурт, сыр, а также попариться в бане. Здесь обитают коровы, козы, овцы, гуси, утки и белки, а в зоопарке — змеи, еноты, индюки, вараны, игуаны, сурикаты и хамелеоны. Но главная фишка хозяйства — крокодиловая ферма.

© Фото : управление пресс-службы Губернатора и правительства Московской области "Экодеревушка" в селе Парфентьево © Фото : управление пресс-службы Губернатора и правительства Московской области "Экодеревушка" в селе Парфентьево

Для гостей проводятся экскурсии и мастер-классы по приготовлению домашнего сыра. На территории "Экодеревушки" также есть конный клуб, где каждый желающий может прокатиться на лошадях.

Анастасия Рыжова рекомендует отправиться вместе с детьми в музей "10 зайцев". Там есть большое разнообразие мастер-классов по изготовлению пряников. А также сходить на музейную фабрику пастилы и в калачную, поскольку там есть много интерактивов, в которых задействованы дети.

Советы туристам

С городом можно познакомиться за один день, но стоит продумать свою программу и сразу определиться, в какие музеи пойти, потому что во всех местах экскурсии проводят по предварительной записи. Если добираться на электричке, то Анастасия Рыжова советует ехать до станции Коломна, а не Голутвин, чтобы быстрее оказаться в исторической части города.

"Обязательно стоит побывать в Музее коломенской пастилы — аутентичные исторические костюмы, дегустация, погружение в атмосферу царской России — все это врезается в память надолго, — говорит блогер Сара Окс. — Музей игрушки, Бабьей доли — каких только музеев там нет. А на центральной улице есть ресторан в пушкинском стиле, где подают очень вкусные пельмени, которые повара любезно готовят для своих гостей, и есть возможность зарядить телефон, что особенно важно, когда весь день снимаешь на смартфон и карету с лошадьми, и перебегающих дорогу ежиков, и старинные домики, и величественные храмы".

Как добраться до Коломны

Из Москвы в Коломну можно добраться различными способами:

на автомобиле (пусть от МКАД до города составляет чуть больше 100 километров, при этом двигаться необходимо по федеральной трассе М-5 "Урал". Важно учитывать, что дорога проходит через населенные пункты, а значит, есть риск пробок и задержек на светофорах. При благоприятном стечении обстоятельств время в пути займет 1,5-2 часа);

на автобусе (рейсовый автобус № 460 отправляется от станции метро "Котельники" и ходит несколько раз в день. Ближайшая к историческому центру остановка — "Площадь Двух Революций");

на электричке (от Казанского вокзала в Коломну ходят электрички Москва — Голутвин и Москва — Рязань-1, на дорогу уйдет 2 часа 20 минут);

Для того чтобы добраться до центра Коломны, нужно пересесть на городской транспорт. Перемещаться можно на трамвае, автобусе, маршрутке и такси.

Если путешествие запланировано в сезон навигации, самый комфортный способ — круизный теплоход. Он отходит от московского Южного речного вокзала, экскурсии с остановками в Рязани, Коломне, Нижнем Новгороде, Муроме и других городах занимают от четырех до десяти дней.

Где вкусно поесть

В исторической части города много мест, где можно подкрепиться после просмотра достопримечательностей, но стоит быть готовым к тому, что в праздничные и выходные дни может не оказаться свободных столиков.

"Одно из самых известных кафе — "Сити", которое расположено в центре города, а напротив через дорогу есть ресторан "Чентуриппе" с большим выбор пиццы, — рассказывает Анастасия Рыжова. — Напротив калачной находится ресторан "Марфа Соломоновна", в котором представлено большое разнообразие блюд русской кухни. На улице Красногвардейской — ресторан "Рульки верх". В арт-квартале "Патефонка" есть насколько кофеен, среди которых кулинарная лавка "Соседка", отличающаяся насыщенным вкусом кофе и нежными сырниками".

Еще одно интересное место — ресторан-сидрерия “Устынь”, трактир русской кухни “Рыба” и другие.

Где остановиться

Остановиться в Коломне можно в апартаментах, гостиницах, хостелах. Популярны среди гостей города гостиница "Коломна", хостел "Два гуся", гостиница "Гражданка". Некоторые из гостиниц стилизованы под старые особняки. А в историческом центре города есть ботель "40-й Меридиан Арбат", пришвартованный к берегу Москвы-реки.

Что привезти в качестве сувениров

Можно приобрести стандартные магнитики, брелоки и кружки, но если хочется чего-то необычного, то стоит пройтись по музейным лавочкам и приобрести пастилу, пряники или конфеты, мыло ручной работы и масляные духи, вышитые бархатные броши, фарфоровые чашки, вазы, тарелки (их можно сделать самостоятельно в мастерской “Кружки добра” или “Школе Завацких”), стоялые меды.

Лучшее время для посещения

Как и во многих других городах, пик туристического сезона в Коломне приходится на летние месяцы и начало осени. Теплая погода располагает к долгим пешим прогулкам по городу, посещению парков и осмотру достопримечательностей на свежем воздухе, однако большое количество отдыхающих может создавать очереди у самых популярных объектов.

Теплая погода может порадовать гостей города как в первые весенние месяцы, так и в конце осени, а вот туристов в это время явно будет меньше. Однако непредсказуемый климат вполне можно обернуться неприятными погодными сюрпризами, и расписание экскурсий придется корректировать из-за дождя, снега или холода.

Часто задаваемые вопросы

Мы собрали ответы еще на ряд вопросов, которые касаются посещения Коломны.

Сколько времени нужно на осмотр всех достопримечательностей Коломны?

За 1-2 дня вполне можно успеть посетить все главные достопримечательности Коломны, но только очень бегло (например, посетить два-три объекта, а остальные осмотреть лишь внешне). Многие приезжают в Коломну на выходные, чтобы, не спеша, успеть и побывать в историческом центре, и посетить несколько музеев, и полюбоваться местными природными красотами.

Чем знаменита Коломна?

“За восемь с половиной веков Коломне удалось пройти путь от славянского городища и значимого стратегического пункта Московского государства, а также шумного торгово-ремесленного града до современного города, который является промышленным и культурным центром столичной области, — говорит ученый секретарь МБУ ИКМЗ “Коломенский кремль” Евгений Ломако. — Коломна расположена на месте, где в VII—X веках находилось городище славян-вятичей. Они жили на высоком берегу при впадении речки Коломенки в реку Москву, в настоящее время на этом месте находится сквер “Блюдечко” на территории кремля. Как пограничная крепость Рязанского княжества Коломна впервые упоминается в летописи 1177 года. Издревле ее территория служила традиционным местом, где собирались русские войска перед военными походами. Так, летом 1380 года князь Дмитрий Иванович Московский устроил на Девичьем поле смотр русских дружин перед походом на поле Куликово. После того, как Коломна постепенно утратила свое военно-стратегическое значение, она превратилась в богатый торгово-ремесленный центр. Следующий этап развития города пришелся на вторую половину XIX века и связан со строительством Московско-Саратовской железной дороги (и созданием машиностроительного завода). С ростом промышленности в начале XX столетия Коломна перешла в разряд промышленных городов, а с конца 90-х годов Коломна постепенно, шаг за шагом, сокровище за сокровищем открывала заново пласты истории и теперь готова делиться ими с гостями города. Сегодня Коломна развивается, сохраняя свою самобытность”.

Стоит ли ехать в Коломну зимой?