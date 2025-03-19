Кисловодск: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Кисловодск — солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод. Город знаменит своими лечебными источниками, чистым горным воздухом, природными достопримечательностями. Что посмотреть за один день самостоятельно, когда лучше ехать, интересные экскурсии и красивые места на карте, куда стоит идти с детьми, где остановиться на ночь и что привезти в качестве сувенира, советы экспертов, — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Кисловодск

Кисловодск — курортный город в предгорьях на юге Ставропольского края . Он славится своими лечебными источниками, живописными парками и комплексами, где можно насладиться лечебными процедурами и отдохнуть. Множество естественных и архитектурных достопримечательностей делают Кисловодск привлекательным местом для туризма.

Параметр Значение Полное название Город Каспийск Субъект РФ Республика Дагестан Статус Город республиканского значения, городской округ Дата основания 1932 год Население (2025–2026) 138 000 – 145 000 чел. Площадь города 32,94 км² Плотность населения ~3 500 – 4 200 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (87246) Почтовые индексы 367910, 368300 – 368305 Географические координаты 42°53′ с. ш. 47°38′ в. д. Расстояние до Москвы ~1 600 км Климат Умеренно континентальный, сухой, приморский Море Каспийское море

"Есть города, которые существуют вопреки географии. Кисловодск — один из них: высокогорный курорт в Ставропольском крае, где на высоте 800–1200 метров бьют углекислые источники, светит более 300 солнечных дней в году, и лечат буквально воздухом. Нарзан — слово кабардинское, "богатырский напиток" — дал городу имя, репутацию и смысл существования. Курорт вырос вокруг источников в XIX веке, и с тех пор сюда приезжали лечиться и отдыхать все, кто мог себе это позволить: Лермонтов, Толстой, Шаляпин, Горький, Рахманинов. Кисловодск остаётся главным российским курортом для сердечников и тех, кто приехал восстановить лёгкие. Главный инструмент лечения — терренкур: система пешеходных маршрутов разной сложности по Национальному парку, придуманная ещё в XIX веке. Дозированная ходьба с набором высоты в чистом горном воздухе работает лучше многих таблеток", — комментирует Ярослав Климов, ассистент кафедры гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.

Главные достопримечательности Кисловодска

Кисловодск, как популярный курортный город, предлагает множество красивых и живописных мест для посещения. Здесь гармонично сочетаются природные красоты, исторические памятники и современная курортная инфраструктура.

"Город влюбленных, жемчужина Кавказских Минеральных вод. Сам Чебурашка облюбовал этот чудный город для своего нового проживания. А, если вы следуете тренду отмечать день рождения в регионе, автомобильный код которого соответствует возрасту именинника, то Кисловодск приглашает вас отметить свое 26 – летие. Это будет незабываемый праздник для вас и ваших друзей", — говорит Лариса Алёшина, преподаватель иностранного языка в индустрии туризма и гостеприимства, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ.

Кисловодск предлагает множество удивительных достопримечательностей. Обязательно стоит посетить национальный парк “Кисловодский”, Долину Роз, краеведческий музей "Крепость" и другие известные места. Музеи занимают значимое место в культурном наследии города. В них можно узнать интересные факты о создании и развитии курорта, его природе и известных личностях. Это поможет погрузиться в атмосферу города и узнать больше о его истории и культуре.

Курортный бульвар и колоннада

Главная прогулочная улица города, брусчатка, каштаны, кафе и неторопливый темп жизни. Колоннада у входа в парк построена в 1912 году — фотографировались здесь, кажется, все поколения советских и российских туристов.

Владимир Маяковский, "Непременно нужно увидеть Курортный бульвар, откуда, собственно, и начался курорт. Здесь год за годом высаживали тополя, построили здание Курортного управления и санаторий "Нарзан", постояльцами которого были Айседора Дункан Сергей Прокофьев ", — говорит Алексей Черепахин. Параллельно бульвару протекает река Ольховка и сливается с рекой Берёзовой, с другой стороны тянется железная дорога — от вокзала до центра курортной жизни всего пара минут ходьбы.

Нарзанная галерея

Путешествие можно начать с посещения Нарзанной галереи, величественной архитектурной доминанты парка. Этот памятник архитектуры в неоготическом стиле был возведен в середине XIX века под руководством архитектора Самуила Уптона. Сейчас под его крышей объединены источник, галерея с картинами и купальни. Здесь можно насладиться вкусом минеральной воды и запечатлеть момент, сделав фотографию внутреннего великолепия постройки. Затем отправиться на прогулку по саду, где установлен фонтан, придающий этому месту особую атмосферу.

Каскадная лестница

Центр города с Верхней частью парка связывает Каскадная лестница, 170 ступеней. Ступени спроектированы специальным образом: удобная высота и глубина. Тем не менее подниматься непросто, поэтому важно выбирать для прогулок удобную обувь. Лучше прогуляться по лестнице утром или вечером, чтобы избежать изнуряющей жары. С верхней ступени открывается вид на центр города.

Кисловодская крепость и краеведческий музей

Для тех, кто интересуется историей Кисловодска, обязательным местом на отдыхе, по словам команды сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру", будет посещение краеведческого музея "Крепость". Здесь можно узнать о богатом прошлом этого уникального курорта.

Кисловодская крепость основана в 1803 году как военный форпост. Сохранились фрагменты стен, внутри работает краеведческий музей с материалами о Кавказской войне и истории края. Один из его экспонатов – ванна из доломита, где по легенде купался в нарзане сам Александр Сергеевич Пушкин, гостивший в Кисловодске в 1829 году.

Музей "Дача Шаляпина"

Ранее особняк в стиле модерн оперный певец снимал для своей семьи. Сейчас это литературно-музыкальный музей, в который приезжают туристы со всей России. Здесь сохранился первоначальный интерьер дома.

"Деревянная вилла в стиле модерн, где великий бас проводил летние сезоны. Личные вещи, восстановленные интерьеры — один из самых живых провинциальных музеев, что удалось встретить" — делится впечатлениями Ярослав Климов. По средам и пятницам в 15:00 на "Даче" проводят концерты и литературные вечера.

Свято-Никольский собор

Насладиться атмосферой умиротворения и покоя, полюбоваться богатым внутренним убранством православные могут в Свято-Никольском соборе Кисловодска. Он является одной из наиболее значимых религиозных достопримечательностей города и привлекает внимание, как верующих, так и туристов.

Храм является не только местом религиозного поклонения, но и символом исторического и культурного наследия города. Это соборный комплекс, где помимо храма расположены воскресная школа, гимназия, молодежный центр, лечебница и музей.

Курзал — Северо-Кавказская государственная филармония

Курзал — Северо-Кавказская государственная филармония. Здание рубежа XIX–XX веков, построенное для отдыха и развлечений. Здесь проходят концерты и фестивали классической музыки.

"Знаменитая Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И.Сафонова с несколькими концертными залами, есть даже органный (в 2011 установили новый орган). В Кисловодском Курзале всегда представлена богатая и разнообразная афиша: от эстрады до камерной музыки", — рассказала Лариса Алёшина.

Железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал основан в 1896 году, классицизм с элементами модерна. Ярослав Климов отмечает, что это один из красивейших вокзалов страны и советует его осмотреть независимо от того, каким транспортом вы добрались до города.

Дом-музей художника Ярошенко

В центре города находится усадьба известного художника-передвижника Николая Ярошенко — один из лучших провинциальных художественных музеев России. Сегодня здесь размещается мемориальный музей, где представлены картины художника и его современников, а также сохранена атмосфера конца XIX века.

Дача Кшесинской

Особняк балерины в курортной части города — красивый образец дореволюционной архитектуры. По словам Ларисы Алёшиной, к знаменитой балерине Кшесинской это не имеет никакого отношения. Это байка, придуманная экскурсоводом еще в 1920 году для привлечения туристов. Кшесинская была в Кисловодске после революции, но точное место ее пребывания не известно. Сейчас в этом особняке расположен бутик-отель, хотя туристы и горожане продолжают называть это здание дачей балерины.

Кисловодский национальный парк

Кисловодск — это город-парк. Самый обширный парк в Европе, известный как национальный парк “Кисловодский”, впечатляет своим масштабом и красотой. Его площадь составляет более 950 га. Этот уникальный оазис природы представляет собой настоящее произведение искусства, где живописные аллеи и терренкуры обрамляют экзотические растения, за которыми следуют причудливые скульптуры и каскадные фонтаны с красочными цветочными клумбами. У самых живописных уголков здесь есть собственные имена – Красные камни, Долина Роз, Храм воздух. Подъем по Каскадной лестнице кажется особенно волшебным по вечерам, когда фонтаны и ступени подсвечиваются. Курортный парк в долине Ольховки придумали так, что по какой бы дороге посетители не шли – все равно поднимаются вверх.

"Системой курортологии разработано несколько терренкуров разной степени сложности со строго дозированной нагрузкой. Каждая тропа ведет к какой-нибудь достопримечательности парка: Красные камни, Лермонтовская площадка, Храм воздуха, Цветочный календарь, Канатная дорога", — рассказала Лариса Алёшина.

Три зоны парка: нижний, средний и верхний

Для активного отдыха здесь разбиты маршруты для лечебной ходьбы с разными уровнями сложности. Преодолевая их, туристы всегда окружены живописной природой, а некоторые тропы ведут на смотровые площадки в горах.

Перепад высот может быть от 800 до 1400 метров над уровнем моря. Поэтому прогулки здесь – это всегда спуски и подъемы. Зато, поднявшись, можно добраться до какой-нибудь обзорной площадки с потрясающим видом.

В Нижнем парке можно посидеть в кафе или в беседке, зайти в музей, прогуляться по аллеям возле фонтанов и цветников. Зеркальный пруд с лебедями и мостик "Дамский каприз".

До Среднего парка добираются по терренкуру № 2 – это дорога, требующая усилий. А для самых упрямых и сильных – Верхний парк. Или почитать книгу в уютном Храме воздуха, откуда открывается панорама Кавказских гор.

Долина роз

Также можно прогуляться в Долине Роз. Это место притягивает туристов своей красотой и ароматом разнообразных сортов роз, цветки которых разных окрасок и размеров создают невероятно красивые пейзажи.

"Долина роз, расположенная в Среднем парке, также интегрирована в систему туристических маршрутов. Розарий представляет коллекция из 30 видов роз, высаженных в шахматном порядке. Кольцевой маршрут позволяет обойти всю территорию Долины роз, наслаждаясь ароматами и видами", — отмечает Лариса Алёшина.

Красные камни

Красные камни: розово-красные скалы со скульптурой орла у подножия. Один из впечатляющих природных объектов Кисловодска расположен в восточной части знаменитого Курортного парка. Этот скальный массив получил свое название благодаря характерному красновато-оранжевому оттенку песчаника. Особенно яркими скалы становятся на закате, когда лучи солнца усиливают их природный цвет.

Лермонтовская площадка

Лермонтовская площадка находится на одной из террас парка и представляет собой обустроенную смотровую площадку с белой каменной беседкой в классическом стиле. Отсюда открывается величественный вид на долину реки Ольховки и горные хребты Кавказа.

Храм воздуха

Неподалеку, на высоте более 1000 метров над уровнем моря, расположен архитектурный шедевр русского неоклассицизма — видовой павильон "Храм воздуха" — открытый павильон с одним из лучших видов парка.

Цветочный календарь

Цветочный календарь — это клумба в форме часов из живых цветов, расположенная в нижней части парка.

Канатная дорога в Кисловодске

Прогулка по национальному курортному парку Кисловодска займет весь день, но если хочется охватить его красоту всего за 6-7 минут, то лучший способ – сесть в кабинку фуникулера канатной дороги, которая поднимается на высоту 1167 метров. На верхней станции канатки уютное кафе, удобные беседки для отдыха и смотровая площадка, откуда открываются потрясающие панорамы Кавказских гор.

Достопримечательность Категория Адрес / Местоположение Вход Режим работы Кисловодский национальный парк Природа / Парк Бульвар Курортный, 21 Бесплатно Круглосуточно Нарзанная галерея Архитектура / Минеральные воды Пр. Карла Маркса, 1 Бесплатно 8:00–17:00 Каскадная лестница Архитектура Нижний парк Бесплатно Круглосуточно Долина роз Природа Средний парк Бесплатно Круглосуточно Канатная дорога Аттракцион Нижний парк Платно (~400 руб.) 10:00–19:00 Дача Шаляпина (музей) Музей Ул. Шаляпина, 1 ~300 руб. 10:00–18:00, вт–вс Кисловодская крепость / Музей Музей / История Пр. Победы, 2 ~200 руб. 10:00–17:00 Свято-Никольский собор Храм Ул. Никольская Бесплатно 8:00–20:00 Курортный бульвар Архитектура / Прогулки Центр города Бесплатно Круглосуточно Красные камни Природа Средний парк Бесплатно Круглосуточно Храм воздуха Природа Верхний парк Бесплатно Круглосуточно Лермонтовская площадка Архитектура / Парк Нижний парк Бесплатно Круглосуточно Гора Малое Седло Горный туризм Верхний парк / хребет Бесплатно Круглосуточно Музей Ярошенко Музей Ул. Ярошенко, 1 ~200 руб. 10:00–18:00 Цветочный календарь Природа / Архитектура Нижний парк Бесплатно Круглосуточно

Горы, скалы и природные красоты

Кисловодск отличает уникальный климат, потрясающие панорамные виды: Джинальский хребет, Боргустанский хребет, Эльбрус и чистый горный воздух. Природные объекты делают одним из самых живописных курортов России, где горный воздух сочетается с величественными пейзажами Северного Кавказа.

Горы Малое и Большое Седло

"Малое Седло (1325 м) берут даже новички: два часа от нижнего парка по хорошей тропе. Большое Седло (1538 м) серьёзнее, зато в ясный день отсюда виден Эльбрус и весь Главный Кавказский хребет", — отмечает Ярослав Климов.

Лермонтовский водопад и Лермонтовская скала

В южной части Кисловодска, между улицами Верхнедонская и Прудная находится Лермонтовская скала. На ее вершине расположены несколько смотровых площадок, с которых открываются восхитительные виды на реку Ольховку и окружающие пейзажи."Согласно легенде, Лермонтовская скала послужила прототипом места, где произошла дуэль между Печориным и Грушницким, персонажами из произведения М. Ю. Лермонтова. Гости, которые приезжают, чтобы увидеть Лермонтовскую скалу, часто включают в свой маршрут также Лермонтовский водопад, чтобы полностью насладиться этой частью природы и литературной истории", — говорят эксперты сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру".

Зеркальный пруд и мостик "Дамский каприз"

Зеркальный пруд — живописный водоем поверхность которого, словно зеркало, отражает окружающие пейзажи и небо. Над прудом перекинут изящный мостик "Дамский каприз". Это место стало популярной фотозоной и романтическим уголком для прогулок. По легенде, если загадать желание, проходя по мостику, оно непременно сбудется.

Гора Красное солнышко

Гора Красное солнышко открывает круговую панораму долины с открытого плато. Эта живописная возвышенность получила свое название из-за красноватого оттенка скал, особенно заметного на восходе и закате. Представляет собой отличную смотровую площадку: с вершины открываются панорамные виды на город.

Достопримечательности в окрестностях Кисловодска

Чтобы прикоснуться к дикой природе Кавказа стоит отправиться за пределы здравницы. Среди природных достопримечательностей популярны Гора Кольцо и Медовые водопады. Кроме осмотра величественных водопадов можно покататься на лошадях или сплавиться по горным рекам.

Медовые водопады

Медовые водопады — группа водопадов на реке Аликоновке в 17 км от Кисловодска. Самый высокий около 18 метров. Сюда можно приехать и с организованным туром, и самостоятельно на машине — большое количество указателей не даст заблудиться. Раньше в ущельях скал жили пчёлы. Летом реки Аликоновка и Эчки-Баш размывали соты, мёд стекал в воду, делая её сладкой. Сейчас пчел там уже нет, но название осталось.

© iStock.com / scaliger Медовые водопады в Кисловодске © iStock.com / scaliger Медовые водопады в Кисловодске

Гора Кольцо

Гора Кольцо является частью Боргустанского хребта, который сложен песчаником, из-за чего имеет светлую окраску. Горные породы выветрились, в результате в скале образовалось восьмиметровое отверстие. Сквозь него открывается панорама на дорогу Учкекен — Кисловодск.

Плато Бермамыт

Плато Бермамыт (2590 м) — лучшая точка для наблюдения Эльбруса. Ярослав Климов уточняет, что добраться до нее можно только на внедорожнике или посетить организованную экскурсию, а направляться стоит только ранним утром.

Замок коварства и любви

Замок коварства и любви — скальный массив над ущельем Аликоновки рядом с Медовыми водопадами. Здесь красиво и атмосферно. Живописный мыс окутан мифами и легендами, где каждый уголок пронизан атмосферой загадочности.

Джилы-Су

Джилы-Су — нарзановые источники у подножия Эльбруса с водопадом Эмир. Добраться до них можно в теплый сезон и только на подготовленном автомобиле.

Долина нарзанов

"Долина нарзанов в Кабардино-Балкарии — углекислые источники прямо в русле реки, вода пузырится как в стакане с газировкой", — говорит Ярослав Климов.

Чегемские водопады

Чегемские водопады — каскады в скальном ущелье в 150 км от Кисловодска. Зимой превращаются в ледяные столбы, летом грохочут и брызжут.

Маршруты по Кисловодску

Прогулка вдоль набережной является одним из самых популярных маршрутов в Кисловодске. Здесь можно насладиться красивыми видами на реку и окружающую природу, а также посетить рестораны и кафе, отведать местных деликатесов.

"Прогулка по Курортному бульвару порадует цветочными композициями и малыми архитектурными формами. На заметку блогерам – здесь огромное количество прекрасных фотозон. Пообедать можно в кафе "Шоколад", а вечером Курортный бульвар удивит цветомузыкальным фонтаном с элементами фаер-шоу. Недалеко находится кафе "Снежинка" с пончиками из детства, ставшими кулинарной достопримечательностью Кисловодска. Завершить вечер можно в кафе "Веранда" под звуки саксофона. После ужина не торопитесь в отель, пройдитесь до Колоннады, визитной карточки Кисловодска, соединяющей бульвар с Нарзанной галереей", — советует Лариса Алёшина.

Путешествие в Кисловодском парке стоит начать с посещения Нарзанной галереи, величественной архитектурной доминанты этого парка. Здесь можно насладиться вкусом минеральной воды и запечатлеть момент, сделав фотографию внутреннего великолепия постройки. Затем отправиться на прогулку по саду, где установлен фонтан, придающий этому месту особую атмосферу.

© iStock.com / AlexStepanov Беседка в Кисловодске © iStock.com / AlexStepanov Беседка в Кисловодске

Что посмотреть за один день самостоятельно

Команда сервиса онлайн-бронирования "Едем-в-Гости.ру" советует провести утро за завтраком в местном кафе и посещением парка Нарзанов. Затем совершить незабываемый подъем на гору Бештау и обед в ресторане. Уже после посетить музей Воды и прогуляться по Долине Роз. И, если останутся силы, то идеальным завершением дня будет прогулка по Курортному парку и ужин в ресторане. Этот маршрут позволит увидеть главные достопримечательности Кисловодска за один день.

Можно выстроить маршрут таким образом:

Утро: от дачи Шаляпина до Нарзанной галереи.

День: прогулка по Национальному парку и канатная дорога.

Вечер: Каскадная лестница и Курортный бульвар.

На однодневную экскурсию из Кисловодска можно выбрать Медовые водопады (25 км), плато Бермамыт (40 км, панорама Эльбруса) или гору Кольцо (7 км). Для активных туристов — урочище Джилы-Су (80 км) с горячими источниками у подножия Эльбруса. Все маршруты легко организовать самостоятельно на такси или через местных гидов.

Время Место Что посмотреть / сделать Время на месте 9:00–10:00 Курортный бульвар Утренняя прогулка, осмотр архитектуры, колоннада 1 час 10:00–10:45 Нарзанная галерея Дегустация нарзана, осмотр неоготического здания 45 мин 10:45–11:30 Дача Шаляпина Посещение музея, осмотр особняка модерн 45 мин 11:30–13:00 Нижний парк — Каскадная лестница Прогулка, фото на лестнице, Лермонтовская площадка 1,5 часа 13:00–14:00 Обед Ресторан / кафе на Курортном бульваре 1 час 14:00–16:00 Долина роз — Красные камни Прогулка по среднему парку, осмотр скал 2 часа 16:00–17:00 Канатная дорога Подъём на гору Малое Седло, панорама 1 час 17:00–18:30 Храм воздуха Смотровая площадка, вид на Кисловодск 1,5 часа 18:30–19:30 Вечерний бульвар Поющий фонтан, ужин 1 час

Куда сходить с детьми

В рекомендациях от туристов часто звучит идея начать свое знакомство с Кисловодском с приятной прогулки по Курортному парку. Здесь маленьким путешественникам обязательно придется по вкусу возможность поплескаться в фонтане у Нарзанной галереи и покормить белок, которых можно встретить в Верхнем парке.

"Непременно стоит попробовать аттракционы аквапарка и посетить веселые представления в цирке и дельфинарии. Если есть дети постарше, то для разнообразия отдыха можно совершить короткую поездку к Медовым водопадам или соседним городам, таким как Ессентуки Пятигорск и Железноводск", — отмечают эксперты "Едем-в-Гости.ру" .

Советы туристам

Многие достопримечательности Кисловодска лучше исследовать в компании опытных гидов, которые придают путешествию увлекательное настроение, рассказывая городские легенды и байки. А еще следует позаботиться о подборе обуви, для прогулок по гористой местности города она должна быть прочной и удобной, чтобы с комфортом гулять по горам и водопадам.

Как добраться до Кисловодска

Основной способ приехать в Кисловодск — авиаперелет в столицу Ставропольского края Минеральные Воды , оттуда до него можно добраться на электричке, автобусе, маршрутном или обычном такси. Расстояние между городами — около 65 км, которое можно преодолеть примерно за час. Лариса Алёшина отмечает, что удобно добираться и на фирменном поезде "Москва-Кисловодск", прибывающем в центр города.

Где вкусно поесть

В Кисловодске можно насладиться разнообразной кухней, от местных деликатесов до интернациональных блюд. Рестораны и кафе города приглашают в кулинарное путешествие, где можно попробовать вкуснейшие блюда и насладиться гостеприимством этого уникального места. Независимо от гастрономических предпочтений, в Кисловодске найдется что-то для каждого гурмана.

В городе также имеется множество семейных кафе с блюдами по умеренным ценам, которые предлагают детям вкусное пятигорское мороженое, чурчхелу, пастилу, ароматные пончики. Конечно же, не стоит упускать шанс попробовать кисловодский нарзан. В случае, если этот напиток не придется по вкусу ребенку, всегда можно угостить его стаканчиком минеральной воды с добавлением сиропа, который продается в местных магазинах.

Где остановиться

Заблаговременное планирование аренды жилья в Кисловодске — наилучший способ выбрать предпочтительный вариант по доступной цене. По словам экспертов сервиса "Едем-в-Гости.ру", санатории являются наиболее популярным видом проживания туристов, но также имеется и разнообразие других вариантов, таких как гостевые дома, крупные отели, приемлемые по цене гостиницы, базы отдыха и частный сектор, предоставляющий комфортабельное размещение по более низким ценам.

"В Кисловодске имеется более 40 санаторно-курортных комплексов, специализирующихся на использовании нарзана — природной минерализованной питьевой воды — в лечебных процедурах. Если вы путешествуете с детьми, будьте внимательны, т.к. не все санатории принимают детей младше 14 лет", — предупреждают специалисты.

Множество санаториев, гостевых домов, баз отдыха и гостиниц предоставляют возможность организации экскурсий в Кисловодске и в его ближайших окрестностях. Выбор выгодного варианта размещения можно сделать на сервисах бронирования, где представлены наилучшие предложения от собственников, с подробными описаниями, фотографиями, ценами и реальными отзывами.

Если хочется сэкономить деньги и больше потратить на развлечения, то можно выбрать один из множества комфортных хостелов.

Что привезти в качестве сувениров

Привезти из Кисловодска в качестве сувениров можно:

минеральную воду и тамбуканские грязи — для тех, кто любит заботиться о здоровье;

горный травяной чай — можно захватить не только для подарка, но и для себя. В составе таких чаев обычно есть душица, чабрец, медуница, которые обладают антиоксидантными свойствами;

фарфоровые изделия завода "Феникс": кружки, вазы, сервизы и часы, которые можно купить в магазинчике на Курортном бульваре;

изделия из овчины. На Кавказе этот материал — один из самых качественных, поэтому обязательно стоит приобрести в качестве сувенира тёплые носки, варежки или свитер.

"Можно привезти вкусные конфеты кондитерской фабрики г. Нальчик, например "Метеоритный дождь". А также хорошими подарками станут косметика на основе минеральной воды и тамбуканской грязи, специи и изделия с изображением Чебурашки. Кисловодские умельцы от души стараются радовать туристов разнообразием таких изделий. Ведь это теперь с легкой руки авторов популярного фильма "Чебурашка" и его город", — отмечает Лариса Алёшина.

Лучшее время для посещения

Кисловодск — круглогодичный курорт. Зима здесь мягкая и малоснежная, весна – солнечная, лето – в меру жаркое, а осень – теплая.

Команда сервиса "Едем-в-Гости.ру" отмечает, что выбор времени года для посещения Кисловодска зависит от личных интересов и предпочтений, а также целей поездки.

Лето (июнь-август). Летние месяцы предоставляют возможность насладиться теплой и солнечной погодой. Это отличное время для прогулок по Курортному парку, посещения водопадов и аквапарков. Также летом проводятся различные фестивали и культурные мероприятия.

Весна (апрель-май) и осень (сентябрь-октябрь). Эти сезоны более прохладные и мягкие, идеально подходят для пеших прогулок и экскурсий. Весной природа оживает, а осенью можно наслаждаться красочной листвой. Это также хорошее время для посещения санаториев и лечебных процедур.

Зима (ноябрь-февраль). Для любителей зимних видов спорта Кисловодск предлагает возможность катания на лыжах и сноуборде в горах. В это время года важно учитывать, что ночи могут быть холодными.

Часто задаваемые вопросы

Что посмотреть в Кисловодске за один день?

За один день в Кисловодске стоит посетить Нарзанную галерею, прогуляться по Курортному бульвару, подняться по Каскадной лестнице, пройтись через Долину роз и прокатиться на канатной дороге на гору Малое Седло. Маршрут занимает около 8–10 часов и вполне доступен для самостоятельного осмотра пешком.

Чем знаменит и чем известен Кисловодск?

Кисловодск знаменит прежде всего нарзаном — уникальной углекислой минеральной водой — и крупнейшим в Европе рукотворным городским парком площадью 966 га. Город-курорт основан в 1803 году и входит в агломерацию Кавказских Минеральных Вод. Здесь бывали Лермонтов, Толстой, Шаляпин и Пушкин.

Какой парк в Кисловодске самый большой в Европе?

Национальный парк "Кисловодский" — крупнейший рукотворный городской парк в Европе, занимающий 965,8 га. Для сравнения: самый большой парк Великобритании — Ричмонд-парк — занимает 955 га. Парк ежегодно принимает более 300 тысяч туристов.

Когда лучше ехать в Кисловодск?

Лучшим временем считаются июль–октябрь. Летом (июль–август) погода комфортная (+17…+25°C), цветёт Долина роз. Осенью (сентябрь–октябрь) — максимальное число солнечных дней, золотая осень и наибольшие шансы увидеть Эльбрус. Зимой Кисловодск подходит для санаторного лечения благодаря мягкому климату.

Как добраться до Кисловодска из Москвы?