Каспийск: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Один из городов на территории Дагестана, который пользуется большой популярностью у поклонников отдыха у моря — это Каспийск. Этот относительно молодой и уютный город привлекает туристов своей природой и возможностями для комфортного отдыха. Какие достопримечательности и развлечения есть в Каспийске, маршруты на один день и полезные советы для отдыхающих — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Каспийск

Скромный по размерам и один из самых молодых городов Дагестана — город Каспийск — расположен на берегу Каспийского моря. Порой его называют “Питером-на-Каспии”, ведь он был спроектирован ленинградскими специалистами, которые и привнесли в его архитектуру “петербургский“ колорит. До сих пор в некоторых городских деталях чувствуются традиции Северной столицы — это и прекрасная чугунная решетка парка, окружающего Дворец культуры, и линейная планировка города, и его обращение к морю.

Основные факты о Каспийске Параметр Значение Полное название Город Каспийск Субъект РФ Республика Дагестан Статус Город республиканского значения, городской округ Дата основания 1932 год Население (2025 г.) более 133 000 человек Площадь города 32,94 км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (87246) Почтовые индексы 368300 – 368305 Географические координаты 42°53′ с. ш. 47°38′ в. д. Расстояние до Москвы ~1 600 км (на самолете), свыше 1800 ки (на автомобиле) Климат Умеренно континентальный Море Каспийское море

Достопримечательности Каспийска

Расположенный менее чем в 20 километрах от столицы региона — города Махачкала, Каспийск привлекает жителей окрестных городов и туристов как комфортная рекреационная зона благодаря своим песчаным пляжам и живописным видам. Любители спокойного отдыха найдут здесь все необходимое: в городе много санаториев, пансионатов, отелей для пребывания всей семьей и другая инфраструктура, чтобы хорошо провести отпуск (кафе, рестораны, аквапарки, музеи, концертно-развлекательные центры, спортивные сооружения и другие).

Отдыхающие в Каспийске могут посетить природные и исторические достопримечательности всей республики

Главные достопримечательности Каспийска Название Адрес / местоположение Режим работы Восьмой цех завода “Дагдизель” Каспийское море Доступ с экскурсией Набережная Каспийска Рядом с ул. Халилова Круглосуточно Городской парк имени Халилова Ул. Халилова, 8 Круглосуточно Каспийский городской краеведческий музей Ул. М. Халилова, д. 5 (1 этаж) Ежедневно, 10:00–19:00 “Первая галерея” Ул. Халилова, 5 (2 этаж) Понедельник-вторник: выходной Среда-воскресенье: 14:00–18:00 Храм Казанской иконы Божией Матери Ул. Ленина, 1А Ежедневно 7:00–17:00 Мечеть имени Саида Афанди Ул. Гамзата Цадасы, 37 Ежедневно Стадион “Анжи-Арена” Проспект Акулиничева, 21 Пн-Вс с 9:00 до 23:00 Аквапарк “Акваленд” шоссе Махачкала-Каспийск, 3а/8 Пн-Пт: 10:00 - 22:00 Сб, Вс: 10:00 - 22:00 Памятник “Скорбящая мать” Ул. Орджоникидзе Круглосуточно

Набережная Каспийска

Для неспешных прогулок по летнему Каспийску прекрасно подходит местная городская набережная, протянувшаяся вдоль морского берега на 450 метров. Несколько лет назад набережную благоустроили: установили освещение, скамейки и другую необходимую для комфортного отдыха инфраструктуру, оборудовали смотровую площадку с беседкой. Днем здесь открываются виды на морскую гладь и цех завода “Дальдизель”, а вечерами играют музыканты.

Парк имени Халилова

На территории Каспийска располагаются несколько парковых зон для прогулок. Самая крупная — парк имени Халилова, который примыкает к городской набережной. Для комфортного отдыха местных жителей и туристов тут есть вся нужная инфраструктура — аттракционы, кафе, ландшафтные зоны, аллеи, памятники, лавочки и так далее.

Если повезет, удастся покормить живущих в парке белок, которые уже успели стать практически ручными.

Восьмой цех завода “Дагдизель”

Одной из главных достопримечательностей Каспийска считается восьмой цех завода “Дагдизель” (испытательная станция морского оружия, чья история тесно связана с историей самого города). Построенный практически одновременно с Каспийском, цех оказался заброшен в 1966 году.

Впечатляющее сооружение можно заметить издалека, даже просто гуляя на городской набережной: строение располагается в 2,7 км от берега, а высота у него — более 40 метров.

Чтобы поближе рассмотреть “заброшку”, которую часто сравнивают с фортом Боярд, нужно проплыть на катере с экскурсоводом примерно 40 минут. Но заходить внутрь здания не рекомендуется, так как это может быть опасно: цех постепенно разрушается, а на территории нет охраны и спасателей. Экскурсии с вылазкой на платформу экстремальны и рискованны.

Памятник "Скорбящая мать"

Обелиск-памятник “Скорбящей матери” — одна из самых известных достопримечательностей Каспийска. Он посвящен солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и не дождавшимся своих сыновей матерям. На мемориале можно найти имена 1300 павших горожан. Автор памятника — Исмаил Ибрагимов, участник войны и командир зенитных установок.

Дворец культуры завода "Дагдизель"

Здание в стиле сталинского ампира внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия по Республике Дагестан и является памятником архитектуры XX века. Сейчас оно используется мало. Театральная часть дворца закрыта, а в другом крыле лишь иногда проводятся детские занятия.

Пляжи Каспийска

Отличительная черта прибрежной полосы в Каспийске — бархатистый кварцевый песок, смешанный с битыми ракушками. Вода в море в сезон прогревается хорошо, на мелководье ее температура поднимается до +27 градусов, в ста метрах и более, где нарастает глубина, прохладнее, +24-25 градусов.

Каспийские пляжи отлично подходят для малышей, так как зачастую имеют пологое дно, так что даже на большом расстоянии от берега может быть достаточно мелко.

Пляжи Каспийска Название пляжа Особенности Инфраструктура Городской пляж Бесплатный, расположение в центре города Кабинки, зонты, кафе, спортивные площадки Пляж "Лагуна" Бесплатный, обустроенный Шезлонги, спортивные площадки, туалеты и кабинки, аренда беседок Пляж "Оазис" Тихий, для отдыха Зонты, душевые Пляж "Джами" Платный, располагается на территории отеля Базовая инфраструктура, развлечения для детей Пляж у кафе "Август" Бесплатный, небольшой по размерам Кафе, шезлонги, кабинки, туалет

Пляж "Лагуна"

Один из самых комфортных и востребованных пляжей Каспийска, пляж “Лагуна” располагается на прибрежной полосе с белым песком и комфортным даже для юных отдыхающих заходом в воду. Считается одной из самых благоустроенных для пляжного отдыха — вода здесь чистая и прозрачная, есть кафе и водные развлечения (можно арендовать за отдельную плату), кабинки и душевые, беседки в аренду и платная парковка.

Пляж является бесплатным, но береговая линия не очень широка. Правда, и толпы отдыхающих тут встречаются достаточно редко.

Пляж "Оазис"

Расположенный между Каспийском и Махачкалой загородный пляж “Оазис” протянулся вдоль берега более чем на 500 метров. Во время туристического сезона здесь есть все необходимое для отдыха: шезлонги, кабинки для переодевания и душ, зонты, а рядом располагаются кафе, где можно пообедать.

Пляж "Джами"

Располагается на территории частного отеля и является платным. На пляже “Джами” есть зонтики, лежаки, детская площадка и прокат гидроциклов. Плавный вход в воду делает комфортным отдых с детьми, а сам пляж чистый, ведь его регулярно приводят в порядок сотрудники гостиничного комплекса.

Музеи и галереи

Каспийск может предложить гостям не только комфортные условия для долгожданного летнего отдыха. На территории города есть несколько музеев и других учреждений культуры, которые также будут интересны гостям.

Краеведческий музей

Несмотря на то, что Каспийск входит в число наиболее молодых городов страны, расположенный у морского берега Каспийский городской краеведческий музей может рассказать немало интересного. Здесь собрано примерно полторы тысячи фотографий, документов и других экспонатов, каждый из которых знакомит с историей города. Музей предлагает постоянную и временные экспозиции, проводит квизы, выставки и мастер-классы.

Музей истории завода "Дагдизель"

“Дагдизель” — одно из старейших промышленных предприятий Дагестана, входило в число ведущих дизеле- и торпедостроительных заводов СССР. История предприятия началась в 30-е годы прошлого столетия, здесь выпускали различные виды вооружения, образцы которого сейчас представлены в экспозиции музея.

Тут же можно познакомиться с основными вехами истории предприятия, увидеть архивные фотографии и документы, услышать рассказы о выдающихся сотрудниках завода. Посетить музей можно бесплатно, но предварительно необходимо записаться.

Галерея современного искусства "Первая галерея"

Открывшаяся в 1998 году, культурная площадка предоставляет посетителям возможность познакомиться с работами современных дагестанских художников (причем в разных областях — скульптура, живопись, графика, фото, видео, перфомансы и многие другие). Основная задача галереи — популяризировать современное искусство Дагестана. В галерее регулярно проходят бесплатные выставки, которые может посетить любой желающий.

Церкви и мечети Каспийска

На территории города располагаются как православные храмы, так и мусульманские святыни.

Храм Казанской иконы Божией Матери

Строительство первого православного храма Каспийска, названного в честь Казанской иконы Божией Матери, завершилось в 2000 году. Сегодня он располагается рядом с городским парком имени Халилова, а его сдержанная и вместе с тем изысканная архитектура прекрасно вписалась в городской пейзаж

Мечеть имени Саида Афанди

Мечеть имени Саида Афанди была открыта в 2013 году в честь известного религиозного деятеля и миротворца Саида Ацаева и считается одной из самых крупных на территории Кавказа. Культовое здание часто включается в список экскурсионных мест Каспийска из-за его необыкновенной красоты.

Центральная мечеть “Фатхуль Ислам”

Старейшая мечеть Каспийска привлекает взгляды своими светлыми, отделанными белым камнем стенами и изящными орнаментами. Является одной из самых популярных достопримечательностей города для туристов.

Спортивные и развлекательные объекты

Разнообразить свой отдых в Каспийске можно посещением спортивных и развлекательных объектов.

Стадион "Анжи-Арена"

Крупнейший стадион на территории Дагестана долгое время был домашней площадкой знаменитого футбольного клуба “Анжи”, бронзового призера и финалиста чемпионата России. Помимо просмотра матчей на территории спортивного комплекса можно переночевать в отеле, посетить ресторан, бильярдный клуб, спа-центр, тренажерный зал и другие объекты.

Общая площадь стадиона составляет 25 гектаров, то есть на нем могут разместиться 15 футбольных полей!

Дворец спорта и молодёжи имени Али Алиева

дворец получил в честь дагестанского спортсмена и пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева. Здесь регулярно проходят различные турниры и чемпионаты, причем его возможности позволяют принимать соревнования даже самого высокого уровня. Крупнейший спортивный крытый комплекс в Северо-Кавказском федеральном округе. Свое имяполучил в честь дагестанского спортсмена и пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева. Здесь регулярно проходят различные турниры и чемпионаты, причем его возможности позволяют принимать соревнования даже самого высокого уровня.

Аквапарк “Акваленд”

Территория водного комплекса с различными видами горок, бассейнами для взрослых и детей, а также душевыми и кафе словно предназначена для того, чтобы отвлечься от бытовых забот. Здесь также работают спасатели для безопасности отдыхающих.

Развлекательный центр “Москва”

Двухэтажный комплекс вблизи набережной Каспийска предлагает гостям разные виды досуга. На его территории располагаются рестораны и караоке-клуб, банный комплекс с бассейном и сауной, кинотеатр и боулинг, бильярд, фитнес-клуб и даже ночной клуб.

Что посмотреть в окрестностях Каспийска

Заслуживающие внимание объекты можно встретить не только на территории Каспийска, но и рядом с городом. Рядом с Каспийском располагается немало впечатляющих природных достопримечательностей, исторических объектов и множество других мест, которые посетить хотя бы один раз.

Сулакский каньон

По праву считается одной из ведущих природных достопримечательной современного Дагестана, ведь от открывающихся здесь пейзажей по-настоящему захватывает дух! При этом Сулакский каньон — самый глубокий в Европе (более 1900 метров) и один из самых глубоких во всем мире, а в длину протянулся более чем на 50 метров. Возраст каньона насчитывает миллионы лет.

Среди местных скал несет свои воды к Каспийскому морю река Сулак, воды которой поражают своим бирюзовым оттенком.

Бархан Сарыкум

Совершенно неожиданно среди скал и хребтов увидеть впечатляющий своими размерами песчаный бархан, длина и ширина которого составляют несколько километров. Название бархана — “Сарыкум” — переводится как “желтые пески”, а появился он на данном месте, как считается, из-за многолетнего разрушения местных песчаников.

Бархан стал настоящим домом для множества различных видов птиц, насекомых, рептилий и амфибий (как ядовитых змей, так и безобидных полозов, жаб и лягушек), а также млекопитающих.

Водопад Тобот и Карадахская теснина

Водопад Тобот, расположенный на Хунзахском плато, является одним из самых высоких водопадов Северного Кавказа. Поток воды одноименной реки падает с высоты примерно в 70 метров, и наиболее впечатляющим это зрелище становится в конце весны и в первой половине лета, когда река наполняется водой от растаявшего в горах снега. У подножия водопада можно полюбоваться живописным озером.

Не менее сильное впечатление производит на туристов и Карадахская теснина — глубокое ущелье, окруженное отвесными скалами, которые порой смыкаются так плотно, что почти не пропускают солнечный свет. Создать эту природную достопримечательность помогла местная река Квартах, которая на протяжении столетий “подтачивала” состоящий из известняковых пород горный хребет, пока не образовалась данная расщелина. Во время прогулки по теснине можно разглядеть над головой внушительных размеров каменные валуны.

Аул-призрак Гамсутль

Заброшенное село, которое фактически вырастает из скалы, на которой расположено, находится на территории Гунибского района. Из-за внешнего сходства с древним городом инков его называют “Дагестанским Мачу-Пикчу”, да и сам аул считается одним из самых старых в стране (хотя точная дата его основания до сих пор остается неизвестной).

Добраться до аула непроста, ведь он располагается на высоте чуть менее 1500 метров над уровнем моря. Многие дома здесь построены таким образом, чтобы в качестве одной из стен выступала скала. Статус необитаемого объекта этот населенный пункт получил чуть более 10 лет назад: последний житель Гамсутля умер в 2015 году.

Гунибская крепость

Останки древней крепости возвышаются над одноименным селом на Гунибском плато. Протяженность сложенного из камня сохранившегося участка крепостной стены Гунибской крепости — примерно три километра, а толщина — около метра. Вместе с ней до наших дней сохранилась круглая башня и крепостные ворота.

История Гунибской крепости тесным образом связана с событиями Кавказской войны, а свое фортификационное значение она утратила лишь в XX веке. А в наше время у сохранившейся башни располагается смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на горы.

Крепость Нарын-кала в Дербенте

Всего за пару часов от Каспийска можно добраться до Дербента, а там — увидеть еще одно древнее фортификационное сооружение, которое входит в список главных достопримечательностей Дагестана, а также включено в перечень памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет о крепости Нарын-Кала, возведение которой стартовало в VI веке и которая на протяжении столетий постоянно достраивалась и перестраивалась.

Крепостные стены достигают 4 метров в толщину и 18 метров — в высоту, а сложены — из камней ракушечника. В результате такое укрепление могло выдержать даже очень долгую осаду, а одна из местных легенд гласит, что к ее возведению приложил руку сам Александр Македонский.

Экраноплан “Лунь”

Уникальная достопримечательность, аналог которой найти очень сложно — это самолет-экраноплан “Лунь”, который отличается весьма внушительными размерами. Шутка ли: почти 74 метра в длину и свыше 19 — в высоту, а размах крыльев составляет впечатляющие 44 метра. При этом данный гигант был способен развивать скорость до 500 км/ч.

Основной задачей экраноплана, который числился на службе в Каспийской флотилии, было находить и поражать вражеские корабли. В 2001 году “Лунь” отправили на “пенсию”, долгое время хранился на территории “Дагдизель” в Каспийске, а теперь экраноплан находится на морском берегу рядом с Дербентом.

Маршруты по Каспийску

Каспийск прекрасно подходит для летнего семейного отдыха, ведь в нем есть вся необходимая инфраструктура, которая может заинтересовать как взрослых, так и детей. Поклонники неспешного отдыха найдут здесь разнообразные гостиничные комплексы, базы отдыха и пляжные развлечения, все условия созданы и для активного отдыха, к тому же в городе найдется немало мест, где можно вкусно поесть.

Что посмотреть за один день

Однодневное путешествие в Каспийск можно посвятить знакомству с основными локациями города и его историей. То есть побывать на знаменитой набережной, добраться до восьмого цеха завода “Дагдизель”, заглянуть в краеведческий музей или “Первую галерею”.

Куда сходить с детьми

В городе много развлекательных мест, которые будут интересны детям. Например, их может заинтересовать батутный центр — место для активного отдыха взрослых и детей на базе стадиона “Анжи-Арена”. В центре есть отдельные зоны для женщин, детей, а также общая и профессиональная для мужчин. Желающие могут взять индивидуальное занятие с инструктором, чтобы научиться прыжкам на батуте и другим акробатическим элементам.

Для прогулок на свежем воздухе подойдет городской парк имени Халилова, где ребята могут прокатиться на аттракционах, или местный аквапарк.

“В Каспийске для детей оборудован специальный детский пляж, за его чистотой тщательно следят, а также расчищают морское дно для максимально комфортного захода в воду. Глубина наступает постепенно, волны на побережье не сильные. В самом городе детей можно развлечь походом в аквапарк с горками и бассейнами как для самых маленьких, так и для детей постарше, посетить городской парк или покататься на аттракционах, а также вдоволь напрыгаться на разнообразных батутах”, — добавила Анна Михайлова, эксперт в области туризма.

Советы туристам

Планируя путешествие в Каспийск, стоит заранее позаботиться о билетах и жилье. Ведь спрос на отдых внутри страны по-прежнему остается очень высоким, а город к тому же входит в топ наиболее популярных мест отдыха на Кавказе.

Как добраться до Каспийска

Каспийск расположен неподалеку от аэропорта Махачкалы “Уйташ” и в 15 км от железнодорожного вокзала. Такая инфраструктура позволяет без труда добраться до города из любого уголка страны. Например, стоимость одного билета на самолет из Москвы составляет от 5 000 рублей (конкретная стоимость будет зависеть от сезона). По прибытии в аэропорт можно взять такси до базы отдыха в Каспийске.

Другой способ добраться сюда из Москвы, до которой отсюда 1800 км — на автобусе. Такая поездка будет долгой (29 ч. 40 мин.), но менее затратной.

Если поехать на машине, это займет еще больше времени, если будет только один водитель, так как понадобится продолжительная остановка для отдыха. Также в этом случае нужно закладывать в бюджет платные участки дорог.

Где вкусно поесть

Например, наиболее популярными заведениями считаются кафе “Лаваш” с кавказской кухней, “Сосновый бор”, “Бриз” и “Щербет”.

Где остановиться

В летний период в Каспийске можно найти разные варианты жилья: от гостиниц и хостелов до сдаваемых посуточно апартаментов и квартир. Например, недвижимость в частном секторе чаще выбирают для отдыха большой компанией или для проведения банкетов с последующим отдыхом на море.

Жилье в городе, как правило, сдается владельцами не менее чем на двое суток. Поэтому поездку лучше планировать сразу на несколько дней. При этом стоит изучить инфраструктуру вокруг жилья — есть ли рядом продуктовые магазины, аптеки, кафе, а также насколько далеко находится пляж. Если ключевая цель поездки в Каспийск — отдохнуть на море, то лучше всего выбирать жилье в шаговой доступности от него.

Также на территории города много отелей, гостиниц и турбаз. Отдых в них обходится дороже, чем снимать жилье у частников, но и услуг в таком случае гораздо больше — бассейны, кафе и бары, спа-центры, тренажерные залы, бильярд, спортивные и детские площадки, и многое другое на одной территории.

Что привезти из сувениров

Из путешествия по Дагестану можно привести на память множество разнообразных предметов, которые связаны с культурой и историей страны (например, холодное оружие или украшения). Например, тематические сувениры, которые можно купить при посещении многих достопримечательностей, а также украшения работы местных мастеров, различные сладости, керамика, сувенирные рога и другие предметы.

Лучшее время для посещения