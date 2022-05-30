Калининград: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Калининград — город, интересных мест в котором не изучить за одно путешествие. Перед туристами не стоит вопрос, куда сходить, скорее - как успеть посмотреть все, что хочется. Можно побывать с экскурсией в замке, сделать фото на подводной лодке или начать свой отдых с прогулки в парке. Описание основных достопримечательностей Калининграда – в материале РИА Новости.

Чем знаменит Калининград

Калининград известен как бывший Кенигсберг — город Иммануила Канта, прусских замков и немецкой архитектуры начала XX века. Это самый западный регион России и областной центр страны, отделенный от основной территории государства.

В Калининграде до сих пор сохранились готические кирхи, форты, старинные ворота и районы с немецкими виллами начала XX века. При этом Балтийское море находится совсем рядом — дорога до побережья обычно занимает меньше часа. За последние годы город стал одним из главных направлений внутреннего туризма в России. Туристы приезжают сюда ради атмосферы Восточной Пруссии, поездок на Куршскую косу, прогулок по приморским городам и музеев, связанных с историей Кенигсберга и Второй мировой войны. Отдельное место в туристическом образе региона занимает янтарь: Калининградская область остается главным районом его добычи в стране.

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Основные факты о Калининграде Параметр Значение Полное название Город Калининград Субъект РФ Калининградская область Статус Административный центр области, областной центр субъекта РФ Дата основания 1255 год Население (2025–2026) около 500 000 чел. Площадь города ~224 км² Плотность населения ~2 180 чел/км² Часовой пояс UTC+2 Телефонный код +7 (4012) Почтовые индексы 236000, 236001 – 236040 Географические координаты 54°43′ с. ш. 20°30′ в. д. Расстояние до Москвы ~1 250 км Климат Переходный от морского к умеренно континентальному Река Преголя

Главные достопримечательности Калининграда

На осмотр всех достопримечательностей Калининграда можно потратить не одну неделю. Так что первым делом стоит определиться, какие именно локации хотелось бы посетить в первую очередь.

Кафедральный собор и остров Канта

Кафедральный собор - одна из главных культурных достопримечательностей Калининграда расположена на острове Канта (ранее — Кнайпхоф). Во время войны собор серьезно пострадал, но был восстановлен и сегодня считается центром культурной жизни города.

Внутри работают музей Иммануила Канта и концертный зал с одним из крупнейших органных комплексов Европы. Органные концерты проходят практически ежедневно и остаются одной из самых популярных причин посетить остров Канта. Именно здесь находится могила философа Иммануила Канта. Территория острова благоустроена для прогулок. Летом здесь проходят фестивали, ярмарки и концерты под открытым небом. Актуальное расписание концертов и информация для посетителей публикуются на официальном сайте собора

Рыбная деревня

Рыбная деревня — туристический квартал на берегу реки Преголи, стилизованный под архитектуру старого Кенигсберга. Несмотря на то что квартал появился уже в XXI веке, он быстро превратился в важную часть городского образа и одну из самых посещаемых локаций центра. Здесь находятся рестораны, кофейни, гостиницы, сувенирные магазины и прогулочная набережная. Архитектура района отсылает к довоенному облику города.

Главной доминантой квартала считается маяк со смотровой площадкой, откуда открываются виды на остров Канта, Преголю и исторический центр. Рядом находится Медовый мост — популярное место для поиска хомлинов - маленьких бронзовых персонажей городских легенд. Вечером Рыбная деревня особенно оживает. На набережной открыты рестораны балтийской кухни, где подают строганину, копченого угря, судака и местное пиво. Отсюда же обычно отправляются прогулочные катера по Преголе.

Куршская коса - национальный парк

Национальный парк "Куршская коса" расположен на узком песчаном полуострове между Балтийским морем и Куршским заливом. Это одна из главных природных достопримечательностей Калининградской области и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории парка находятся знаменитые дюны, Танцующий лес, орнитологическая станция и экологические маршруты. Туристы приезжают сюда ради песчаных высот, видов на Балтийское море и прогулок по природным тропам. Одной из самых популярных точек считается высота Эфа с обзорными площадками на дюны и побережье.

Добраться сюда можно самостоятельно на машине, автобусом из Калининграда или с экскурсией. Для посещения национального парка действует экологический сбор, а правила въезда и актуальные тарифы регулярно обновляются на официальном сайте

Несмотря на популярность, Куршская коса сохраняет атмосферу спокойного природного пространства. Здесь можно совмещать пешие прогулки по дюнам, отдых у моря и наблюдение за птицами. Весной и осенью коса особенно привлекает фотографов и любителей северной природы.

Музей янтаря

Музей янтаря расположен в башне Дона — старинном оборонительном сооружении XIX века возле Верхнего пруда. Здесь можно узнать историю солнечного камня, увидеть самый крупный самоцвет (весом более 4 кг) и разнообразные изделия из него, принадлежащие разным эпохам. Здесь же читают лекции и проводят мастер-классы.

Отдельный интерес представляет само здание музея. Башня Дона входила в оборонительное кольцо Кенигсберга и почти не пострадала во время штурма города. После реконструкции помещения приспособили под современные экспозиции. Информация о выставках, билетах и временных экспозициях доступна на официальном сайте музея

Музей Мирового океана

Один из крупнейших музейных комплексов Калининграда, посвященный морской истории, флоту и исследованию океана. Это не один музей, а целая система павильонов, выставочных пространств и исторических судов. Главным символом музея считается научно-исследовательское судно "Витязь", принимавшее участие в океанографических экспедициях. Рядом находятся подводная лодка Б-413, корабль космической связи и другие суда, превращенные в полноценные музейные пространства. Посетители могут пройти по узким внутренним отсекам подлодки и увидеть, как была устроена служба моряков.

Экспозиции охватывают темы океанологии, морской биологии, навигации, истории флота и освоения океана. Для детей созданы интерактивные зоны и морские лаборатории. Из-за большого количества объектов набережную исторического флота и основные павильоны обычно осматривают минимум полдня, а многие туристы возвращаются сюда повторно. Актуальные цены и единые билеты по корпусам публикуются здесь

Район Амалиенау

© Shutterstock/FOTODOM / natussi andreeva Район Амалиенау в Калининграде © Shutterstock/FOTODOM / natussi andreeva Район Амалиенау в Калининграде

Амалиенау считается самым атмосферным историческим районом Калининграда и одним из немногих мест, где особенно хорошо сохранился облик довоенного Кенигсберга. Район известен немецкими виллами начала XX века, тихими улицами, старой брусчаткой и зелеными аллеями с каштанами. Изначально Амалиенау строился как престижный пригород для обеспеченных жителей Восточной Пруссии. Во время прогулки легко заметить характерные архитектурные детали: фахверк, декоративные башенки, барельефы, необычные окна и массивные ворота.

За последние годы Амалиенау стал одним из самых популярных мест для авторских экскурсий, посвященных истории Кенигсберга, немецкой архитектуре и городской жизни Восточной Пруссии. Сюда приходят не столько ради отдельных объектов, сколько ради ощущения старого европейского города, которое здесь все еще хорошо чувствуется.

Форт №11 "Денхофф"

Форт №11 "Денхофф" считается одним из наиболее хорошо сохранившихся фортов Калининграда. Он был построен в конце XIX века и входил в оборонительное кольцо Кенигсберга. После того, как утратил свое основное предназначение, долгое время выполнял функцию склада боеприпасов.

По форту можно погулять с экскурсией, посетить расположенный здесь музей фортификации, в нем проводят различные мастер-классы, квесты и другие мероприятия.

Кенигсбергский замок

На самом деле Кенигсбергского замка (который также называют Королевским замком) уже давно не существует. Все, что могут увидеть туристы - это его руины. Сейчас на месте исторического комплекса находится территория бывшего Дома Советов и археологические площадки.Существует теория, что в замке была спрятана вывезенная из Санкт-Петербурга янтарная комната, однако в ходе раскопок она так и не была обнаружена.

Бранденбургские ворота

Бранденбургские ворота — единственные городские ворота Калининграда, которые до сих пор используются по своему первоначальному назначению: прямо через ворота проходит автомобильная дорога. Сооружение выполнено в характерном для Кенигсберга неоготическом стиле с декоративной кирпичной кладкой, стрельчатыми элементами и башенками.

Калининградский зоопарк

Калининградский зоопарк — один из старейших зоопарков России, основанный еще в Кенигсберге в XIX веке. Он пережил Вторую мировую войну и сохранил часть исторической планировки и довоенных элементов территории. Сегодня здесь живут около 2000 животных почти 300 видов — от амурского леопарда и бурого медведя до полярного волка, восточносибирской рыси и выдры. Значительная часть территории была модернизирована: появились современные вольеры, семейные зоны отдыха и образовательные программы для детей.

При этом зоопарк сохранил важную часть своего исторического облика. На территории до сих пор можно увидеть старые немецкие постройки и элементы довоенного ландшафта, напоминающие о кенигсбергском прошлом города.

Топ-10 достопримечательностей Калининграда Достопримечательность Адрес Режим работы Стоимость входа Кафедральный собор Остров Канта, 1 Ежедневно 10:00-19:00 от 300 руб. (музей) Рыбная деревня Ул. Октябрьская, 8. Круглосуточно Бесплатно Куршская коса Калининградская область, Зеленоградский муниципальный округ, Куршская коса. Круглосуточно 400 руб. Музей янтаря пл. Маршала Василевского, 1 С октября по апрель: 10:00- 18:00, пнд — выходной. С мая по сентябрь: ежедневно 10:00-19:00. от 400 руб. Музей Мирового океана наб. Петра Великого, 1 С 1 апреля по 30 сентября: вт- вск 10:00-19:00. С 1 октября по 31 марта: вт- вск 10:00-18:00. Понедельник и вторник: некоторые экспозиции работают частично. От 1800 руб. Форт №11 "Денхофф" ул. Энергетиков, 12 В летний период: ежедневно 10:00-18:00;в осенне-зимний: ежедневно 10:30-17:30. от 600 руб. Амалиенау (район) Центральный район, между проспектом Победы и улицей К. Маркса. Круглосуточно Бесплатно Музей "Бункер" ул. Университетская, 2а Ежедневно 10:00-19:00 от 300 руб. Калининградский зоопарк пр. Мира, 26 В летний период: ежедневно 9:00-20:00. В осеннее-зимний: ежедневно 09:00-17:00. От 600 руб. Бранденбургские ворота ул. Багратиона, 137 Круглосуточно. Музей марципана: ежедневно 10:00-21:00. Бесплатно

Музеи Калининграда

На территории Калининграда расположено очень много самых разных музеев, как исторических или военных, так и философских, гастрономических, художественных и так далее.

Музеи Калининграда Музей Адрес Стоимость (взрослый) Изюминка Музей янтаря пл. Маршала Василевского, 1 От 400 руб. 16 000+ экспонатов, самородок 4,28 кг Музей Мирового океана наб. Петра Великого, 1 1800 руб. Подводная лодка Б-413, НИС "Витязь" Музей "Бункер" ул. Университетская, 2а около 300 руб. Командный пункт 1945 г., капитуляция Альтес Хаус ул. Красная, 11 1200 руб. Квартира-музей немецкого быта Дом китобоя пр. Мира, 9 1000 руб. Интерьеры советских 1960–80-х Историко-художественный музей ул. Клиническая, 21 500 руб. История Кенигсберга – Калининграда Фридландские ворота ул. Дзержинского, 30 440 руб. Диорама городского трамвая Музей марципана ул. Багратиона, 137 часто бесплатно Дегустация и история рецепта

Музей "Бункер" (блиндаж Отто Ляша)

Музей расположен в подлинном немецком убежище времен Второй мировой войны. Именно здесь в апреле 1945 года находился штаб коменданта Кенигсберга во время советского штурма города. Экспозиция посвящена последним дням обороны Кенигсберга и событиям, связанным с капитуляцией немецкого гарнизона. Внутри восстановлены кабинеты, переговорные комнаты, карты военных операций и элементы повседневной обстановки штаба. Среди экспонатов представлены оригинальные документы, фотографии и предметы того периода.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры, музей производит сильное впечатление благодаря подлинной атмосфере подземного бомбоубежища. Многие туристы отмечают, что именно здесь особенно хорошо ощущается военная история города.

Альтес Хаус и Дом китобоя

Альтес Хаус — квартира-музей, воссоздающая быт состоятельной семьи Кенигсберга начала XX века. Внутри сохранились мебель, посуда, книги, предметы интерьера и детали повседневной жизни довоенного города. Здесь почти нет привычных витрин и музейной дистанции: посетители оказываются внутри жилого пространства и могут внимательно рассматривать интерьер, словно попали в квартиру начала прошлого века. Поэтому место особенно нравится тем, кто любит историю города через бытовые детали и интерьеры.

© Shutterstock/FOTODOM / Daria Trefilova Музей Альтес Хаус в Калининграде © Shutterstock/FOTODOM / Daria Trefilova Музей Альтес Хаус в Калининграде

Музей "Дом китобоя" переносит уже в совсем другую эпоху — в советский Калининград второй половины XX века. Экспозиция рассказывает о жизни семьи моряка-китобоя, а вместе с ней — о городе, который после войны заново создавали уже советские жители. Большинство предметов были собраны у местных жителей, поэтому пространство выглядит очень живым и достоверным.

Историко-художественный музей

Один из главных краеведческих музеев Калининградской области. Его экспозиции посвящены истории Восточной Пруссии, Кенигсберга, событиям Второй мировой войны и развитию региона в послевоенный период. В залах музея представлены археологические находки, оружие, документы, предметы повседневного быта и редкие фотографии. Значительная часть экспозиции посвящена событиям Второй мировой войны и послевоенному формированию Калининградской области.

Отдельное внимание уделено природе Балтики и жизни региона в разные исторические периоды. Благодаря такому сочетанию музей часто рекомендуют тем, кто хочет получить общее представление об истории и особенностях Калининградской области перед дальнейшими поездками по региону.

Фридландские ворота - музей городского быта

Фридландские ворота — часть сохранившейся системы укреплений Кенигсберга и один из самых интересных музейных объектов Калининграда, посвященных довоенной истории города. Сегодня внутри ворот расположен музей, рассказывающий о городской жизни конца XIX — начала XX века.

Особую известность получила мультимедийная экспозиция с виртуальной прогулкой по старому Кенигсбергу. Благодаря реконструкциям и архивным материалам посетители могут увидеть, как выглядели улицы, площади и районы города до разрушений войны. Помимо мультимедийной части, в музее собраны предметы повседневного быта, старые вывески, элементы городской инфраструктуры, материалы о транспорте и развитии городской среды.

Музей марципана в Бранденбургских воротах

Прямо внутри Бранденбургских ворот работает Музей марципана, посвященный знаменитой кенигсбергской сладости. В экспозиции представлены исторические упаковки, формы для выпечки, старые рецептуры и материалы о развитии производства марципана в Восточной Пруссии. Здесь же можно попробовать современные версии десерта.

Ворота и оборонительные башни

Оборонительные сооружения Кенигсберга — одна из самых узнаваемых особенностей Калининграда. В городе сохранились ворота, бастионы, башни и форты XIX века, входившие в сложную систему обороны Восточной Пруссии.

Королевские ворота

Королевские ворота считаются одними из самых красивых исторических ворот Калининграда. Краснокирпичное сооружение выполнено в неоготическом стиле и украшено декоративными элементами и фигурами прусских правителей.

После реконструкции внутри разместился историко-культурный центр. Экспозиции посвящены истории Кенигсберга, развитию города и его связям с европейскими государствами.

Фридрихсбургские ворота

Фридрихсбургские ворота — одно из самых интересных мест Калининграда для любителей морской истории. Сегодня они входят в состав Музея Мирового океана и используются как выставочное пространство, посвященное флоту и судостроению.

Экспозиции посвящены развитию российского флота, судостроению и мореплаванию. Здесь рассказывают о формировании военно-морских традиций региона и роли Балтики в истории российского флота. Это одно из лучших мест для тех, кто интересуется морской тематикой и историей Балтийского флота.

Фридландские ворота

Фридландские ворота — одно из сохранившихся оборонительных сооружений Кенигсберга, ранее защищавшее южный въезд в город. Точная дата строительства неизвестна, однако историки относят возведение ворот к периоду между 1857 и 1862 годами. На замковом камне свода проезжей части сохранилась дата 1862 года, которую обычно считают завершением строительства.

Сооружение сохранило исторический внешний вид и сегодня считается одним из важных музейных объектов Калининграда. Внутри работает музей, посвященный городскому быту и истории Кенигсберга, а также регулярно проходят временные выставки.

Закхаймские и Росгартенские ворота

Закхаймские ворота в последние годы стали современным культурным пространством. Здесь проходят выставки, лекции, городские мероприятия и творческие проекты. Росгартенские ворота расположены рядом с Музеем янтаря. Сегодня внутри работает ресторан, а само сооружение остается одной из популярных исторических локаций для прогулок и фотографий.

Обе постройки были возведены в середине XIX века и сохранили характерные черты прусской архитектуры — краснокирпичные фасады, декоративные элементы и массивные оборонительные формы.

Башня Дона и башня Врангеля

Фортификационная башня Дона находится на берегу озера Верхнее, по соседству с башней Врангеля. Прочные стены башни Дона почти не пострадали в период войны, сейчас в них размещается Музей янтаря.

Башня Врангеля долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии, однако остается важным памятником фортификации. В разные годы здесь проводили фестивали и культурные мероприятия. Обе башни строились как часть единой оборонительной системы Кенигсберга и имеют схожую архитектуру.

Исторические районы и улицы

Калининград интересен не только отдельными музеями и воротами, но и целыми кварталами старого Кенигсберга. В некоторых районах сохранилась довоенная планировка, немецкие дома, виллы и пруды.

Хуфен, Марауненхоф и Ратсхоф

© Shutterstock/FOTODOM / Irina Borsuchenko Ратсхоф, Калининград © Shutterstock/FOTODOM / Irina Borsuchenko Ратсхоф, Калининград

Исторические районы Калининграда, которые застраивались в конце XIX — начале XX века как престижные пригороды Кенигсберга. Здесь сохранились немецкие виллы, доходные дома и зеленые улицы с довоенной планировкой. Хуфен часто называют одним из самых уютных районов Калининграда благодаря тихим улицам и разнообразной немецкой архитектуре. Марауненхоф известен домами в югендстиле, а также особняками с элементами архитектуры загородных усадеб. Ратсхоф застраивался по популярной в начале XX века концепции "города-сада", поэтому здесь преобладают невысокие дома с мансардами, черепичными крышами и палисадниками.

Во время прогулок туристы обычно обращают внимание на мелкие детали: старые двери, лепнину, фахверковые элементы, кованые ограды и немецкие таблички, сохранившиеся со времен Восточной Пруссии.

Проспект Мира и Ленинский проспект

Проспект Мира проходит через исторические кварталы Калининграда и считается одной из самых красивых улиц города. Здесь расположены театры, кафе, немецкие дома довоенного периода и зеленые аллеи со старыми деревьями.

Совсем другое впечатление производит Ленинский проспект — одна из главных магистралей уже советского Калининграда. После реконструкций последних лет улица стала заметно комфортнее для прогулок: появились новые общественные пространства, архитектурная подсветка и благоустроенные пешеходные зоны.

Набережная Петра Великого

Набережная Петра Великого — одна из самых популярных прогулочных зон Калининграда, расположенная вдоль Музея Мирового океана. Здесь пришвартованы исторические суда, входящие в музейный комплекс. Летом набережная становится отправной точкой для речных прогулок. Экскурсионные катера проходят мимо портовых территорий, острова Канта и современных районов, позволяя увидеть Калининград с необычного ракурса.

В последние годы территория активно благоустраивается. В 2026 году запланирован второй этап реконструкции набережной, а городские власти также рассматривают возможность установки памятника Владимиру Высоцкому.

Соборы, кирхи и храмы

Калининград сохранил большое количество религиозных сооружений разных эпох. В городе соседствуют православные храмы, лютеранские кирхи и бывшие католические церкви Восточной Пруссии.

Собор Христа Спасителя

Кафедральный собор Христа Спасителя возведен на площади Победы относительно недавно: строительство началось в конце 1990-х годов. За основу был взят стиль владимиро-суздальского храмового зодчества, с которым соединились элементы современной архитектуры. Высота собора до креста составляет 69 метров.

Кирха Юдиттен

Считается самой древней постройкой в Калининграде, сохранившихся до наших дней. Была возведена силами Тевтонского ордена и представляла собой храм, совмещенный с крепостью. На это указывают, к примеру, крепкие стены с окнами-бойницами. Теперь здесь размещается Свято-Никольский храм.

Кирха памяти королевы Луизы

Постройка начала двадцатого века, выполненная по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. Во время Второй мировой войны кирха, подобно многим другим строениям, была сильно повреждена, а теперь в ее стенах расположился Калининградский областной театр кукол.

Кирха Святого Семейства

Католическая кирха из красного кирпича возведена в начале двадцатого века, проект для нее разработал один из самых известных архитекторов Восточной Пруссии Фридрих Хайтманн. Свое творение он создал в неоготическом стиле и таким образом, чтобы внутри была хорошая акустика. В этой кирхе никогда не проводились панихиды, здесь крестили и венчали граждан.

Во время Второй мировой войны кирха практически не пострадала, а после реставрации в ней разместился концертный зал Калининградской областной филармонии.

Парки, сады и природные места

Даже самого энергичного туриста могут утомить многочасовые экскурсии по музеям и достопримечательностям. Как нельзя кстати придется прогулка по живописным паркам и садам, на территории Калининградской области таких немало.

Центральный парк и парк Победы

Территория Центрального парка культуры и отдыха богата не только различными аттракционами и кафе, но и своим набором достопримечательностей. Например, здесь располагаются памятники Владимиру Высоцкому и барону Мюнхгаузену. Парк Победы более современный и подходит для спокойных прогулок вдоль воды и мемориальных зон.

Ботанический сад БФУ имени Канта

Еще одна достопримечательность Калининграда, носящая имя его знаменитого уроженца. Любоваться растениями (в том числе - очень редкими) тут можно как в оранжереях, так и на открытом воздухе. Разделен на несколько отделений и включает более 3500 таксонов растений.

Южный парк и Верхний пруд

Благоустроенная зона для прогулок, отдыха на природе и семейного времяпрепровождения. Отличительная черта - парк миниатюр, где представлены макеты узнаваемых достопримечательностей не только Калининграда, но и других российских городов.

Верхний пруд (также известный как Верхнее озеро) расположен в Ленинградском районе Калининграда, на территории исторического района Трагхайм. Сегодня это одно из самых популярных мест для прогулок и отдыха у воды. Вдоль берега оборудованы набережные, велосипедные дорожки и зоны отдыха, работают кафе и небольшие городские площадки. Вечером включается подсветка мостов и аллей, а отражения огней в воде создают одну из самых атмосферных городских локаций Калининграда.

Интересные и необычные места Калининграда

Помимо классических музеев и кирх, в Калининграде есть необычные городские символы и районы, которые часто становятся главными открытиями поездки.

Хомлины - персонажи городских легенд

Хомлины — небольшие бронзовые фигурки сказочных существ, установленные в разных частях Калининграда. По городской легенде, они связаны с янтарем и уже много веков живут рядом с людьми. Первая фигурка была установлена возле Медового моста, а позже новые персонажи появились у музеев, ворот, набережных и других популярных туристических мест.

Со временем поиск хомлинов превратился в отдельный городской маршрут. Многие туристы специально гуляют по Калининграду, чтобы найти всех персонажей и сделать фотографии. Благодаря этому бронзовые фигурки стали одним из новых символов города.

Понарт - исторический район с пивзаводом

Понарт — исторический район Калининграда, возникший как поселение еще в 1385 году. Позже территория превратилась в промышленный пригород Кенигсберга и стала известна благодаря пивоваренному заводу Ponarth. В XIX веке местное пиво считалось одним из самых известных в Восточной Пруссии и поставлялось далеко за ее пределы. Благодаря заводу район активно развивался и стал важной частью промышленного Кенигсберга.

© Shutterstock/FOTODOM / Chere Исторический район Калининграда Понарт © Shutterstock/FOTODOM / Chere Исторический район Калининграда Понарт

Сегодня Понарт привлекает любителей городской истории и индустриальной архитектуры. Здесь сохранились кирпичные здания, старые производственные корпуса и элементы довоенной застройки, создающие атмосферу рабочего района начала XX века. В последние годы интерес к Понарту заметно вырос. На территории все чаще проходят городские фестивали, культурные события и творческие проекты, а исторические здания постепенно получают новую жизнь.

Дом Советов ("Закопанный робот")

Высотка необычного дизайна, которую называют главным долгостроем Калининграда: к ее возведению приступили еще в 1970 году, однако проект так и не был полностью реализован. Необычный внешний вид принес зданию прозвище "Закопанный робот". В последние годы ходят разговоры о сносе здания, так что желающим его увидеть на всякий случай стоит поторопиться.

Что посмотреть в окрестностях Калининграда

В пределах одного-двух часов находятся курорты Балтийского моря, старые замки Тевтонского ордена и поселки с немецкой архитектурой.Многие туристы совмещают городской отдых с поездками по области. Для этого удобно арендовать автомобиль или брать экскурсии.

Светлогорск - курорт на Балтийском море

Светлогорск считается одним из главных курортов Калининградской области. Город расположен на высоком берегу Балтийского моря и сочетает атмосферу старого европейского курорта с современной туристической инфраструктурой. Светлогорск известен сосновыми лесами, тихими улицами и сохранившимися немецкими виллами. Среди самых узнаваемых символов города — водонапорная башня, историческая курортная застройка и обновленная набережная у моря.

В последние годы город активно благоустраивают: появляются новые общественные пространства, прогулочные зоны и элементы пляжной инфраструктуры. Летом туристы приезжают ради отдыха у моря, а в межсезонье город популярен благодаря прогулкам, санаториям и спокойной курортной атмосфере.

Зеленоградск

Зеленоградск, бывший прусский курорт Кранц, давно стал одним из самых уютных направлений на Балтийском побережье Калининградской области. Туристов сюда привлекают длинный морской променад, широкие пляжи и атмосфера старого европейского курорта. Город сохранил немало довоенной архитектуры: в центре можно увидеть немецкие дома, исторические гостиницы и здания начала XX века, напоминающие о времени, когда Кранц был известным балтийским курортом Восточной Пруссии.

Отдельной особенностью Зеленоградска стала "кошачья" тема. Скульптуры, арт-объекты и уличные детали с изображениями кошек постепенно превратились в один из символов города и популярную часть туристических маршрутов. Именно через Зеленоградск чаще всего начинается маршрут на Куршскую косу, поэтому многие туристы совмещают

Янтарный - поселок янтарного комбината

Янтарный — поселок, тесно связанный с крупнейшим в мире месторождением янтаря. Здесь расположен знаменитый Янтарный комбинат, а со смотровых площадок можно увидеть карьер по добыче янтаря.

Кроме янтаря, Янтарный любят за широкие песчаные пляжи и спокойную атмосферу. Здесь спокойнее, чем в крупных курортных городах региона, поэтому Янтарный часто выбирают для более размеренного отдыха у моря.

Черняховск и замки Калининградской области

Черняховск — одно из лучших мест в Калининградской области для тех, кто хочет увидеть атмосферу старой Восточной Пруссии. Здесь сохранились немецкие кварталы, старые кирхи и довоенная застройка, благодаря которым город сильно отличается от более туристических направлений региона.

Особый интерес представляют расположенные рядом замки Тевтонского ордена — Инстербург и Георгенбург. Эти места постепенно восстанавливают и открывают для туристических маршрутов, благодаря чему интерес к Черняховску в последние годы заметно растет.

Маршруты по Калининграду

Маршруты по Калининграду удобно строить по тематике: исторический центр, музеи, немецкие районы или поездки к Балтийскому морю. Даже за один день можно посмотреть основные достопримечательности Калининграда, а за три — охватить и город, и окрестности.

Маршруты по Калининграду по дням День Время Объект Совет День 1 10:00 Остров Канта, Кафедральный собор Концерт органной музыки День 1 12:00 Рыбная деревня, набережная Обед в ресторане с видом День 1 14:00 Музей янтаря 1,5–2 часа День 1 16:00 Амалиенау (прогулка) Пешком, 2–3 км День 1 18:00 Площадь Победы, Собор Христа Спасителя Вечерняя подсветка День 2 10:00 Музей Мирового океана, подводная лодка 2–3 часа День 2 13:00 Форт №11 "Денхофф" Военная история День 2 15:00 Музей "Бункер" 1 час День 2 17:00 Бранденбургские / Королевские ворота Фото День 3 09:00 Куршская коса (весь день) Свое авто / экскурсия

Что посмотреть за один день

Если времени мало, маршрут лучше строить вокруг исторического центра. Утром стоит начать с острова Канта и Кафедрального собора, затем перейти в Рыбную деревню и прогуляться по набережной. После обеда удобно посетить Музей янтаря и Верхний пруд. Вечером — отправиться в Амалиенау или на набережную Музея Мирового океана.Такой маршрут позволяет увидеть главные достопримечательности Калининграда без спешки.

Маршрут на 3 дня

Три дня — оптимальный срок для первого знакомства с городом и областью. В первый день обычно смотрят центр, остров Канта, Рыбную деревню и немецкие районы. Второй день удобно посвятить музеям, фортам и воротам Кенигсберга. Хорошо сочетаются Музей Мирового океана, подводная лодка Б-413, форт и музей "Бункер". Третий день почти всегда уходит на поездку к Балтийскому морю: Куршская коса, Зеленоградск или Светлогорск.

Экскурсии

Сегодня информацию практически о любом объекте можно найти в Интернете, и все же никто не расскажет гостям о городе так, как хороший гид. Экскурсии бывают не только обзорные, с обязательным посещением всех ключевых достопримечательностей, но и тематические. Например, гастрономические, с различными дегустациями, спортивные (на велосипедах и так далее), исторические (знакомство с местными замками и прочее) и другие.

Отдельной популярностью пользуются вечерние экскурсии по фортам и авторские прогулки по Амалиенау. Летом востребованы морские прогулки и поездки на Куршскую косу.

Советы туристам

Перед поездкой в Калининград стоит заранее продумать транспорт, жилье и сезон путешествия. Летом в регионе высокий туристический спрос, а зимой погода на Балтийском море бывает ветреной и сырой.

Как добраться до Калининграда

Самый удобный способ добраться — самолетом. Аэропорт Храброво находится примерно в 25 километрах от центра города, доехать можно на автобусе, такси или трансфере.

Также в Калининград ходят поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Для поездки по железной дороге через территорию Литвы действуют специальные правила транзита, которые нужно уточнять заранее.По области удобно передвигаться на электричках, автобусах и автомобиле.

© РИА Новости / Алексей Филиппов Вид с борта вертолета на кафедральный собор Христа Спасителя и площадь Победы в Калининграде © РИА Новости / Алексей Филиппов Вид с борта вертолета на кафедральный собор Христа Спасителя и площадь Победы в Калининграде

Где вкусно поесть

Кафе и ресторанов в этом городе более чем достаточно, прежде всего, стоит обратить внимание на рыбное меню (например, попробовать местную строганину, слабосоленую сельдь или копченого угря) или что-то из прусской, немецкой или другой не менее популярной здесь зарубежной кухни. Также можно продегустировать сыры местных производителей.

Больше всего популярных заведений находится в Рыбной деревне, центре города и районе Верхнего пруда. В последние годы активно развивается локальная гастрономия и небольшие кофейни.

Где остановиться

Как и в других популярных среди туристов городах, в Калининграде можно остановиться в гостинице или снять жилье у местных жителей.

Для первой поездки удобнее всего выбирать жилье в центре — рядом с островом Канта, Рыбной деревней или проспектом Мира. Так проще добираться до большинства достопримечательностей Калининграда. Любителям тихих прогулок подойдут районы Амалиенау и Хуфен. Для поездок к морю многие туристы выбирают Светлогорск или Зеленоградск. Дальнейший выбор ограничивается индивидуальными предпочтениями туриста и его финансовыми возможностями. В любом случае лучше забронировать место проживания заранее.

Лучшее время для посещения

Наиболее комфортным временем для поездки в Калининградскую область считается период с мая по сентябрь. В это время работают все основные экскурсионные маршруты, доступны прогулки по воде и проще путешествовать по побережью и городам региона.