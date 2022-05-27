Горячий ключ: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Горячий Ключ – курорт в Краснодарском крае, окруженный горами Северного Кавказа. На что стоит обязательно посмотреть гостям города, где находятся знаменитые минеральные источники, фото достопримечательностей здравницы, как добраться до Горячего Ключа на поезде, самолете или машине – в материале РИА Новости.

Что такое Горячий Ключ и где он находится

Горячий Ключ – один из немногих российских городов, где курортная функция закреплена на федеральном уровне. Зеленая зона в нем занимает более половины территории, мягкий климат и термальные источники круглогодично привлекают отдыхающих со всей России.

Параметр Значение Полное название Город-курорт Горячий Ключ Субъект РФ Краснодарский край Статус Город краевого подчинения, курорт федерального значения Дата основания 1874 год (город с 1875) Население (2025–2026) 52 000 – 55 000 чел. Площадь города ~71 км² Плотность населения ~730 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (86159) Почтовые индексы 353290, 353291 Географические координаты 44°37′ с. ш. 39°29′ в. д. Расстояние до Москвы ~1 450 км Климат Умеренно континентальный, курортный Река Псекупс

Почему город называют бальнеологическим курортом

Горячий Ключ – известная бальнеологическая здравница с более чем 150-летней историей. Свой статус город-курорт получил благодаря уникальному составу своих минеральных вод и сосредоточением источников нескольких типов – от питьевых, слабоминерализованных до высококонцентрированных сероводородных.

Псекупские воды использовались для лечения задолго до официального основания курорта и остаются популярными среди туристов.

Сочетание питьевых источников, лечебных ванн, терренкуров и санаторной инфраструктуры выделяет Горячий Ключ среди других мест отдыха Краснодарского края. Это не пляжный, а классический бальнеологический курорт – со своим ритмом, своей атмосферой и своей аудиторией.

География, климат и расстояние от Краснодара

Город-курорт находится почти в центре Краснодарского края на берегу реки Псекупс между хребтами Пшаф и Котх. Несмотря на то, что вокруг горы, максимальная высота в этом населенном пункте не превышает 50 метров над уровнем моря.

Климат – переходный от влажного субтропического к умеренно-континентальному, поэтому в разгар зимы средняя температура колеблется около отметки в +2 ℃, летом может быть и до +45 ℃. Наибольшее количество осадков выпадает в ноябре, декабре, январе и июне, но среднегодовое значение не больше 895 мм, это немного.

Расстояние от Краснодара – около 65-70 км по трассе и 46 км по прямой, от Москвы – порядка 1 410 км.

Краткая история Горячего Ключа

Существует адыгская легенда о появлении минеральных источников: несколько тысяч лет назад в поселении на берегу живописной реки случился переполох – из-под земли внезапно забил фонтан горячей воды. От ужаса жители деревни разбежались подальше от этого места. В деревне остался лишь немощный старец, который не мог ходить, а в панике про него просто забыли. Старик пил эту воду, смачивал ей ослабевшие ноги и, смирившись со своей печальной долей, готовился к скорой смерти. Но к собственному удивлению к нему вернулась энергия жизни. Он встал на ноги и пошел в лес искать односельчан, чтобы рассказать им радостную весть о целебном источнике. Так одна из древних легенд объясняет возникновение старейшего на Кавказе бальнеологического курорта Горячий Ключ.

Археологи подтверждают, что и тысячи лет назад люди знали о существовании целебных источников. В этих местах были найдены старинные монеты, украшения и прочие артефакты, свидетельствующие о жизни древних народов. А сама долина источников испокон веков называлась древним адыгейским словом "Псыфабе", что означает "Горячая вода".

Русское поселение на этом месте было основано после окончания Кавказской войны в 1868 году: сначала был построен военный госпиталь и купальня, потом рядом с ними разбили парк.

Минеральные источники и лечение в Горячем Ключе

Минеральные воды – главное богатство курорта. Именно они определяют его профиль, инфраструктуру и круглогодичный поток гостей, приезжающих не только за развлечениями, но и за укреплением здоровья.

Виды минеральных вод и их свойства

В окрестностях города доступно несколько типов минеральных вод.

Питьевые Псекупские воды – слабоминерализованные, гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые, с невысокой минерализацией. Температура у выходов источников составляет от +40 до +60 ℃. Именно эти воды подведены в питьевую галерею, где каждый кран обозначен номером и описанием состава. Сероводородные воды – более концентрированные, применяются преимущественно для наружных процедур: ванн, орошений, ингаляций. Они содержат сероводород и углекислый газ в различных соотношениях, что определяет их лечебный эффект.

Александровский источник у подножия Абадзехской горы – один из старейших, с него и началась история курорта.

Профили лечения и показания

Источники Горячего Ключа используются для лечения заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата и дыхательных путей. Питьевые воды показаны при гастритах, язвенной болезни, болезнях печени и желчевыводящих путей. Сероводородные ванны применяются при артритах, остеохондрозе, кожных заболеваниях, нарушениях периферического кровообращения.

Дополнительно на курорте используются грязелечение, физиотерапия и терренкуры – лечебные прогулочные маршруты по рельефным местностям в Целебном парке и по склонам окрестных гор. Такое сочетание методик позволяет выстраивать комплексные оздоровительные программы без выезда из города.

Основные санатории и оздоровительные программы

Санаторий "Горячий Ключ" – один из старейших и наиболее известных в Краснодарском крае. Предлагает более 11 программ лечения и свыше 70 видов процедур. Размещение – от стандартных номеров до коттеджей, все корпуса окружены парком у подножия горного массива. Также можно посещать тренажерный зал, сауну, бассейн, есть концертные программы.

В черте города и окрестностях работает несколько других санаториев и пансионатов с бальнеологическим профилем, в том числе "Предгорье Кавказа". Минимальный рекомендуемый срок санаторного лечения – 10–14 дней, оптимальный – 21 день. Короткие "программы выходного дня" с отдельными процедурами тоже возможны, но полноценного терапевтического эффекта за два-три дня достичь сложно.

Санаторий "Звездный" направлен на лечение и профилактику различных заболеваний с осмотром профильного врача, проведением оздоровительных процедур и использованием сероводородных вод. Предлагается проживание в четырехэтажном корпусе, диетическое питание по системе "шведский стол".

Главные достопримечательности в Горячем Ключе

Городские достопримечательности сосредоточены компактно: большинство из них расположено в пешей доступности друг от друга и связано прогулочными маршрутами. Это делает Горячий Ключ удобным для самостоятельного пешего осмотра.

Главные достопримечательности в городе Локация Тип Почему стоит посетить Формат визита Целебный парк прогулочная зона центр курортной части, связка ключевых POI прогулка 30-60 мин Питьевая галерея курортный объект минеральные воды и лечебный профиль города короткая остановка Дантово ущелье природный памятник один из самых узнаваемых символов курорта пеший маршрут Скала Петушок видовая точка панорамы и легенды прогулка/фото Аллея тысячи сосен городской маршрут спокойная прогулка и “курортная атмосфера” прогулка Иверская часовня духовный объект сочетание истории и паломнического интереса короткий визит

Целебный парк, питьевая галерея и Минеральная поляна

Целебный парк заложен через несколько лет после основания города, в 1870 году. Красивые фонтаны и уютные беседки, скульптурные композиции и ухоженные клумбы, тенистые улочки привлекают жителей и гостей города. Есть здесь и минеральные источники, реликтовые деревья. Вход в парк оформлен знаменитой Аркой со львами: две пятиметровые квадратные колонны с позолоченными скульптурами львов, удерживающих кабанов, – символ победы здоровья над болезнями.

В глубине парка находится Минеральная поляна с питьевой галереей трех источников – главный бальнеологический центр курорта. По специальным водопроводам сюда поступают целебные воды из разных скважин. Каждый кран снабжен табличкой с номером и химическим составом воды. Минеральная вода доступна бесплатно: нужно лишь купить стаканчик или принести свою тару. Температура воды на выходе – от +40 до +60°C.

Рядом с бюветами расположены торговые галереи и киоски с национальным фастфудом, травяными чаями и горным медом. Это удобное место для первого знакомства с курортом: за час здесь можно попробовать несколько видов минеральной воды, перекусить и сориентироваться в городе.

Дантово ущелье, скала Петушок и Лестница жизни

Дантово ущелье расположено в Целебном парке, неподалеку от Абадзехской горы. Свое название оно получило благодаря "Божественной комедии" Данте Алигьери, когда кто-то усмотрел в каменных стенах сходство в вратами ада. Живописная теснина с заросшими мягким мхом отвесными каменными стенами, является удачным симбиозом работы природы и человека. Узкое, как стакан, ущелье образовалось из известняка в процессе движения горной породы и бурных потоков воды, а 49 ступенек для туристов в мягком камне вырубили люди. Лестница получила название Дантовой. В ясную погоду здесь приятно прогуляться и насладиться безмятежностью, но при сильных ливнях ущелье оправдывает свое название. Потоки воды, сливаясь в мощный водопад, сносят все на своем пути, поэтому гулять здесь в непогоду не рекомендуется.

Скала Петушок получила свое название за сходство силуэта с петушиным гребнем. Местные также называют ее скалой Спасения: по преданию, отсюда осужденным предлагали прыгнуть в Псекупс – выжившего считали оправданным. Подняться к скале можно по крутой Лестнице жизни. Со смотровой площадки открываются виды на реку и окрестные горы. У подножия – небольшой базарчик с медом и медовухой.

Аллея тысячи сосен, Мост Надежды и Арка со львами

Аллея тысячи сосен в Горячем Ключе является продолжением центральной улицы Ленина и имеет протяженность более двух километров. Для высаживания была выбрана редкая пицундская сосна, аромат которой благотворно влияет на органы дыхания. Именно здесь начинается большинство прогулочных маршрутов по городу.

Мост Надежды перекинут над рекой Псекупс в верхней части Целебного парка. С него открывается вид на реку, Абадзехскую гору и скалу Петушок. По местной традиции, повязав ленточку на перилах моста, обязательно вернешься в этот город. Арка со львами на входе в Целебный парк – еще одна точка притяжения: здесь принято фотографироваться и начинать пешую прогулку по курортной зоне.

Иверская часовня, источник Пантелеймона и духовные места

Иверская часовня появилась на месте одноименного источника, который протекал здесь в начале позапрошлого столетия. Вода его считалась целебной, поэтому после его исчезновения в результате сдвижки пластов грунта, здесь установили чашу для воды и построили часовню вплотную к скале, отчего она выглядит очень экзотично.

В районе санатория "Предгорье Кавказа" находится источник великомученика Пантелеймона. Там же, на втором этаже главного корпуса, с Пасхи 2000 года работает часовня, открытая по просьбе отдыхающих. Также в городе действует несколько православных церквей: Свято-Троицкий храм (основан в 1867 году как церковь Лонгина Сотника, восстановлен в 1990-е) и храм Феодоровской иконы Богоматери, освященный в 2011 году.

Городской исторический музей и крепость Псыфабэ

Историко-краеведческий музей Горячего Ключа – правопреемник первого музея на Кавказе, основанного в 1864 году полковником кубанского казачьего войска, этнографом Иваном Попко как музей горцев. В 2000 году учреждение переехало в новое современное здание, расположенное на центральной улице города. Сейчас в его фонде хранится около 7000 экспонатов, рассказывающих о быте на Кубани, военной истории этих мест, знаменитых личностях, возникновении курорта. В палеонтологическом, археологическом разделах можно увидеть много интересных древних артефактов.

Еще одна главная точка, которую стоит увидеть – Крепость Псыфабэ. Это древнейший памятник культуры, датированный V-VII веками. В то время это было мощное фортификационное сооружение, защищавшее местное население от врагов. Остатки крепости находятся на высокой скале северного склона Абадзехской горы, оттуда открывается потрясающий вид на долину реки Псекупс и окрестные земли в радиусе нескольких километров. В ходе раскопок было установлено, что длина самой укрепленной части цитадели составляет 67 метров, ширина – 48 метров. Мощность стены, опоясывающей площадку – 3,5 метра. Название сооружения переводится как "теплая вода".

Рядом с хутором Поднависла находится одноименное городище – крепость первого тысячелетия нашей эры. Стены настолько прочны, что в 1942 году советские войска использовали их как укрепление. Постройка на фоне густого леса производит сильное впечатление на всех, кто добирается сюда.

Что посмотреть в окрестностях Горячего Ключа

За пределами города его природный потенциал раскрывается в полную силу. Водопады, пещеры, скалы и горные маршруты – все это в радиусе 10–30 км от курорта. До большинства объектов можно добраться на автомобиле или при помощи местных экскурсионных служб.

Каверзинские, Аюкские и Адовы водопады

Славится город-курорт и своими необычными водопадами. Каверзинские водопады – живописная система из пяти водопадов находится в районе села Хребтовое, в 17 км от Горячего Ключа на ручье Тамбовская щель. Маршрут начинается от фермерского хозяйства с зарыбленным озером, беседками для барбекю и площадками для отдыха. Детей в восторг приводят бегающие по территории кролики всех мастей, с которыми прекрасно уживаются добродушные местные собаки. Здесь за небольшую плату можно оставить машину. Далее придется двигаться пешком. Весь путь займет около 6 км. Маршрут завершается у Большого Каверзинского водопада высотой 10.5 м.

В 10 км от села Фанагорийское находится Аюкские водопады – серия из трех водопадов, высота каждого не превышает 5 метров. Под одним из водопадов вымыта большая 10-метровая чаша, в которой можно искупаться.

Адов водопад – двадцатиметровый, в бассейне реки Чепси, с водами Адова ручья, обрушивающимися в глубокую каменную чашу. Несмотря на мрачное название, место исключительно живописное: острые скалы, густой темный лес, постоянный шум воды.

Фанагорийская пещера, Звонкая пещера и Богатырские пещеры

Фанагорийская пещера – одна из самых протяженных карстовых полостей в Краснодарском крае. Ее длина составляет 1,5 км. Находится она в 15 км от села Фанагорийское. Пещера появилась во времена динозавров – по данным ученых, ее возраст превышает 75 млн лет. Кальцитовые натечности образовали на ее стенах причудливые формы. До первого зала можно дойти с детьми; для прохождения всей пещеры нужна специальная экипировка: резиновые сапоги (по дну течет ручей), надежный фонарь, каска и одежда, которую не жалко испачкать. В глубине тоннели становятся очень узкими.

В северо-западной части курорта расположилась Звонкая пещера, которая получила название благодаря своим акустическим свойствам: внутри пещеры можно услышать то, что происходит на противоположном берегу реки. Мнения о происхождении пещеры расходятся: одни считают ее творением природы, другие – рукотворным сооружением, маршрут к Звонкой пещере достаточно сложный, но очень популярный среди туристов.

На западном берегу реки Псекупс, недалеко от трассы М-4 "Дон" находятся Богатырские пещеры: неглубокие, легкодоступные, но слабо изученные, так как не представляют интереса для спелеологов. Само скальное образование, по данным ученых, образовалось в последней четверти Мелового периода, примерно 5-8 миллионов лет назад, пещеры - небольшие углубления в средней части скалы, появились гораздо позже. По официальной версии, в конце последнего ледникового периода – 40-25 тыс. лет назад.

Среди местного населения бытует легенда, что гроты высечены богатырями, отсюда и название.

Скала Зеркало, Абадзехская гора и гора Фонарь

Скала Зеркало спрятана в лесу и добраться до нее можно двумя путями:

если продолжить путь от смотровой площадки Тропы здоровья чуть дальше, свернуть влево и спуститься с хребта, то лесная тропка, временами довольно крутая, приведет прямиком к скале;

из города со стороны улицы Щорса дойти до леса и двигаться по тропке.

Скала получила свое название из-за сходства с зеркалом – ее отполированная поверхность возвышается посреди леса. В мае здесь массово цветут желтые рододендроны, занесенные в Красную книгу. Считается, что долго находиться рядом с этими цветами не стоит, поскольку их аромат в больших дозах может вызвать недомогание.

В черте города на правом берегу реки Псекупс и является частью горного хребта Котх находится Абадзехская гора, высотой 415 метров. С давних времен гора знаменита целебными ключами, которых много у ее подножия и в окрестностях. Еще древние греки оставляли на склонах Абадзехской горы монеты и украшения в знак благодарности за исцеление. Внутри нее находится подземное озеро, которому приписывают омолаживающий эффект, к подножию горы ведет мост Надежды, с него же открывается вид на известную скалу Петушок.

На берегу реки Псекупс, недалеко от села Фанагория расположена гора Фонарь (высота около 277 метров). На вершине горы есть памятник защитникам Кавказа и мемориальная плита, посвященная морякам 76-й Морской бригады, которые героически сражались на этом рубеже с фашистскими войсками. Окрестности покрыты зарослями ясенца - многолетнего растения, которое очень быстро воспламеняется. Эфирные масла, которые оно выделяет, могут вызвать химические ожоги, поэтому не стоит прикасаться к этому растению и нюхать его цветы.

Маршруты по Горячему Ключу

"Прекрасное место для однодневного туристического маршрута, – отмечает к. ф. н., доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Алешина. – Если к поездке готовиться и знать, куда идти, одного дня вполне достаточно для знакомства с городом. Иные достопримечательности в округе требуют другой транспортной логистики при планировании маршрутов".

Что посмотреть за один день

Маршрут на один день охватывает компактную курортную зону и рассчитан на 5–7 часов неспешной прогулки. Стартовая точка – железнодорожная станция или центральная улица Ленина. Далее по Аллее тысячи сосен – к Целебному парку. Здесь – питьевая галерея с бесплатной минеральной водой, Арка со львами, Мост Надежды с видом на Псекупс.

Следующий блок – природные объекты у подножия и склонов Абадзехской горы: Иверская часовня, Дантово ущелье, Лестница жизни и скала Петушок со смотровой площадкой. На обратном пути – исторический музей и прогулка по центру города.

Лариса Алешина советует позавтракать в одной из кофеен на аллее, пообедать в кафе "Маруся" на улице Кучерявого, 48, а ближе к вечеру заглянуть в атмосферное заведение татарской кухни "Гёзлеме" у Триумфальной арки.

Маршрут на выходные

Два дня в Горячем Ключе – оптимальный формат для тех, кто хочет не только обойти городские достопримечательности, но и выбраться на природу. Первый день можно посвятить на знакомство с курортной зоной, второй – на прогулку по окрестностям.

Базовый городской маршрут

Первый день — полная версия однодневного маршрута с погружением в курортную зону:

Питьевая галерея;

Целебный парк;

скала Петушок;

Дантово ущелье;

Иверская часовня.

Вечером – прогулка по набережной Псекупса и ужин в городе. Вариант для тех, кто хочет почувствовать атмосферу бальнеологического курорта, – посещение санатория с однодневными процедурами (сероводородная ванна, ингаляция, питьевое лечение).

Маршрут с окрестностями

Второй день – выезд за город. Оптимальные направления:

Каверзинские водопады (17 км, около 6 км пешком по живописной тропе);

Фанагорийская пещера (15 км от села Фанагорийское) или крепость Псыфабэ на склоне Абадзехской горы.

Если есть дети, подойдут Аюкские водопады с купальной чашей или Богатырские пещеры у трассы М-4 "Дон" – доступные и нестрашные.

Советы туристам

Горячий Ключ – курорт с двумя совершенно разными лицами. Тем, кто хочет подлечиться, подышать чистым горным воздухом и побыть вдали от городской суеты, здесь найдётся всё необходимое. Тем, кто едет за насыщенным туристическим маршрутом, важно заранее продумать логистику: многие природные объекты в округе расположены на значительном удалении от города и требуют собственного транспорта или организованной экскурсии.

Сценарий Лучший период Что делать Кому подходит Поездка на 1 день весна, осень центр города и ключевые места туристам из Краснодара Выходные весна-лето-осень город + окрестности парам и семьям Оздоровительный отдых круглый год санатории, галерея, прогулки тем, кто едет за лечением Фото-тур весна и золотая осень скалы, ущелья, аллеи, водопады авторам и блогерам

"Посетив Горячий ключ, я сделала для себя такой вывод: прекрасное место для однодневного туристического маршрута, но второй раз туристу-путешественнику ехать туда вряд ли захочется, так как иные достопримечательности, коих насчитывается в округе более 160-ти, расположены в достаточном отдалении от города и требуют иной транспортной логистики при планировании маршрутов. А вот тем, кто решил побыть вдали от цивилизации, подлечиться, подышать чистейшим горным воздухом, здесь самое место осесть на более длительный срок", – отмечает Лариса Алешина.

Как добраться до Горячего Ключа

От Краснодара до Горячего Ключа – около 60–70 км. На электричке "Ласточка" с Краснодарского вокзала – 40–60 минут. Это удобный вариант для маршрута выходного дня: не нужно думать о парковке. От городской железнодорожной станции до центра города можно дойти пешком за 25–30 минут или доехать на автобусе.

На автомобиле – по трассе М-4 "Дон":

из Москвы – порядка 1450 км, время в пути около 15 часов;

из Санкт-Петербурга – через М-10 и М-4, около 2120 км и 24–25 часов в дороге.

Многие туристы, едущие на черноморские курорты, заезжают в Горячий Ключ по пути. Парковка удобнее всего в районе отеля "Старый замок" на въезде в курортную зону.

На автобусе из Краснодара – ежедневно, интервал 30–60 минут, время в пути около часа. Проходящие поезда в сторону Сочи и Адлера делают остановку на городском вокзале.

Где остановиться и где пройти лечение

Жилье в Горячем Ключе можно найти на любой кошелек. Все зависит от планов туриста. Если главной целью является оздоровление, то стоит забронировать номер в одной из многочисленных здравниц курорта, предлагающих программу лечения. Путешественникам с детьми будет удобно расположиться в одном из отелей в черте города, поблизости от магазинов, парка аттракционов и прочих развлечений. Кроме того, в окрестностях города расположено множество баз отдыха. Этот вариант подойдет для любителей отдыхать на природе с комфортом.

Найти жилье здесь вполне можно и в частном секторе. Средняя стоимость аренды квартиры в Горячем Ключе начинается от 2 500 рублей за сутки, а частного дома – 5 000 рублей за сутки (на май 2026 года).

Где вкусно поесть

В Горячем Ключе большое количество ресторанов и кафе с кухней на любой вкус. Везде предлагается еда на вынос, доставка по адресу, недорогие комплексные завтраки, обеды и ужины. На Аллее тысячи сосен несколько кофеен с завтраками и качественным кофе.

Перекусить у питьевой галереи можно в торговых киосках: там продают местный мед, сухофрукты, травяные чаи и выпечку. Рядом с железнодорожной станцией выбор заведений ограничен, поэтому плотно поесть лучше заранее, в центре города.

Лучшее время для посещения

Для прогулок по городу и природным маршрутам – весна (апрель–май) и осень (сентябрь–октябрь). В это время температура комфортна, зелень яркая, водопады полноводны. Весной в лесах цветут рододендроны, летом – жарко, но можно купаться в горных чашах у водопадов.

Для тех, кто едет за длительным оздоровительным отдыхом, сезонность не принципиальна: санатории работают круглый год.

Высокий туристический сезон – конец апреля – начало мая (майские праздники) и июль–август. В это время вырастают цены и заполняемость. Зима в Горячем Ключе мягкая, туристов мало – отличный вариант для спокойного санаторного лечения без суеты.

Безопасность на тропах, у скал и в пещерах

Большинство троп в черте города оборудованы и безопасны. Однако при посещении пещер – особенно Фанагорийской – необходимы каска, надежный фонарь, резиновые сапоги и одежда, которую не жалко испачкать. Коридоры местами очень узкие, пол скользкий. Детям маршруты вглубь пещер не подходят: с ребенком можно дойти только до первого зала.