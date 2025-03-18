Геленджик: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Высокий сезон в Геленджике, расположенном между одноименной бухтой и западным подножием Маркотхского хребта, длится с мая по конец октября, но и зимой там есть что посмотреть. Четыре миллиона туристов ежегодно выбирают это место для отдыха не только за теплое море, чистые песчаные и галечные пляжи в черте города и природные памятники, но и за возможность весело провести время. Летом тут есть куда сходить и что посмотреть — найти развлечения на любой вкус и бюджет. Природные достопримечательности тоже недалеко — можно съездить к водопадам, забраться в ущелье или погулять по развалинам крепости. Какие места нельзя пропустить на популярном курорте — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Геленджик

Геленджик считается одним из самых узнаваемых курортов Черноморского побережья. Город известен просторной бухтой, одной из самых длинных набережных в России, канатными дорогами и большим количеством природных маршрутов в окрестностях.

Летом сюда едут ради пляжей, морских прогулок и экскурсий к водопадам, дольменам и смотровым площадкам Маркотхского хребта. Многие туристы совмещают отдых в Геленджике с поездками в Кабардинку, Дивноморское и Прасковеевку. При этом курорт остается востребованным и вне высокого сезона. Весной и осенью здесь особенно популярны пешие маршруты, поездки в горы и гастрономический отдых, а зимой продолжают работать основные музеи, парки и туристические зоны.

Основные факты о Геленджике Параметр Значение Полное название Город-курорт Геленджик Субъект РФ Краснодарский край Статус Город краевого подчинения, курорт федерального значения Дата основания 1831 год (как военная крепость) Население (2025–2026) около 77 000 чел. Площадь города ≈192 км² Плотность населения ~400 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (86141) Почтовые индексы 353460, 353461–353499 Географические координаты 44°34′ с. ш. 38°04′ в. д. Расстояние до Москвы ~1 350 км Климат Влажный субтропический, мягкая зима, теплое длительное лето Река / море Геленджикская бухта Черного моря, реки Тешебс и др.

Городские достопримечательности Геленджика

В Геленджике удобно то, что большинство туристических мест находятся буквально вдоль одной длинной прогулки у моря. Набережная связывает бухту, смотровые площадки, маяк, скульптуры и основные прогулочные зоны, поэтому город легко исследовать самостоятельно и без спешки даже за один день.

Набережная Геленджика

Набережная — одна из самых больших в мире (протяженность — 14 километров, а пешеходная зона — более восьми). Говоря о ней, часто добавляют слово "белоснежная", поскольку построена она из светло-серого камня, фонари и ограждения — того же цвета.

Это место — центр жизни города, сюда выходят главные улицы, отсюда начинается большинство пешеходных маршрутов. На набережной много кафе и ресторанов, в вечернее время — живая музыка, рассказывает гид Вадим Шетов.

Тут раздолье и для катающихся на самокатах и велосипедах: есть специальные дорожки и пункты проката. Вокруг — красота: клумбы, скульптуры, скверы, фонтаны, детские площадки и развлекательные центры. На прогулку лучше выходить утром или после 18:00 — в высокий сезон днем бывает очень жарко.

До конца 2026 года в рамках проекта благоустройства планируется завершить работы по созданию четырех тематических зон: событийной, игровой, прогулочной и зоны тихого отдыха. В проекте также предусмотрены три новые смотровые площадки, 11 современных детских игровых хабов и другие изменения.

Геленджикская бухта

Ее берега уже более века являются курортной зоной. Вода здесь теплее, чем в море, есть как галечные, так и песчаные пляжи.

"Геленджикская бухта — одна из девяти на планете почти правильной овальной формы, — говорит гид Светлана Гонцова. — Причем расстояние от Толстого до Тонкого мыса равно одной морской миле (1852 метра). Поэтому уже много лет в августе туристы специально приезжают на "Морскую милю" — массовый заплыв между мысами".

Скульптура "Белая невеста"

Есть две версии происхождения названия Геленджика. Одни считают, что имя городу дали адыги — коренное население края, и в переводе оно означает "маленькое пастбище". Другие полагают, что название курорт получил от тюркского словосочетания "белая невеста". Ее скульптуру установили на набережной.

Створный маяк

В Геленджике есть маяк, установленный в 1897 году, и он до сих пор действующий. Красный свет его прожекторов виден на расстоянии девяти миль. Он обеспечивает безопасный проход судов в Геленджикскую бухту. Маяк расположен на Лермонтовском бульваре. Внутрь туристов не пускают, но снаружи объект можно осмотреть в любое время суток.

Высота четырехгранной башни, примыкающей к жилому дому, — 13 метров. Здание построено в стиле модерн и внешне мало похоже на традиционный маяк — скорее на один из корпусов санатория. Его украшает изящный балкон, на крыше башни — флюгер. На предназначение постройки указывает только красно-белый цвет стен.

Памятник туристу

В Геленджике у каждого отдыхающего есть возможность сделать селфи со своим бронзовым собратом-туристом. Двухметровая скульптура расположена на набережной, рядом с историко-краеведческим музеем. Герой изображен в пляжной одежде с сумкой через плечо. На груди у него фотоаппарат — отличительный знак путешественника.

Надпись "Геленджик" на Маркотхском хребте

В это трудно поверить, но у Геленджика есть кое-что общее и с американским Лос-Анджелесом. Визитка города в Калифорнии — надпись Hollywood на скале в парке "Гриффит". Название российского курорта выложено из валунов на склоне Маркотхского хребта. Говорят, что буквы величиной 22 метра можно увидеть даже из космоса.

Правда, до 2009 года надпись была иной: "Ленин с нами". Группа энтузиастов решила ее поменять и выложила название города. Не тронули только три буквы — "лен", которые подходили и к новому слову.

До смотровой площадки можно добраться на машине, пешком по горным тропам или по канатной дороге из парков развлечений. В жару лучше брать с собой воду и головной убор: подъем проходит по открытым участкам.

Топ-15 достопримечательностей Геленджика Название Категория Адрес / местоположение Режим работы Набережная Городская прогулочная зона ул. Революционная, 5 Круглосуточно Сафари-парк Зоопарк / природа / развлечения трасса М-4 "Дон", 1511-й км Ежедневно, 9:00-18:00 Аквапарк "Золотая бухта" Водные развлечения ул. Туристическая, 23 Май–сентябрь, режим зависит от сезона Парк "Олимп" Развлечения / смотровая площадка ул. Куприянова Щель, 1 Ежедневно, летом 10:00-20:00; зимой 10:00-17:00 Скала Парус Природный памятник с. Прасковеевка; на берегу Черного моря, в 17–25 километрах от Геленджика Круглосуточно Дольмены Исторический памятник с. Возрождение Круглосуточно Водопады реки Жане Природный объект 16 км от Геленджика Территория открыта ежедневно с 9:00 до 18:00 Поклонный крест Архитектурный / смотровая Маркотхский хребет Круглосуточно Створный маяк Исторический памятник Лермонтовский бульвар, 22 Снаружи, круглосуточно Историко-краеведческий музей Музей ул. Островского, 1 Зимний период: пнд-ср, птн-вск 9:00 -19:00, чт 9:00-21:00. Летний период: ежедневно 9:00-22:00 Дельфинарий Шоу для детей Геленджикский проспект, 130 Шоу проходят ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00. Пнд — выходной. Старый парк (Кабардинка) Тематический парк ул. Черноморская, 55, Кабардинка Ежедневно 9:00-22:00, в зимний период 9:00-18:00 Гуамское ущелье Природный объект Апшеронский район Ежедневно, уточняйте график Галерея "Белая лошадь" Галерея / музей ул. Взлетная, 44 Летом: ежедневно 12-00-19:00, пнд-выходной Зимой: суб, вск и праздничные дни 12-00-16:00 Плесецкие водопады Природный объект район села Михайловский Перевал Круглосуточно

Парки и развлечения в Геленджике

Геленджик предлагает десятки площадок для активного отдыха и семейных прогулок. На курорте работают аквапарки, канатные дороги, смотровые площадки и тематические парки для детей и взрослых.

Сафари-парк

"Это уникальное место, аналогов которому мало в России. Там обитают дикие животные, но это не зоопарк, а единственный на черноморском побережье центр реабилитации, — рассказывает гид Руслан Березовский. — Сюда поступают звери, которые могли погибнуть от болезни, голода или браконьеров. Львов, тигров, медведей, обезьян, волков, пум, лис и других млекопитающих и птиц выхаживают, лечат и содержат в условиях, приближенных к естественным".

Парк состоит из двух частей. В нижней можно наблюдать за многочисленными животными, а в верхней, например, посетить дендрарий или отправиться в террариум, чтобы увидеть змей, пауков, ящериц, крокодилов.

Там же, в "Парке юрского периода", — огромные фигуры динозавров, а на Аллее сказок — персонажи известных книг. На территории есть детские городки и смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на бухту.

Канатная дорога в Сафари-парке

Канатная дорога в "Сафари-парке" расположена на склоне Маркхотского хребта. Подняться на вершину можно на канатно-кресельной канатной дороге. Во время поездки открывается потрясающий вид: с одной стороны — на территорию от Новороссийска до села Дивноморское, с другой — на горную цепь Большого Кавказского хребта, поросшего лесом.

Это одна из самых длинных (1,6 тысячи метров) и высокая (640 метров над уровнем моря) "канатка" на черноморском побережье.

Морской музей в Сафари-парке

Особого внимания заслуживает Морской музей, расположенный в отдельном комплексе "Сафари-парка". Там хранятся более двух тысяч экспонатов, можно узнать о мореплавателях и их открытиях, морских битвах, стратегиях капитанов и подвигах матросов. Есть уменьшенные копии средневековых галер, эсминцев, фрегатов, современных ледоколов и авианосцев. В отдельном зале демонстрируется старинное корабельное вооружение, карты и приборы навигации, макеты пиратских кораблей, флаги. Есть каюта капитана Немо и его корабль "Наутилус", через иллюминаторы которого можно увидеть обитателей морских глубин.

В "подводной" части галереи — макеты затонувших кораблей, сокровища и амфоры. На крыше — скульптуры мореплавателей, тяжелые якоря и настоящие пушки с фрегатов Российского императорского флота.

Парк "Олимп"

Территория парка "Олимп" разделена на нижнюю и верхнюю части. Внизу, у подножия Маркотхского хребта, — боулинг-клуб, бильярд, планетарий, экзотариум, концертный зал и контактный сафари-парк "Зов джунглей".

В верхней части — аттракционы, в том числе колесо обозрения. А еще — бассейн с лодочками-лебедями, троллей, детский городок. Вечером здесь особенно красивые виды на город и побережье Черного моря.

Канатная дорога "Олимп"

Пассажирская подвесная канатная дорога открытого типа с двухместными креслами — главная достопримечательность парка "Олимп". Она соединяет верхнюю и нижнюю площадки — ведет от подножия Маркхотского хребта к его вершине. Протяженность пути — 1150 метров. Это расстояние туристы преодолевают за 15 минут.

Они парят над землей на высоте 420 метров, любуясь панорамой Кавказских гор и Геленджикской бухтой.

Поклонный крест "Рио-де-Геленджик"

Похожим на Рио-де-Жанейро с его знаменитой статуей Иисуса Искупителя Геленджик делает часовня в виде креста на вершине Маркотхского хребта, рядом с развлекательным парком "Олимп". Вечером зажигается подсветка — и достопримечательность, высота которой 43 метра, как будто парит над курортом. Территория вокруг креста — идеальная смотровая площадка, откуда можно сделать панорамные фотографии города и бухты.

Инициативу по строительству достопримечательности одобрил патриарх Московский и всея Руси. В часовне, расположенной в основании постамента, хранится икона святого с частицей мощей Серафима Саровского.

Аквапарки Геленджика

Аквапарки остаются одними из самых посещаемых мест курорта летом. В сезон сюда приезжают семьи с детьми и компании туристов со всего побережья Краснодарского края.

Аквапарк "Золотая бухта"

Сейчас для туристов в Геленджике открыт один из крупнейших аквапарков — "Золотая бухта". Он считается самым большим комплексом водных развлечений под открытым небом в России, его площадь — более 15 гектаров. На территории работают 7 бассейнов, 10 аттракционов, 45 горок (их высота достигает 25 метров — это как восьмиэтажный дом) и 69 протяженных спусков.

Есть волновой бассейн, где имитируются волны разной интенсивности, а также большой олимпийский бассейн — необогреваемый спортивный комплекс длиной 50 метров с восемью плавательными дорожками и глубиной до 3 метров. Для любителей активного отдыха предусмотрена площадка для водного футбола. Также на территории есть дендрарий, где произрастает около 90 видов растений.

Здесь открыты зоны отдыха для разных посетителей, в том числе малышей: мини-комплексы с бассейном и водными горками "Акуленок" и "Морячок", а также "Детская комната" — аттракцион-городок с сухим бассейном. Допуск на горки, как и в других аквапарках, зависит от возраста и роста отдыхающих: маленьких детей к экстремальным развлечениям не допустят.

Центральный парк аттракционов

© Depositphotos.com / kindphotos Колесо обозрения в Центральном парке в Геленджике © Depositphotos.com / kindphotos Колесо обозрения в Центральном парке в Геленджике

В Центральном парке, расположенном на набережной, сосредоточено более 40 аттракционов. Это место привлекает не только детей, но и взрослых — для них открыты экстремальные развлечения. С самого большого колеса обозрения можно увидеть окрестности с высоты 36 метров над уровнем моря.

Публику развлекают аниматоры, актеры в костюмах сказочных персонажей, проводятся мастер-классы, концерты, фестивали и другие массовые мероприятия. Можно посетить зал игровых автоматов, "Комнату страха" и батутный комплекс. Летом работают водные аттракционы.

Музеи и галереи Геленджика

Если погода испортилась или хочется отдохнуть от пляжа, в Геленджике есть несколько интересных музеев и выставочных пространств.

Историко-краеведческий музей

Это одна из главных достопримечательностей Геленджика. Основан был в 1909 году, когда город был еще дачным поселком, где отдыхала интеллигенция. На одной из дач действительный статский советник Михаил Рейнике и открыл музей, называвшийся тогда естественно-историческим. Его первыми экспонатами стали археологические находки — оружие, старинные монеты и украшения. Почти вся коллекция была утрачена во время Великой Отечественной войны — в дом попала бомба.

Сейчас основная экспозиция музея находится в здании на набережной. Там хранятся артефакты времен Первой и Второй мировой войны, форма, оружие и личные вещи солдат и офицеров. А также античные и средневековые предметы, найденные во время археологических раскопок, чучела животных и птиц, обитающих в здешних местах, коллекции жуков, бабочек, образцы почти 300 видов водорослей.

В комплекс входят еще дом-музей писателя Короленко, расположенный в хуторе Джанхот, батарея № 394 капитана Зубкова, природно-археологический отдел "Долина реки Жане".

Галерея "Белая лошадь"

Галерея современного искусства "Белая лошадь" — музей с постоянной экспозицией работ, созданных из отходов и мусора: бумаги, дерева, пластиковой тары, проволоки, веревок и других материалов, которые обычно выбрасывают. Из "творческого мусора" здесь создают арт-объекты, которые приобретают в подарок, показывают на выставках в России и за рубежом. Часть экспозиции выставлена под открытым небом, в окружении пицундских сосен, часть — в летнем павильоне и в выставочном зале. Уникален даже забор галереи — он создан из 50 тысяч пластиковых бутылок.

Тут же расположена мастерская основательницы галереи и автора многих работ — Нины Никифоровой. В ней можно увидеть, как создаются экспонаты, сделать поделку из ненужных материалов своими руками или поучаствовать в мастер-классе.

"Марьина усадьба"

В дождливую погоду можно посетить "Марьину усадьбу" — культурно-гастрономический центр, который предлагает гостям познакомиться с историей вина. Там есть музей, посвященный производству этого напитка на территории Боспорского царства, дегустационный зал, арт-галерея, ресторан авторской кухни, магазин и эколавка, где можно купить фермерские продукты, перечисляет Руслан Березовский.

Музей виноделия в усадьбе — один из самых интересных, подтверждает гид Светлана Гонцова.

"Уникальность этого места еще и в том, что здесь можно попробовать напитки частных виноделен, о которых знают в основном только специалисты и коллекционеры", — поясняет она.

Природные достопримечательности Геленджика

Природа — одна из главных причин, почему туристы возвращаются в Геленджик снова. В окрестностях курорта находятся реликтовые леса, водопады, скалы и горные маршруты с видами на Черное море.

Скала Парус

© РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в медиабанк Скала Парус — памятник природы в Краснодарском крае, находящийся на берегу Черного моря в 17 км к юго-востоку от города Геленджика, недалеко от села Прасковеевка и хутора Джанхот © РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в медиабанк Скала Парус — памятник природы в Краснодарском крае, находящийся на берегу Черного моря в 17 км к юго-востоку от города Геленджика, недалеко от села Прасковеевка и хутора Джанхот

Эта 25-метровая каменная глыба с пробоиной посередине находится на берегу и выступает в море. От Геленджика до природной достопримечательности — 17 километров. От хутора Джанхот — четыре километра, а от села Прасковеевка — всего 500 метров. По инфраструктуре эти населенные пункты проигрывают Геленджику и подойдут скорее тем, кто ищет не комфорт, а уединение.

Гид Вадим Шетов рекомендует отправиться из города к скале Парус на теплоходе. "Во время прогулки туристы смогут любоваться живописными видами села Дивноморское, хутора Джанхот, урочища Голубая бездна, а потом два часа провести на пляже в селе Прасковеевка, купаясь у знаменитой скалы", — говорит он.

На торце утеса со стороны берега пробит скалолазный маршрут, но пользоваться им рискованно: порода местами осыпается.

Если ехать к достопримечательности самостоятельно, лучше обратное такси заказать заранее к определенному месту и времени, так как мобильная связь в этом районе работает не всегда хорошо.

Маркотхский хребет

Маркотхский хребет создает характерный рельеф всего побережья Геленджика и остается одной из главных природных достопримечательностей курорта. Именно отсюда открываются панорамные виды на бухту, море и город.

На склонах хребта расположены смотровые площадки, канатные дороги и пешие маршруты разной сложности. Многие туристы проходят их самостоятельно, особенно весной и осенью. Летом прогулки лучше планировать на утренние или вечерние часы, поскольку на большинстве открытых участков почти нет тени.

Джанхотский бор пицундской сосны

В окрестностях Геленджика, в районе села Дивноморское, находится реликтовый лес — памятник природы Краснодарского края. Это один из крупнейших в России массивов пицундской сосны, занесенной в Красную книгу. На побережье эти растения приживаются на крутых обрывах. Их хвоя длиннее, чем у обычной сосны. За счет этого они выделяют больше фитонцидов — эфирных масел и летучих веществ, способных подавлять развитие болезнетворных бактерий.

"Вечнозеленые пицундские сосны делают воздух в Геленджике полезным, как говорят, врачующим", — рассказывает гид Светлана Гонцова. "Воздух — хоть ложкой ешь!" — так характеризуют его туристы. В нем содержатся не только фитонциды пицундской сосны, но и ароматы можжевельника, ливанского кедра и морского бриза.

Дольмены в окрестностях Геленджика

© Pixabay / antax1 Дольмены в Геленджике © Pixabay / antax1 Дольмены в Геленджике

Большие древние рукотворные сооружения, похожие на пчелиные улья, — одни из самых необычных памятников. Рядом с Геленджиком их сохранилось около 200, большинство — в долине реки Пшада.

Ученые относят время появления дольменов к бронзовому веку и оценивают их возраст примерно в 3400–4700 лет. Точное назначение этих конструкций, сложенных из каменных глыб, неизвестно: некоторые считают, что их использовали для обрядов, медитаций, погребений и даже для связи с другими цивилизациями.

А еще такие памятники многие искатели приключений, туристы и эзотерики считают местом силы. "К ним приезжают, чтобы получить ответ на сложный вопрос, загадать желание, зарядиться положительной энергией", — говорит гид Руслан Березовский.

Водопады на реке Жане

В 16 километрах от Геленджика река Жане и притоки сформировали живописную долину с водопадами. Они невысоки, но многочисленны — их около 400. Некоторые, как водопад Изумрудный, образуют внизу небольшой бассейн — Чашу любви, в ней можно искупаться. Считается, что молодоженам это приносит счастье и долголетие. Еще говорят, что если зайти под струи в крещенскую ночь, то целый год ни одна болезнь не пристанет.

Плесецкие водопады

© Depositphotos.com / 6ved Плесецкие водопады, Геленджик © Depositphotos.com / 6ved Плесецкие водопады, Геленджик

В долине горной реки Тхаб, к востоку от Геленджика, расположен природный памятник Плесецкие водопады. Их точное число неизвестно, потому эту зону иногда называют Долиной ста водопадов. Чаще всего это небольшие каскады высотой от четырех до шести метров. Наиболее высокие и красивые получили собственные названия: Фата невесты, Два брата, Галстук, Три сестры, Купальня. Вокруг них — густой лес. Это развлечение не для слабых: по пути придется и в гору карабкаться, и реку вброд переходить.

Достопримечательности Геленджика — интересные факты Объект Ключевая цифра Интересный факт Набережная 14 км (пешеходная зона — 8+ км) Одна из самых длинных набережных в России Геленджикская бухта 1 морская миля (1 852 м) между мысами Одна из 9 бухт в мире почти правильной овальной формы Аквапарк "Золотая бухта" 15 га, 45 горок, 69 спусков Самый большой открытый аквапарк в России Канатная дорога Сафари-парка 1 600 м, 640 м н.у.м. Самая длинная и высокая "канатка" на Черноморском побережье Скала Парус Высота 25 м, ширина 1 м Отверстие в скале пробито естественным путем Поклонный крест 43 м Выше знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро на 5 м Дольмены ~120 объектов, ~5 000 лет Точное назначение ученым неизвестно до сих пор Сафари-парк 1-й реабилитац. центр на Черноморье Единственный на Черноморском побережье центр реабилитации диких животных Створный маяк 1897 год постройки Старейший маяк Черного моря, действующий по сей день Историко-краеведческий музей 86 000+ экспонатов Основан в 1909 году, один из крупнейших в Краснодарском крае

Куда сходить в Геленджике с детьми

Курорт подходит для семейного отдыха: в городе работают дельфинарий, тематические парки, океанариум и аттракционы. Большинство объектов расположено рядом с набережной и доступны без длительных переездов.

Геленджикский дельфинарий

Увидеть не только дельфинов, но и моржей, морских львов, белух можно в дельфинарии. Во время шоу животные играют с мячом, выпрыгивают из воды, выполняют команды (переворачиваются, поднимают ласты), показывают акробатические номера и даже рисуют картины. С млекопитающими можно сфотографироваться, а с дельфинами — даже поплавать.

На территории дельфинария также расположены террариум, зеркальный лабиринт и выставка "Сад бабочек". Их тоже стоит посетить.

Парк динозавров "Затерянный мир"

На территории парка в тени деревьев размещены копии рептилий, живших 200 миллионов лет назад. Они гигантские — в натуральную величину, достигают восьми метров в высоту и 17 метров в длину. На некоторых даже можно покататься верхом.

Парк — не только развлечение. Он поможет заинтересовать юных посетителей палеонтологией: здесь они могут увидеть, какие необычные существа жили на планете, и попасть в игровую зону археологических раскопок. Самые удачливые в песке найдут кости или зубы гиганта (конечно, пластиковые).

Шоу-парк "Римская империя"

© Pixabay / PgmJanssen Косплей римского солдата © Pixabay / PgmJanssen Косплей римского солдата

Парк "Римская империя" появился на курорте сравнительно недавно и пока — единственный в стране интерактивный. В 2020 году тематический комплекс получил престижную премию Tripadvisor Travellers Choice.

На десяти тысячах квадратных метров территории разместилась крепость для юных легионеров — с переходами, мостиками, сторожевой башней, горками, а также школа гладиаторов с разнообразными тренажерами, игровыми зонами, где можно проверить свою выносливость, силу и реакцию.

Еще в парке работает римский военный лагерь, который знакомит посетителей с бытом той эпохи. После краткого инструктажа там можно пострелять из лука или арбалета. В деревне варваров живет шаман. Его внучка покажет, как изготавливали посуду на гончарном круге, поможет сделать свой сосуд и амулет. Есть и фототочка, где туристы, переодевшись в древнеримские одежды, делают снимки на память.

"Многие посетители приезжают сюда ради гладиаторских боев, которые проходят на арене, — рассказывает гид Руслан Березовский. — Во время схватки, как в Древнем Риме, зрители решают, "пощадить" или "казнить" проигравшего".

Тоннельный океанариум

Тоннельный океанариум находится в центре города. Это стеклянный коридор, который со всех сторон окружает вода. Сквозь него посетители могут наблюдать за жизнью обитателей морских глубин. Возле каждого аквариума — экраны с информацией.

Экспозиция разделена на три климатические зоны. В первой, посвященной юго-востоку Азии и югу Америки, обитают хищники и пираньи, а также лобстеры и морские звезды. Во второй — жители коралловых рифов: рыба-еж, рыба-камень, ядовитые крылатки-зебры и хищные мурены. В третьей посетители могут рассмотреть акул.

Также на территории есть фонтан, бассейн с декоративными японскими карпами и мини-зоопарк. Там туристы могут погладить кролика, морскую свинку и рассмотреть вблизи жаб, ящериц и насекомых.

Достопримечательности окрестностей Геленджика

За пределами города находится множество интересных мест — от винодельческих комплексов до горных ущелий. Многие туристы отправляются в поездки по окрестностям самостоятельно на машине.

Старый парк в Кабардинке

В 13 километрах от Геленджика, в поселке Кабардинка, на одном гектаре земли, утопающем в зелени, расположен необычный парк. Все постройки в нем — образцы архитектуры разных стран, стилей и эпох. Там собраны копии зданий со всего мира — античные храмы, готические соборы, миниатюрная пирамида Хеопса, сфинксы, древнеримский акведук. В японском уголке — пруд с лилиями и синтоистская часовня, есть также мечеть, православная часовня и традиционные кавказские дома.

На территории парка в галерее современного искусства проводятся выставки картин российских художников.

Гуамское ущелье

Это одно из самых живописных мест Кубани, расположенное в верховье реки Курджипс. Длина ущелья — около трех километров, глубина — 400 метров. Местами оно сужается до двух метров.

Там проложена узкоколейная железная дорога, построенная еще в 1930-е годы. По ее отремонтированному участку протяженностью 1,7 километра ходит туристический поезд. Вокруг — красивая природа, чистейший горный воздух, реликтовые леса — самшит, пихта, бук, а еще — водопады и горная речка.

Смотровая площадка расположена в 300 метрах над ущельем — на скальном ложе.

Помимо пешеходных троп, там есть трассы для скалолазов, трекинговые маршруты для подготовленных путешественников, а в нескольких километрах от ущелья находятся термальные источники.

Крепость "Грозовые ворота"

© Depositphotos.com / A1804 Крепость "Грозовые ворота" в Геленджике © Depositphotos.com / A1804 Крепость "Грозовые ворота" в Геленджике

Эта постройка, которая выглядит как руины старинной башни на вершине холма, на самом деле появилась недалеко от поселка Возрождение в 2006 году. Тогда здесь снимали одноименный фильм. Картина рассказывает о столкновении Вооруженных сил России с боевиками в период второй чеченской войны (бой у высоты 776).

После окончания съемок декорации разбирать не стали, и они превратились в достопримечательность. С этого места открывается панорамный вид на Большой Кавказский хребет. А еще местные жители предлагают туристам сфотографироваться у крепости в военной форме.

Абрау-Дюрсо

© Фото : предоставлено "Абрау-Дюрсо" Пейзаж Абрау-Дюрсо © Фото : предоставлено "Абрау-Дюрсо" Пейзаж Абрау-Дюрсо

Абрау-Дюрсо находится примерно в 55–60 километрах от Геленджика и известен винодельнями, озером Абрау и гастрономическими маршрутами.

Сюда приезжают ради экскурсий по винным подвалам, прогулок по благоустроенной набережной и вечерних шоу поющих фонтанов. Дополнительной точкой притяжения стал арт-парк с современными инсталляциями и необычными объектами — от арт-лодки "Князь Голицын" до фонтана в форме бутылки шампанского.

Сухогруз "Рио" у мыса Дооб

Сухогруз "Рио" появился у побережья после сильного шторма в декабре 2018 года, когда судно выбросило на мель рядом с мысом Дооб. Неожиданно для самого курорта корабль быстро превратился в одну из самых узнаваемых современных достопримечательностей района.

Огромный корпус, стоящий у берега, стал популярным фоном для фотографий и туристических съемок. Со временем сюда начали организовывать экскурсии, а сам сухогруз вошел во многие маршруты по окрестностям Геленджика и Кабардинки.

Маршруты по Геленджику

Даже за короткий отпуск в Геленджике можно успеть посмотреть и городские достопримечательности, и природные объекты в окрестностях. Маршруты удобно комбинировать в зависимости от сезона и погоды.

Что посмотреть за один день

Даже за один день в Геленджике можно увидеть главные туристические места курорта. Маршрут обычно начинают с прогулки вдоль бухты и знаменитой набережной, после чего поднимаются по канатной дороге в Сафари-парк или парк "Олимп", откуда открываются панорамные виды на Маркотхский хребет и побережье.

Во второй половине дня туристы чаще всего отправляются к Створному маяку, скульптуре "Белая невеста" и городскому историко-краеведческому музею. Вечером маршрут обычно продолжается прогулкой по набережной или морской экскурсией вдоль бухты.

Маршруты на машине

Если путешествовать по Геленджику на машине, возможностей для коротких поездок становится намного больше. За день можно успеть доехать до скалы Парус, заглянуть в Прасковеевку, Дивноморское или Кабардинку, а по пути остановиться у моря или смотровых площадок.

Многие совмещают поездку к водопадам на реке Жане с посещением дольменов — маршрут получается одновременно природным и историческим. Тем, кто любит более дикие места, обычно советуют Плесецкие водопады и Гуамское ущелье. А если хочется спокойного отдыха с красивыми видами и гастрономией, хорошим вариантом станет Абрау-Дюрсо.

Советы туристам

Перед поездкой в Геленджик стоит учитывать сезонность, загруженность дорог и особенности местного рельефа. В высокий сезон жилье и экскурсии лучше бронировать заранее.

Как добраться до Геленджика

Значительная часть туристов приезжает сюда на автомобиле по трассе М-4 "Дон", особенно в летние месяцы. После возобновления работы аэропорта Геленджика снова доступны прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и ряда других городов. Часть путешественников по-прежнему использует аэропорты Сочи, Минеральных Вод и Ставрополя, совмещая перелет с дальнейшим трансфером по побережью.

Кроме того, с курортом хорошо развито автобусное сообщение: регулярные рейсы отправляются из Краснодара, Новороссийска и соседних городов Краснодарского края.

Где вкусно поесть

С едой в Геленджике проблем обычно не возникает: вдоль набережной и в центре много кафе, ресторанов и небольших заведений на любой бюджет. Чаще всего туристы ищут места с черноморской кухней, рыбой, морепродуктами и блюдами на мангале. Вечером особенно популярны рестораны у моря и винные бары. В летний сезон спрос высокий, поэтому столики в известных ресторанах обычно бронируют заранее.

Где остановиться

При выборе жилья в Геленджике большинство туристов ориентируется на близость к морю и набережной. Самыми востребованными остаются районы Толстого мыса, центральных пляжей и прогулочных зон вдоль бухты. Тем, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество отдыхающих, обычно советуют соседние курортные поселки — Дивноморское и Кабардинку.

В высокий летний сезон спрос на гостиницы, апартаменты и гостевые дома заметно возрастает, поэтому хорошие варианты размещения стараются бронировать за несколько месяцев до поездки.

Лучшее время для посещения

Туристический сезон в Геленджике длится практически с конца весны до середины осени, однако формат отдыха заметно меняется в зависимости от времени года. Купальный сезон обычно продолжается с июня по сентябрь, а пик жары и туристической активности приходится на июль и август. В это время курорт наиболее оживленный.