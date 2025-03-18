Екатеринбург: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Екатеринбург: куда сходить и что посмотреть. Архивное фото

Екатеринбург: куда сходить и что посмотреть

Екатеринбург — самый крупный и в тоже время компактный город-миллионник в России, расположенный на сухопутной границе Европы и Азии, центр развития промышленности, науки, культуры и искусства. Что посмотреть в Екатеринбурге и его окрестностях: главные достопримечательности и интересные места, которые привлекают туристов со всего мира, куда можно сходить с ребенком, самостоятельный маршрут за один день, — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Екатеринбург

Екатеринбург известен как столица Урала, центр промышленности, науки, музыки и конструктивизма. Город стоит на реке Исеть и расположен недалеко от условной границы Европы и Азии. Туристов привлекают исторические места, связанные с семьей Романовых, уральский рок, фестиваль стрит-арта STENOGRAFFIA, музеи с уникальными коллекциями и удобные пешеходные маршруты по центру.

© iStock.com / Dmitry Potashkin Вид на Екатеринбург © iStock.com / Dmitry Potashkin Вид на Екатеринбург

Город был основан в 1723 году как металлургический завод-крепость. Сегодня это один из крупнейших городов России с развитой культурной средой, метро, современными музеями и большим количеством мест, где можно погулять пешком. Многие достопримечательности Екатеринбурга сосредоточены в центральной части, поэтому знакомство с городом удобно совмещать с прогулками.

Полезную информацию для туристов, афишу мероприятий и рекомендации по прогулкам можно найти на официальном туристическом портале города

Основные факты о Екатеринбурге Параметр Значение Полное название Город Екатеринбург Субъект РФ Свердловская область Статус Административный центр области, город областного значения Дата основания 1723 год (официальная дата основания как завода и крепости) Население (2025–2026) около 1,55 млн чел. Площадь города 1 143 км² Плотность населения ≈1 350 чел/км² Часовой пояс UTC+5 (екатеринбургское время) Телефонный код +7 (343) Почтовые индексы 620000, 620001 – 620998 Географические координаты 56°50′ с. ш. 60°35′ в. д. Расстояние до Москвы ~1 420 км Климат Умеренно континентальный, близкий к резко континентальному Река Исеть

Главные достопримечательности Екатеринбурга

Исторический центр Екатеринбурга удобно исследовать пешком. Большинство ключевых объектов находятся рядом друг с другом и входят в маршрут "Красная линия". Во время прогулки можно увидеть купеческие особняки, здания эпохи конструктивизма, современные бизнес-центры и популярные городские пространства.

Плотинка и Исторический сквер

© iStock.com / Anastasiia Burlakova Вид на Дом Севастьянова и Плотинку на реке Исеть в Екатеринбурге © iStock.com / Anastasiia Burlakova Вид на Дом Севастьянова и Плотинку на реке Исеть в Екатеринбурге

Обычно первым делом с городом ведут знакомиться на "Плотинку" — это плотина городского пруда на реке Исеть. Екатерина Долгих поясняет, что ее еще называют колыбелью Екатеринбурга. В 1723 году здесь была установлена дамба с целью регулировки уровня воды, а потом и основан Екатеринбургский завод, вокруг которого вырос город.

Рядом расположен Исторический сквер, который был создан в 1970-х годах на месте бывшего завода. На левом берегу простирается музейная зона, правобережье занимает сад камней — глыбы различных горных пород с разных уголков Урала. В сквере расположены различные объекты, включая водонапорную башню, ротонды и другие. Рядом, на Площади Труда, установлены памятники отцам-основателям города — российскому историку и государственному деятелю Василию Татищеву и военному инженеру, геологу Вильгельму де Геннину

Проспект Ленина

Эта главная артерия Екатеринбурга пересекает сразу четыре района — Кировский, Верх-Исетский, Октябрьский и Ленинский. На ней сосредоточены театры, административные здания, старинные особняки и образцы советского конструктивизма. Именно здесь можно увидеть, как менялся архитектурный облик города от дореволюционного периода до современной застройки.

Во время прогулки стоит обратить внимание на здание городской администрации, Главпочтамт, гостиницу "Исеть" и кварталы Городка Чекистов.

Улица Вайнера — "Уральский Арбат"

Одна из старейших улиц Екатеринбурга. Юрий Кузнецов говорит, что ее еще называют "Уральским Арбатом". Это прекрасное место для пеших прогулок со множеством интересных старых построек, включая культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал". Дореволюционные соседствуют с бетонным конструктивизмом и современными стеклянными зданиями. Также здесь стоит памятник персонажу Гене Букину, скульптуры "Влюбленные" и "Банкир и автомобилист".

"Екатеринбург вообще славится своими необычными скульптурами: здесь также можно найти памятник группе "The Beatles", Майклу Джексону, братьям Люмьер, компьютерной клавиатуре, которая в 30 раз больше настоящей, и получила известность во всем мире", — отмечает эксперт.

Небоскреб "Высоцкий" и смотровая площадка

Один из первых современных небоскребов, построенный в Екатеринбурге, с высоты 186 метров туристы и местные жители могут полюбоваться столицей Урала со смотровой площадки. Здесь можно прослушать аудиоэкскурсию или посидеть в одной из четырех VIP-комнат, расположенных по сторонам света, выпить чашку кофе с видом на архитектурные ансамбли исторической застройки, магистрали, красивые закаты Екатеринбурга.

Дом Севастьянова

Чтобы увидеть эклектику по-уральски, Екатерина Долгих советует отправиться к Дому Севастьянова. Это историческая и архитектурная достопримечательность. Здание расположено на берегу Городского пруда, в углу улицы Горького и проспекта Ленина, на его северной стороне.

Невозможно пройти мимо его яркого зеленого оттенка и смеси архитектурных течений — неоготики, барокко, классицизма, а также неомавританского стиля. Фасад здания украшают лепнина, статуи и балконы с коваными решетками. Внутри сохранились фрески, мраморные колонны и резные деревянные лестницы. В разное время здесь размещались гимназия, городская дума, окружной суд и штаб милиции, а теперь — резиденция губернатора Свердловской области. Внутрь здания нельзя попасть без специального приглашения, но можно осмотреть его снаружи.

Площадь 1905 года

Площадь 1905 года считается главным общественным пространством Екатеринбурга и одним из ключевых ориентиров исторического центра. Площадь расположена рядом со зданием городской администрации и остается основной площадкой для городских праздников, фестивалей, концертов и массовых мероприятий.

Зимой здесь обычно открывают каток и новогодние площадки, а летом пространство превращается в место для ярмарок и городских событий. Удобно и то, что именно отсюда легко начинать маршрут по главным достопримечательностям центра.

Усадьба Расторгуевых — Харитоновых и Харитоновский сад

© iStock.com / Irina Kononova Харитоновский парк в Екатеринбурге © iStock.com / Irina Kononova Харитоновский парк в Екатеринбурге

Харитоновский сад — первый общественный парк Екатеринбурга, основанный в 1826 году. Он расположен на территории, которая ранее принадлежала уральским промышленникам Льву Ивановичу Расторгуеву и его зятю Петру Яковлевичу Харитонову. Пространство обустроено в английском стиле со старинным гротом, искусственным озером и зелеными деревьями. Здесь можно гулять вдоль аллей, кормить уток или посетить экскурсию, посвященную истории парка. Екатерина Долгих отмечает, что здесь также есть усадьба Расторгуевых-Харитоновых, Храм Вознесения Господня в стиле барокко и каменная беседка-ротонда.

Главные достопримечательности Екатеринбурга — адреса и режим работы Объект Адрес Часы работы Цена входа Храм-на-Крови Царская ул., 10 Ежедневно 07:30–20:00 Бесплатно Ельцин-центр ул. Бориса Ельцина, 3 Вт–Вс 10:00–21:00 От 300 руб. Актуальные цены уточняйте на официальном сайте Небоскреб "Высоцкий" (смотровая) ул. Малышева, 51 Ежедневно, 11:00-22:00 600 руб. Музей изобразительных искусств ул. Воеводина, 5 Ср-вск 11:00-19:00, пнд-вт - выходной От 400 руб. Музей истории и археологии Урала пр. Ленина, 69/10 Вт,ср, пн 11:00-19:00; чт 12:00-20:00; суб-вск 11:00-18:00; пнд - выходной От 400 руб. Музей Высоцкого ул. Малышева, 51 Вт-вск 11:00-20:00, пнд-выходной От 300 руб. Центр "Эрмитаж-Урал" ул. Вайнера, 11 Вт–Вс 11:00-20:00; пнд -выходной От 400 руб. Харитоновский сад ул. Карла Либкнехта, 44 Ежедневно 06:00-23:00 Бесплатно Ганина Яма пос. Шувакиш, урочище Ганина Яма Ежедневно 06:00-21:00 Бесплатно Плотинка / Исторический сквер пр. Ленина, Набережная Исети Круглосуточно Бесплатно

Религиозные и исторические достопримечательности

История Екатеринбурга тесно связана с династией Романовых, развитием промышленности Урала и православной культурой региона. Многие религиозные объекты одновременно являются важными историческими памятниками и местами паломничества.

Храм-на-Крови

Храм на Крови — это православный храм в Екатеринбурге, построенный на месте дома инженера Ипатьева, где в ночь на 17 июля 1918 года были расстреляны последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг. Официальное название — Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших.

Он является уникальным памятником истории и привлекает множество паломников и туристов. Музей, посвященный царской семье, расположен в отдельно стоящем здании Патриаршего подворья, входящего в храмовый комплекс

Ганина Яма — монастырский комплекс

© радио Sputnik Мужской монастырь Святых царственных страстотерпцев (Ганина яма) © радио Sputnik Мужской монастырь Святых царственных страстотерпцев (Ганина яма)

Ганина Яма расположена недалеко от Екатеринбург и считается одним из главных религиозных мест Урала. На территории монастырского комплекса находятся семь деревянных храмов, построенных в традициях русского деревянного зодчества.

Место привлекает не только паломников, но и туристов, интересующихся историей России и архитектурой православных монастырей. Комплекс находится среди сосново-березового леса, благодаря чему здесь сохраняется спокойная и уединенная атмосфера.

Ново-Тихвинский женский монастырь

Ново-Тихвинский монастырь считается одним из главных православных центров Урала. Это крупнейший монастырский комплекс Екатеринбурга и один из самых известных женских монастырей России. Архитектурной доминантой остается Александро-Невский собор — памятник позднего классицизма, который еще в XIX веке формировал силуэт юго-западной части города. В монастыре хранятся почитаемые святыни и реликвии, благодаря чему сюда регулярно приезжают паломники со всей страны.

В последние десятилетия комплекс активно реставрировали и благоустраивали. Сегодня монастырь известен ухоженной территорией, мастерскими, пекарней и спокойной атмосферой.

Александро-Невский собор

Александро-Невский собор расположен на территории Ново-Тихвинского монастыря и считается одним из крупнейших храмов города. Собор построен в стиле позднего классицизма и заметно выделяется на фоне современной застройки.

После масштабной реставрации собор вновь стал важным духовным и культурным центром города. Интерьеры сочетают сохранившиеся элементы исторического убранства и более поздние росписи, созданные уже в XXI веке в процессе восстановления храма.

Культурные достопримечательности

Екатеринбург остается одним из главных культурных центров России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь работают крупные музеи, современные выставочные пространства, театры и концертные площадки.

Ельцин-центр и музей Бориса Ельцина

Ельцин Центр — одно из самых известных современных общественных пространств Екатеринбурга. Центр посвящен личности Бориса Ельцина и политической истории России конца XX века, однако давно вышел за рамки обычного музея.

Сегодня это крупный культурный комплекс с выставочными площадками, арт-галереей, библиотекой, кинолекторием, образовательными пространствами и общественными зонами. Основу комплекса составляет Музей Бориса Ельцина, где экспозиция построена вокруг концепции "Семь дней, которые изменили Россию" и рассказывает о переломных событиях 1990-х годов.

Среди наиболее известных экспонатов — президентский лимузин ЗИЛ-41052, баррикада и троллейбус времен августовского путча 1991 года. Помимо музейной деятельности, центр регулярно проводит лекции, фестивали, кинопоказы и дискуссии, оставаясь одним из главных культурных пространств современного Екатеринбурга.

Музей истории и археологии Урала

Музей истории и археологии Урала хранит древнее сокровище, которое старше Стоунхенджа и египетских пирамид, — Большой Шигирский идол. Скульптуру обнаружили рабочие во время "золотой лихорадки" в 1890 году. Загадочные узоры среди которых выделяются отдельные персонажи натолкнули ученых на мысль, что орнамент, возможно, является лунным календарем.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Екатеринбургский музей изобразительных искусств считается одним из крупнейших художественных музеев Урала и объединяет сразу несколько выставочных пространств города. Среди них — культурно-просветительский центр Эрмитаж-Урал, Музей наивного искусства и Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского.

Коллекция охватывает разные эпохи и направления: здесь представлены русская живопись, авангард, иконопись, декоративно-прикладное искусство и знаменитое каслинское чугунное литье, ставшее одним из художественных символов Урала. Главное здание музея находится рядом с Плотинкой и Историческим сквером на берегу Исети, поэтому музей часто включают в пешие маршруты по центральной части Екатеринбурга.

Музей Владимира Высоцкого

В Екатеринбурге рекомендуют посетить Музей Владимира Высоцкого. Музей расположен на 2–3 этажах небоскреба "Высоцкий" и посвящен жизни и творчеству Владимира Высоцкого. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты: иконы, картины, украшения семьи Высоцкого-Влади, личные вещи артиста, полностью восстановленный гостиничный номер, в котором Высоцкий жил во время гастролей в Свердловске и легендарный автомобиль поэта Mercedes 350 W 116.

"В музее хранится и последнее стихотворение Высоцкого, написанное за полтора месяца до его смерти", — говорится в описании экспозиции.

Музей истории Екатеринбурга

К важным музеям города относится и музей истории Екатеринбурга, расположенный в историческом здании на улице Карла Либкнехта, 26. Экспозиция иллюстрирует историю города с момента его основания в 1723 году, в коллекции старинные документы, карты, фотографии, предметы искусства, домашняя утварь, археологические находки. Залы посвящены основателям Екатеринбурга и другим известным личностям, развитию промышленности, культуре и быту уральцев. Музей активно использует мультимедийные форматы и временные выставки.

Театры

Екатеринбург считается одним из театральных центров страны. Среди самых известных площадок — Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета (Урал Опера Балет), Коляда-Театр и Свердловская государственная академическая филармония.

В городе регулярно проходят гастроли, музыкальные фестивали и экспериментальные постановки. Любителям современной культуры также стоит обратить внимание на независимые сцены и арт-пространства.

Природные достопримечательности Екатеринбурга

Несмотря на статус крупного промышленного центра, Екатеринбург окружен лесами, озерами и природными парками. Многие места подходят для прогулок, велосипедных маршрутов и коротких выездов на природу.

Шарташский лесной парк и озеро Шарташ

Озеро Шарташ считается одним из главных природных пространств Екатеринбурга и популярным местом для отдыха в любое время года. Вокруг озера обустроены прогулочные маршруты, велодорожки, спортивные площадки и зоны активного отдыха.

Особое внимание туристов привлекают гранитные скалы "Каменные палатки", расположенные на территории Шарташского лесопарка. Этот природно-археологический памятник давно стал одной из самых узнаваемых обзорных точек города.

Городской пруд и набережная реки Исеть

Городской пруд и набережная Исети — одно из самых приятных мест для прогулок по центру Екатеринбурга. Именно здесь особенно заметно сочетаются историческая часть города и современные общественные пространства.

Вдоль воды расположены прогулочные зоны, кафе, амфитеатры и смотровые площадки. В теплый сезон по Исети курсируют прогулочные катера, а вечером включается архитектурная подсветка мостов и прибрежных зданий.

Парк Маяковского

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского давно перестал быть просто городским парком. Парк расположен недалеко от центра города, а значительную часть его территории занимает лесная зона. После реконструкции он стал одним из главных мест отдыха в Екатеринбурге — сюда приезжают гулять, заниматься спортом, кататься на аттракционах или просто проводить время на природе.

Территория разделена на зоны для активного отдыха, прогулок, спорта и спокойного времяпрепровождения. Здесь работают аттракционы, фуд-корты, спортивные площадки и сцены для концертов и фестивалей. Парк остается востребованным в любое время года: летом сюда приезжают ради прогулок и пикников, а зимой открываются каток, лыжные маршруты и сезонные площадки.

Красивые места в окрестностях Екатеринбурга

В окрестностях Екатеринбурга находятся скалы, природные парки, озера и старые карьеры. Многие локации доступны для поездки на один день и популярны у любителей треккинга, фотографии и активного отдыха.

Горы и скальные массивы

Природа Среднего Урала известна гранитными скалами, лесами и обзорными вершинами. В окрестностях города много мест, куда поехать на выходные без сложной подготовки.

Чертово городище

Чертово городище находится примерно в 20 километрах от Екатеринбург и считается одним из популярных мест для походов, прогулок по лесу и скалолазания. Чертово городище имеет статус памятника природы регионального значения и остается востребованным как у туристов, так и у спортсменов: здесь проложены маршруты разного уровня сложности.

Интерес к этому месту связан не только с природой. Во время археологических исследований здесь нашли керамику раннего железного века, медные предметы и следы древнего святилища.

Гора Волчиха

Гора Волчиха расположена в 40 км от Екатеринбурга, ее окружает красивый смешанный лес. Подъем на нее требует физической подготовки, а с вершины открывается вид на Волчихинское водохранилище, города Первоуральск и Ревда.

Аракульский Шихан

Аракульский Шихан находится в 157 км от Екатеринбурга и известен своими скалами причудливых форм. Взобраться сюда можно по лесной тропинке, но маршрут не подходит для новичков — он требует физической подготовки и осторожности. Туристы с опытом восхождения могут покорить вершину Шихана, откуда открывается вид на несколько озер.

Природные парки и озера

В радиусе нескольких часов езды от Екатеринбурга расположены природные территории с оборудованными тропами, местами для отдыха и кемпингами.

Природный парк "Оленьи ручьи"

Природный парк "Оленьи ручьи" — одно из самых популярных мест для экотуризма на Урале. На территории парка проложены маркированные маршруты вдоль реки Серги, карстовых пещер и скал.

Здесь оборудованы подвесные мосты, обзорные площадки и туристические маршруты разной продолжительности. Одной из самых узнаваемых точек парка остается скульптура ангела, установленная на скале над рекой и ставшая символом "Оленьих ручьев".

Озеро Исетское и Песчаное озеро

Озеро Исетское часто выбирают для спокойного отдыха за городом: здесь катаются на сапах, рыбачат и просто проводят время у воды. Вокруг есть базы отдыха и смотровые площадки. При этом для купания озеро обычно не рекомендуют из-за состояния воды.

Песчаное озеро известно сосновыми лесами и спокойной атмосферой. Это одно из самых живописных природных мест рядом с городом, особенно востребованное летом. Однако купание здесь запрещено, поэтому туристы чаще приезжают ради прогулок, пикников и отдыха на природе.

Ганина Яма и окрестности

Рядом с Ганиной Ямой находятся лесные маршруты и исторические места, связанные с царской семьей. Многие туристы совмещают посещение монастырского комплекса с поездкой к границе Европы и Азии.

Уральский марс — карьеры Полдневского участка

Уральский Марс — одно из самых необычных мест рядом с Богдановичем. Так называют бывшие глиняные карьеры, где сформировались яркие пейзажи с красно-оранжевыми, розовыми и коричневыми оттенками пород.

Благодаря необычному рельефу и цветам местность действительно напоминает популярные изображения марсианской поверхности. Сегодня сюда часто приезжают ради фотосессий, съемок и необычных прогулок. Для поездки обычно рекомендуют сухую погоду: после дождей грунт становится вязким и скользким, а летом на открытой территории почти отсутствует тень.

Маршруты по Екатеринбургу

Центр Екатеринбурга удобно исследовать пешком. Для туристов разработаны специальные маршруты с навигацией и описанием объектов. Подробную схему и список достопримечательностей можно посмотреть на сайте проекта: Красная линия Екатеринбурга

Туристические маршруты по Екатеринбургу Маршрут Длина Тип Кол-во объектов Особенности "Красная линия" 9 км Пешеходный 35 Главные исторические объекты центра, разметка на асфальте "Синяя линия" ~5 км Пешеходный 11 Места, связанные с историей царской семьи Романовых Street Art Line ("Желтая линия") ~7 км Пешеходный 20+ Объекты уличного искусства, фестиваль "Стенограффия" Маршрут конструктивизма ~4 км Пешеходный 12–15 Здания 1930-х гг., архитектурная экскурсия Маршрут "за 1 день" ~6 км Пешеходный 8–10 Плотинка → Вайнера → Дом Севастьянова → Ельцин-центр → Высоцкий

Что посмотреть за один день

Даже за один день в Екатеринбурге можно увидеть основные достопримечательности и почувствовать атмосферу города. Оптимальный маршрут проходит через исторический центр и главные прогулочные зоны.

Утро: от Плотинки до улицы Вайнера

Начать прогулку удобно с Плотинки и Исторического сквера. Затем стоит пройти по проспекту Ленина к Дому Севастьянова и выйти на улицу Вайнера. По пути можно увидеть старые особняки, здания конструктивизма и городские арт-объекты.

День: музеи и культурные объекты

Во второй половине дня удобно посетить Ельцин-центр, музей истории и археологии Урала или музей изобразительных искусств. Любителям архитектуры стоит включить в маршрут Городок Чекистов.

Вечер: смотровая "Высоцкого" и ужин

Закончить день лучше на смотровой площадке небоскреба "Высоцкий". После прогулки туристы обычно отправляются в рестораны уральской кухни, где подают пельмени, блюда из дичи и местные настойки.

Маршрут "Красная линия"

"Красная линия" — главный туристический маршрут Екатеринбурга. Разметка нанесена прямо на асфальт, поэтому ориентироваться по городу удобно даже без карты. Маршрут проходит через Плотинку, улицу Вайнера, Дом Севастьянова, Храм-на-Крови, литературный квартал и другие ключевые места.

Маршрут "Синяя линия"

"Синяя линия" посвящена истории семьи Романовых. Маршрут соединяет Храм-на-Крови, Ганину Яму и другие места, связанные с последними днями Николая II. Этот маршрут особенно популярен среди туристов, интересующихся историей России начала XX века.

Куда сходить с детьми

В Екатеринбурге есть много мест, где можно интересно провести время с детьми: аквапарк "Лимпопо", интерактивный парк научных развлечений "Ньютон", парк чудес "Галилео", зоопарк и экзотический парк бабочек, а еще множество музеев, театров и других развлекательных заведений, которые обеспечат веселое и познавательное времяпрепровождение для ребят разного возраста.

В парке "Радуга-Лэнд" есть многоуровневый запутанный лабиринт, аэротруба, игровая зона для самых маленьких, а в парке семейных развлечений "Планета ИГРиК" 3000 кв. м занимают различные аттракционы.

Возле Ельцин-центра расположена огромная общегородская песочница общей площадью 190 кв. м. Рядом с ней есть детское кафе, родители играющих в песке малышей могут почитать книги, взяв их в стоящем рядом книжном шкафу.

Советы туристам

Екатеринбург подходит как для коротких поездок на выходные, так и для полноценного путешествия по Уралу. Большинство туристических мест расположены компактно, а общественный транспорт позволяет быстро добираться между районами.

Как добраться до Екатеринбурга

Екатеринбург отличается выгодным географическим положением. Через город проходят крупные автодороги, железнодорожные пути, действует международный аэропорт "Кольцово".

Из Москвы до Екатеринбурга проще и быстрее добраться самолетом — лететь примерно 2 часа 20 минут. Вылеты доступны из аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Путь на поезде займет от 23 часов 59 минут до 1 дня 8 часов 35 минут в зависимости от типа поезда и количества остановок. Ежедневно из Москвы в Екатеринбург отправляется около 8–9 составов. Среди них — фирменный поезд "Ямал" и скорый поезд 056М.

Где вкусно поесть

В Екатеринбурге множество заведений общепита, где можно насладиться местной кухней и кулинарными изысками: от ресторанов и пиццерий до пельменных и закусочных. Пельмени на Урале фаршируют не только мясом и рыбой, но и квашеной капустой, редькой, а пирожки готовят с начинкой из черемухи, малины, моркови. В меню представлены маринованные грибы, морсы, ягодное варенье. Популярные гастрономические районы находятся в центре — рядом с улицей Вайнера, Плотинкой и Ельцин-центром.

Где остановиться

Большинство туристов выбирают жилье в центре Екатеринбурга — рядом с Плотинкой, улицей Вайнера или станцией метро "Площадь 1905 года". Такой вариант удобен для прогулок и самостоятельного знакомства с городом.

В городе представлены разные варианты размещения: крупные сетевые гостиницы, современные апартаменты, бутик-отели и бюджетные хостелы. В периоды выставок, фестивалей и деловых мероприятий цены на жилье могут заметно расти, поэтому бронирование лучше планировать заранее.

Что привезти из сувениров

В Екатеринбурге можно приобрести оригинальные памятные подарки. Обычно из путешествия привозят:

сувениры с символикой города, коллекционные монеты, эксклюзивные издания об истории Урала и Екатеринбурга;

дизайнерские изделия из камня: шкатулки, подсвечники, вазы, шары, лампы; ювелирные украшения: броши, кольца, серьги, колье и бусы;

картины и открытки от местных уральских фотографов и художников;

сысертский фарфор — фигурки, кружки, чашки, тарелки, вазы;

таволожская керамика — горшки и другие изделия из глины.

Сувенирные магазины расположены не только в разных районах города, но и при музеях.

Лучшее время для посещения

Екатеринбург интересен и привлекателен для туристов в любое время года, каждый сезон имеет свои особенности и преимущества. Однако при выборе оптимального времени поездки стоит учесть погодные условия и другие факторы.

Лето относительно теплое, средняя температура в июле составляет около +18 °C. Этот период подходит для посещения парков, садов и других природных достопримечательностей. В это время также проходят различные фестивали и мероприятия, включая один из крупнейших в России музыкальных фестивалей Ural Music Night.

« "В эту ночь город становится концертной площадкой: музыка звучит с площадей, парков, скверов, из баров, ресторанов, театров и музеев. На более чем 100 сценах можно услышать музыку всех жанров и стилей", — комментирует Екатерина Пологова, исполнительный директор фестиваля Ural Music Night.

Также в Екатеринбурге проходит международный фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. С 2010 года мастера стрит-арта наполняют городское пространство арт-объектами.