Куда можно поехать без визы россиянам: список стран

Россиянам без визы доступно более 100 стран — от курортов Турции и Таиланда до экзотики Латинской Америки и Океании. РИА Новости собрало актуальные направления с условиями въезда, сроками пребывания и советами для путешественников.

Что такое безвизовый режим

Безвизовый режим означает, что гражданину не нужно заранее обращаться в консульство и ждать разрешения на въезд — достаточно действующего паспорта и соблюдения условий пребывания. Для россиян такой порядок действует более чем в 100 странах мира.

Отсутствие визы не снимает всех требований к путешественнику. Пограничная служба любой страны вправе отказать во въезде, если турист не может подтвердить цель поездки, наличие средств или обратный билет. Поэтому даже в безвизовые страны стоит ехать подготовленным.

Параметр Данные Количество безвизовых стран более 100 Популярные направления Турция, ОАЭ, Таиланд, Сербия, Вьетнам Въезд по внутреннему паспорту Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия Средний срок пребывания от 30 до 90 дней

Страны без визы для россиян по регионам

Ниже — направления, куда россиянам не нужна виза, сгруппированные по регионам. Для каждой страны указаны тип въезда и допустимый срок пребывания.

СНГ и ближнее зарубежье

Постсоветское пространство — самый удобный вариант для тех, кто хочет выехать без лишних формальностей: недолгий перелет, никакого шенгена, минимальный языковой барьер. Часть стран принимает по внутреннему паспорту России.

Армения — до 180 дней. При авиаперелете достаточно российского паспорта, при въезде на автомобиле нужен загранпаспорт со сроком действия не менее трех месяцев после даты выезда. Дети до 14 лет въезжают только по отдельному загранпаспорту.

Белоруссия — без ограничений по сроку. Граждане России пересекают границу по внутреннему паспорту — в рамках Союзного государства никаких дополнительных документов не требуется.

Казахстан и Киргизия — по внутреннему паспорту РФ, до 90 дней без регистрации. При более длительном пребывании нужна постановка на миграционный учёт.

© РИА Новости Российский паспорт в руке девушки

Азербайджан — 90 дней по загранпаспорту. В первые 15 суток после прибытия обязательна регистрация в миграционной службе: в отеле ее сделают за вас, при аренде жилья — самостоятельно.

Абхазия — 90 дней по российскому или загранпаспорту, въезд исключительно наземным транспортом. В течение 3 суток после приезда нужно зарегистрироваться.

Грузия — наиболее лояльные условия в регионе: до года по загранпаспорту. На границе могут попросить показать обратный билет.

Узбекистан — до 30 дней по загранпаспорту, регистрация в течение 15 дней после въезда.

Таджикистан и Молдова принимают россиян на срок до 90 дней — в обоих случаях нужен загранпаспорт, никаких дополнительных разрешений не требуется.

Европа

Европейские направления без шенгена по-прежнему существуют — главным образом на Балканах.

Сербия — 30 дней без визы, суммарно не более 90 дней за полгода. Загранпаспорт. В отеле регистрацию оформляет администрация, при аренде у частников — самостоятельно. Из Москвы летят прямые рейсы.

Черногория и Босния и Герцеговина открыты на 30 дней по загранпаспорту; в Черногории дополнительно нужна регистрация по месту проживания.

Северная Македония даёт больше времени — до 90 дней по загранпаспорту.

Албания — 90 дней в туристический сезон с апреля по октябрь. Загранпаспорт.

Турция — 60 дней без визы. Загранпаспорт на момент въезда должен быть действителен еще не менее 6 месяцев. Лидер по популярности среди россиян: прямые рейсы из большинства городов страны, развитая инфраструктура на Эгейском и Средиземноморском побережье.

Азия

Азия остается главным регионом для россиян, которые хотят тепла, моря и экзотики без визовых хлопот. Большинство популярных курортов открыты по загранпаспорту — главное заранее проверить срок его действия и уточнить актуальные требования перед вылетом.

Таиланд — 60 дней без визы. Перед въездом обязательно заполнить цифровую карту прибытия TM6 онлайн — без неё на паспортном контроле могут развернуть. Прямые рейсы из Москвы и ряда региональных аэропортов.

Вьетнам — 45 дней без визы. Загранпаспорт должен оставаться действительным как минимум на 30 дней дольше планируемого срока поездки. На паспортном контроле нередко просят показать обратный билет — лучше иметь его при себе.

Индонезия — 30 дней без визы при въезде через Бали и ряд других аэропортов. Загранпаспорт.

Малайзия и Монголия принимают россиян на месяц без визы — достаточно действующего загранпаспорта.

Камбоджа — до 30 дней, виза оформляется либо по прибытии на границе, либо онлайн до вылета.

Непал — до 30 дней с возможностью продления. Въехать можно по визе, полученной на границе, либо оформив электронное разрешение заблаговременно.

Мьянма — до 28 дней. Разрешение на въезд выдается исключительно в электронном формате через государственный портал — оформить его нужно до вылета.

Шри-Ланка — до 30 дней с возможностью продления до 6 месяцев. Формально это не безвизовый режим, а электронное разрешение ETA — оформляется онлайн до поездки за несколько минут.

Ближний Восток

Ближний Восток привлекает россиян сочетанием короткого перелета, теплого климата круглый год и несложных условий въезда. Регион активно развивает туризм — список доступных направлений в последние годы пополняется.

ОАЭ — до 90 дней в течение каждых 180. Загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев. Дубай, Абу-Даби и Рас-эль-Хайма подходят как для короткого уикенда, так и для длительной зимовки. Прямые рейсы из многих городов России.

Саудовская Аравия — с 11 мая 2026 года открыта для россиян в безвизовом режиме. Перспективное новое направление: древние набатейские города, пустыня Руб-эль-Хали и курорты на побережье Красного моря.

Оман — до 30 дней, электронная виза оформляется онлайн до вылета.

Иордания — до 30 дней, виза по прибытии, платный въезд: туристический сбор около 40 иорданских динаров.

Египет — виза по прибытии стоимостью около 25 долларов, срок до 30 дней. Отдельный случай — Синайский полуостров: Шарм-эль-Шейх и Дахаб доступны без визы на срок до 15 дней, если турист не выезжает за пределы полуострова.

Африка

Африка — для тех, кто готов выйти за рамки привычных маршрутов. Здесь есть и пляжные курорты, и сафари, и средневековые медины — и все это доступно без предварительного оформления визы или по простой электронной процедуре.

Тунис — до 30 дней без визы по загранпаспорту. Один из немногих африканских курортов с прямыми чартерными рейсами из России, доступными ценами и хорошим морем.

Марокко — до 90 дней без визы, загранпаспорт. Три месяца на изучение атласских гор, атлантического побережья и лабиринтов старых городов.

Восточноафриканские страны в основном работают через электронные разрешения: Кения оформляет ETA онлайн на срок до 90 дней, Танзания дает те же 90 дней — визу можно получить как на границе, так и заранее через интернет. Эфиопия выдаёт электронную визу на 30 дней, Зимбабве — визу по прибытии на тот же срок.

Северная Америка

Из Северной Америки россиянам без визы доступны два направления — каждое со своей спецификой въезда.

Мексика — срок пребывания до 180 дней, точная цифра устанавливается пограничником при въезде. Для перелета нужно заранее оформить электронное разрешение на сайте Национального миграционного института Мексики. Прямых рейсов из России нет, добираться с пересадкой. Загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев.

Куба — до 30 дней при наличии туристической карточки, которую выдают при посадке на рейс или оформляют заранее. Прямые рейсы из Москвы есть.

Южная и Латинская Америка

Латинская Америка — один из самых открытых для россиян регионов: большинство стран пускают без визы на 90 дней и больше, никаких предварительных разрешений не требуется. Перелет долгий и, как правило, с пересадкой, но взамен — патагонские ледники, амазонская сельва, пляжи Бразилии и руины инков.

Аргентина, Колумбия, Боливия и Эквадор пускают россиян на 90 дней без визы и без предварительного оформления — нужен только загранпаспорт. Бразилия действует по той же схеме, но дополнительно требует, чтобы паспорт оставался действительным не менее 6 месяцев. Венесуэла — также 90 дней по загранпаспорту.

Перу — до 183 дней, загранпаспорт. Рекордный безвизовый лимит среди стран континента.

Океания

Океания — самые дальние направления в этом списке: прямых рейсов из России нет, добираться придется с несколькими пересадками. Зато условия въезда приятно удивляют — большинство островных государств принимают россиян без визы на срок от месяца до четырех.

Вануату — до 120 дней без визы. Загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты прибытия. Пляжный отдых на побережье Кораллового моря.

Острова Кука принимают на 31 день, Самоа — на 60, Фиджи — на 120. Во всех трех случаях достаточно загранпаспорта.

Безвизовые страны для россиян по типам въезда

Тип въезда определяет, нужно ли что-то оформлять до поездки и где. Одни страны пускают без каких-либо предварительных действий, другие требуют электронного разрешения или визы прямо на границе. Разобраться в этих форматах полезно до покупки билетов.

Куда можно поехать без визы по загранпаспорту

Загранпаспорт — основной документ для большинства безвизовых направлений. Внутренний паспорт РФ в таких странах не принимают ни на стойке регистрации, ни на пограничном контроле. Перед поездкой важно убедиться, что паспорт остается действительным ещё минимум 6 месяцев после даты въезда — иначе могут снять с рейса.

По загранпаспорту без предварительного оформления въезжают в Турцию (60 дней), ОАЭ (90 дней), Таиланд (60 дней), Вьетнам (45 дней), Сербию (30 дней), Черногорию (30 дней), Грузию (1 год), Марокко (90 дней), Аргентину (90 дней) и десятки других стран.

В какие страны можно въехать по внутреннему паспорту РФ

Въезд по внутреннему паспорту возможен только в узкий круг государств — тех, с кем у России действуют особые двусторонние соглашения, как правило в рамках постсоветского пространства.

Куда можно по внутреннему паспорту России Страна/территория Документ Срок пребывания Беларусь внутренний паспорт РФ не ограничен Казахстан внутренний паспорт РФ до 30 дней, далее регистрация Киргизия внутренний паспорт РФ до 30 дней, далее регистрация Армения внутренний паспорт РФ (только авиа) до 180 дней Абхазия внутренний паспорт РФ до 90 дней

Важный нюанс: авиакомпания вправе отказать в посадке пассажиру с одним лишь внутренним паспортом — даже если страна назначения его формально принимает. Правила перевозчика стоит уточнить заранее.

Где россиянам ставят визу по прибытии

Виза по прибытии оформляется непосредственно на пограничном переходе — в аэропорту или на сухопутной границе. Процедура платная: потребуется наличная валюта или карта. Отказ во въезде при этом не исключен — решение остается за пограничником.

Направления с визой по прибытии: Египет (до 30 дней, около 25 долларов), Камбоджа (до 30 дней), Непал (до 30 дней), Иордания (до 30 дней), Танзания (до 90 дней), Зимбабве (до 30 дней).

В какие страны оформляют электронное разрешение онлайн

Электронная виза или ETA — это разрешение на въезд, которое оформляется через интернет до начала поездки. Процедура занимает от нескольких минут до нескольких дней в зависимости от страны. Это не безвизовый режим, но значительно проще стандартной консульской визы.

Среди популярных направлений с электронным разрешением: Шри-Ланка (ETA, до 30 дней), Индия (e-Visa, до 30 дней), Кения (ETA, до 90 дней), Мьянма (до 28 дней), Мексика (электронное разрешение для авиаперелетов).

Куда можно поехать на отдых без визы

Безвизовые направления подходят для разных вариантов любого формата поездки.

Пляжные направления

Таиланд — Пхукет, Самуи, Паттайя. До 60 дней без визы. Теплое море, широкий выбор жилья на любой бюджет, прямые рейсы из Москвы.

Турция — Анталья, Алания, Бодрум, Кемер. До 60 дней без визы. Самое массовое направление для россиян: система "всё включено", прямые рейсы из большинства городов страны.

© AP Photo / Emrah Gurel Вид на гавань в Анталье

ОАЭ — Дубай, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма. До 90 дней в течение 180. Сочетание пляжного и городского туризма, прямые рейсы.

Вьетнам — Нячанг, Дананг, Фукуок. До 45 дней без визы. Доступные цены, насыщенная гастрономия, развитая туристическая инфраструктура.

Абхазия — Гагра, Сухум, Пицунда. До 90 дней. Черноморское побережье в нескольких часах езды от Сочи, авиасообщения нет.

Тунис — Хаммамет, Сусс, Джерба. До 30 дней. Чартерные рейсы, доступные цены, хорошее море.

Городские и экскурсионные поездки

Грузия — Тбилиси, Батуми, Казбеги. До года без визы. Самобытная архитектура, сильная гастрономическая сцена, горы и черноморское побережье в одной поездке.

Сербия — Белград, Нови-Сад. До 30 дней. Живая европейская атмосфера, невысокие цены, активная культурная жизнь.

Марокко — Марракеш, Фес, Касабланка. До 90 дней без визы. Лабиринты старых медин, атласские горы, атлантическое побережье.

Мексика — Мехико, Канкун, полуостров Юкатан. До 180 дней при наличии электронного разрешения. Майянские пирамиды, колониальная архитектура, Карибское море.

Армения — Ереван, озеро Севан, древние монастыри. До 180 дней. Близко, доступно по ценам, много прямых рейсов.

Страны для короткого отпуска

Если в запасе всего несколько дней, лучше всего подходят страны с прямыми рейсами и коротким перелетом: Турция (3-4 часа), ОАЭ (4-5 часов), Армения (2,5-3 часа), Сербия (около 3 часов), Азербайджан (3 часа). Эти направления позволяют провести полноценный уикенд или мини-отпуск даже при ограниченном времени.

Направления с длинным сроком пребывания

Для тех, кто планирует уехать на несколько месяцев – работать удаленно, перезимовать или просто сменить обстановку надолго – подходят страны с длинным безвизовым лимитом.

Грузия – до 1 года. Мексика – до 180 дней (с электронным разрешением). Армения – до 180 дней. Перу – до 183 дней. Фиджи – до 120 дней. Вануату – до 120 дней.

Сроки безвизового пребывания

Срок пребывания – один из параметров, который чаще всего игнорируют и на котором чаще всего попадаются. Превышение установленного лимита грозит штрафом, депортацией и запретом на въезд.

Страны до 30 дней

В эту группу входят Сербия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан (без регистрации), Индонезия, Малайзия, Куба, Тунис, Иордания, а также Египет при въезде с визой по прибытии — все они отводят на пребывание ровно 30 дней.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в медиабанк Отдыхающие в городе Гагры в Абхазии

Страны до 60 дней

Турция и Таиланд открыты на два месяца без визы. Самоа предоставляет тот же лимит — 60 дней по загранпаспорту.

Страны до 90 дней

Три месяца без визы дают: ОАЭ (в рамках правила 90/180), Молдова, Азербайджан, Абхазия, Черногория, Северная Македония, Марокко, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Боливия, Эквадор, Танзания.

Важно понимать, как работает правило 90/180: речь идет не о календарном квартале, а о любом скользящем периоде в 180 дней. Выехать и вернуться на следующий день не получится – счетчик продолжает идти.

Страны от 120 дней и более

Максимальные сроки: Грузия — до 1 года, Армения и Мексика — до 180 дней, Перу — до 183 дней, Вануату и Фиджи — по 120 дней.

При планировании длительного пребывания отдельно стоит изучить условия регистрации и возможность продления — в части стран это не право, а обязанность.

Советы путешественникам

Даже если направление безвизовое, подготовка к поездке важна. Ряд формальностей, которые кажутся незначительными, на деле могут привести к отказу в посадке или на границе.

Что проверить перед поездкой

Несколько практических советов, которые помогут избежать проблем.

Проверьте срок действия загранпаспорта. Большинство стран требуют, чтобы паспорт оставался действительным еще как минимум 6 месяцев после даты въезда.

Возьмите обратный билет или маршрут. При регистрации на рейс или на паспортном контроле в некоторых странах вас могут попросить подтвердить, что вы планируете покинуть страну.

Уточните правила регистрации после въезда. В Азербайджане, Абхазии, Узбекистане и ряде других стран миграционная карта или регистрация обязательны в течение первых 3-15 дней.

При поездке с детьми проверьте, нужно ли нотариальное согласие второго родителя на выезд. Требования различаются в зависимости от страны назначения и российского законодательства.

Карта Мир принимается не во всех безвизовых странах. В ряде направлений стоит заранее уточнить, какие платежные системы работают на месте, и иметь при себе наличную иностранную валюту.

Актуальные правила въезда проверяйте на официальном сайте КД МИД РФ и через IATA Travel Centre — особенно накануне вылета, так как правила могут меняться.

Частые вопросы о безвизовых странах

Какие страны без визы доступны россиянам?

Россияне могут посещать более 100 стран без предварительного оформления визы. Среди популярных направлений – Турция, ОАЭ, Таиланд, Сербия, Вьетнам и страны СНГ.

Куда можно поехать без визы в 2026 году?

Без визы доступны многие туристические направления в Азии, СНГ, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Условия въезда зависят от страны и срока пребывания.

Нужен ли загранпаспорт для безвизовых стран?

В большинстве случаев нужен загранпаспорт. Однако, например, в Беларусь, Казахстан и Киргизию россияне могут въезжать по внутреннему паспорту РФ.

Сколько можно находиться без визы?

Срок безвизового пребывания зависит от страны и обычно составляет от 30 до 90 дней. Некоторые государства позволяют находиться дольше 120 дней – например, Грузия (до года) и Армения (до 180 дней).

Какие документы нужны для безвизового въезда?

Обычно требуются загранпаспорт с достаточным сроком действия, обратный билет, бронь жилья и иногда медицинская страховка.

Какие страны Европы доступны без визы россиянам?

Среди доступных европейских направлений – Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Албания.

Чем отличается eVisa от безвизового режима?

При безвизовом режиме оформление разрешения заранее не требуется. eVisa оформляется онлайн до поездки и является упрощенным визовым режимом.

Где проверять актуальные правила въезда?