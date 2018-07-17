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У самого синего моря. Бухты, мосты и набережные Владивостока
(обновлено: 14:45 17.07.2018)
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Столица Приморского края в последние годы меняется на глазах. Достопримечательности города — в фотоленте Ria.ru.

Вантовый мост во Владивостоке через пролив Босфор Восточный, соединяет полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском
Вид с сопки Орлиное гнездо на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Отдыхающие на сопке Орлиное гнездо во Владивостоке
Во время гонки крейсерских яхт во Владивостоке
Вид на город с сопки Орлиное гнездо во Владивостоке
Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Отдыхающие на Токаревском маяке во Владивостоке
Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Крейсерская яхта в бухте Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост во Владивостоке через пролив Босфор Восточный, соединяет полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском
Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Вид на центр города вечером с сопки Орлиное гнездо во Владивостоке
Старт гонки крейсерских яхт под вантовым мостом через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вид с сопки Орлиное гнездо на Амурский залив во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВантовые мосты, словно парящие над водой, – визитная карточка города. Строения, возведенные при подготовке к саммиту АТЭС, стали символом Приморского края.Вантовый мост во Владивостоке через пролив Босфор Восточный, соединяет полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вантовые мосты, словно парящие над водой, – визитная карточка города. Строения, возведенные при подготовке к саммиту АТЭС, стали символом Приморского края.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСопка "Орлиное гнездо" - самая высокая точка Владивостока.Вид с сопки Орлиное гнездо на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сопка "Орлиное гнездо" - самая высокая точка Владивостока.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИменно с "Орлиного гнезда" старожилы советуют начинать знакомство с городом.Отдыхающие на сопке Орлиное гнездо во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Именно с "Орлиного гнезда" старожилы советуют начинать знакомство с городом.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа фото: гонки крейсерских яхт во Владивостоке.Во время гонки крейсерских яхт во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На фото: гонки крейсерских яхт во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВладивосток - город, который стоит на сопках.Вид на город с сопки Орлиное гнездо во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток - город, который стоит на сопках.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСамое популярное место отдыха горожан - набережная Спортивной гавани.Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самое популярное место отдыха горожан - набережная Спортивной гавани.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа Спортивной гавани проводят городские праздники, здесь работают аттракционы, рядом расположены пляж и яхт-клуб.Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На Спортивной гавани проводят городские праздники, здесь работают аттракционы, рядом расположены пляж и яхт-клуб.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТокаревский маяк - один из старейших на Дальнем Востоке, он построен в 1876 году.Отдыхающие на Токаревском маяке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Токаревский маяк - один из старейших на Дальнем Востоке, он построен в 1876 году.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа набережную Спортивной гавани владивостокцы приходят посидеть у моря и полюбоваться пейзажем.Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На набережную Спортивной гавани владивостокцы приходят посидеть у моря и полюбоваться пейзажем.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ бухте Золотой Рог всегда царит оживление. Здесь можно, например, понаблюдать за парусными гонками.Крейсерская яхта в бухте Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В бухте Золотой Рог всегда царит оживление. Здесь можно, например, понаблюдать за парусными гонками.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВантовый мост на остров Русский - самый крупный проект подобной конструкции. Длина его пролета составляет 1104 метра.Вантовый мост во Владивостоке через пролив Босфор Восточный, соединяет полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вантовый мост на остров Русский - самый крупный проект подобной конструкции. Длина его пролета составляет 1104 метра.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОтдыхающие на набережной Спортивной гавани.Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на набережной Спортивной гавани.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкС сопки "Орлиное гнездо" открывается панорамный вид на город.Вид на центр города вечером с сопки Орлиное гнездо во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
С сопки "Орлиное гнездо" открывается панорамный вид на город.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСтарт гонки крейсерских яхт под мостом через бухту Золотой Рог.Старт гонки крейсерских яхт под вантовым мостом через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Старт гонки крейсерских яхт под мостом через бухту Золотой Рог.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВид на Амурский залив во Владивостоке.Вид с сопки Орлиное гнездо на Амурский залив во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Амурский залив во Владивостоке.
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