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Искусство на полях. Рисовые 3D-картины в Китае
16:3221.06.2018
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Китайские фермеры на рисовых полях создают 3D-картины площадью в сотни квадратных метров. Дракон, Конфуций и другие традиционные для китайского искусства изображения, буквально выросшие из земли, — в фотоленте Ria.ru.

Изображение Конфуция, сделанное в поле с использованием различных сортов риса
Местные жители возле рисового поля с изображением серпа и молота
Фермер в рисовом поле, изображающим карту Китая
Рисовое поле в виде статуи Бодхисаттвы
Изображение дракона на рисовом поле
Изображения в рисовом поле
Изображение с надписью Удивительный Китай, сделанное в поле с использованием различных сортов риса
QR-код, сделанный в поле с использованием различных сортов риса
Изображения в рисовом поле
Изображение в рисовом поле
© AFP 2018Для создания подобных эко-картин фермеры используют разные сорта риса. Благодаря этому можно получить самые разные оттенки цветов и, например, создать вполне отчетливое изображение Конфуция.Изображение Конфуция, сделанное в поле с использованием различных сортов риса
© AFP 2018
Для создания подобных эко-картин фермеры используют разные сорта риса. Благодаря этому можно получить самые разные оттенки цветов и, например, создать вполне отчетливое изображение Конфуция.
© AFP 2018 / StringerНа этом поле в городке Ляннун на востоке Китая фермеры создали живой флаг Коммунистической партии Китая. Муж с женой, которые выращивают в этом районе рис, рассказали, что сделали это в качестве благодарности за работу местных властей.Местные жители возле рисового поля с изображением серпа и молота
© AFP 2018 / Stringer
На этом поле в городке Ляннун на востоке Китая фермеры создали живой флаг Коммунистической партии Китая. Муж с женой, которые выращивают в этом районе рис, рассказали, что сделали это в качестве благодарности за работу местных властей.
© AFP 2018 / Johannes EiseleНа поле к западу от Шанхая фермер Чэнь Цзиньсян создал карту Китая. Для полотна площадью около 200 квадратных метров понадобилось более 20 видов риса.Фермер в рисовом поле, изображающим карту Китая
© AFP 2018 / Johannes Eisele
На поле к западу от Шанхая фермер Чэнь Цзиньсян создал карту Китая. Для полотна площадью около 200 квадратных метров понадобилось более 20 видов риса.
© AFP 2018В начале этого сезона на рисовом поле в Шэньяне фермеры создали изображение тысячерукой бодхисаттвы - богини Гуаньинь, спасающей людей от всевозможных бедствий. Картина занимает 6600 квадратных метров.Рисовое поле в виде статуи Бодхисаттвы
© AFP 2018
В начале этого сезона на рисовом поле в Шэньяне фермеры создали изображение тысячерукой бодхисаттвы - богини Гуаньинь, спасающей людей от всевозможных бедствий. Картина занимает 6600 квадратных метров.
© AFP 2018 / StringerК сентябрю картины, вслед за природой, меняют свой цвет, из изумрудно-зеленых превращаясь в бежево-коричневые. Однако смена времен года никак не вредит их внешнему виду.Изображение дракона на рисовом поле
© AFP 2018 / Stringer
К сентябрю картины, вслед за природой, меняют свой цвет, из изумрудно-зеленых превращаясь в бежево-коричневые. Однако смена времен года никак не вредит их внешнему виду.
© AFP 2018 / StringerЧтобы создать такую картину фермеры высаживают ростки риса очень близко друг другу. Дистанция между ними порядка 30 сантиметров.Изображения в рисовом поле
© AFP 2018 / Stringer
Чтобы создать такую картину фермеры высаживают ростки риса очень близко друг другу. Дистанция между ними порядка 30 сантиметров.
© AFP 2018На этой рисовой картине в Шэньяне фермеры "высадили" иероглифы, означающие "удивительный Китай".Изображение с надписью Удивительный Китай, сделанное в поле с использованием различных сортов риса
© AFP 2018
На этой рисовой картине в Шэньяне фермеры "высадили" иероглифы, означающие "удивительный Китай".
© AFP 2018 / StringerВ прошлом году в Ляонине фермеры с помощь разных сортов риса создали QR-код.QR-код, сделанный в поле с использованием различных сортов риса
© AFP 2018 / Stringer
В прошлом году в Ляонине фермеры с помощь разных сортов риса создали QR-код.
© AFP 2018 / StringerНа этих изображениях рисовых полей карта Китая соседствует с надписью "Приветствуем 19-й съезд партии".Изображения в рисовом поле
© AFP 2018 / Stringer
На этих изображениях рисовых полей карта Китая соседствует с надписью "Приветствуем 19-й съезд партии".
© AFP 2018 / StringerКак признают сами фермеры, создание подобных картин привлекает в регион туристов, что позитивно отражается на доходах местных жителей.Изображение в рисовом поле
© AFP 2018 / Stringer
Как признают сами фермеры, создание подобных картин привлекает в регион туристов, что позитивно отражается на доходах местных жителей.
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