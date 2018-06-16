Розовое озеро и место встречи с ветром: природные заповедники Крыма

© Фото : Алиса Захаренко

Дача, построенная здесь еще в 1913 году, после революции стояла в запустении, но обрела вторую жизнь при Никите Хрущеве: он облюбовал заповедник как место для охоты, а небольшой домик в самом центре — как место отдыха. Сейчас там находится музей, а перед зданием поставили скульптуру оленя — может, в память обо всех диких животных, убитых генсеками.