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Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге
13:5623.05.2018
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В Петропавловской крепости готовятся к открытию Фестиваля песчаных скульптур. Мировые шедевры, построенные без единого гвоздя, — в фотоленте Ria.ru.

Мастер работает над скульптурой во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
Мастер работает над скульптурой во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
Мастер у скульптуры во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
Скульптура из песка перед открытием фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
Мастер работает над скульптурой во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
Мастер у скульптуры во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
Мастер работает над скульптурой во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
Мастер у скульптуры во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
Мастер работает над скульптурой во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЕжегодный фестиваль песчаных скульптур откроется в Северной столице 25 мая, однако уже сейчас посетители Петропавловской крепости могут со стороны понаблюдать за тем, как мастера вносят последние правки во внешний облик гигантских фигур.Мастер работает над скульптурой во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ежегодный фестиваль песчаных скульптур откроется в Северной столице 25 мая, однако уже сейчас посетители Петропавловской крепости могут со стороны понаблюдать за тем, как мастера вносят последние правки во внешний облик гигантских фигур.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ этом году даты проведения фестиваля совпали с днем 315-летия Петербурга и проведением ПМЭФ, поэтому было решено воссоздать из песка шедевры архитектуры, скульптуры и живописи, а также памятники, входящие в список объектов всемирного наследния ЮНЕСКО.Мастер работает над скульптурой во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Максим Блинов
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В этом году даты проведения фестиваля совпали с днем 315-летия Петербурга и проведением ПМЭФ, поэтому было решено воссоздать из песка шедевры архитектуры, скульптуры и живописи, а также памятники, входящие в список объектов всемирного наследния ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа подготовку фестиваля ушло полгода. За это время были выбраны мировые шедевры, которые предстояло возвести, а также создана 3D модель всей выставки, включая мельчайшие детали экспозиции.Мастер у скульптуры во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На подготовку фестиваля ушло полгода. За это время были выбраны мировые шедевры, которые предстояло возвести, а также создана 3D модель всей выставки, включая мельчайшие детали экспозиции.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ этом году для проведения фестиваля не стали специально завозить песок, а использовали тот, который уже был на пляже у Петропавловки. Правда организаторы пояснили, что материал пришлось несколько раз просеять и избавить от мусора и примесей.Скульптура из песка перед открытием фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В этом году для проведения фестиваля не стали специально завозить песок, а использовали тот, который уже был на пляже у Петропавловки. Правда организаторы пояснили, что материал пришлось несколько раз просеять и избавить от мусора и примесей.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФестивальные фигуры делаются по особой технологии. Сначала из досок и фанеры сооружаются опалубки, в которые слой за слоем засыпается и утрамбовывается песок. После чего мастера снимают "деревянный корпус", отсекают от скульптур все лишнее и покрывают фигуры тонким слоем клея ПВА - эта пленка не позволяет ветру сдувать песчинки, а дождю - размывать форму скульптур.Мастер работает над скульптурой во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фестивальные фигуры делаются по особой технологии. Сначала из досок и фанеры сооружаются опалубки, в которые слой за слоем засыпается и утрамбовывается песок. После чего мастера снимают "деревянный корпус", отсекают от скульптур все лишнее и покрывают фигуры тонким слоем клея ПВА - эта пленка не позволяет ветру сдувать песчинки, а дождю - размывать форму скульптур.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУ самого входа на фестиваль гостей будет встречать сам Петр I - основатель Санкт-Петербурга.Мастер у скульптуры во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Максим Блинов
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У самого входа на фестиваль гостей будет встречать сам Петр I - основатель Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЦентральная композиция фестиваля - копия Церкви Преображения Господня с острова Кижи. Скульптура станет рекордно высокой за все годы проведения фестиваля в Петербурге - целых 10 метров. Над возведением "храма" работали три скульптора.Мастер работает над скульптурой во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Центральная композиция фестиваля - копия Церкви Преображения Господня с острова Кижи. Скульптура станет рекордно высокой за все годы проведения фестиваля в Петербурге - целых 10 метров. Над возведением "храма" работали три скульптора.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНад созданием песчаный фигур в 2018 году работали 23 скульптора из России, Украины и Польши. Все они призеры многих международных фестивалей.Мастер у скульптуры во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Максим Блинов
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Над созданием песчаный фигур в 2018 году работали 23 скульптора из России, Украины и Польши. Все они призеры многих международных фестивалей.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФигуры из песка сможет увидеть любой желающий с 25 мая по 9 сентября. Экспозиция будет закрыта только на время подготовки к празднику выпускников "Алые паруса", который пройдет 23 июня.Мастер работает над скульптурой во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фигуры из песка сможет увидеть любой желающий с 25 мая по 9 сентября. Экспозиция будет закрыта только на время подготовки к празднику выпускников "Алые паруса", который пройдет 23 июня.
Мастер работает над скульптурой во время подготовки к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-ПетербургеФестиваль песчаных скульптур в Петербурге13:5623.05.2018
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