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Тур по Волге: от истока до устья самой длинной реки Европы
08:0020.05.2018
(обновлено: 08:01 20.05.2018)
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Вот уже десять лет по инициативе ЮНЕСКО 20 мая в России отмечается День Волги — одной из крупнейших рек планеты. Ее бассейн занимает треть европейской части страны, проходя по территориям 15 субъектов РФ. Путешествие от истока до устья самой длинной реки Европы — в фотоленте Ria.ru.

Город Ржев
Вид на Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь со стороны реки Волги
Вид на город Тверь
Шлюз в городе Дубна
Храм Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области
Церковь Иерусалимской иконы Божией Матери в поселке Белый Городок Тверской области
Затопленная водами Угличского водохранилища колокольня Никольского собора
Город Углич
Гостиничный комплекс Саммит (на первом плане) и Собор Успения Пресвятой Богородицы (Успенский Собор) в городе Мышкин
Речной порт и Спасо-Преображенский кафедральный собор в городе Рыбинске Ярославской области
Вид набережной Ярославля
Ипатьевский монастырь, Кострома
Город Плес
Троицко-Успенский кафедральный собор города Кинешмы
Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
Чебоксары
Город Казань
Город Ульяновск
Памятник Василия Татищева в Тольятти
Здание Цирка им. О.Попова (слева) и монумент Славы (справа) на берегу Волги в Самаре
Город Саратов
Монумент Родина-мать зовет! в Волгограде
Астраханский кремль
© РИА Новости / Роман ДенисовПерейти в фотобанкСвое начало великая река берет от небольшого подземного ключа, который бьет возле села Волговерховье в Тверской области, затем проходит через систему озер, объединенных в Верхневолжское водохранилище. Первый крупный населенный пункт на Волге - город Ржев. Он находится всего в 200 километрах от ее истока. За ним начинается судоходная зона реки.Город Ржев
© РИА Новости / Роман Денисов
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Свое начало великая река берет от небольшого подземного ключа, который бьет возле села Волговерховье в Тверской области, затем проходит через систему озер, объединенных в Верхневолжское водохранилище. Первый крупный населенный пункт на Волге - город Ржев. Он находится всего в 200 километрах от ее истока. За ним начинается судоходная зона реки.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкСледующая крупная пристань на Волге - город Старица, заложенный в 1297 году тверским князем Михаилом Ярославичем. Главная достопримечательность этих мест - Свято-Успенский мужской монастырь, основанный, согласно преданию, еще в начале XII века двумя монахами Киево-Печерской лавры.Вид на Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь со стороны реки Волги
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Следующая крупная пристань на Волге - город Старица, заложенный в 1297 году тверским князем Михаилом Ярославичем. Главная достопримечательность этих мест - Свято-Успенский мужской монастырь, основанный, согласно преданию, еще в начале XII века двумя монахами Киево-Печерской лавры.
© Depositphotos / BestPhotoStudioБывшая столица Тверского княжества - первый крупный город на Волге. Тверь сильно пострадала во время немецкой оккупации, но все же в городе сохранились многие постройки XVII-XIX веков. Не упустите возможность прогуляться по набережным Афанасия Никитина и Степана Разина, а также посмотреть на памятник Михаилу Кругу.Вид на город Тверь
© Depositphotos / BestPhotoStudio
Бывшая столица Тверского княжества - первый крупный город на Волге. Тверь сильно пострадала во время немецкой оккупации, но все же в городе сохранились многие постройки XVII-XIX веков. Не упустите возможность прогуляться по набережным Афанасия Никитина и Степана Разина, а также посмотреть на памятник Михаилу Кругу.
© Depositphotos / OlgaDrozdНиже по течению Волги находится основной источник бесперебойного водоснабжения Москвы - Иваньковское водохранилище с плотиной и гидроэлектростанцией, построенной у наукограда Дубна - крупнейшего в России центра по исследованиям в области ядерной физики. Этот город - единственный населенный пункт Московской области, расположенный на Волге.Шлюз в городе Дубна
© Depositphotos / OlgaDrozd
Ниже по течению Волги находится основной источник бесперебойного водоснабжения Москвы - Иваньковское водохранилище с плотиной и гидроэлектростанцией, построенной у наукограда Дубна - крупнейшего в России центра по исследованиям в области ядерной физики. Этот город - единственный населенный пункт Московской области, расположенный на Волге.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСледующая остановка во время путешествия по Волге - уютные Кимры, городок небольшой, но с почти пятисотлетней историей. Еще во времена Петра I расположенное здесь село было центром сапожного промысла Российской империи. Каждый год в городе проводится один из крупнейших фестивалей исторической реконструкции "Былинный берег", посвященный традициям древнерусского государства и становлению Волжского торгового пути.Храм Вознесения Господня в городе Кимры Тверской области
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Следующая остановка во время путешествия по Волге - уютные Кимры, городок небольшой, но с почти пятисотлетней историей. Еще во времена Петра I расположенное здесь село было центром сапожного промысла Российской империи. Каждый год в городе проводится один из крупнейших фестивалей исторической реконструкции "Былинный берег", посвященный традициям древнерусского государства и становлению Волжского торгового пути.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЕще ниже по течению реки находится Белый городок. Первое упоминание о поселении на этом месте относится к 1364 году. Главные достопримечательности "городка" - "Белгородская судоверфь", где строят и ремонтируют речной флот, и каменная церковь Иерусалимской иконы Божией Матери, построенная в 1825 году.Церковь Иерусалимской иконы Божией Матери в поселке Белый Городок Тверской области
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Еще ниже по течению реки находится Белый городок. Первое упоминание о поселении на этом месте относится к 1364 году. Главные достопримечательности "городка" - "Белгородская судоверфь", где строят и ремонтируют речной флот, и каменная церковь Иерусалимской иконы Божией Матери, построенная в 1825 году.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа правом берегу Волги находится Калязин. Значительная часть города, в том числе все его основные архитектурные памятники были затоплены после ввода в эксплуатацию Угличской ГЭС. На пути нового водохранилища оказался и старинный Никольский собор. Храм решили разобрать, а колокольню оставили в качестве маяка. Теперь это главный символ Калязина. В 2016 году на ней установили новые колокола, звон которых сопровождает каждое богослужение.Затопленная водами Угличского водохранилища колокольня Никольского собора
© РИА Новости / Максим Блинов
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На правом берегу Волги находится Калязин. Значительная часть города, в том числе все его основные архитектурные памятники были затоплены после ввода в эксплуатацию Угличской ГЭС. На пути нового водохранилища оказался и старинный Никольский собор. Храм решили разобрать, а колокольню оставили в качестве маяка. Теперь это главный символ Калязина. В 2016 году на ней установили новые колокола, звон которых сопровождает каждое богослужение.
© Depositphotos / AfonskayaСледующая остановка в путешествии по Волге - древний Углич, который входит в "Золотое кольцо" России. Первое упоминание о городе относится к 1148 году. Наиболее известное событие в истории Углича произошло 15 мая 1591 года, когда здесь был убит восьмилетний сын Ивана Грозного. На этом месте сейчас стоит Церковь Димитрия на Крови. В городе сохранилось много старинных монастырей, а также жилые постройки XVIII—XIX веков.Город Углич
© Depositphotos / Afonskaya
Следующая остановка в путешествии по Волге - древний Углич, который входит в "Золотое кольцо" России. Первое упоминание о городе относится к 1148 году. Наиболее известное событие в истории Углича произошло 15 мая 1591 года, когда здесь был убит восьмилетний сын Ивана Грозного. На этом месте сейчас стоит Церковь Димитрия на Крови. В городе сохранилось много старинных монастырей, а также жилые постройки XVIII—XIX веков.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа высоком берегу Волги в районе Рыбинского водохранилища находится Мышкин. В городе сохранились несколько храмов, усадьбы и присутственные места XIX века. Туристы, приезжающие в город, обязательно заходят в местные народные музеи. Один из них посвящен главному символу города - мыши, а другой - "водочному королю" императорской России Петру Смирнову.Гостиничный комплекс Саммит (на первом плане) и Собор Успения Пресвятой Богородицы (Успенский Собор) в городе Мышкин
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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На высоком берегу Волги в районе Рыбинского водохранилища находится Мышкин. В городе сохранились несколько храмов, усадьбы и присутственные места XIX века. Туристы, приезжающие в город, обязательно заходят в местные народные музеи. Один из них посвящен главному символу города - мыши, а другой - "водочному королю" императорской России Петру Смирнову.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа слиянии трех рек Волги, Шексны и Черемухи расположился Рыбинск. В городе можно увидеть постройки конца XVIII — начала XX века, в том числе два здания хлебной биржи: до революции Рыбинск был крупнейшим в России центром торговли зерном. В 2007 году после реставрации был открыт Спасо-Преображенский собор, который в народе прозвали "Красой Поволжья". Кроме того, в историческом центре города была найдена стоянка каменного века.Речной порт и Спасо-Преображенский кафедральный собор в городе Рыбинске Ярославской области
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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На слиянии трех рек Волги, Шексны и Черемухи расположился Рыбинск. В городе можно увидеть постройки конца XVIII — начала XX века, в том числе два здания хлебной биржи: до революции Рыбинск был крупнейшим в России центром торговли зерном. В 2007 году после реставрации был открыт Спасо-Преображенский собор, который в народе прозвали "Красой Поволжья". Кроме того, в историческом центре города была найдена стоянка каменного века.
© РИА Новости / Мария ВащукПерейти в фотобанкНиже по течению находится один из старейших российских городов Ярославль. Ему более тысячи лет. Расположенный у слияния рек Волги и Которосли исторический центр города является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тут сохранились более 140 памятников архитектуры, которые находятся под охраной государства. Ярославль претендует на звание столицы "Золотого кольца" России.Вид набережной Ярославля
© РИА Новости / Мария Ващук
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Ниже по течению находится один из старейших российских городов Ярославль. Ему более тысячи лет. Расположенный у слияния рек Волги и Которосли исторический центр города является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тут сохранились более 140 памятников архитектуры, которые находятся под охраной государства. Ярославль претендует на звание столицы "Золотого кольца" России.
© Depositphotos / KrasnevskyСледующий знаковый город на Волге из списка "Золотого кольца" - Кострома. В бывшей столице уездного княжества сохранились два памятника допетровской Руси: комплексы Ипатьевского и Богоявленско-Анастасииного монастырей. В центре города много построек конца XVIII—XIX веков, в том числе торговые ряды, пожарная каланча, здания Драматического театра и Дворянского собрания.Ипатьевский монастырь, Кострома
© Depositphotos / Krasnevsky
Следующий знаковый город на Волге из списка "Золотого кольца" - Кострома. В бывшей столице уездного княжества сохранились два памятника допетровской Руси: комплексы Ипатьевского и Богоявленско-Анастасииного монастырей. В центре города много построек конца XVIII—XIX веков, в том числе торговые ряды, пожарная каланча, здания Драматического театра и Дворянского собрания.
© Depositphotos / yulenochekkГород-"муза" многих российских художников Плес раскинулся на правобережных холмах Волги. Это один из главных туристических центров Ивановской области. Первая, еще домонгольская крепость появилась здесь в XII веке. Укрепления много раз разрушались, восстанавливались и перестраивались. Ученым удалось воcсоздать основание одной из башен, а городище на Соборной горе, где стояла крепость, теперь является памятником археологии. В городе есть несколько храмов конца XVII и начала XIX веков.Город Плес
© Depositphotos / yulenochekk
Город-"муза" многих российских художников Плес раскинулся на правобережных холмах Волги. Это один из главных туристических центров Ивановской области. Первая, еще домонгольская крепость появилась здесь в XII веке. Укрепления много раз разрушались, восстанавливались и перестраивались. Ученым удалось воcсоздать основание одной из башен, а городище на Соборной горе, где стояла крепость, теперь является памятником археологии. В городе есть несколько храмов конца XVII и начала XIX веков.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНиже по течению Волги стоит Кинешма - еще один город из списка "исторических поселений" России. Здесь сохранились несколько старинных храмов и дворянских построек XIX века. Оказавшись в городе, обязательно пройдитесь по Волжскому бульвару, загляните в местный художественно-исторический музей, а также не упустите возможность посмотреть на самый большой валенок в России.Троицко-Успенский кафедральный собор города Кинешмы
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ниже по течению Волги стоит Кинешма - еще один город из списка "исторических поселений" России. Здесь сохранились несколько старинных храмов и дворянских построек XIX века. Оказавшись в городе, обязательно пройдитесь по Волжскому бульвару, загляните в местный художественно-исторический музей, а также не упустите возможность посмотреть на самый большой валенок в России.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ том месте, где Волга сливается с Окой, путешественников встречает Нижний Новгород. Исторический центр столицы Поволжья - это конечно же Нижегородский Кремль, а самые интересные туристические улицы - Рождественская и Большая Покровская. В городе можно пройтись по самой длинной лестнице в России - Чкаловской. Она состоит из 560 ступеней.Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В том месте, где Волга сливается с Окой, путешественников встречает Нижний Новгород. Исторический центр столицы Поволжья - это конечно же Нижегородский Кремль, а самые интересные туристические улицы - Рождественская и Большая Покровская. В городе можно пройтись по самой длинной лестнице в России - Чкаловской. Она состоит из 560 ступеней.
© Depositphotos / alexnikitВ среднем течении, ниже впадения Оки, Волга становится еще более полноводной. Здесь расположены Чебоксары. Многие достопримечательности города связаны с именем уроженца этих мест Василия Чапаева. Кроме того, в Чувашии растет более 80% всего российского хмеля, поэтому не упустите возможность посетить музей пива и продегустировать местные сорта пенного напитка.Чебоксары
© Depositphotos / alexnikit
В среднем течении, ниже впадения Оки, Волга становится еще более полноводной. Здесь расположены Чебоксары. Многие достопримечательности города связаны с именем уроженца этих мест Василия Чапаева. Кроме того, в Чувашии растет более 80% всего российского хмеля, поэтому не упустите возможность посетить музей пива и продегустировать местные сорта пенного напитка.
© Depositphotos / MaykovNikitaСамый крупный город на Волге - Казань. Столицу Татарстана называют "котлом народов". Здесь Европа встречается с Азией, и удивительным образом сплетаются культуры представителей более 100 народностей. Сердце города - Казанский кремль - входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.Город Казань
© Depositphotos / MaykovNikita
Самый крупный город на Волге - Казань. Столицу Татарстана называют "котлом народов". Здесь Европа встречается с Азией, и удивительным образом сплетаются культуры представителей более 100 народностей. Сердце города - Казанский кремль - входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
© Depositphotos / IrinaDanceНиже по течению между руслами Волги и Свияги находится Ульяновск. Первая крепость, призванная защищать границы Русского царства от набега кочевых племен, появилась здесь еще в 1648 году. Спустя 330 лет Симбирск стал центром губернии. К сожалению, в городе осталось мало старинных построек, а основные достопримечательности связаны с именем вождя мирового пролетариата, который здесь родился.Город Ульяновск
© Depositphotos / IrinaDance
Ниже по течению между руслами Волги и Свияги находится Ульяновск. Первая крепость, призванная защищать границы Русского царства от набега кочевых племен, появилась здесь еще в 1648 году. Спустя 330 лет Симбирск стал центром губернии. К сожалению, в городе осталось мало старинных построек, а основные достопримечательности связаны с именем вождя мирового пролетариата, который здесь родился.
© Depositphotos / ObserverСледующая крупная остановка на реке - Тольятти. Основанный в 1737 году Василием Татищевым (памятник ему стоит на набережной) как город-крепость Ставрополь в XIX и начале XX веков был известным курортом, однако старинных построек тут не встретишь. Из-за создания Куйбышевского водохранилища в середине прошлого века он был "перенесен" на более высокое место, а вся историческая часть ушла под воду. Новый по сути город в 1964 году получил и новое имя - итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти.Памятник Василия Татищева в Тольятти
© Depositphotos / Observer
Следующая крупная остановка на реке - Тольятти. Основанный в 1737 году Василием Татищевым (памятник ему стоит на набережной) как город-крепость Ставрополь в XIX и начале XX веков был известным курортом, однако старинных построек тут не встретишь. Из-за создания Куйбышевского водохранилища в середине прошлого века он был "перенесен" на более высокое место, а вся историческая часть ушла под воду. Новый по сути город в 1964 году получил и новое имя - итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти.
© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкНиже по течению Волги на левом низменном берегу водохранилища находится Самара, в прошлом - один из торговых центров Российской империи, а ныне - неофициальная аэрокосмическая столица страны. Здесь на заводе "Прогресс" создаются многие космические аппараты. Не стоит забывать и про Жигулевский пивоваренный завод. С него 137 лет назад началась история одного из самых известных пивных брендов России.Здание Цирка им. О.Попова (слева) и монумент Славы (справа) на берегу Волги в Самаре
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Ниже по течению Волги на левом низменном берегу водохранилища находится Самара, в прошлом - один из торговых центров Российской империи, а ныне - неофициальная аэрокосмическая столица страны. Здесь на заводе "Прогресс" создаются многие космические аппараты. Не стоит забывать и про Жигулевский пивоваренный завод. С него 137 лет назад началась история одного из самых известных пивных брендов России.
© Depositphotos / MaykovNikitaНа правом берегу Волгоградского водохранилища путешественников ожидает Саратов. Одна из самых известных достопримечательностей города - Парк Победы и памятник "Журавли", установленный в память о жителях Саратова, погибших в годы Великой Отечественной войны. Монумент можно увидеть с расстояния до 20 километров. В центре города стоит также посетить здание Крытого рынка, церковь "Утоли моя печали" и Художественный музей им. Радищева.Город Саратов
© Depositphotos / MaykovNikita
На правом берегу Волгоградского водохранилища путешественников ожидает Саратов. Одна из самых известных достопримечательностей города - Парк Победы и памятник "Журавли", установленный в память о жителях Саратова, погибших в годы Великой Отечественной войны. Монумент можно увидеть с расстояния до 20 километров. В центре города стоит также посетить здание Крытого рынка, церковь "Утоли моя печали" и Художественный музей им. Радищева.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВолгоград растянулся на 60 с лишним километров вдоль правого берега Волги. Его история неразрывно связана с Великой отечественной войной, а основная достопримечательность города - это конечно мемориальный комплекс "Сталинградская битва" и Мамаев курган. До подножия статуи "Родина-мать зовет!" ведут 200 ступенек - по количеству дней обороны Сталинграда.Монумент Родина-мать зовет! в Волгограде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Волгоград растянулся на 60 с лишним километров вдоль правого берега Волги. Его история неразрывно связана с Великой отечественной войной, а основная достопримечательность города - это конечно мемориальный комплекс "Сталинградская битва" и Мамаев курган. До подножия статуи "Родина-мать зовет!" ведут 200 ступенек - по количеству дней обороны Сталинграда.
© Depositphotos / MaykovNikitaВ верхней части дельты реки находится Астрахань - старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия. В этом 460-летнем городе сохранилось множество старинных зданий, большинство из которых находятся рядом с Астраханским кремлем и на набережной Волги.Астраханский кремль
© Depositphotos / MaykovNikita
В верхней части дельты реки находится Астрахань - старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия. В этом 460-летнем городе сохранилось множество старинных зданий, большинство из которых находятся рядом с Астраханским кремлем и на набережной Волги.
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