Тур по Волге: от истока до устья самой длинной реки Европы

Следующая крупная остановка на реке - Тольятти. Основанный в 1737 году Василием Татищевым (памятник ему стоит на набережной) как город-крепость Ставрополь в XIX и начале XX веков был известным курортом, однако старинных построек тут не встретишь. Из-за создания Куйбышевского водохранилища в середине прошлого века он был "перенесен" на более высокое место, а вся историческая часть ушла под воду. Новый по сути город в 1964 году получил и новое имя - итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти.