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Фестиваль воздушных шаров "Абинская Ривьера"
11:3714.05.2018
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Фестиваль воздухоплавания "Абинская Ривьера" пошел в минувшие выходные Краснодарском крае. Парад воздушных шаров — в фотоленте Ria.ru.

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
Воздушный шар на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
Посетители на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
Воздушный шар на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
Фестиваль воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
Воздушный шар на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
Посетители фестиваля воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
Подготовка воздушных шаров к полету на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
Воздушный шар на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПарад воздушных шаров и крупнейший фестиваль воздухоплавания проходил с 11 по 13 мая в районе станицы Шапсугской на поляне Вековых дубов.Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Парад воздушных шаров и крупнейший фестиваль воздухоплавания проходил с 11 по 13 мая в районе станицы Шапсугской на поляне Вековых дубов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ течение трех дней гости фестиваля могли наблюдать за полетами тепловых аэростатов и демонстрационными выступлениями сверхлегкой авиации.Воздушный шар на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В течение трех дней гости фестиваля могли наблюдать за полетами тепловых аэростатов и демонстрационными выступлениями сверхлегкой авиации.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ рамках шоу были организованы мастер-классы по авиамоделированию и робототехнике.Посетители на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В рамках шоу были организованы мастер-классы по авиамоделированию и робототехнике.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ фестивале приняли участие заслуженные пилоты тепловых аэростатов из России.Воздушный шар на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В фестивале приняли участие заслуженные пилоты тепловых аэростатов из России.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПо традиции воздухоплаватели открывают туристический сезон во всем Краснодарском крае.Фестиваль воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
По традиции воздухоплаватели открывают туристический сезон во всем Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЛюбой желающий во время фестиваля мог попробовать себя в роли аэронавта и подняться в небо на воздушном шаре.Воздушный шар на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Любой желающий во время фестиваля мог попробовать себя в роли аэронавта и подняться в небо на воздушном шаре.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНекоторые летательные аппараты были размером с семиэтажный дом.Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Некоторые летательные аппараты были размером с семиэтажный дом.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПосетители фестиваля воздухоплавания "Абинская Ривьера".Посетители фестиваля воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Посетители фестиваля воздухоплавания "Абинская Ривьера".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПодготовка воздушных шаров к полету.Подготовка воздушных шаров к полету на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Подготовка воздушных шаров к полету.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоздушный шар на фестивале воздухоплавания в Абинском районе Краснодарского края.Воздушный шар на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Воздушный шар на фестивале воздухоплавания в Абинском районе Краснодарского края.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ субботу гости праздника могли увидеть ночное шоу свечения аэростатов и "танцующих" шаров.Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В субботу гости праздника могли увидеть ночное шоу свечения аэростатов и "танцующих" шаров.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоздушные шары на фестивале воздухоплавания "Абинская Ривьера".Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания "Абинская Ривьера".
Воздушный шар на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского краяФестиваль воздушных шаров "Абинская Ривьера"11:3714.05.2018
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