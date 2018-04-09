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Застывший Байкал
12:3909.04.2018
(обновлено: 13:54 09.04.2018)
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Фотохудожник Кристина Макеева несколько дней провела на Байкале и сделала серию снимков зимнего озера. Невероятные пейзажи и самый прозрачный лед в мире — в фотоленте Ria.ru.

Озеро Байкал
Озеро Байкал
Озеро Байкал
Озеро Байкал
Озеро Байкал
Озеро Байкал
Озеро Байкал
Озеро Байкал
Портрет девушки со льдом на озере Байкал
Озеро Байкал
Озеро Байкал
Озеро Байкал
© Фото : Kristina MakeevaБайкал — самое глубокое озеро в мире. Исследователям удалось найти область, где глубина водоема превышает 1600 метров.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Байкал — самое глубокое озеро в мире. Исследователям удалось найти область, где глубина водоема превышает 1600 метров.
© Фото : Kristina MakeevaЛед формируется в озере постепенно. Вода не может замерзнуть полностью из-за постоянного волнового перемешивания, но в ней образуются крошечные кристаллы в форме линз или иголок.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Лед формируется в озере постепенно. Вода не может замерзнуть полностью из-за постоянного волнового перемешивания, но в ней образуются крошечные кристаллы в форме линз или иголок.
© Фото : Kristina MakeevaЛед настолько прозрачен, что сквозь него проникают солнечные лучи, поэтому даже в зимний период в озере во всю растут планктонные водоросли, выделяющие кислород.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Лед настолько прозрачен, что сквозь него проникают солнечные лучи, поэтому даже в зимний период в озере во всю растут планктонные водоросли, выделяющие кислород.
© Фото : Kristina MakeevaУ берега Байкал также замерзает постепенно. Часто ледовые корки намерзают от брызг даже на береговых скалах. Они называются "сокуи" и похожи на свисающие вниз ледяные сосульки-сталактиты. Иногда в сокуях возникают своеобразные ледяные гроты.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
У берега Байкал также замерзает постепенно. Часто ледовые корки намерзают от брызг даже на береговых скалах. Они называются "сокуи" и похожи на свисающие вниз ледяные сосульки-сталактиты. Иногда в сокуях возникают своеобразные ледяные гроты.
© Фото : Kristina MakeevaВ период с января по май Байкал замерзает полностью, за исключением небольшого участка протяженностью в 15—20 километров, находящегося в истоке Ангары.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
В период с января по май Байкал замерзает полностью, за исключением небольшого участка протяженностью в 15—20 километров, находящегося в истоке Ангары.
© Фото : Kristina MakeevaК концу зимы толщина льда на Байкале достигает метра, а в заливах может доходить до полутора-двух метров.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
К концу зимы толщина льда на Байкале достигает метра, а в заливах может доходить до полутора-двух метров.
© Фото : Kristina MakeevaЛед Байкала толщиной 50 сантиметров выдерживает вес до 15 тонн, поэтому зимой по озеру можно передвигаться не только на катере-амфибии, но и на автомобилях.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Лед Байкала толщиной 50 сантиметров выдерживает вес до 15 тонн, поэтому зимой по озеру можно передвигаться не только на катере-амфибии, но и на автомобилях.
© Фото : Kristina MakeevaОднако путешественникам важно помнить про "становые" трещины и щели во льду, которые могут простираться на десятки километров. Некоторые из них не замерзают всю зиму, покрываясь лишь тонкой коркой молодого льда.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Однако путешественникам важно помнить про "становые" трещины и щели во льду, которые могут простираться на десятки километров. Некоторые из них не замерзают всю зиму, покрываясь лишь тонкой коркой молодого льда.
© Фото : Kristina MakeevaСекретом феномена чистоты байкальской воды является крошечный рачок-эндемик эпишура. Ежегодно этот "санитар" фильтрует полуметровый поверхностный слой воды, перерабатывая всю погибшую органику, а также обеспечивая воду кислородом.Портрет девушки со льдом на озере Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Секретом феномена чистоты байкальской воды является крошечный рачок-эндемик эпишура. Ежегодно этот "санитар" фильтрует полуметровый поверхностный слой воды, перерабатывая всю погибшую органику, а также обеспечивая воду кислородом.
© Фото : Kristina Makeeva"Диск Сепки", эталон прозрачности вод, виден в разных местах Байкала на глубине 40-45 метров. Из космоса рельеф байкальского дна просматривается до глубины 500 метров.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
"Диск Сепки", эталон прозрачности вод, виден в разных местах Байкала на глубине 40-45 метров. Из космоса рельеф байкальского дна просматривается до глубины 500 метров.
© Фото : Kristina MakeevaБайкал единственное место в мире, где формируются необычные конусовидные ледяные холмы высотой до 6 метров, полые внутри. Они похожи на ледяные шатры, "открытые" в противоположную от берега сторону. Ученые назвали эту форму ледового покрова "сопками".Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Байкал единственное место в мире, где формируются необычные конусовидные ледяные холмы высотой до 6 метров, полые внутри. Они похожи на ледяные шатры, "открытые" в противоположную от берега сторону. Ученые назвали эту форму ледового покрова "сопками".
© Фото : Kristina MakeevaВ 1996 году Байкал был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
В 1996 году Байкал был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Озеро БайкалЗастывший Байкал12:3909.04.2018
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