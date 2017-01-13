Краков – город, который был столицей Польши на протяжении 500 лет, и по сей день является важнейшим культурным и научным центром страны. Город, где проживает всего 800 тысяч человек, ежегодно его посещает более 5 миллионов туристов. Краков: любимая столица Польши — в фотоленте Ria.ru.
- не было там освобождения советской армией,не гибли там советские солдаты,это пропаганда кремля...пшеки,лет через 50,вы напишите,что войска сс,освободили краков от коммунистов10:1214.01.20171
- Шикарнейший город, шикарнейшая культура и стиль. Почаще бы фотоматериал такого рода по странам и городам.13:1314.01.20170
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