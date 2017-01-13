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Краков - любимая столица Польши

11:1213.01.2017
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Городская площадь Кракова
Рождественский вертеп в Бернардинском костеле в Кракове
Королевский замок Вавель в Кракове
Люди на одной из улиц Кракова
Королевский замок Вавель в Кракове
Королевский замок Вавель в Кракове
Интерьер Мариацкого костела в Кракове
Бернардинский костел в Кракове
Скульптура на территории королевского замка Вавель в Кракове
Городская площадь Кракова
Бернардинский костел в Кракове
Костел Святого Андрея в Кракове
Мариацкий костел в Кракове
Городская площадь Кракова
Интерьер Мариацкого костела в Кракове
Костел Святых Петра и Павла в Кракове
Интерьер Мариацкого костела в Кракове
Королевский замок Вавель в Кракове
Городская площадь Кракова
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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На территории современного Кракова, в, так называемой, "Малой Польше", тысячу лет назад жили люди, которые называли себя "висляне".
Рождественский вертеп в Бернардинском костеле в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Первые упоминания о представителях княжеской династии Пястов, которые считаются основателями Польского государства, появилось лишь в X веке. Считается, что это они обратили всех вассалов в христианство.
Королевский замок Вавель в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Существует немало легенд об отцах-основателях польского государства. Краковчане верят, что их город заложил князь Крак, который победил в неравной схватке с Вавельским драконом.
Люди на одной из улиц Кракова
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Краков живет, постепенно затягивая раны, нанесенные за тысячелетие. Реставрация исторических памятников сегодня является важнейшим приоритетом. Сегодня Краков переживает бурный расцвет.
Королевский замок Вавель в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Замок Вавель – бывшая королевская резиденция, расположен на высоком берегу Вислы, в том месте, где по легенде, князь Крак победил Вавельского дракона.
Королевский замок Вавель в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Больше пяти веков в Вавельском замке жили польские монархи. На протяжение 500 лет он был безмолвным свидетелем взлетов и падений, расцвета государства и его заката.
Интерьер Мариацкого костела в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Несколько раз в день с башни Мариацкого костела (храм Девы Марии) раздается сигнал невидимого трубача. Каждый день в костел стекаются люди, чтобы увидеть самый красивый костел Кракова.
Бернардинский костел в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Костел святого Бернардина Сиенского в том виде, в котором мы его видим, был воссоздан в конце XVII века по проекту Кшиштофа Мерошевского.
Скульптура на территории королевского замка Вавель в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Королевская дорога – улица, соединяющая замок с городом. Проезжающих правителей приветствовали стоящие в ряд апостолы.
Городская площадь Кракова
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Все дороги в Кракове ведут к Рыночной площади. Так или иначе, но несколько раз в день приходится проходить мимо Суконных рядов, стоящих в центре площади.
Бернардинский костел в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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История Бернардинского костела идет от 1453 года, когда по приглашению короля Казимира IV в Краков приехал Иоанн Капистран, ученик знаменитого Бернардина из Сиены.
Костел Святого Андрея в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Костел святого Андрея представляет собой памятник ранней романской эпохи XI века и относится к древнейшим сооружениям Кракова. Возводился он не только как храм, но и как часть оборонительного сооружения.
Мариацкий костел в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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В 2000 году польский город Краков удостоился звания "Культурная столица Европы". Здесь находятся множество исторических, архитектурных и художественных памятников.
Городская площадь Кракова
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Краков является частью мирового наследия ЮНЕСКО, где находятся более 6 тысяч памятников, 40 музеев и несколько высших учебных заведений.
Интерьер Мариацкого костела в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Интерьер Мариацкого костела поражает своей роскошью. В конце XV скульптору из Нюрнберга Фейту Штоссу потребовалось 12 лет, чтобы вырезать из липового дерева 20-метровый алтарь.
Костел Святых Петра и Павла в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Рядом с костелом святого Андрея стоит храм святых Петра и Павла, построенный королем Сигизмундом III Вазой для ордена иезуитов. Ограду перед костелом венчают фигуры двенадцати апостолов.
Интерьер Мариацкого костела в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Деревянный алтарь Мариацкого костела считается самым большим готическим алтарем в Европе и одним из самых красивых в мире.
Королевский замок Вавель в Кракове
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Вавельский замок, расположенный на 25-метровом холме, обеспечивает Кракову неповторимый характерный облик, подобный тому, который придает замок святого Вита столице Чехии – Праге.
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Краков – город, который был столицей Польши на протяжении 500 лет, и по сей день является важнейшим культурным и научным центром страны. Город, где проживает всего 800 тысяч человек, ежегодно его посещает более 5 миллионов туристов. Краков: любимая столица Польши — в фотоленте Ria.ru.

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