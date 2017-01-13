Краков – город, который был столицей Польши на протяжении 500 лет, и по сей день является важнейшим культурным и научным центром страны. Город, где проживает всего 800 тысяч человек, ежегодно его посещает более 5 миллионов туристов. Краков: любимая столица Польши — в фотоленте Ria.ru.