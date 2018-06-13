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Начнет ли Крым дорожать? Что может повлиять на цену отдыха на полуострове
08:0013.06.2018
(обновлено:09:31 14.06.2018)
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Девушка в басейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Никто не сомневается, что Крымский мост многое изменит. Раньше республика ориентировалась прежде всего на север, теперь разворачивается на восток. О том, как увеличение турпотока, упрощение логистики и другие факторы отразятся на стоимости отдыха, — в материале РИА Новости.

Крымский мост. Архивное фото
© Фото : официальная страница "Крымский мост" во ВКонтакте
Власти отметили рост популярности Крымского моста среди туристов

"Мы были, можно сказать, островом, а благодаря Крымскому мосту стали полноправной частью России, — говорит заместитель министра курортов и туризма Крыма Людмила Бабий. — Крымчане ждут не только увеличения числа туристов, но и — с открытием грузоперевозки — снижения цен, в частности, на стройматериалы для будущих гостиниц и отелей. Ведь одно дело доставка на пароме, другое — по дороге".

Строительство в Крыму переживает подъем: продолжают сносить незаконные торговые объекты, восстанавливают инженерные сети, инфраструктуру, набережные, в том числе и с привлечением частных инвесторов.

Целовать в обе щеки

© РИА Новости / Алиса Захаренко Инвесторы Вячеслав Телов и Алексей Выприцкий
© РИА Новости / Алиса Захаренко
Инвесторы Вячеслав Телов и Алексей Выприцкий

Так, в селе Малореченском (Большая Алушта) два частных инвестора при поддержке Министерства курортов Республики Крым реконструировали набережную.

"Для меня это полностью социальный проект, — говорит владелец группы отелей Вячеслав Телов. — Я понимаю, что потраченные деньги, на которые можно было бы построить еще одну гостиницу, — это инвестиции в будущее. Было просто: надоела грязь — обратились к властям, получили поддержку и сделали все чуть больше чем за пять месяцев".

© РИА Новости / Алиса ЗахаренкоНовая набережная села Малореченское
© РИА Новости / Алиса Захаренко
Новая набережная села Малореченское

Вячеслав признается, что на первых порах, когда только высказывал свои предложения местным жителям, натыкался на непонимание: "Думали, хочу "подмять под себя". Но теперь почти все довольны — на набережной тянутся пожать руку или сердечно расцеловать в обе щеки".

Больше, больше отелей

© РИА Новости / Алиса Захаренко Отель "Камелот", село Малореченское, Алушта
© РИА Новости / Алиса Захаренко
Отель "Камелот", село Малореченское, Алушта

По словам министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, для того, чтобы в Крым заходили крупные инвестиционные проекты, сейчас ведется работа по созданию инфраструктуры в курортных регионах в рамках федеральной целевой программы.

© РИА Новости / Алиса Захаренко Отель "альпийская деревня", село Малореченское, Алушта
© РИА Новости / Алиса Захаренко
Отель "альпийская деревня", село Малореченское, Алушта

"Строительство очистных сооружений, систем водоснабжения, подведение электричества, дорог — одна из основных задач Крыма сегодня. Инвестор должен быть убежден, что регион имеет перспективы в своем развитии. Республика заинтересована в градообразующих проектах, ведь с увеличением количества предложений и выбора будет снижаться и стоимость отдыха", — сказал министр.

Вопрос цены

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосетительница кафе на набережной Ялты
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Посетительница кафе на набережной Ялты

Цена проживания с завтраком на двоих в трехзвёздочном отеле в июне начинается от двух с половиной тысяч, в четырехзвездочном – от пяти с половиной тысяч, пятизвездочном – от одиннадцати с половиной тысяч рублей. Остановиться в мини-отеле на сутки можно за 1300 рублей за двоих.

В этом сезоне многие туроператоры отмечают некоторые крымские курорты как самые недорогие пляжные направления. Так, по данным сервисов онлайн бронирования жилья, Саки стали самым бюджетным российским курортом для отдыха на летние каникулы.

"В Крыму, как и везде, действуют законы динамического ценообразования, — говорит Вадим Волченко. — И это законы рынка. Когда спрос повышается, цены могут вырасти. Как этого не допустить? Увеличивать число предложений, то есть отелей, чем, развивая среду, мы и занимаемся".

Больше пляжей

© РИА Новости / Алиса Захаренко Пляж, поселок Коктебель, Крым
© РИА Новости / Алиса Захаренко
Пляж, поселок Коктебель, Крым
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Крыму открылась первая "винная деревня"

Еще одно направление развития туризма в республике, выигрывающее от повышения инвестиционной привлекательности, — пляжи, ради которых обычно и едут в Крым.

Уже два года предприниматели на аукционах могут побороться за право получить пляж без арендной платы. Основные условия — облагородить территорию, поддерживать чистоту, а также обеспечить бесплатное посещение для отдыхающих. А вот за дополнительные услуги — шезлонг или теневой навес — плату брать можно.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Береговое
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Береговое

"Этот подход зарекомендовал себя как очень эффективный, и его даже хочет перенять Краснодарский край, — рассказала Людмила Бабий. — Мы строго следим за тем, что происходит на пляжах, и если, например, по одному из 12 видов анализов — чистоте воды, радиологии камней и другим — возникнут нарекания, территория отходит другому претенденту"

© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжаМассандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
Массандровский пляж

В этом сезоне на некоторых пляжах Крыма (а их сейчас около 450) отдыхающим предложат новую услугу — аренда части подхода к морю для личного отдыха. А для тех, кто не хочет оставаться в уединении, продолжают работать лаундж-зоны у моря. Например, Массандровский пляж в Ялте или "117" в Феодосии.

Пример соседей

© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкКлумба на набережной городского пляжа в Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Клумба на набережной городского пляжа в Евпатории

Путь стремительного развития инфраструктуры уже прошел ближайший сосед Крыма — Краснодарский край, получивший  сильный импульс для развития к 2014 году.

Некоторые опасаются, что с открытием моста поднимутся цены на отдых, которые сейчас выгодно отличаются от курортов Краснодарского края. Неслучайно именно крымский поселок Стерегущее со стоимостью суточной аренды жилья от 667 рублей занял первое место в рейтинге самых недорогих поселков на Черном море.

 

© Фото : официальная страница "Крымский мост" во ВКонтактеКрымский мост
© Фото : официальная страница "Крымский мост" во ВКонтакте
Крымский мост

Но многие сходятся во мнении, что низкие цены найти можно везде и всегда — надо только знать где. И мост для туристов — отличная возможность сделать Крым ближе, а также еще один повод съездить в республику.

"Спасибо тебе, мостик, за то, что ты есть. В прямом смысле, всей страной строим", — написал Сергей Судаков.

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