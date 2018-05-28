Ростуризм просит сообщать туристам о лихорадке денге в Сингапуре и Вьетнаме

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ростуризм призвал российских туроператоров, продающих путевки во Вьетнам и Сингапур, предупреждать туристов о вспышке лихорадки денге в этих странах, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в понедельник департамента ситуационно-кризисного центра МИДа РФ сообщил, что во Вьетнаме отмечены 95 подтвержденных случаев распространения лихорадки, в Сингапуре в районе Бедок – 56 случаев.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры во Вьетнам и Сингапур, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке и необходимости использования индивидуальных средств защиты", — говорится в сообщении.

Кроме того, Ростуризм рекомендует россиянам, уже находящимся на отдыхе во Вьетнаме и Сингапуре, использовать индивидуальные средства защиты от кровососущих насекомых (оконные противомоскитные сетки, пологи, одежду с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты).

Лихорадка денге — тяжелое вирусное заболевание, разносчиком которого является дневной комар Aedes aegypti, распространенный в тропических и субтропических зонах, в том числе в странах Юго-Восточной Азии. Ход болезни во многом зависит от индивидуальных особенностей организма — от легкой формы, иногда напоминающей простуду или грипп, до тяжелой. Статистически лихорадка наиболее опасна для очень молодого или стареющего организма. Тяжелая форма болезни протекает с кожными и внутренними кровотечениями и поражениями внутренних органов.