Угроза шторма в Таиланде не влияет на туристический спрос, заявили в АТОР

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Штормовая обстановка, которая угрожает подтоплениями северной, северо-восточной, южной и центральной частям Таиланда, включая Бангкок, пока никак не отражается на туристическом спросе в эту страну среди россиян, сообщила РИА Новости во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По данным департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, которые приводит Ростуризм, в Таиланде с 16 по 18 апреля прогнозируются летние шторма в северной, северо-восточной, южной и центральной частях страны, включая Бангкок. Отмечается, что возможны подтопления, повреждения транспортной инфраструктуры и линий электропередачи.
Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Таиланд, информировать своих клиентов о погодно-климатических условиях. Ростуризм так же рекомендует российским туристам, находящимся на отдыхе в Таиланде, соблюдать меры личной безопасности.
"Информация о штормовой угрозе в Таиланде в данный момент никак не влияет на продажи туров в эту страну. Более того, Таиланд входит в десятку самых продаваемых направлений в России на майские праздники, он даже дешевле, чем Греция. Однако туристические агентства, которые продают туры на это направление, будут информировать своих клиентов о возможных неприятностях, связанных с погодными условиями", — сказала собеседница агентства.
Ломидзе считает, что в дальнейшем стоит обратить внимание на то, как будут развиваться события. "Если Бангкок будет подтоплен, то это может сказаться на авиасообщении со столицей Таиланда", — предположила она.
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