Туроператоры отправили в Италию больше туристов – несмотря на рост цен

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Туристы не готовы отказываться от туров в Италию, несмотря на их удорожание в сравнении с прошлым годом, сообщает АТОР.

Летом туроператоры сообщали о росте спроса на Италию до 30–40%, но к концу сезона активность туристов снизилась. Причиной послужили как скачки курса рубля по отношению к евро и доллару, проведение в России чемпионата мира по футболу, так и значительное увеличение объемов по Турции.

Впрочем, опрошенные эксперты отмечают, что Италия в летнем сезоне в меньшей мере пострадала от колебаний спроса и сокращения авиаперевозки, в отличие от той же Турции и Греции.

По данным туроператоров, по итогам лета спрос на Италию в организованном сегменте вырос на 30% в годовом выражении. При этом летом половину всех пляжных туристов из России, выбирающих Италию, принимают всего два итальянских региона: Эмилия-Романья во главе с курортом Римини и остров Сицилия. Замыкает тройку Венецианская Ривьера.

Далее в рейтинге самых популярных летних итальянских направлений следуют Сардиния, Тоскана, Лигурия, Кампания, Лацио, Риччоне, Каттолика и Мариттима и остров Искья.

Осенью (октябрь – ноябрь) приоритеты туристов, желающих отдохнуть в Италии, несколько смещаются в сторону наиболее теплых пляжных направлений и экскурсионных туров. Все большим спросом пользуются аэропорты Рима и Милана.

В летнем сезоне 2018 года средняя стоимость пакетных туров в Италию для россиян выросла в районе 10%. Учитывая это, туристы ищут способы сэкономить на поездке. Так, в летнем сезоне и осенью наибольшим спросом у туристов пользовались бюджетные отели уровня трех и четырех звезд.