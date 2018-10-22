Около половины туристов думают, что чартеры полетят в Египет в 2019 году

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. 47% путешественников убеждены, что чартеры в Египет будут запущены только в 2019 году, сообщает сервис путешествий OneTwoTrip.

8% полагают, что восстановление авиасообщения займет еще больше времени. Оптимистами оказались 45% респондентов: они сказали, что верят в начало продажи туров в Египет до конца текущего года.

Также эксперты выяснили у путешественников об их планах на отдых в зимние месяцы. Так, 58% опрошенных ответили, что зимой поедут отдыхать на море, но пока только 20% из них забронировали билеты и проживание, либо купили тур.

При этом 21% опрошенных не готовы потратить на недельный отпуск больше 20 тысяч рублей на человека, бюджет 32% респондентов не превышает 30 тысяч рублей, еще 25% готовы заплатить до 40 тысяч рублей на одного члена семьи.

Интересно и то, что 53% из тех путешественников, которые ответили, что не планируют отдыхать на море предстоящей зимой, могут изменить свои планы в случае возобновления чартерных рейсов в Египет.