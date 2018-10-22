На Ибице ночные клубы перестанут эксплуатировать женскую сексуальность

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На испанском острове Ибица самая распространенная реклама — постеры ночных клубов, на которых раньше чаще всего были изображены полуобнаженные женщины, манящие туристов в мир ночных утех. Феминисткам удалось добиться сокращения количества подобной рекламы, сообщает Tellerreport.
Как отмечают представители феминистских организаций, входящих во вторую по числу активных членов партию страны Podemos, ночная жизнь на острове в определенный момент "дошла до точки невозврата", сформировав искаженное представление о женщинах, которые приходят на вечеринки.
По словам феминисток, ситуация стала меняться после Четвертого международного конгресса ночных развлечений, который прошел на Ибице год назад. На нем представители администрации острова указали на сексистский характер рекламы многих ночных заведений и туроператоров. По их мнению, это не только унижает женщину, но и становится одной из причин сексуальной агрессии.
Призывы подействовали на ночные клубы Ибицы, и последнее обращение, связанное с сексистской рекламой, было зарегистрировано в июле 2017 года. Феминистки выразили "удовлетворенность" сменой тенденций, но добавили, что продолжат борьбу против сексизма до его полного искоренения на острове.
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