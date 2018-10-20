Турецкие отели не хотят отказываться от системы All Inclusive

АНТАЛИЯ, 20 окт — РИА Новости. Отельеры Турции не намерены добровольно отказываться от обслуживания гостей по системе All Inclusive, по которой работает абсолютное большинство гостиниц на курортах страны, заявил журналистам заместитель генерального директора Coral Travel Сельчук Бугай.
"Рынок сам регулирует туристическую систему. Если есть спрос на отели с системой All Inclusive, а он есть, то в Турции не найдётся храбреца, который решится её убрать", — сказал он. Представитель турбизнеса отметил, что сейчас в Анталии остались только единичные гостиницы, которые ещё не перешли на систему All Inclusive, и нет ни одной гостиницы, которая бы отказалась от такого обслуживания клиентов.
"В Бодруме система All Inclusive появилась гораздо позже, чем в Анталии. Поэтому городская инфраструктура там развита намного лучше, так как туристы были вынуждены покидать свои отели и питаться в городе, посещать магазины, бары и тому подобное. Когда же у туриста в гостинице есть все, то ему и не нужно покидать ее пределы. Минус отелей All Inclusive в том, что они не дают развиваться населенным пунктам в округе", — пояснил Бугай.
"Вот почему инициатива отказаться от системы All Inclusive периодически возникает, но идёт она не от гостиничного бизнеса. Если не выйдет какой-то закон по этому поводу, то от этой системы в Турции добровольно не откажутся", — подчеркнул турбизнеса.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.