Турецкие отели не хотят отказываться от системы All Inclusive

АНТАЛИЯ, 20 окт — РИА Новости. Отельеры Турции не намерены добровольно отказываться от обслуживания гостей по системе All Inclusive, по которой работает абсолютное большинство гостиниц на курортах страны, заявил журналистам заместитель генерального директора Coral Travel Сельчук Бугай.

"Рынок сам регулирует туристическую систему. Если есть спрос на отели с системой All Inclusive, а он есть, то в Турции не найдётся храбреца, который решится её убрать", — сказал он. Представитель турбизнеса отметил, что сейчас в Анталии остались только единичные гостиницы, которые ещё не перешли на систему All Inclusive, и нет ни одной гостиницы, которая бы отказалась от такого обслуживания клиентов.

"В Бодруме система All Inclusive появилась гораздо позже, чем в Анталии. Поэтому городская инфраструктура там развита намного лучше, так как туристы были вынуждены покидать свои отели и питаться в городе, посещать магазины, бары и тому подобное. Когда же у туриста в гостинице есть все, то ему и не нужно покидать ее пределы. Минус отелей All Inclusive в том, что они не дают развиваться населенным пунктам в округе", — пояснил Бугай.

"Вот почему инициатива отказаться от системы All Inclusive периодически возникает, но идёт она не от гостиничного бизнеса. Если не выйдет какой-то закон по этому поводу, то от этой системы в Турции добровольно не откажутся", — подчеркнул турбизнеса.