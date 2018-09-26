Шесть пляжей Большого Сочи подтвердили право на "Голубые флаги"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Международная координация в рамках программы "Голубой флаг" подтвердила экологические сертификаты, полученные в этом году шестью пляжами города-курорта Сочи, сообщает министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Впервые пляжи курортов Краснодарского края получили престижную международную награду в 2018 году. В августе с контрольным визитом город посетила международная комиссия. Эксперты выявили незначительные недочеты. Все замечания комиссии были оперативно устранены, соответствующие документы направлены в Международную координацию, которая одобрила результаты проведенной работы и подтвердила высокий статус пляжей Сочи.
Напомним, что "Голубой флаг" в 2018 году был присвоен сочинским пляжам "Приморский–1", "Бархатные сезоны", пляж турбазы "Чайка", пляж "Роза Хутор", "Рэдиссон парадайз", пляж имени Мориса Тореза.
"Голубой флаг" – международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Номинация "Голубой флаг" находится под управлением Фонда экологического образования (FEE), являющегося некоммерческой неправительственной организацией. Фонд состоит из 65 организаций, находящихся в 60 странах мира.
Соответствие критериям награды требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения.
Многие отдыхающие по всему миру руководствуются оценкой "Голубой флаг" при планировании поездки на отдых.
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