Названы десять самых недорогих городов для осенних путешествий по России

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Лидируют в рейтинге Горно-Алтайск, Краснодар и Астрахань, где стоимость аренды жилья на сутки не превышает 1,2 тысячи рублей, сообщает Tvil.ru.

Замкнули пятерку Череповец и Туапсе, где аренда стоит 1,2 и 1,35 тысяч рублей соответственно.

Также в десятку вошли Таганрог, Саратов, Воронеж, Волгоград и Симферополь. При этом стоимость аренды в самом дорогом из этих мест – 1,45 тысяч рублей в сутки.

Рейтинг подготовлен по данным анализа броней отелей и апартаментов с 1 сентября по 31 октября 2018 года.