Уличные художники грозятся уйти с Монмартра, если не исполнят их требования

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Уличные художники с площади Тертр обратились с жалобой в мэрию Парижа на то, что их притесняют своими летними террасами расположенные поблизости рестораны, сообщает "ЕвроПульс".

Художники арендуют на Монмартре до восемь квадратных метров, но, по их мнению, для творчества важно и то, что происходит вокруг арендованного пространства. Художники указали мэрии на еще одну несправедливость: им приходится платить за аренду по 620 евро за квадратный метр, а ресторанам – только 585 евро.

Как отмечают притесненные с площади Тертр, несколько лет назад рестораны вытеснили их коллег с площади Аббес, что находится неподалеку.

Вместе с художниками ушли и туристы, и владельцам ресторанов пришлось заново договариваться с художниками.

Мэрия Парижа отмечает, что и художники, и уличные столики ресторанов придают Парижу неповторимый шарм, поэтому всем предстоит непростой процесс переговоров и поиск компромисса.