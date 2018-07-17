Туристы, приезжавшие в Москву в 2017 году, потратили около 715 млрд рублей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Туристы, посетившие Москву в 2017 году, потратили порядка 715 миллиардов рублей, при этом всего столицу посетили более 21 миллиона человек, следует из презентации мэра города Сергея Собянина на Московском урбанистическом форуме.

В тексте презентации об окупаемости благоустройства говорится, что "21,6 миллиона туристов отдохнули в Москве в 2017 году, 715 миллиардов рублей объём туристического потребления".

"Конечно, Москва богатый город. Она тратит невесть что, невесть зачем, и нужно сказать, что это самый окупаемый проект (благоустройства — ред.) из всех инвестиционных проектов, которые реализуются в Москве. Наши затраты капитально окупаются в течение одного-двух лет", — уточнил мэр.

Московский урбанистический форум-2018 "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" проходит 17-22 июля в "Зарядье". Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям – экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.

В рамках деловой программы форума 17 и 18 июля ведущие мировые и российские урбанисты, экономисты, архитекторы, предприниматели, государственные деятели, городские активисты представят свои взгляды на тенденции и вызовы развития мировых мегаполисов.