МИД России предупредил о возможных задержках и отмене рейсов в Барселоне

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Работники авиакомпании Iberia проведут забастовки в аэропорту Эль-Прат в Барселоне 27-28 июля и 3-4 августа, сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России.

В результате возможны задержки или отмена рейсов авиаперевозчиков Iberia, Vueling, American Airlines, Air China, Turkish Airlines, Latam Airline и Avianca.