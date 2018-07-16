Более 600 туристов "Натали Турс" отдыхают за рубежом

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Свой отдых за пределами России продолжают 632 туриста, которые являются клиентами туроператора "Натали Турс", все они вернутся к 23 июля, сообщил РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

"По состоянию на сегодняшний день, за рубежом остаются 632 клиента туроператора. В самые ближайшие дни это количество будет сокращаться", — сказала собеседник агентства.

Горин заверил, что у всех туристов на руках есть обратные билеты на регулярные рейсы.

"К 23 июля все туристы компании "Натали Турс" вернутся в Россию", — резюмировал он.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.