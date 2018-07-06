Механизм контроля маршрутов детских тургрупп разработают к 2019 году

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Механизм контроля за перемещением организованных детских туристских групп необходимо разработать к первому кварталу 2019 года, говорится в плане мероприятий в рамках Десятилетия детства, опубликованном на сайте правительства России.

"Разработка механизма контроля за перемещением организованных детских туристских групп, в том числе с применением информационных технологий, обеспечивающих возможность незамедлительного реагирования подразделений МЧС России в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", — говорится в сообщении.

Разработать механизм должны МЧС, Минкультуры, Министерство просвещения.

"Ожидаемый результат: обеспечение повышения безопасности детского активного туризма; предложения по механизмам учета и контроля организованных групп детей, обеспечивающих возможность незамедлительного реагирования подразделений МЧС России", — говорится в сообщении.

В конце мая стало известно, что территориальные органы МЧС России планируют регистрировать детские туристические группы со сложными маршрутами для оказания своевременной помощи, если она потребуется.