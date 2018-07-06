Турпоток в Крым вырос на треть с открытием моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Туристический поток в Крым в январе-июне текущего года увеличился на треть и превысил 2 миллиона человек, написал на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов, отметив, что рост в первую очередь связан с запуском моста через Керченский пролив.
В июне министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил о росте туристического потока на полуостров на 25% по сравнению с прошлым годом.
"Туристический поток в Крым вырос в сравнении с прошлым годом более чем на треть и превысил 2 миллиона человек. Такой резкий рост связан, конечно, прежде всего, с вводом в эксплуатацию Крымского моста", — написал Аксенов.
Средняя загрузка отелей, пансионатов и санаториев по Крыму превышает 70%, что на 15% больше, чем в прошлом году, отметил глава республики. При этом в некоторых регионах средства размещения загружены более чем на 97%, а в Феодосии – на 93%.
"Делать окончательные выводы пока рано. Ожидаем, что после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста турпоток продолжит расти. Сейчас главная задача – подготовить курортную инфраструктуру к таким масштабным изменениям. Не секрет, что в плане соотношения цена-качество наша курортная отрасль за редкими исключениями пока не дотягивает до мировых стандартов. Так что нынешний успех – это, скорее, "аванс" и крымской власти, и туристическому бизнесу полуострова", — написал Аксенов.
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