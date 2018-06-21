МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Великом Новгороде в реке Волхов найден мост возрастом около 1060 лет, сообщает портал "В Новгороде.ru".

Археологи обнаружили остатки моста еще в апреле и сразу отправили их на исследования. Радиоуглеродный анализ помог датировать сооружение, что делает его, предположительно, древнейшим мостом в стране.

Конструкция представляет собой деревянный сруб, выложенный камнем. Расстояние между сохранившимися пятью опорами — 22 метра, что свидетельствует о существовании протяженных пролетов. Разрушение моста, видимо, повлекло за собой обмеление реки, и опоры, часть которых до сих по возвышается над речным дном, мешали судоходству.

Интересно, что мост упоминался в тексте Иоакимовской летописи о крещении новгородцев в 991 году.

"Не сохранившийся текст летописи в пересказе Татищева подвергался сомнению в научных кругах. Теперь есть еще одно материальное свидетельство её достоверности, — считает руководитель работ Айвар Степанов. – Не менее интересна и сама находка".